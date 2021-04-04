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Кристиан Прюдомм о переносе Париж-Рубэ-2021

Кристиан Прюдомм: «Мы до последнего пытались провести Париж-Рубэ в апреле»

 

 

  Кристиан Прюдомм, как один из организаторов классики Париж-Рубэ, пытался сделать всё возможное, чтобы провести классику в привычное время календаря – 11 апреля. Он вместе с другими ответственными за гонку провёл разведку маршрута классики в поисках секторов брусчатки, которые можно исключить, чтобы гонка состоялась. Однако все усилия организаторов Париж-Рубэ оказались тщетными после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил новый трёхнедельный локдаун по всей стране.

 

  UCI вместе с организаторами классики, A.S.O. и всеми заинтересованными лицами утвердил перенос Париж-Рубэ на 2 (для первого выпуска женской гонки) и 3 октября 2021 года.

 

  В ASO настояли на проведении Париж-Рубэ в начале октября, а не в конце. Организаторы считают, что погода будет лучше. Классика должна стартовать через неделю после чемпионата мира по шоссейному велоспорту, который пройдёт в Бельгии. Первый женский выпуск Париж-Рубэ решено провести 2 октября, чтобы велогонщицы успели к старту женского Тура Британии, который стартует 4 октября.

 

Кристиан Прюдомм о переносе Париж-Рубэ-2021

 

  В интервью L’Equipe Кристиан Прюдомм рассказал, что, несмотря на перенос классики, с оптимистично настроен относительно проведения других гонок под эгидой ASO, в том числе Тур де Франс-2021, который должен пройти с 26 июня по 18 июля.

 

Кристиан Прюдомм: «Прогресс в вакцинации позволяет нам относительно спокойно смотреть в будущее.

 

  Мы хотели посмотреть, можно ли убрать некоторые сектора, чтобы было легче контролировать возможные скопления болельщиков. Мы очень тщательно изучали маршрут, но этого оказалось недостаточно. Разрешения мы не получили.

 

  К сожалению, не в наших силах решать всё. Вопрос о переносе гонки разбирался в тесном сотрудничестве с официальными лицами с учётом текущих ограничительных мер. Ситуация не та же самая, что месяц назад. Мы смогли поменять маршрут двух финальных этапов Париж-Ниццы-2021, потому что новый маршрут пролегал вне зоны локдауна. Но сейчас локдаун охватывает всю зону (север Франции, регион О-де-Франс, который находится рядом с Бельгией).  Могу заверить, что мы до последнего делали всё, что могли.

 

  Мы перенесли гонку на даты, которые больше всего устраивают разных партнёров. В этот уик-энд нет велогонок Мирового тура. Понятно, что Париж-Рубэ пересечётся с некоторыми гонками бельгийского, итальянского и французского национальных календарей,  о чём мы сожалеем».

 

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix классика Монумент велоспорта

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Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • patar
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    patar-Фото
    и города эвакуировать для этого?
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Превью (2)
    rude_rider-Фото

    от Астаны прям супер состав..))) вообще никакого уважения к гонке..

     

    Ну посмотрим на Пидкока против зубров уже Пула и Ван Арта

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Я не разыг ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Может, Саня еще форму не набрал )
    Хотя, вы правы, обычно он на классиках вырезает спринт за 4-е место, а тут совсем мимо.
    Меж тем, до Фландрии всего ничего, так что, скорей всего Кристофу не светит.

  • VeloVelo
    Будущее Петера Сагана в команд ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо, что поправили, а я-то был уверен! ))

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2021. Превью (2)
    VeloVelo-Фото

    Моя любимая Рондо все-таки состоится. 
    Надаеюсь, пройдет без травм и форс-мажоров. 
    Удачи всем участникам!

  • Адриен
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Адриен-Фото

    Неужели непонятно, что запретами вирус не остановить ? Есть страны, в которых этот ковидный год прошел в почти полных запретах, есть такие, где ограничения были мягкими. И что ? Кто-то заметил разницу в количестве заболевших и погибших - в процентах к населению ? Лучший способ победить эту заразу - жить обычной жизнью. Да, с масками, с антисептиками, с соблюдением всего принятого. Но без запретов, ограничений и отменен ! Вон по статистике сейчас больше всего заболевших среди тех, кто почти год безвылазно сидел дома, и переносят они болезнь тяжелея. А те, кто вел более менее активный образ - переносят легче... Запрет понятен - чиновникам необходимо демонстрировать активность, борьбу, бурную деятельность - поэтому несогласны и без публики проводить. А вирус как был, так и будет быть - мутации, разновидности, приспособление к вакцинам, тот же грипп как гулял, так и гуляет. И что ? И в 2022 всё отменять и переносить ? И потом ?

  • error
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (15)
    error-Фото

    Чо началось то?... опять скай-скай.... (бурчит

  • AzaKonta
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (15)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: close2you
    он работает на молодеж, вы же - смотрите лишь результаты .
    Учит молодежь надоезжать))) видно что работает упорно
  • Konstantin41
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Konstantin41-Фото

    В прошлом году тоже перенесли на октябрь, в октябре лучше не стало и в итоге отменили. В этом сезоне опять будет тоже самое. Второй год без Париж-Рубэ. Хотя какая проблема провести гонку без зрителей - не понятно

  • Nesh
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Nesh-Фото

    Идиоты, уберите просто всех зрителей с обочины если уж так боитесь.

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