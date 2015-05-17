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Классика Париж-Рубэ-2021 переносится на октябрь

Классика-Монумент Париж-Рубэ и первый женский выпуск Париж-Рубэ перенесены на октябрь 2021 года

Классика Париж-Рубэ-2021 переносится на октябрь

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что классика-Монумент Париж-Рубэ (Parix-Roubaix) и первый выпуск женской Париж-Рубэ переносятся с 11 апреля на первые выходные октября 2021 года.

 

  Даты проведения изменены из-за тяжёлой ситуации с пандемией Covid-19, сложившейся во Франции. Мужская классика – Монумент Париж-Рубэ пройдёт 3 октября 2021 года, женский выпуск Париж-Рубэ – 2 октября 2021 года.

 

Новые даты проведения одобрены заинтересованными лицами (организаторами, командами, гонщиками).

 

  Давид Лаппартьен, президент UCI: «Для Международного союза велосипедистов и велосипедного сообщества очень важно, чтобы обе гонки состоялись в 2021 году. Я рад, что новые даты подходят всем заинтересованным лицам. Париж-Рубэ – один из Монументов календаря Мирового тура UCI, а женский выпуск Париж-Рубэ пройдёт в этом году впервые как велогонка календаря Женского Мирового тура UCI».

 

  Кристиан Прюдомм, директор по велоспорту Amaury Sport Organisation: «В высшей степени популярная классика, в которой принимали участие многие великие чемпионы, за которой следят миллионы болельщиков 190 стран мира, Париж-Рубэ также источник гордости для всего региона О-де-Франс (Hauts-de-France). Это ключевая для региона велогонка, являющаяся частью его истории. Поэтому мы рады объявить, что «Королева Классик» вернётся в 2021 году, и по легендарному маршруту Париж-Рубэ впервые пройдёт женская велогонка».

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix классика Монумент велоспорта

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  1. drevgen

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 19.07.2016

    Не пройдет. За весенним обостернием шизофрении и МДП, всегда следует осеннее. И так по кругу.

  2. Имя: Евгений

    Nesh

    Вчера, 19:24 | Регистрация: 4.07.2017

    Идиоты, уберите просто всех зрителей с обочины если уж так боитесь.

    1. Имя: Рокко Сифреди

      patar

      Сегодня, 09:37 | Регистрация: 25.10.2019

      и города эвакуировать для этого?

  3. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 20:42 | Регистрация: 4.07.2017

    В прошлом году тоже перенесли на октябрь, в октябре лучше не стало и в итоге отменили. В этом сезоне опять будет тоже самое. Второй год без Париж-Рубэ. Хотя какая проблема провести гонку без зрителей - не понятно

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 17.05.2015

    Неужели непонятно, что запретами вирус не остановить ? Есть страны, в которых этот ковидный год прошел в почти полных запретах, есть такие, где ограничения были мягкими. И что ? Кто-то заметил разницу в количестве заболевших и погибших - в процентах к населению ? Лучший способ победить эту заразу - жить обычной жизнью. Да, с масками, с антисептиками, с соблюдением всего принятого. Но без запретов, ограничений и отменен ! Вон по статистике сейчас больше всего заболевших среди тех, кто почти год безвылазно сидел дома, и переносят они болезнь тяжелея. А те, кто вел более менее активный образ - переносят легче... Запрет понятен - чиновникам необходимо демонстрировать активность, борьбу, бурную деятельность - поэтому несогласны и без публики проводить. А вирус как был, так и будет быть - мутации, разновидности, приспособление к вакцинам, тот же грипп как гулял, так и гуляет. И что ? И в 2022 всё отменять и переносить ? И потом ?

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4 апреля 2021

Tour des Flandres

5 - 10 апреля 2021

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7 апреля 2021

Scheldeprijs

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Volta a la Comunitat Valenciana

14 апреля 2021

De Brabantse Pijl

18 апреля 2021

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19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • patar
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    patar-Фото
    и города эвакуировать для этого?
  • rude_rider
    Тур Фландрии-2021. Превью (2)
    rude_rider-Фото

    от Астаны прям супер состав..))) вообще никакого уважения к гонке..

     

    Ну посмотрим на Пидкока против зубров уже Пула и Ван Арта

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Я не разыг ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Может, Саня еще форму не набрал )
    Хотя, вы правы, обычно он на классиках вырезает спринт за 4-е место, а тут совсем мимо.
    Меж тем, до Фландрии всего ничего, так что, скорей всего Кристофу не светит.

  • VeloVelo
    Будущее Петера Сагана в команд ... (33)
    VeloVelo-Фото

    Спасибо, что поправили, а я-то был уверен! ))

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2021. Превью (2)
    VeloVelo-Фото

    Моя любимая Рондо все-таки состоится. 
    Надаеюсь, пройдет без травм и форс-мажоров. 
    Удачи всем участникам!

  • Адриен
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Адриен-Фото

    Неужели непонятно, что запретами вирус не остановить ? Есть страны, в которых этот ковидный год прошел в почти полных запретах, есть такие, где ограничения были мягкими. И что ? Кто-то заметил разницу в количестве заболевших и погибших - в процентах к населению ? Лучший способ победить эту заразу - жить обычной жизнью. Да, с масками, с антисептиками, с соблюдением всего принятого. Но без запретов, ограничений и отменен ! Вон по статистике сейчас больше всего заболевших среди тех, кто почти год безвылазно сидел дома, и переносят они болезнь тяжелея. А те, кто вел более менее активный образ - переносят легче... Запрет понятен - чиновникам необходимо демонстрировать активность, борьбу, бурную деятельность - поэтому несогласны и без публики проводить. А вирус как был, так и будет быть - мутации, разновидности, приспособление к вакцинам, тот же грипп как гулял, так и гуляет. И что ? И в 2022 всё отменять и переносить ? И потом ?

  • error
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (15)
    error-Фото

    Чо началось то?... опять скай-скай.... (бурчит

  • AzaKonta
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (15)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: close2you
    он работает на молодеж, вы же - смотрите лишь результаты .
    Учит молодежь надоезжать))) видно что работает упорно
  • Konstantin41
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Konstantin41-Фото

    В прошлом году тоже перенесли на октябрь, в октябре лучше не стало и в итоге отменили. В этом сезоне опять будет тоже самое. Второй год без Париж-Рубэ. Хотя какая проблема провести гонку без зрителей - не понятно

  • Nesh
    Классика Париж-Рубэ-2021 перен ... (5)
    Nesh-Фото

    Идиоты, уберите просто всех зрителей с обочины если уж так боитесь.

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Вуэльта Испании

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4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
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