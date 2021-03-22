Калеб Юэн и Ваут ван Арт – призёры Милан-Сан-Ремо-2021

Калеб Юэн и Ваут ван Арт о Милан-Сан-Ремо-2021

Калеб Юэн второй раз в карьере поднялся на вторую ступень подиума Милан-Сан-Ремо. 26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal удержался в первой группе пелотона на Поджио и выиграл спринт у соперников на Виа Рома, но за второе место. Атака Яспера Стёйвена (Trek-Segafredo) за 2 км до финиша стала победной. Победитель Милан-Сан-Ремо прошлого года 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma Ваут ван Арт финишировал третьим.

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Калеб Юэн (Lotto Soudal): «В первый раз я финишировал вторым в 2018 году. Тогда думал, что это хороший результат, потому что это был мой второй старт на «Примавере». Сейчас же ужасно разочарован. То второе место в 2018 году подтвердило, что у меня есть потенциал для победы в этой классике. Вот почему все эти годы Милан-Сан-Ремо была моей главной целью. Я подходил к гонке с хорошей формой. В этом году изо всех сил старался улучшить прохождение подъёмов. Я даже много раз практиковался атаковать на Поджио.

В гонке большую часть Поджио в я был на хорошей позиции. Когда они начали атаковать, мне стало труднее, но всё равно хватило сил поехать за ними. И чувствовал себя я довольно комфортно. Конечно, было бы хорошо, если бы на финальных километрах со мной остался товарищ по команде. Но такая ситуация – всегда лотерея. Надо просто ждать и рисковать. Я сделал всё необходимое для победы. Яспер просто уехал вперёд слишком далеко, у меня нет никаких сожалений. В конце все стали переглядвыаться, мы выжидали слишком долго. Но если бы я поехал раньше, то, возможно, в конце потерял бы все силы. Тем не менее, результатом я разочарован».

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «У меня шла нога, но меня поймали. На вершине Поджио оставалось много фаворитов. Я атаковал, Жулиан Алафилипп тоже, но, как видно, скорости не хватило.

Как всегда, спуск с Поджио был быстрым. Когда спустились, Яспер атаковал, и это была очень удачная попытка. Мне было немного тяжело преследовать, за мной следило много гонщиков.

Выиграть на Милан-Сан-Ремо очень трудно, я сделал ставку и проиграл в финале. Не хотел отбрасывать свои шансы в спринте с остальными позади Яспера. За моим выступлением многие следили, это логично. На Поджио я попытался, но в группе оставалось слишком много ребят.

Я ожидал, что просев будет сильнее, но, вероятно, условия не были достаточно тяжёлыми. Разочарован, что не выиграл, но не знаю, мог ли что-то сделать по-другому. В целом не могу расстраиваться из-за третьего места. Форма у меня в порядке, с нетерпением и уверенностью жду фламандские классики».