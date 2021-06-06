Дубль Калеба Юэна на Туре Бельгии-2021

Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура Бельгии-2021

Калеб Юэн одержал вторую подряд победу на этапе Тура Бельгии-2021. На 4-м этапе, проложенный по маршруту Арденнских классик, включая прохождение Мюр де Уи, 26-летний австралийский спринтер команды Lotto Soudal благодаря товарищам удержался в просеявшейся группе. Ему хватило сил вернуться в пелотон за 4,5 км до финиша. В спринте в тягун Калеб Юэн обошёл Бриана Кокара (B&B Hotels p/b KTM) и Давиде Баллерини (Deceuninck-Quick Step). Ремко Эвенепул сохранил майку лидера.

Калеб Юэн: «Если честно, до старта не верил, что смогу выиграть на этом этапе. Ожидал, что генеральщики сегодня воспользуются шансом, что будет много атак. Но скорость весь день была такой высокой, что, думаю, у многих ребят просто не хватило сил атаковать в конце этапа. И когда до финиша остался только один круг, я начал думать, что победа возможна. Чувствовал себя хорошо, мы решили, что попробуем. Поэтому вышли вперёд и начали догонять отрыв. Я очень счастлив, что снова смог завершить победой превосходную работу моих товарищей по команде.

Конечно, этап был очень тяжёлым, и я не ожидал, что удержусь до финала. На последнем подъёме я выпал, но команда потрясающе отработала, ребята подождали меня и довезли до пелотона. В конце у нас оставалось пять гонщиков, всё сработало идеально. Я знал, что возвращаться в группу мне будет тяжело, но продолжал бороться. И развоз ребят на финише снова был потрясающим.

Завтра ещё один шанс побороться за победу, конечно, мы мотивированы. Мне кажется, у меня ещё не было хет-трика в карьере, который стал бы уникальным достижением».