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Состав команды Orica-Scott на Джиро д'Италия-2017

Адам Йейтс и Калеб Юэн – капитаны команды Orica-Scott на Джиро д’Италия-2017

 

 

  Австралийская команда Orica-Scott объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Адам Йейтс (Adam Yates), 24-летний британский гонщик, будет бороться за высокий результат в генеральной классификации, а 22-летний австралиец Калеб Юэн (Caleb Ewan) получит поддержку команды на спринтерских этапах.

 

Состав команды Orica-Scott на Джиро д'Италия-2017

 

  Вместе с ними на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия 5 мая выйдут: 23-летний австралийский гонщик Александр Эдмондсон (Alexander Edmondson), 25-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн (Michael Hepburn), 27-летний датский гонщик Крис Йуул-Йенсен (Chris Juul-Jensen), 28-летний словенский гонщик Лука Мезгец (Luka Mezgec), 37-летний испанский гонщик Рубен Пласа (Ruben Plaza), 39-летний канадский гонщик Свен Тафт (Svein Tuft). 24-летний испанский гонщик Карлос Верона (Carlos Verona).

 

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Наши цели – выступление Адама в горах и Калеба на равнинных этапах. Сложно ставить две задачи, но мы не единственная команда, которая так делает. Я уверен, что мы сумеем успешно достичь обе цели. Конечно, мы должны концентрироваться на каждом дне из трёх недель гонки.

  Мы не являемся фаворитами на генеральную классификацию, и среди участников Джиро д’Италия не хватает нескольких громких имён, состав пелотона всё равно один из лучших.

 

  Адам впервые поедет Джиро д’Италия, он продолжает учиться. А это значит, что мы можем использовать другой подход к гонке. Думаю, белая майка лучшего молодого гонщика и топ-10 генеральной классификации для него вполне достижимые цели.

 

  Карлос (Верона) и Рубен (Пласа), который восстановился после операции, которую ему провели в межсезонье, вести команду в гонке и делиться опытом. Нашими главными соперниками в спринте будут Андре Грайпель и Фернандо Гавирия. Калеб (Юэн) стартует на Джиро д’Италия второй раз, и мы будем бороться за победу на этапе, когда представится шанс, начнём с первого этапа, на котором бонусом к победе будет розовая майка лидера. Алекс (Александр Эдмондсон) первый год на 100% сконцентрировался на шоссе, и нас впечатлило его выступление и самоотверженная работа. Мы верим в него, и знаем, что он готов сделать следующий шаг в карьере, проехать свой первый Гран-тур.

 

  Главной задачей Алекса и Луки Мезгеца будет работа на Калеба в спринте, у нас так же есть разносторонний Майкл Хепберн и Крис Йуул-Йенсен, а также мощность Свена Тафта на равнине и в горах».

 

  Состав команды Orica-Scott на Джиро д’Италия-2017: Adam Yates, (Великобритания), Alexander Edmondson, (Австралия), Caleb Ewan, (Австралия), Michael Hepburn, (Австралия), Christopher Juul Jensen, (Дания), Luka Mezgec, (Словения), Ruben Plaza, (Испания), Svein Tuft, (Канада), Carlos Verona, (Испания).

 

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Orica-Scott Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Евгений

    djick

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 24.06.2013

    в горах тяжело будет, но Адам должен справиться!

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