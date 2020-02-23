Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2020

Ice

Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17) Цитата: Адриен Вот как... Оказывается. ЛИЧНО ВЫ знаете и ОПРЕДЕЛЯЕТЕ - кому что и кому когда?.. Вот так БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО раздавать оценки и при этом ссылаться на авторитетные источники могут, извините, только очень НЕУВЕРЕННЫЕ в себе люди. Учтите это ... Как цитирование Ветхого Завета относится к безапелляционной раздаче оценок и как это связано с неуверенностью? А вот неуверенность в написании текстов заставляет ВЫДЕЛЯТЬ большими буквами ЯКОБЫ ВАЖНЫЕ места, ведь простым текстом расставить акценты сложно. Про капс как признак дурного тона я вообще молчу. Цитата: Earl57 «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру». Ольга, сложно подобрать лучший комментарий к сложившейся ситуации в гонке. Тут уже и Кэва отнесли к бездельникам, хотя большой вопрос, Фрум или Марк вложили больше сил в велоспорт. Я так понимаю, вопрос адекватного поведения в гонках уже не стоит. Крис же должен догонять всегда))) Все годы, что он по компьютеру и четкому сценарию ездил, не в счет, я так понимаю? Пока был здоров, пальцем лишний раз не шевелил, а тут должен махать шашкой?) Народ, вы о чем вообще?

velodoctor

Ремко Эвенепул – победитель Во ... (3) Как быстро он взлетел до такого уровня, можно сказать феномен. С кем можно его сранить из тех кто гонялся последние лет 20? Мне кажется еще даже не до конца понятна его специализация, есть шансы что это будет и классик (северные гонки) и генеральщик, спец по недельным гонкам и арденам и похожим на них. Выбор за ним.

Earl57

Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17) Цитата: Адриен Вот как... Оказывается. ЛИЧНО ВЫ знаете и ОПРЕДЕЛЯЕТЕ - кому что и кому когда?.. Вот так БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО раздавать оценки и при этом ссылаться на авторитетные источники могут, извините, только очень НЕУВЕРЕННЫЕ в себе люди. Учтите это ... И это говорит человек, который поучает всех и вся... Ах да, он же в почтенном возрасте, ему можно.

Адриен

Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17) Вот как... Оказывается. ЛИЧНО ВЫ знаете и ОПРЕДЕЛЯЕТЕ - кому что и кому когда?.. Вот так БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО раздавать оценки и при этом ссылаться на авторитетные источники могут, извините, только очень НЕУВЕРЕННЫЕ в себе люди. Учтите это ...

velodoctor

Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17) Черкасов и Чернецкий радуют, да и вся команда в целом, жду завтрашнего дня

cmap_nep

Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17) Стесняюсь спросить. А что, уже появился гонец, которого ненавидят так же, как Фруми?

Earl57

Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17) «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру».

Sergey Kovalev

Мауро Веньи: «У нас нет плана ... (1) как же заколебал этот коронавирус

Александра

Ремко Эвенепул – победитель Во ... (3) Силен, ничего не скажешь. Смотрю разделку и думаю, что все, кто мог, разбежались в Инеос и к Квикам, остальным не повезло.)) Лопес тоже порадовал. А вот Ден Мартин расстроил. Всегда за него болею, очень импонирует его упорство. И такая неудачная разделка вышла.

s75

Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)



Цитата: Earl57 И зачем было догонять



Видимо, потому что это Фрум. Человек вам (казалось бы?) популярно объяснил, что для того, чтобы перестать быть ноунеймом, надо прыгнуть не только выше собственной головы, но и выше голов с именами. И в том числе в уже отыгранной ситуации.Видимо, потому что это Фрум.