На классике Париж-Рубэ появится сектор имени Джона Дегенкольба

Цитата: Freejazz

Я, кстати думаю, что Моллема и Ильнур в Скаевской школе с обучением цифрам могли бы ездить и лучше. (но насчет скаевской школы у людей может быть разное мнение).

Бедный Бауке. А он то решил что ему веры в себя раньше не хватало, до Ломбардии. И теперь рассчитывает на сотрудничество с Нибали. "Где-то я ему помогу, где-то он мне".