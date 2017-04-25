Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д'Италия-2017

Команда Bardiani-CSF объявила состав на Джиро д'Италия-2017

Итальянская проконтинентальная команда Bardiani-CSF объявила состав из 9 гонщиков, которые выйдут 5 мая на старт 100-го юбилейного выпуска Джиро д’Италия. Последним тестом перед итальянским Гран-туром стали две гонки – Альпийский тур и Тур Хорватии.

В состав команды на Джиро д’Италия-2017 войдёт 26-летний итальянский спринтер Никола Руффони, выигравший на Туре Хорватии два этапа (3-й и 4-й). Также в составе три победителя этапов Джиро д’Италия – 27-летний итальянский гонщик Никола Боэм, выигравший 10-й этап в 2015 году, 30-летний итальянский гонщик Стефано Пирацци, победитель 17-го этапа Джиро д’Италия-2014 и победитель горной классификации 2013 года, а также 22-летний Джулио Чикконе, выигравший 10-й этап Джиро д’Италия в прошлом году.

На Джиро д’Италия-2017 команда Bardiani-CSF будет одной из самых молодых – средний возраст гонщиков 24,5 года. Самый молодой гонщик команды, дебютирующий на итальянском Гран-туре – 20-летний Винченцо Альбанезе. Впервые поедет Джиро д’Италия и 21-летний Лоренцо Рота. Три гонщика состава поедут итальянский Гран-тур второй раз в карьере – Симоне Андреетта, Джулио Чикконе и Мирко Маэстри. Дважды принимал участие в Джиро д’Италия Энрико Барбин, трижды – Руффони, четырежды принимал участие в Джиро д’Италия и проехал гонку до конца все четыре раза Никола Боэм. Самый опытный в команде - Стефано Пирацци, участвовал в Джиро д’Италия 7 раз.

Состав команды на Джиро д’Италия-2017: Vincenzo Albanese, Simone Andreetta, Enrico Barbin, Nicola Boem, Giulio Ciccone, Mirco Maestri, Stefano Pirazzi, Lorenzo Rota, Nicola Ruffoni.

Роберто Ревербери, менеджер команды Bardiani-CSF: «У нас чёткий план на Джиро д’Италия, продуманный способ ведения гонки. Мы верим, что наши гонщики сумеют превратить задачи в действия, атаки, и, почему бы нет, в успех. Отбор в состав – результат долгих размышлений и наблюдений за выступлением гонщиков. Приоритетом в отборе была, прежде всего, форма гонщиков и их прогресс за последние недели.

Выбор всегда сложен, все гонщики команды имели шанс, мы верим в каждого, кто был выбран. Почти излишне говорить, насколько для нашей команды важна Джиро д’Италия, но этого осознания недостаточно, чтобы оставить след в гонке. Преданность делу, страсть, решительный настрой и даже страдания – это необходимо для сильного выступления».