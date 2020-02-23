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Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура ОАЭ-2020

Калеб Юэн второй год подряд побеждает на дамбе Хатта на Туре Объединённых Арабских Эмиратов

 

 

  25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) второй год подряд одержал победу на Хатта-Дам (дамбе Хатта), на этапе Тура ОАЭ, финиширующим в подъём, где за 100 м до финиша градиент достигает 14%, а перед самой финишной чертой 17%.

 

  На решающих 200 метрах 2-го этапа Тура ОАЭ-2020 первым за 175 м до финиша атаковал чемпион Ирландии, 29-летний гонщик команды Deceuninck-Quick Step Сэм Беннетт. Но Калеб Юэн не ответил на рывок соперника, а обошёл его на самом крутом финальном отрезке перед финишем. После победы на этапе Калеб Юэн облачился в майку лидера генеральной классификации Тура ОАЭ-2020.

 

 

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

  Калеб Юэн: «Великолепно одержать здесь победу снова год спустя. Это очень трудный финиш. А судя по профилю, мы даже подумали, что финиш будет ещё труднее, чем в прошлом году. Но там не было ветра, что упростило ситуацию. Конечно, последние подъёмы были тяжёлыми, но команда великолепно вывезла меня к финальному повороту, где я находился на лучшей позиции. Благодарю всю команду за эту победу.

 

  Я мог бы поехать от подножия, как Сэм Беннетт, но я знал, что лучше подождать несколько секунд, потому что гонку можно выиграть на последних 20 метрах. Так я и сделал. Я дождался этих финальных 20 – 30 метров, потому что если на них выдохнешься, то можешь проиграть много времени. Я знал, сколько смогу удерживать скорость, поэтому очень точно рассчитал спринт и смог ускоряться до самой финишной черты».

 

  Всегда приятно надевать майку лидера генеральной классификации, даже если буду носить её всего один день. В этом году я уже возглавлял классификацию на Туре Даун Андер-2020, а теперь лидирую на Туре ОАЭ».

 

Сэм Беннетт: «Не знаю, что я cделал на последних 50 метрах, но получилось, что на долю секунды поехал прямо в барьеры, что дало Калебу преимущество в длину велосипеда.

 

  Я снова спуртовал, приложил хорошие усилия, но вернуться уже не смог. Сегодня сделал всё, что было в моих силах, но недоволен результатом. Положительным итогом считаю то, что на таком трудном подъёме нога шла».

 

 

Результаты 2 этапа Тура ОАЭ-2020

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2020 UAE Tour многодневная велогонка гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Ice
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот как... Оказывается. ЛИЧНО ВЫ знаете и ОПРЕДЕЛЯЕТЕ - кому что и кому когда?.. Вот так БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО раздавать оценки и при этом ссылаться на авторитетные источники могут, извините, только очень НЕУВЕРЕННЫЕ в себе люди. Учтите это ...

    Как цитирование Ветхого Завета относится к безапелляционной раздаче оценок и как это связано с неуверенностью? А вот неуверенность в написании текстов заставляет ВЫДЕЛЯТЬ большими буквами ЯКОБЫ ВАЖНЫЕ места, ведь простым текстом расставить акценты сложно. Про капс как признак дурного тона я вообще молчу.

    Цитата: Earl57
    «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру».

    Ольга, сложно подобрать лучший комментарий к сложившейся ситуации в гонке. Тут уже и Кэва отнесли к бездельникам, хотя большой вопрос, Фрум или Марк вложили больше сил в велоспорт. Я так понимаю, вопрос адекватного поведения в гонках уже не стоит. Крис же должен догонять всегда))) Все годы, что он по компьютеру и четкому сценарию ездил, не в счет, я так понимаю? Пока был здоров, пальцем лишний раз не шевелил, а тут должен махать шашкой?) Народ, вы о чем вообще?

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (3)
    velodoctor-Фото

    Как быстро он взлетел до такого уровня, можно сказать феномен. С кем можно его сранить из тех кто гонялся последние лет 20? Мне кажется еще даже не до конца понятна его специализация, есть шансы что это будет и классик (северные гонки) и генеральщик, спец по недельным гонкам и арденам и похожим на них. Выбор за ним. 

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот как... Оказывается. ЛИЧНО ВЫ знаете и ОПРЕДЕЛЯЕТЕ - кому что и кому когда?.. Вот так БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО раздавать оценки и при этом ссылаться на авторитетные источники могут, извините, только очень НЕУВЕРЕННЫЕ в себе люди. Учтите это ...

    И это говорит человек, который поучает всех и вся... Ах да, он же в почтенном возрасте, ему можно.

  • Адриен
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)
    Адриен-Фото
    Вот как... Оказывается. ЛИЧНО ВЫ знаете и ОПРЕДЕЛЯЕТЕ - кому что и кому когда?.. Вот так БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО раздавать оценки и при этом ссылаться на авторитетные источники могут, извините, только очень НЕУВЕРЕННЫЕ в себе люди. Учтите это ...
  • velodoctor
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)
    velodoctor-Фото

    Черкасов и Чернецкий радуют, да и вся команда в целом, жду завтрашнего дня

  • cmap_nep
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)
    cmap_nep-Фото
    Стесняюсь спросить. А что, уже появился гонец, которого ненавидят так же, как Фруми?
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)
    Earl57-Фото
    «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное. Время убивать, и время врачевать; время разрушать и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру».
  • Sergey Kovalev
    Мауро Веньи: «У нас нет плана ... (1)
    Sergey Kovalev-Фото
    как же заколебал этот коронавирус
  • Александра
    Ремко Эвенепул – победитель Во ... (3)
    Александра-Фото

    Силен, ничего не скажешь. Смотрю разделку и думаю, что все, кто мог, разбежались в Инеос и к Квикам, остальным не повезло.))

    Лопес тоже порадовал. А вот Ден Мартин расстроил. Всегда за него болею, очень импонирует его упорство. И такая неудачная разделка вышла.

  • s75
    Тур ОАЭ-2020. Этап 2 (17)
    s75-Фото
    Человек вам (казалось бы?) популярно объяснил, что для того, чтобы перестать быть ноунеймом, надо прыгнуть не только выше собственной головы, но и выше голов с именами. И в том числе в уже отыгранной ситуации.

    Цитата: Earl57
    И зачем было догонять


    Видимо, потому что это Фрум.

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