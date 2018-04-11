Ники Терпстра – призёр Париж-Рубэ-2018

Ники Терпстра: «Саган был сильнейшим на Париж-Рубэ-2018»

33-летний нидерландский гонщик команды Quick Step Floors Ники Терпстра в седьмой раз стартовал на Париж-Рубэ, в третий раз в карьере поднялся на подиум этой классики, и во второй раз занял 3-е место. За 10 км до финиша Терпстра был в первой группе преследователей вместе с Грегом Ван Аверматом (BMC), Яспером Стейвеном (Trek-Segafredo) и СепомВанмарке (EF Education First), а затем атаковал своих попутчиков и финишировал 3-м.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Ники Терпстра: «Я рад, но не настолько счастлив, как на прошлой неделе (когда выиграл Тур Фландрии-2018). Всё же подиум Париж-Рубэ всегда особенный, сегодня я поднялся на него после гонки, в которой отлично себя чувствовал. Мы атаковали, вели гонку агрессивно, но не были в первом ряду, когда Саган атаковал, поэтому не смогли закрыть этот просвет. В любом случае, он был сегодня сильнейшим, поздравляю его.

В нашей группе мы сработались довольно хорошо. Конечно, другие команды ждали, что мы будем преследовать, но затем до финальных трёх километров мы работали вместе довольно слаженно. Но Петер ехал так быстро, что догнать его было трудно. Сотрудничали в группе неплохо, просто мы не были достаточно сильны. После такой весенней кампании нашей команды логично, что другие смотрели на Quick Step Floors, но они также понимали, что если не будут преследовать Сагана, то не смогут выиграть гонку. Так что вы не услышите от меня жалоб по поводу недостаточного сотрудничества.

Наша весенняя кампания потрясающая, мы выиграли 9 однодневных гонок и в общей сложности одержали 25 побед, так что, думаю, мы можем гордиться таким значительным списком достижений».