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Флориан Вермеерс – призёр Париж-Рубэ-2021

Флориан Вермеерс – самый молодой гонщик на подиуме Париж-Рубэ с 2002 года

 

 

  22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Флориан Вермеерс (Florian Vermeersch) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ-2021, одного из самых эпичных выпусков «Королевы классик». Он стал самым молодым призёром Париж-Рубэ с 2002 года, когда его соотечественник, тогда 22-летний Том Боонен впервые поднялся на подиум этой классики.  

 

  Флориан Вермеерс начал карьеру профессионального велогонщика с июня прошлого года, в этом сезоне стал бронзовым призёром среди андеров в разделке на чемпионате мира-2021. Он впервые в карьере принял участие в Париж-Рубэ.

 

Флориан Вермеерс – призёр Париж-Рубэ-2021

Флориан Вермеерс – призёр Париж-Рубэ-2021

Флориан Вермеерс – призёр Париж-Рубэ-2021

Photo © A.S.O. / Fabien Boukla

 

  Вермеерс отобрался в ранний отрыв вместе с товарищами по команде Гарри Суини и Тосхом Ван дер Санде. За 144 км  до финиша на 27-м секторе Вермеерс атаковал из большого отрыва вместе с Люком Роу (Ineos Grenadiers), Нильсом Экхоффом (DSM) и Максом Валшайдом (Qhubeka-NextHassh), а перед Аренбергским лесом лидировал вместе с Экхоффом с преимуществом в 1:50 над пелотоном.

 

  После Аренбергского леса Вермеерс оставался в первой группе, но уже с Томом Ван Асбруком (Israel Start-Up Nation) и Джанни Москоном (Ineos Grenadiers). Когда Москон атаковал на секторе Мон-зан-Певель, Вермеерс и Асбрук преследовали итальянского гонщика. Флориан Вермеерс остался впереди и когда его группу нагнали атаковавшие из пелотона Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) и Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious). 22-летний бельгийский гонщик удержался с ними до финиша, а на велодроме в Рубэ три дебютанта Париж-Рубэ разыграли спринт. Флориан Вермеерс спринтовал первым, но проиграл итальянскому гонщику Сонни Кольбрелли.

 

Флориан Вермеерс – призёр Париж-Рубэ-2021

 

 

  Флориан Вермеерс: «Сейчас больше разочарован вторым местом, но, думаю, скоро это чувство сменит гордость. Такое выступление даёт мне огромную уверенность на будущее, потому что, вообще-то, я ни разу не думал, что сегодня буду так близко к победе.

 

Нашей целью было отобраться в отрыв, по крайней мере, если уедет большая группа. Мы достигли этой цели в самом начале гонки, уехали втроём. На первых секторах началась битва за позиции, как на войне. Но это подтолкнуло меня выйти вперёд и первым зайти на легендарный сектор в Аренбергском лесу. Может, и бельгийские болельщики по обочинам дороги давали мне крылья. Ещё очень помог мой опыт в велокроссе. Несмотря на то, что я давно не выступал в велокроссовых гонках, ощущение скольжения по брусчатке всё ещё помнил.

 

 Когда Москон атаковал, я выпал, но смог немного восстановиться. Группа Кольбрелли добрала, а я вовремя преодолел момент слабости, снова почувствовал себя хорошо. Оказался с Ван дер Пулом и Кольбрелли на Каррефур де л’Арбр. Сказал себе: «Всё в порядке, я еду за победой».

 

  Я был с двумя ребятами, которые выигрывали групповые спринты, так что мне оставалось атаковать. Я атаковал дважды, но они добирали. После первой атаки почувствовал, что мне не дадут шанса, но попробовал снова за два километра до финиша. К сожалению, не удалось.

 

  Всё свелось к спринту. Кольбрелли и Ван дер Пул умеют спринтовать. Поэтому мне надо было застать их врасплох. Мне это удалось, потому что я первым прошёл последний поворот. Я начал в правильный момент, но у меня пошли судороги, и Кольбрелли смог обойти в рывке.

 

  Ни о чём не жалею. Всё, что делал в гонке, повторил бы снова, если бы был шанс. Эта гонка мне точно подходит, но я никогда не думал, что стану вторым на своём первом Париж-Рубэ. Я создан для классик – я довольно тяжёлый.

