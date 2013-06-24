Состав команды Orica-Scott на Джиро д'Италия-2017

Адам Йейтс и Калеб Юэн – капитаны команды Orica-Scott на Джиро д’Италия-2017

Австралийская команда Orica-Scott объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Адам Йейтс (Adam Yates), 24-летний британский гонщик, будет бороться за высокий результат в генеральной классификации, а 22-летний австралиец Калеб Юэн (Caleb Ewan) получит поддержку команды на спринтерских этапах.

Вместе с ними на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия 5 мая выйдут: 23-летний австралийский гонщик Александр Эдмондсон (Alexander Edmondson), 25-летний австралийский гонщик Майкл Хепберн (Michael Hepburn), 27-летний датский гонщик Крис Йуул-Йенсен (Chris Juul-Jensen), 28-летний словенский гонщик Лука Мезгец (Luka Mezgec), 37-летний испанский гонщик Рубен Пласа (Ruben Plaza), 39-летний канадский гонщик Свен Тафт (Svein Tuft). 24-летний испанский гонщик Карлос Верона (Carlos Verona).

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Наши цели – выступление Адама в горах и Калеба на равнинных этапах. Сложно ставить две задачи, но мы не единственная команда, которая так делает. Я уверен, что мы сумеем успешно достичь обе цели. Конечно, мы должны концентрироваться на каждом дне из трёх недель гонки.

Мы не являемся фаворитами на генеральную классификацию, и среди участников Джиро д’Италия не хватает нескольких громких имён, состав пелотона всё равно один из лучших.

Адам впервые поедет Джиро д’Италия, он продолжает учиться. А это значит, что мы можем использовать другой подход к гонке. Думаю, белая майка лучшего молодого гонщика и топ-10 генеральной классификации для него вполне достижимые цели.

Карлос (Верона) и Рубен (Пласа), который восстановился после операции, которую ему провели в межсезонье, вести команду в гонке и делиться опытом. Нашими главными соперниками в спринте будут Андре Грайпель и Фернандо Гавирия. Калеб (Юэн) стартует на Джиро д’Италия второй раз, и мы будем бороться за победу на этапе, когда представится шанс, начнём с первого этапа, на котором бонусом к победе будет розовая майка лидера. Алекс (Александр Эдмондсон) первый год на 100% сконцентрировался на шоссе, и нас впечатлило его выступление и самоотверженная работа. Мы верим в него, и знаем, что он готов сделать следующий шаг в карьере, проехать свой первый Гран-тур.

Главной задачей Алекса и Луки Мезгеца будет работа на Калеба в спринте, у нас так же есть разносторонний Майкл Хепберн и Крис Йуул-Йенсен, а также мощность Свена Тафта на равнине и в горах».

Состав команды Orica-Scott на Джиро д’Италия-2017: Adam Yates, (Великобритания), Alexander Edmondson, (Австралия), Caleb Ewan, (Австралия), Michael Hepburn, (Австралия), Christopher Juul Jensen, (Дания), Luka Mezgec, (Словения), Ruben Plaza, (Испания), Svein Tuft, (Канада), Carlos Verona, (Испания).