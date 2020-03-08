Кристиан Прюдомм о проведении Париж-Рубэ-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:30
Кристиан Прюдомм о Париж-Рубэ и Тур де Франс-2020
После финиша многодневной велогонки Париж-Ницца-2020 директор ASO Кристиан Прюдомм не стал скрывать пессимизма по поводу проведения Париж-Рубэ-2020, которая по плану должна проходить 12 апреля.
Photo © ASO/Thomas Maheux
В интервью Par La Voix Du Nord Кристиан Прюдомм сказал:
«Соревнования по всем видам спорта остановлены и велоспорт не исключение. Я думаю, что на ближайшее время, на апрель, во всяком случае, постановления со стороны UCI, со стороны заинтересованных сообществ, с нашей стороны, не изменятся. Это имеет смысл. Мои слова – не официальное заявление, но сложно представить, как мы сможем действовать по-другому в отличие от остальных.
Что касается Тур де Франс-2020, до его старта больше 100 дней. Когда люди вернутся к нормальной активности, надеемся, это произойдёт как можно раньше, то, без сомнения, желания и стремления станут ещё сильнее».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (313)