Матье ван дер Пул – призёр на дебютном Париж-Рубэ

Матье ван дер Пул – 3-й на Париж-Рубэ-2021

За последние 14 месяцев Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) вошёл в десятку сильнейших на всех классиках , входящих в список Монументов велоспорта. Завершил список участий в Монументах первый в карьере старт на «Королеве классик» Париж-Рубэ, где 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix занял 3-е место.

Матье ван дер Пул избежал падений, несколько раз атаковал – за 115 км до финиша, потом в Аренбергском лесу, менял велосипед за 75 км до финиша, добрал пелотон и вновь атаковал на 15-м секторе. Догнав отрыва дня, Матье ван дер Пул ещё раз атаковал на выходе из 14 сектора, затем за 50 км до финиша и за 37 км до финиша, когда с ним уехали Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) и Флориан Вермеерс (Lotto Soudal).

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Матье ван дер Пул: «Пусть я не выиграл, но старался изо всех сил. Могу этим гордиться. Ноги в конце гонки стали совсем пустыми. Горжусь, что поднялся на подиум на своём первом Париж-Рубэ. Этот выпуск Париж-Рубэ войдёт в историю, никогда его не забуду.

В Аренбергском лесу я в первый раз вышел вперёд. С этого момента гонка ни на миг не останавливалась. Сумел применить все свои технические навыки на секциях павэ. А на финальных 30 – 40 километрах постоянно шёл на пределе.

Финал был очень долгим, на нём дала о себе знать вся гонка, хотя я и питался гелями каждые 5 – 10 километров, начав за 50 км до финиша. Мне хотелось сохранить достаточно сил, но их всё-таки не хватило, чтобы отфинишировать. Надеешься, что другие тоже мёртвые. Я надеялся, что, по крайней мере, буду не самым мёртвым из нас троих в спринте, но оказалось, что я остался совершенно без сил.





Немного отдохну, а потом переключусь на кросс».