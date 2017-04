Тур Хорватии-2017. Этап 3 Категория:

Этап 3 Imotski - Zadar, 236,8 км 1 Nicola Ruffoni (Ita) BRD 5:55:27 2 Giacomo Nizzolo (Ita) TFS 0:00:00 3 Riccardo Minali (Ita) AST 4 Ahmet Orken (Tur) TRK 5 Eduard Michael Grosu (Rou) NIP 6 Roberto Ferrari (Ita) UAD 7 Marco Canola (Ita) NIP 8 Daniel Auer (Aut) RSW 9 Ivan Savitckii (Rus) GAZ 10 Nicolas Marini (Ita) NIP 11 Guillaume Boivin (Can) ICA 12 Martijn Verschoor (Ned) TNN 13 Dylan Page (Sui) CJR 14 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) CJR 15 Jason Lowndes (Aus) ICA 16 Davide Mucelli (Ita) MKT 17 Colin Chris Stüssi (Sui) TRA 18 Gašper Katrašnik (Slo) ADR 19 Jan Polanc (Slo) UAD 20 Vincenzo Nibali (Ita) TBM 21 Boy Van Poppel (Ned) TFS 22 Paolo Simion (Ita) BRD 23 Dusan Rajovic (Srb) ADR 24 Matija Kvasina (Cro) RSW 25 Radoslav Rogina (Cro) ADR 26 Felix Grossschartner (Aut) CCC 27 Jan Hirt (Cze) CCC 28 Antonio Parrinello (Ita) GME 29 Andrea Peron (Ita) TNN 30 Antonio Di Sante (Ita) GME 31 José Manuel Díaz (Esp) ICA 32 Jesper Hansen (Den) AST 33 Diego Rubio Hernandez (Esp) CJR 34 Lukas Jaun (Sui) TRA 35 Charles Planet (Fra) TNN 36 Daniel Turek (Cze) ICA 37 Marco Coledan (Ita) TFS 38 Luca Chirico (Ita) TRK 39 Truls Korsæth (Nor) AST 40 Ruslan Tleubayev (Kaz) AST 41 Michael Thompson (Gbr) WGN 42 James Knox (Gbr) WGN 43 Mykhaylo Kononenko (Ukr) KLS 44 Jonathan Caicedo Cepeda (Ecu) BSM 45 Kanstantsin Siutsou (Blr) TBM 46 Emanuel Kiserlovski (Cro) MKT 47 Roy Goldstein (Isr) ICA 48 Lukasz Owsian (Pol) CCC 49 Giulio Ciccone (Ita) BRD 50 Vitaliy Buts (Ukr) KLS 51 Manuele Boaro (Ita) TBM 52 Llibert Sendros Juve (Esp) KLS 53 Joonas Henttala (Fin) TNN 54 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) AST 55 Nicola Boem (Ita) BRD 56 Artem Nych (Rus) GAZ 57 David Lozano Riba (Esp) TNN 58 Leszek Plucinski (Pol) CCC 59 Nathan Draper (Gbr) WGN 60 Michael O'Loughlin (Irl) WGN 61 Ivan Balykin (Rus) TRK 62 Mateo Frankovic (Cro) MKT 63 Jure Golcer (Slo) ADR 64 Aleksei Rybalkin (Rus) GAZ 65 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) BSM 66 Damian Lüscher (Sui) TRA 67 Daniel Andres Rozo Velez (Col) BSM 68 Carlos Andres Becerra Alarcon (Col) BSM 69 Fabio Calabria (Aus) TNN 70 Guy Sagiv (Isr) ICA 71 Gorazd Per (Slo) ADR 72 Jonathan Fumeaux (Sui) TRA 73 Javier Megias Leal (Esp) TNN 74 Branislau Samoilau (Blr) CCC 75 Nikolay Trusov (Rus) GAZ 76 Andriy Vasylyuk (Ukr) KLS 77 Johannes Schinnagel (Ger) RSW 78 Sergiy Lagkuti (Ukr) KLS 79 Riccardo Stacchiotti (Ita) NIP 80 Dmitriy Gruzdev (Kaz) AST 81 Dennis Van Winden (Ned) ICA 82 Valerio Agnoli (Ita) TBM 83 Laurent Didier (Lux) TFS 84 Franco Pellizotti (Ita) TBM 85 Jonathan Lastra Martinez (Esp) CJR 86 Vincenzo Albanese (Ita) BRD 87 Enrico Barbin (Ita) BRD 88 Arman Kamyshev (Kaz) AST 89 Gregory Rast (Sui) TFS 90 Javier Moreno Bazan (Esp) TBM 91 Domen Novak (Slo) TBM 92 Andrii Bratashchuk (Ukr) KLS 93 Matthias Reutimann (Sui) TRA 94 Luis Enrique Lemus Davila (Mex) ICA 95 Kiel Reijnen (Usa) TFS 96 Stephan Rabitsch (Aut) RSW 97 Jaime Roson Garcia (Esp) CJR 98 Rafael Reis (Por) CJR 99 Evgeny Shalunov (Rus) GAZ 100 Mirco Maestri (Ita) BRD 101 Michal Schlegel (Cze) CCC 102 Alan Marangoni (Ita) NIP 0:02:21 103 Mustafa Sayar (Tur) TRK 0:02:32 104 David Jabuka (Cro) MKT 105 Christopher Williams (Aus) TNN 106 Julien Bernard (Fra) TFS 107 Uroš Repše (Slo) MKT 108 Aristobulo Cala Cala (Col) BSM 109 Andrea Guardini (Ita) UAD 110 Gregor Gazvoda (Slo) ADR 111 Oleksandr Polivoda (Ukr) KLS 112 Kristijan Đurasek (Cro) UAD 113 Ashley Dennis (Gbr) WGN 114 Matteo Rabottini (Ita) MKT 115 Gianfranco Raffaele Visconti (Ita) MKT 116 Valentin Baillifard (Sui) TRA 117 Ahmet Akdilek (Tur) TRK 118 Etienne Georgi (Gbr) WGN 119 Samuel Harrison (Gbr) WGN 120 Francesco Canepa (Ita) GME 121 Yuma Koishi (Jpn) NIP 122 Daniil Fominykh (Kaz) AST 123 Pirmin Lang (Sui) TRA 124 Riccardo Zoidl (Aut) RSW 125 Artur Ershov (Rus) GAZ 126 Edward Ravasi (Ita) UAD 127 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC 128 Leonardo Canepa (Ita) GME 129 Anton Vorobyev (Rus) GAZ 130 Sergey Lagutin (Rus) GAZ 131 Kazushige Kuboki (Jpn) NIP 132 Oleksandr Prevar (Ukr) KLS 133 Žiga Grošelj (Slo) ADR 0:02:42 134 Roland Thalmann (Sui) TRA 0:03:09 135 Markus Eibegger (Aut) RSW 136 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) BSM 0:03:15 137 Alex Aranburu Deba (Esp) CJR 0:03:32 138 Justin Oien (Usa) CJR 139 Adriano Brogi (Ita) GME 0:04:11 140 Marco Tizza (Ita) GME 141 Lorenzo Rota (Ita) BRD 142 Sacha Modolo (Ita) UAD 0:04:25 143 Davide Pacchiardo (Ita) GME 0:06:44 144 Andrea Borso (Ita) ADR 0:08:29 145 Feritcan Samli (Tur) TRK DNF Jannik Steimle (Ger) RSW DNF Przemyslaw Niemiec (Pol) UAD DNF Eugenio Alafaci (Ita) TFS DNF Nikolay Mihaylov (Bul) CCC DNF Camilo Andres Gomez Archila (Col) BSM DNF Jonathan Stil Millan Ayala (Col) BSM DNF Sebastian Lander (Den) GME DNF Bruno Maltar (Cro) MKT Генеральная классификация после 3 этапа 1 Jaime