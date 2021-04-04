Кристиан Прюдомм о переносе Париж-Рубэ-2021

Кристиан Прюдомм: «Мы до последнего пытались провести Париж-Рубэ в апреле»

Кристиан Прюдомм, как один из организаторов классики Париж-Рубэ, пытался сделать всё возможное, чтобы провести классику в привычное время календаря – 11 апреля. Он вместе с другими ответственными за гонку провёл разведку маршрута классики в поисках секторов брусчатки, которые можно исключить, чтобы гонка состоялась. Однако все усилия организаторов Париж-Рубэ оказались тщетными после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил новый трёхнедельный локдаун по всей стране.

UCI вместе с организаторами классики, A.S.O. и всеми заинтересованными лицами утвердил перенос Париж-Рубэ на 2 (для первого выпуска женской гонки) и 3 октября 2021 года.

В ASO настояли на проведении Париж-Рубэ в начале октября, а не в конце. Организаторы считают, что погода будет лучше. Классика должна стартовать через неделю после чемпионата мира по шоссейному велоспорту, который пройдёт в Бельгии. Первый женский выпуск Париж-Рубэ решено провести 2 октября, чтобы велогонщицы успели к старту женского Тура Британии, который стартует 4 октября.

В интервью L’Equipe Кристиан Прюдомм рассказал, что, несмотря на перенос классики, с оптимистично настроен относительно проведения других гонок под эгидой ASO, в том числе Тур де Франс-2021, который должен пройти с 26 июня по 18 июля.

Кристиан Прюдомм: «Прогресс в вакцинации позволяет нам относительно спокойно смотреть в будущее.

Мы хотели посмотреть, можно ли убрать некоторые сектора, чтобы было легче контролировать возможные скопления болельщиков. Мы очень тщательно изучали маршрут, но этого оказалось недостаточно. Разрешения мы не получили.

К сожалению, не в наших силах решать всё. Вопрос о переносе гонки разбирался в тесном сотрудничестве с официальными лицами с учётом текущих ограничительных мер. Ситуация не та же самая, что месяц назад. Мы смогли поменять маршрут двух финальных этапов Париж-Ниццы-2021, потому что новый маршрут пролегал вне зоны локдауна. Но сейчас локдаун охватывает всю зону (север Франции, регион О-де-Франс, который находится рядом с Бельгией). Могу заверить, что мы до последнего делали всё, что могли.

Мы перенесли гонку на даты, которые больше всего устраивают разных партнёров. В этот уик-энд нет велогонок Мирового тура. Понятно, что Париж-Рубэ пересечётся с некоторыми гонками бельгийского, итальянского и французского национальных календарей, о чём мы сожалеем».