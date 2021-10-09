Флориан Вермеерс – призёр Париж-Рубэ-2021

Флориан Вермеерс – самый молодой гонщик на подиуме Париж-Рубэ с 2002 года

22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ-2021, одного из самых эпичных выпусков «Королевы классик». Он стал самым молодым призёром Париж-Рубэ с 2002 года, когда его соотечественник, тогда 22-летний Том Боонен впервые поднялся на подиум этой классики.

Флориан Вермеерс начал карьеру профессионального велогонщика с июня прошлого года, в этом сезоне стал бронзовым призёром среди андеров в разделке на чемпионате мира-2021. Он впервые в карьере принял участие в Париж-Рубэ.

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Вермеерс отобрался в ранний отрыв вместе с товарищами по команде Гарри Суини и Тосхом Ван дер Санде. За 144 км до финиша на 27-м секторе Вермеерс атаковал из большого отрыва вместе с Люком Роу (Ineos Grenadiers), Нильсом Экхоффом (DSM) и Максом Валшайдом (Qhubeka-NextHassh), а перед Аренбергским лесом лидировал вместе с Экхоффом с преимуществом в 1:50 над пелотоном.

После Аренбергского леса Вермеерс оставался в первой группе, но уже с Томом Ван Асбруком (Israel Start-Up Nation) и Джанни Москоном (Ineos Grenadiers). Когда Москон атаковал на секторе Мон-зан-Певель, Вермеерс и Асбрук преследовали итальянского гонщика. Флориан Вермеерс остался впереди и когда его группу нагнали атаковавшие из пелотона Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious). 22-летний бельгийский гонщик удержался с ними до финиша, а на велодроме в Рубэ три дебютанта Париж-Рубэ разыграли спринт. Флориан Вермеерс спринтовал первым, но проиграл итальянскому гонщику Сонни Кольбрелли.

Флориан Вермеерс: «Сейчас больше разочарован вторым местом, но, думаю, скоро это чувство сменит гордость. Такое выступление даёт мне огромную уверенность на будущее, потому что, вообще-то, я ни разу не думал, что сегодня буду так близко к победе.

Нашей целью было отобраться в отрыв, по крайней мере, если уедет большая группа. Мы достигли этой цели в самом начале гонки, уехали втроём. На первых секторах началась битва за позиции, как на войне. Но это подтолкнуло меня выйти вперёд и первым зайти на легендарный сектор в Аренбергском лесу. Может, и бельгийские болельщики по обочинам дороги давали мне крылья. Ещё очень помог мой опыт в велокроссе. Несмотря на то, что я давно не выступал в велокроссовых гонках, ощущение скольжения по брусчатке всё ещё помнил.

Когда Москон атаковал, я выпал, но смог немного восстановиться. Группа Кольбрелли добрала, а я вовремя преодолел момент слабости, снова почувствовал себя хорошо. Оказался с Ван дер Пулом и Кольбрелли на Каррефур де л’Арбр. Сказал себе: «Всё в порядке, я еду за победой».

Я был с двумя ребятами, которые выигрывали групповые спринты, так что мне оставалось атаковать. Я атаковал дважды, но они добирали. После первой атаки почувствовал, что мне не дадут шанса, но попробовал снова за два километра до финиша. К сожалению, не удалось.

Всё свелось к спринту. Кольбрелли и Ван дер Пул умеют спринтовать. Поэтому мне надо было застать их врасплох. Мне это удалось, потому что я первым прошёл последний поворот. Я начал в правильный момент, но у меня пошли судороги, и Кольбрелли смог обойти в рывке.

Ни о чём не жалею. Всё, что делал в гонке, повторил бы снова, если бы был шанс. Эта гонка мне точно подходит, но я никогда не думал, что стану вторым на своём первом Париж-Рубэ. Я создан для классик – я довольно тяжёлый.

Въезжал на велодром на чистом андреналине, но, вообще-то, такие ощущения были на протяжении всей гонки. Я почти всё время держался впереди, первым заходил на сектора. Бельгийские фанаты выкрикивали моё имя, у меня всю дорогу были мурашки по коже».