Roson Garcia (Esp) CJR 14:03:18 2 Vincenzo Nibali (Ita) TBM 0:00:05 3 Jan Hirt (Cze) CCC 0:00:09 4 Felix Grossschartner (Aut) CCC 0:00:15 5 Kanstantsin Siutsou (Blr) TBM 0:00:20 6 Jan Polanc (Slo) UAD 0:00:27 7 Oscar Eduardo Sanchez Guarin (Col) BSM 0:00:32 8 James Knox (Gbr) WGN 9 Branislau Samoilau (Blr) CCC 10 Carlos Andres Becerra Alarcon (Col) BSM 11 Michal Schlegel (Cze) CCC 12 Jonathan Lastra Martinez (Esp) CJR 0:00:40 13 Radoslav Rogina (Cro) ADR 0:00:43 14 Artem Nych (Rus) GAZ 15 Aleksei Rybalkin (Rus) GAZ 16 Jesper Hansen (Den) AST 0:00:50 17 Marco Canola (Ita) NIP 0:01:07 18 Matija Kvasina (Cro) RSW 19 Lukasz Owsian (Pol) CCC 20 Jonathan Caicedo Cepeda (Ecu) BSM 21 Giulio Ciccone (Ita) BRD 22 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) AST 23 Javier Megias Leal (Esp) TNN 24 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) CJR 0:01:25 25 Jonathan Fumeaux (Sui) TRA 0:01:37 26 José Manuel Díaz (Esp) ICA 0:01:45 27 Jure Golcer (Slo) ADR 28 Leszek Plucinski (Pol) CCC 0:01:47 29 Laurent Didier (Lux) TFS 0:01:55 30 Emanuel Kiserlovski (Cro) MKT 0:02:12 31 Colin Chris Stüssi (Sui) TRA 0:02:16 32 Daniel Andres Rozo Velez (Col) BSM 33 Andriy Vasylyuk (Ukr) KLS 34 Kristijan Đurasek (Cro) UAD 0:02:28 35 Evgeny Shalunov (Rus) GAZ 0:02:55 36 Daniel Turek (Cze) ICA 0:03:00 37 Julien Bernard (Fra) TFS 0:03:09 38 Matteo Rabottini (Ita) MKT 0:03:12 39 Antonio Di Sante (Ita) GME 0:03:14 40 Llibert Sendros Juve (Esp) KLS 41 Riccardo Zoidl (Aut) RSW 0:03:15 42 Stephan Rabitsch (Aut) RSW 0:03:16 43 Valentin Baillifard (Sui) TRA 0:03:26 44 Vitaliy Buts (Ukr) KLS 0:03:29 45 Nikolay Trusov (Rus) GAZ 0:04:08 46 Michael O'Loughlin (Irl) WGN 0:04:10 47 Luca Chirico (Ita) TRK 0:04:11 48 Damian Lüscher (Sui) TRA 49 Franco Pellizotti (Ita) TBM 50 Javier Moreno Bazan (Esp) TBM 51 Roland Thalmann (Sui) TRA 0:04:16 52 Ahmet Orken (Tur) TRK 0:04:18 53 Luis Enrique Lemus Davila (Mex) ICA 0:04:33 54 Daniil Fominykh (Kaz) AST 0:05:03 55 Markus Eibegger (Aut) RSW 0:05:21 56 Alex Aranburu Deba (Esp) CJR 0:05:27 57 Aristobulo Cala Cala (Col) BSM 0:05:41 58 David Lozano Riba (Esp) TNN 0:05:44 59 Andrii Bratashchuk (Ukr) KLS 60 Marco Tizza (Ita) GME 0:06:00 61 Mateo Frankovic (Cro) MKT 0:06:07 62 Mustafa Sayar (Tur) TRK 0:06:12 63 Mykhaylo Kononenko (Ukr) KLS 0:06:17 64 Valerio Agnoli (Ita) TBM 65 Enrico Barbin (Ita) BRD 0:06:29 66 Oleksandr Prevar (Ukr) KLS 0:06:43 67 Kiel Reijnen (Usa) TFS 0:07:16 68 Davide Mucelli (Ita) MKT 0:07:46 69 Leonardo Canepa (Ita) GME 0:08:16 70 Edward Ravasi (Ita) UAD 0:08:19 71 Joonas Henttala (Fin) TNN 0:08:47 72 Yuma Koishi (Jpn) NIP 73 Davide Pacchiardo (Ita) GME 0:08:53 74 Žiga Grošelj (Slo) ADR 0:09:02 75 Giacomo Nizzolo (Ita) TFS 0:09:43 76 Ivan Savitckii (Rus) GAZ 0:09:49 77 Ruslan Tleubayev (Kaz) AST 78 Andrea Peron (Ita) TNN 79 Antonio Parrinello (Ita) GME 80 Diego Rubio Hernandez (Esp) CJR 81 Charles Planet (Fra) TNN 82 Roy Goldstein (Isr) ICA 83 Michael Thompson (Gbr) WGN 84 Fabio Calabria (Aus) TNN 85 Dennis Van Winden (Ned) ICA 86 Johannes Schinnagel (Ger) RSW 87 Gregory Rast (Sui) TFS 88 Dmitriy Gruzdev (Kaz) AST 89 Arman Kamyshev (Kaz) AST 90 Mirco Maestri (Ita) BRD 91 Uroš Repše (Slo) MKT 0:10:18 92 Lorenzo Rota (Ita) BRD 0:10:40 93 David Jabuka (Cro) MKT 0:12:21 94 Artur Ershov (Rus) GAZ 95 Francesco Canepa (Ita) GME 96 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC 97 Ashley Dennis (Gbr) WGN 98 Etienne Georgi (Gbr) WGN 99 Sergey Lagutin (Rus) GAZ 100 Marco Coledan (Ita) TFS 0:13:01 101 Gašper Katrašnik (Slo) ADR 0:13:06 102 Lukas Jaun (Sui) TRA 103 Guy Sagiv (Isr) ICA 104 Manuele Boaro (Ita) TBM 105 Nathan Draper (Gbr) WGN 106 Matthias Reutimann (Sui) TRA 107 Sergiy Lagkuti (Ukr) KLS 108 Domen Novak (Slo) TBM 109 Adriano Brogi (Ita) GME 0:13:56 110 Sacha Modolo (Ita) UAD 0:14:04 111 Nicola Boem (Ita) BRD 0:14:19 112 Nicola Ruffoni (Ita) BRD 0:14:32 113 Eduard Michael Grosu (Rou) NIP 0:14:34 114 Riccardo Minali (Ita) AST 0:14:35 115 Nicolas Marini (Ita) NIP 0:14:38 116 Paolo Simion (Ita) BRD 0:14:42 117 Dylan Page (Sui) CJR 118 Jason Lowndes (Aus) ICA 119 Dusan Rajovic (Srb) ADR 120 Roberto Ferrari (Ita) UAD 121 Daniel Auer (Aut) RSW 122 Boy Van Poppel (Ned) TFS 123 Guillaume Boivin (Can) ICA 124 Truls Korsæth (Nor) AST 125 Ivan Balykin (Rus) TRK 126 Gorazd Per (Slo) ADR 127 Vincenzo Albanese (Ita) BRD 128 Riccardo Stacchiotti (Ita) NIP 129 Rafael Reis (Por) CJR 130 Martijn Verschoor (Ned) TNN 0:15:02 131 Samuel Harrison (Gbr) WGN 0:15:38 132 Oleksandr Polivoda (Ukr) KLS 133 Gregor Gazvoda (Slo) ADR 134 Gianfranco Raffaele Visconti (Ita) MKT 135 Andrea Borso (Ita) ADR 0:16:55 136 Alan Marangoni (Ita) NIP 0:17:03 137 Anton Vorobyev (Rus) GAZ 0:17:11 138 Pirmin Lang (Sui) TRA 0:17:12 139 Christopher Williams (Aus) TNN 0:17:14 140 Andrea Guardini (Ita) UAD 141 Kazushige Kuboki (Jpn) NIP 142 Ahmet Akdilek (Tur) TRK 0:17:44 143 Juan Sebastian Tamayo Martinez (Col) BSM 0:17:57 144 Justin Oien (Usa) CJR 0:18:14 145 Feritcan Samli (Tur) TRK 0:23:11 