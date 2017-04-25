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Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д'Италия-2017

 Команда Bardiani-CSF объявила состав на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Итальянская проконтинентальная команда Bardiani-CSF объявила состав из 9 гонщиков, которые выйдут 5 мая на старт 100-го юбилейного выпуска Джиро д’Италия. Последним тестом перед итальянским Гран-туром стали две гонки – Альпийский тур и Тур Хорватии.

 

  В состав команды на Джиро д’Италия-2017 войдёт 26-летний итальянский спринтер Никола Руффони, выигравший на Туре Хорватии два этапа (3-й и 4-й). Также в составе три победителя этапов Джиро д’Италия – 27-летний итальянский гонщик Никола Боэм, выигравший 10-й этап в 2015 году, 30-летний итальянский гонщик Стефано Пирацци, победитель 17-го этапа Джиро д’Италия-2014 и победитель горной классификации 2013 года, а также 22-летний  Джулио Чикконе, выигравший 10-й этап Джиро д’Италия в прошлом году.

 

  На Джиро д’Италия-2017 команда Bardiani-CSF будет одной из самых молодых – средний возраст гонщиков 24,5 года. Самый молодой гонщик команды, дебютирующий на итальянском Гран-туре – 20-летний Винченцо Альбанезе. Впервые поедет Джиро д’Италия и 21-летний Лоренцо Рота. Три гонщика состава поедут итальянский Гран-тур второй раз в карьере – Симоне Андреетта, Джулио Чикконе и Мирко Маэстри. Дважды принимал участие в Джиро д’Италия Энрико Барбин, трижды – Руффони, четырежды принимал участие в Джиро д’Италия и проехал гонку до конца все четыре раза Никола Боэм. Самый опытный в команде -  Стефано Пирацци, участвовал в Джиро д’Италия 7 раз.

 

Состав команды Bardiani-CSF на Джиро д'Италия-2017

 

  Состав команды на Джиро д’Италия-2017: Vincenzo Albanese, Simone Andreetta, Enrico Barbin, Nicola Boem, Giulio Ciccone, Mirco Maestri, Stefano Pirazzi, Lorenzo Rota, Nicola Ruffoni.

 

  Роберто Ревербери, менеджер команды Bardiani-CSF: «У нас чёткий план на Джиро д’Италия, продуманный способ ведения гонки. Мы верим, что наши гонщики сумеют превратить задачи в действия, атаки, и, почему бы нет, в успех. Отбор в состав – результат долгих размышлений и наблюдений за выступлением гонщиков. Приоритетом в отборе была, прежде всего, форма гонщиков и их прогресс за последние недели.

  Выбор всегда сложен, все гонщики команды имели шанс, мы верим в каждого, кто был выбран. Почти излишне говорить, насколько для нашей команды важна Джиро д’Италия, но этого осознания недостаточно, чтобы оставить след в гонке. Преданность делу, страсть, решительный настрой и даже страдания – это необходимо для сильного выступления».

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Теги к статье: Bardiani-CSF Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Ближайшие старты

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Превью (3)
    velodoctor-Фото
    Странно вы Ильнура игнорируете, специально видимо чтоб не сглазить.
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Превью (3)
    velodoctor-Фото

    Ильнура наконец увидим, я уже соскучился. Что покажет Роглич кстати очень любопытно. 

  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Превью (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    либо Фрум, либо Порт (другого на генерал не надо)-)
    Хотя наличие отборных горняков (а-ля Пантано, Майнтьес, Баржуль, Келдерман, Гесинк) сделает гонку непредсказуемой.

  • EL-Fenomeno
    Винченцо Нибали – победитель Т ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Скромненько так (вот что значит бонификация на гонках), но разминка перед Джирой наверное удалась. Ждём-с теперь больше (и больших) побед от Нибса уже в мае

  • veloliveuser
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    veloliveuser-Фото
    спасибо!
    уже нашел инфу - они вместе едут тдф. ну кто за кем - поглядим.
  • Earl57
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Александра
    Цитата: Адриен
    "Выцарапать" победу в генерале фактически на финальном спринтерском этапе дружбы - знаете, не многим генеральщикам удается.

    Мне всегда казалось, что биться за победу в генерале на этапе дружбы - моветон. Или я ошибаюсь?

    Это же недельная гонка, а не грантур. Там нет этапа дружбы и всегда сражаются до последнего.

     

  • Александра
    Тур Хорватии-2017. Этап 6 (7)
    Александра-Фото

    Цитата: Адриен
    "Выцарапать" победу в генерале фактически на финальном спринтерском этапе дружбы - знаете, не многим генеральщикам удается.

    Мне всегда казалось, что биться за победу в генерале на этапе дружбы - моветон. Или я ошибаюсь?

  • Marmota Bianchi
    Джиро д'Италия-2017. Цифры и ... (1)
    Marmota Bianchi-Фото
    Если погода не внесет свои коррективы, то это получится легендарная гонка, хотя вся она пройдет через призму утраты Микеле Скарпони...
  • Stack
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    Stack-Фото
    Кинтана замахнулся на дубль Джиро-Тур.
  • veloliveuser
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Резуль ... (23)
    veloliveuser-Фото
    плиз, напомните: кто же из мувиков едет капитаном на джиро и тдф.
    я почему-то считал (кажется, была такая инфа), что Кинтана едет на юбилейную джиро, а Алеха, получается, - на тдф.
    Алеха при такой форме (и хитрости) и Фрума одолеет.

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