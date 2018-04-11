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Ники Терпстра – призёр Париж-Рубэ-2018

Ники Терпстра: «Саган был сильнейшим на Париж-Рубэ-2018»

 

 

  33-летний нидерландский гонщик команды Quick Step Floors Ники Терпстра в седьмой раз стартовал на Париж-Рубэ, в третий раз в карьере поднялся на подиум этой классики, и во второй раз занял 3-е место. За 10 км до финиша Терпстра был в первой группе преследователей вместе с Грегом Ван Аверматом (BMC), Яспером Стейвеном (Trek-Segafredo) и СепомВанмарке (EF Education First), а затем атаковал своих попутчиков и финишировал 3-м.

 

 

Ники Терпстра – призёр Париж-Рубэ-2018

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

   Ники Терпстра: «Я рад, но не настолько счастлив, как на прошлой неделе (когда выиграл Тур Фландрии-2018). Всё же подиум Париж-Рубэ всегда особенный, сегодня я поднялся на него после гонки, в которой отлично себя чувствовал. Мы атаковали, вели гонку агрессивно, но не были в первом ряду, когда Саган атаковал, поэтому не смогли закрыть этот просвет. В любом случае, он был сегодня сильнейшим, поздравляю его.

 

  В нашей группе мы сработались довольно хорошо. Конечно, другие команды ждали, что мы будем преследовать, но затем до финальных трёх километров мы работали вместе довольно слаженно. Но Петер ехал так быстро, что догнать его было трудно. Сотрудничали в группе неплохо, просто мы не были достаточно сильны. После такой весенней кампании нашей команды логично, что другие смотрели на Quick Step Floors, но они также понимали, что если не будут преследовать Сагана, то не смогут выиграть гонку. Так что вы не услышите от меня жалоб по поводу недостаточного сотрудничества.

 

  Наша весенняя кампания потрясающая, мы выиграли 9 однодневных гонок и в общей сложности одержали 25 побед, так что, думаю, мы можем гордиться таким значительным списком достижений».

   

 

Результаты Париж-Рубэ-2018

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Теги к статье: Ники Терпстра Niki Terpstra Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Hannibal
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Hannibal-Фото
    По динамике очень похоже на перелом шейных позвонков. Очень жаль парня(((
  • Astanaforever
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Да, что такое? Уже второй гонщик погибает в этой команде за два года. 28 марта 2016 года во время Критериум Интернациональ от сердечного приступа умер бельгийский гонщик Даан Мингер. А теперь Михаэль.. Казартелли, Кивилев, Воуландс, Гийо, Скарпони...и многие другие.. RIP. Никакой памятный булыжник не заслуживает того парня который отдал жизнь сегодня. Саган обьязан отдать этот приз, гонорар семье погибшего.

    Трагедия омрачила классическую бельгийскую однодневку Гент-Вевельгем-2016. За 115 километров до финиша произошел завал, в который угодили 4 велосипедиста. Одним из них оказался 25-летний бельгиец Антуан Демуатье из команды Wanty-Groupe Gober. Падение было не слишком серьезным, но когда спортсмен лежал на асфальте, его переехал мотоцикл. Гонщик был немедленно доставлен в госпиталь города Ипр, откуда его перевезли в отделение интенсивной терапии университетской клиники Лилля. Сразу после финиша гонки, которая закончилась победой чемпиона мира Петера Сагана, команда Wanty-Groupe Gober сообщила, что состояние Демуатье оценивается как крайне тяжелое. К сожалению, спасти гонщика врачам так и не удалось. Около полуночи Антуан Демуатье скончался в окружении жены и родных Саган какой то бедоносец получается. Две победы, две смерти.
  • velodoctor
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    velodoctor-Фото

    Согласен, жаль молодого парня. Омрачает всю гонку, непонятно как радоваться и чему когда погиб человек. По сути там такая мясорубка, не знаю из-за чего он погиб, но молодые рискуют сильно. 

  • VeloVelo
    Оливер Насен примет участие в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Остаюсь при своем мнении.

  • Адриен
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Адриен-Фото

    Оглушающая новость... Все монументы скопом, все победы на них  не стоят молодой жизни, прерванной этим адом. Не знаю... Всего двадцать три года. В сущности и не пожил...

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Соболезную родным и близким Михаэля. Печаль. 

  • Silikaat
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Silikaat-Фото

    пипец....

  • VeloVelo
    Сильван Дилье: «Я сумел превзо ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Сильван Браво! Это было Невероятно!
    Такого не было никогда.

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото
    Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan.
    Этот гонщик?
  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото

    Посчитали, что Петя слишком рано отстрелил.
    До этого была попытка Штыбара неудачная.
    Народ подумал, что Саган тоже "выстрелил холостым".

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1626
2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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