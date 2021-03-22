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Калеб Юэн и Ваут ван Арт – призёры Милан-Сан-Ремо-2021

Калеб Юэн и Ваут ван Арт о Милан-Сан-Ремо-2021

 

Калеб Юэн и Ваут ван Арт – призёры Милан-Сан-Ремо-2021

 

 

  Калеб Юэн второй раз в карьере поднялся на вторую ступень подиума Милан-Сан-Ремо. 26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal удержался в первой группе пелотона на Поджио и выиграл спринт у соперников на Виа Рома, но за второе место. Атака Яспера Стёйвена (Trek-Segafredo) за 2 км до финиша стала победной. Победитель Милан-Сан-Ремо прошлого года 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт финишировал третьим.  

 

Калеб Юэн и Ваут ван Арт – призёры Милан-Сан-Ремо-2021

Калеб Юэн и Ваут ван Арт – призёры Милан-Сан-Ремо-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

  Калеб Юэн (Lotto Soudal): «В первый раз я финишировал вторым в 2018 году. Тогда думал, что это хороший результат, потому что это был мой второй старт на «Примавере». Сейчас же ужасно разочарован. То второе место в 2018 году подтвердило, что у меня есть потенциал для победы в этой классике. Вот почему все эти годы Милан-Сан-Ремо была моей главной целью. Я подходил к гонке с хорошей формой. В этом году изо всех сил старался улучшить прохождение подъёмов. Я даже много раз практиковался атаковать на Поджио.

 

  В гонке большую часть Поджио в  я был на хорошей позиции. Когда они начали атаковать, мне стало труднее, но всё равно хватило сил поехать за ними. И чувствовал себя я довольно комфортно. Конечно, было бы хорошо, если бы на финальных километрах со мной остался товарищ по команде. Но такая ситуация – всегда лотерея. Надо просто ждать и рисковать. Я сделал всё необходимое для победы. Яспер просто уехал вперёд слишком далеко, у меня нет никаких сожалений. В конце все стали переглядвыаться,  мы выжидали слишком долго. Но если бы я поехал раньше, то, возможно, в конце потерял бы все силы. Тем не менее, результатом я разочарован».

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «У меня шла нога, но меня поймали.  На вершине Поджио оставалось много фаворитов. Я атаковал, Жулиан Алафилипп тоже, но, как видно, скорости не хватило.

 

  Как всегда, спуск с Поджио был быстрым. Когда спустились, Яспер атаковал, и это была очень удачная попытка. Мне было немного тяжело преследовать, за мной следило много гонщиков.

 

  Выиграть на Милан-Сан-Ремо очень трудно, я сделал ставку и проиграл в финале. Не хотел отбрасывать свои шансы в спринте с остальными позади Яспера. За моим выступлением многие следили, это логично. На Поджио я попытался, но в группе оставалось слишком много ребят.

 

  Я ожидал, что просев будет сильнее, но, вероятно, условия не были достаточно тяжёлыми. Разочарован, что не выиграл, но не знаю, мог ли что-то сделать по-другому. В целом не могу расстраиваться из-за третьего места. Форма у меня в порядке, с нетерпением и уверенностью жду фламандские классики».

 

Результаты Милан-Сан-Ремо-2021

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo велогонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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Комментарии

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Да это ОФигенная Победа! Одна из самых тяжелых и эпических!

    Просто болельщики нынешних велозвезд ее не оценили, потому что их герои тогда не смогли выиграть.

    Будь на месте Мадса тогда, к примеру, Саган, тут слагались бы легенды о его "невероятной победе в таких жутких погодных условиях".

    Ну а поскольку ЧМ выиграл какой-то молодой выскочка,
    то это не стоит того, чтобы признать победу на Йоркширском ЧМ Выдающейся.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото
    Михаил, и вы туда же.
  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Да какие там колесники, когда сил после 300 км не осталось. Михаил, о чем вы? Какие колесники?

    Так можно все гонки свести к дуэли "колесников" с "неколесниками".

    На МС у кого силы остаются к финишу, тот и побеждает. Не надо тут искать никаких подводных течений.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    В любом случае, победил Сильнейший и победил за явным преимуществом.
    И это факт. 

  • Саныч
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    Саныч-Фото

    Украинец Андрей Пономарь сегодня стал самым молодым участником «Милан – Сан-Ремо» за последние 50 лет (как минимум).

    Пономарь родился 2-го сентября 2002-го года, ему не исполнилось даже 19 лет.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Виктор, не только везенье. Стейвен был готов на 100%, в отличие от соперников.
    И по мне так развязка получилась очень сильной!

    Хотя, понимаю тех, кто так не считает, ведь его фаворит не выиграл,
    а значит, гонка не совсем удалась )

    Если бы на месте Йеспера был тот, за кого вы болеете, вы бы сказали, что это было Потрясающе!
    Нет? )

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Вообще не понял вашу мысль. Это же МС.
    Сегодня всё прошло в штатном режиме. Какие грегори на финише МС? 
    Грегори уже перед на Поджо все заканчиваются.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото
    А я Филу. Но, не получилось )
  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    EL-Fenomeno-Фото

    Конечно время для атаки (победной) Яспер выбрал очень грамотно, с другой стороны, тут не без везенья. Пока BIG 3 решали кто и когда Яспер валил "на все деньги". К слову из той заветной тройки фаворитов только ВВА до коцна поБоролся в итоге и на подиуме, Жужу хоть и первым начал, потом бросил, но было видно (обратная камера), как он после финиша поздравил/подбодрил молодого Пидкока, хлопнув того по плечу и что то сказав (или это был Квято?).

    Отдельный реверанс Юэну, молодчага, выдержал Поджо и спуск, заслуженный подиум, ну и Саган, тоже молорик, честно говоря не ожидал, что Пэто будт так близко к призам. Вот что значит в этом году "не фаворит")) Ну и браво Андрею Пономарю - впервые в элите, и 300 км. Примаверы для юнца закончить в ТОП 100 это всё же похвально.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Яспера поздравляю, хотя если честно , развяска гонки не впечатлила.

    Вот руку на сердце, согласен, насчёт развязки и концовки, каг бэ хотелось большего, но победитель заслуженный, ведь такое не забывается.

  • VeloVelo
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (42)
    VeloVelo-Фото

    Сергей, а Инеос, Квики, неграмотно задумали или плохо исполнили?

    Командный Расчет на МС не стоит преувеличивать, тем более до метра и до секунды.
    Как и на любой другой классике, мне кажется.
    Просто Йеспер сегодня молоток! Выдал!

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