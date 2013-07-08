Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

Джанни Москон: «Когда идёшь на пределе , делаешь ошибки - я упал»

Джанни Москон (Gianni Moscon) стартовал на Париж-Рубэ в пятый раз в карьере и остался в шаге от подиума, заняв 4-е место. 27-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers отобрался в ранний отрыв из тридцати человек вместе с товарищами по команде Люком Роу (Luke Rowe) и Оуэном Доуллом (Doull), однако проколы и падения выбили из борьбы уроженцев Уэльса.

За 53 км до финиша, на 12-м секторе брусчатки, Джанни Москон атаковал и набрал 1:22 преимущества. Но потеря времени на замене велосипеда после прокола и во время падения на 7-м секторе брусчатки за 25 км до финиша, а также усталость помешали итальянскому гонщику. Он не смог усидеть и за Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix), Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) и Флорианом Вермеерсом (Lotto Soudal), которые обошли его за 16,5 км до финиша. В итоге Джанни Москон финишировал 4-м через 44 секунды после тройки лидеров, разыгравших спринт. Это лучший результат итальянского гонщика на Париж-Рубэ из пяти стартов.

Джанни Москон: «Париж-Рубэ – одна из красивейших гонок. Я старался атаковать издалека, отдал все силы. Мне не повезло с этим проколом, потом шёл почти на пределе. А когда идёшь на пределе, то делаешь ошибки, и я упал. Потерял на этом не так много, но когда меня догнали, ноги уже не было. Я пытался, занял 4-е место, в следующий раз буду пробовать снова.

Когда гонка проходит вот так, невозможно сказать, кто выиграет. Я старался разыграть свои карты, атаковал заранее. Теперь немного отдохну и к следующим целям. В следующую субботу Ломбардия, так что кто знает».

Сервас Кнавен (Servais Knaven), спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Расстроены. В гонке мы весь день были в первых рядах. Казалось, у Джанни очень хороший шанс на победу. Сначала он прокололся, но подумали, что всё в порядке, хотя в целом он потерял 30 секунд. Всё шло хорошо до падения, которое стоило больше времени и повлияло на состояние. От 45 секунд у него осталось 10.

В нашей команде не было одного лидера. В таких обстоятельствах надо держаться впереди как можно большему числу гонщиков. Мы понимали, что могут быть проколы, кто-то упадёт. Если ставить только на одного, то в итоге никого не останется. Поэтому у нас было несколько вариантов – был Квято, Люк, Джанни. Когда начинаешь первый сектор брусчатки в такой гонке, не нужен лидер, всё дело в ногах.

Считаю, что Джанни, наверное, был сильнейшим в гонке. Трудно сказать. Его победа была бы заслуженной. Это велогонка, всякое может случиться. У каждого своя история. Очень досадно – он был так близко».