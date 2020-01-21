На классике Париж-Рубэ появится сектор имени Джона Дегенкольба

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:21
Сектор Париж-Рубэ будет назван в честь Джона Дегенкольба
На классике-Монументе велоспорта Париж-Рубэ появится сектор, названный в честь победителя гонки 2015 года Джона Дегенкольба. Такой чести немецкий велогонщик удостоился благодаря тому, что в прошлом году помог краудфандинговой кампании спасти выпуск Париж-Рубэ для юниоров. Сумма в 10 000 евро с помощью Джона Дегенкольба была собрана всего за 24 часа.
Имя Джона Дегенкольба будет носить самый протяжённый сектор брусчатки – 3,7 км d’Hornaing à Wandignies-Hamage.
Джон Дегенкольб: «Я хотел сделать всё возможное, чтобы предотвратить худшее, не только потому, что меня связывают особые отношения с Париж-Рубэ - эта гонка околдовала меня в детстве, заразила меня волшебством велоспорта, но также из-за важности поддержки молодых талантов. Нам нужны такие велогонки для молодых ребят, чтобы у велоспорта было прочное будущее».
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