 

 Въезжал на велодром на чистом андреналине, но, вообще-то, такие ощущения были на протяжении всей гонки. Я почти всё время держался впереди, первым заходил на сектора. Бельгийские фанаты выкрикивали моё имя, у меня всю дорогу были мурашки по коже».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2021

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Теги к статье: Флориан Вермеерс Florian Vermeersch Lotto Soudal Париж - Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта гонка Мирового тура классика

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Комментарии

  • velour
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    velour-Фото

    Вот уж во истину: "сила есть ума не надо". Мэтью продолжает отдавать заслуженные победы. Пора голову уже включать. Иначе, так и будет возить всех к финишу.

  • Coffe
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Coffe-Фото
    А как должен был поступить Кольбрелли?Притормозить на финише и пропустить вперёд Ван дер Пула? ‘’Да!’’-сказали бы одни.’’Вот это благородный поступок!’’.Но другие сказали бы ‘’Нет .Кольбрелли всё сделал правильно ‘’ . И хотя я не фан итальянца я сказал бы ‘’Нет’’ Ведь в историю запишут его имя,как победителя ПР.Имхо.
  • reforg34
    Давид Де Ла Крус переходит в к ... (36)
    reforg34-Фото
    Фрум? Может я что-то пропустил(есть ссылка на позитивный допинг) или это очередная клевета!
    У Контадора минимальный уровень кленбутерола нашли, а ничего что он долгое время был разрешен и в некоторых видах спорта сильно не банят за это.Если уж защищать кого-то - то Вальверде(за этикетку в пакете "АВ"), вот ни за что получил дисквалификацию
  • Dmitry5588
    Сонни Кольбрелли - победитель ... (5)
    Dmitry5588-Фото

    из троих он должен быть четвертым 

  • Dmitry5588
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Dmitry5588-Фото

    Сонни надо в угол носом ставить .... стыдно должно быть ему 

     

  • Nathan
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    Nathan-Фото
    Вот именно на таких гонках и рождаются Великие Чемпионы, о которых, потом будет вспоминать и слагать легенды, не одно поколение фанатов велоспорта. ВДП своей самоотверженной ездой, безусловно заслужил приз зрительских симпатий и лично я, запомню эту Рубэ, как гонку имени Матье Ван дер Пула. Надеюсь, в будущем, он выиграет еще не раз, ту же ПР или Фландрию и примеряет радужную майку. Ведь именно такой велоспорт мы и любим, когда спортсмен отдает всего себя гонке, не хитрит и не отсиживаться за спинами других. Мало кто вспоминает победы на Рубэ того же Шаванеля или Терпстры (хотя там были разные ситуации) и нынешнюю гонку, скорее будут вспоминать из-за сложных погодных условий, будут помнить невезучего Москона и как ВДП раздавал на брусчатке и пр. Сонни безусловно стал победителем этой гонки, но не чемпионом, по крайней мере для меня.
  • RVL
    Матье ван дер Пул – призёр на ... (5)
    RVL-Фото

    Ох уж эти многостаночники...молодцы!

  • Ice
    Sparkassen Munsterland Giro-20 ... (4)
    Ice-Фото

    Цитата: patar
    кому он там что дока3ывает? И3 спринтеров 3десь только аккерман, который в этом году вообще ничего не выигрывает. Если 3десь не выигрывать, то где тогда? 

    Никто не вспомнит, когда и как выигрывал. А пальмарес будут видеть все) Неважно где, главное - побеждать. Кэв других спринтеров не разгонял, победил всех, кто был, к нему какие притензии?)

  • Ice
    Париж-Рубэ-2021. Результаты (48)
    Ice-Фото

    Цитата: 1587
    МВДП все понимал задолго до финиша. Несколько раз пытался уехать от своей группки на брусчатке, когда догоняли Москона, но... не вышло. Расклад был понятен. МВДП не уехал, Кольбрелли усидел. Финиш. Никаких претензий быть не может.
    PS болел за МВДП.

    Предсказуемо и понятно. Ругать Кольбрелли не стоит, это часть спорта. Как показывпает жизнь, карма настигает всех, всем хитрецам воздается по заслугам) 

  • старт-шоссе 82
    Джанни Москон 4-й на Париж-Руб ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    =Когда гонка проходит вот так, невозможно сказать, кто выиграет.=

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Герой гонки.

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