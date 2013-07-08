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Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

Джанни Москон: «Когда идёшь на пределе , делаешь ошибки - я упал»

 

 

  Джанни Москон (Gianni Moscon) стартовал на Париж-Рубэ в пятый раз в карьере и остался в шаге от подиума, заняв 4-е место. 27-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers отобрался в ранний отрыв из тридцати человек вместе с товарищами по команде Люком Роу (Luke Rowe) и Оуэном Доуллом (Doull), однако проколы и падения выбили из борьбы уроженцев Уэльса.

 

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

Джанни Москон 4-й на Париж-Рубэ-2021

 

  За 53 км до финиша, на 12-м секторе брусчатки, Джанни Москон атаковал  и набрал 1:22 преимущества. Но потеря времени на замене велосипеда после прокола и во время падения на 7-м секторе брусчатки за 25 км до финиша, а также усталость помешали итальянскому гонщику. Он не смог усидеть и за Матье ван дер Пулом (Alpecin-Fenix), Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) и Флорианом Вермеерсом (Lotto Soudal), которые обошли его за 16,5 км до финиша. В итоге Джанни Москон финишировал 4-м через 44 секунды после тройки лидеров, разыгравших спринт. Это лучший результат итальянского гонщика на Париж-Рубэ из пяти стартов.

 

  Джанни Москон: «Париж-Рубэ – одна из красивейших гонок. Я старался атаковать издалека, отдал все силы. Мне не повезло с этим проколом, потом шёл почти на пределе. А когда идёшь на пределе, то делаешь ошибки, и я упал. Потерял на этом не так много, но когда меня догнали, ноги уже не было. Я пытался, занял 4-е место, в следующий раз буду пробовать снова.

 

 Когда гонка проходит вот так, невозможно сказать, кто выиграет. Я старался разыграть свои карты, атаковал заранее. Теперь немного отдохну и к следующим целям. В следующую субботу Ломбардия, так что кто знает».

 

  Сервас Кнавен  (Servais Knaven), спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Расстроены. В гонке мы весь день были в первых рядах. Казалось, у Джанни очень хороший шанс на победу. Сначала он прокололся, но подумали, что всё в порядке, хотя в целом он потерял 30 секунд. Всё шло хорошо до падения, которое стоило больше времени и повлияло на состояние. От 45 секунд у него осталось 10.

 

  В нашей команде не было одного лидера. В таких обстоятельствах надо держаться впереди как можно большему числу гонщиков. Мы понимали, что могут быть проколы, кто-то упадёт. Если ставить только на одного, то в итоге никого не останется. Поэтому у нас было несколько вариантов – был Квято, Люк, Джанни. Когда начинаешь первый сектор брусчатки в такой гонке, не нужен лидер, всё дело в ногах.

 

  Считаю, что Джанни, наверное, был сильнейшим в гонке. Трудно сказать. Его победа была бы заслуженной. Это велогонка, всякое может случиться. У каждого своя история. Очень досадно – он был так близко».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2021

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Ineos Grenadiers Париж - Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта гонка Мирового тура классика

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 12:34 | Регистрация: 8.07.2013

    =Когда гонка проходит вот так, невозможно сказать, кто выиграет.=

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Герой гонки.

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Комментарии

  • velour
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    velour-Фото

    Вот уж во истину: "сила есть ума не надо". Мэтью продолжает отдавать заслуженные победы. Пора голову уже включать. Иначе, так и будет возить всех к финишу.

  • Coffe
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Coffe-Фото
    А как должен был поступить Кольбрелли?Притормозить на финише и пропустить вперёд Ван дер Пула? ‘’Да!’’-сказали бы одни.’’Вот это благородный поступок!’’.Но другие сказали бы ‘’Нет .Кольбрелли всё сделал правильно ‘’ . И хотя я не фан итальянца я сказал бы ‘’Нет’’ Ведь в историю запишут его имя,как победителя ПР.Имхо.
  • reforg34
    Давид Де Ла Крус переходит в к ... (36)
    reforg34-Фото
    Фрум? Может я что-то пропустил(есть ссылка на позитивный допинг) или это очередная клевета!
    У Контадора минимальный уровень кленбутерола нашли, а ничего что он долгое время был разрешен и в некоторых видах спорта сильно не банят за это.Если уж защищать кого-то - то Вальверде(за этикетку в пакете "АВ"), вот ни за что получил дисквалификацию
  • Dmitry5588
    Сонни Кольбрелли - победитель ... (5)
    Dmitry5588-Фото

    из троих он должен быть четвертым 

  • Dmitry5588
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Dmitry5588-Фото

    Сонни надо в угол носом ставить .... стыдно должно быть ему 

     

  • Nathan
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Nathan-Фото
    Вот именно на таких гонках и рождаются Великие Чемпионы, о которых, потом будет вспоминать и слагать легенды, не одно поколение фанатов велоспорта. ВДП своей самоотверженной ездой, безусловно заслужил приз зрительских симпатий и лично я, запомню эту Рубэ, как гонку имени Матье Ван дер Пула. Надеюсь, в будущем, он выиграет еще не раз, ту же ПР или Фландрию и примеряет радужную майку. Ведь именно такой велоспорт мы и любим, когда спортсмен отдает всего себя гонке, не хитрит и не отсиживаться за спинами других. Мало кто вспоминает победы на Рубэ того же Шаванеля или Терпстры (хотя там были разные ситуации) и нынешнюю гонку, скорее будут вспоминать из-за сложных погодных условий, будут помнить невезучего Москона и как ВДП раздавал на брусчатке и пр. Сонни безусловно стал победителем этой гонки, но не чемпионом, по крайней мере для меня.
  • RVL
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    RVL-Фото

    Ох уж эти многостаночники...молодцы!

  • Ice
    Sparkassen Munsterland Giro-20 ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    кому он там что дока3ывает? И3 спринтеров 3десь только аккерман, который в этом году вообще ничего не выигрывает. Если 3десь не выигрывать, то где тогда? 

    Никто не вспомнит, когда и как выигрывал. А пальмарес будут видеть все) Неважно где, главное - побеждать. Кэв других спринтеров не разгонял, победил всех, кто был, к нему какие притензии?)

  • Ice
    Париж-Рубэ-2021. Результаты (48)
    Ice-Фото

    Цитата: 1587
    МВДП все понимал задолго до финиша. Несколько раз пытался уехать от своей группки на брусчатке, когда догоняли Москона, но... не вышло. Расклад был понятен. МВДП не уехал, Кольбрелли усидел. Финиш. Никаких претензий быть не может.
    PS болел за МВДП.

    Предсказуемо и понятно. Ругать Кольбрелли не стоит, это часть спорта. Как показывпает жизнь, карма настигает всех, всем хитрецам воздается по заслугам) 

  • старт-шоссе 82
    Джанни Москон 4-й на Париж-Руб ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    =Когда гонка проходит вот так, невозможно сказать, кто выиграет.=

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Герой гонки.

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