VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Caleb Ewan – победитель 7-го этапа Giro d’Italia-2017

Калеб Юэн одерживает первую в карьере победу на этапе Джиро д’Италия

 

  Калеб Юэн (Caleb Ewan), 22-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott, одержал победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2017, опередив в спринте колумбийского гонщика Фернандо Гавирию (Quick Step Floors) и ирландского гонщика Сэма Беннетта (Bora – Hansgrohe).

 

 

Caleb Ewan – победитель 7-го этапа Giro d’Italia-2017

 

  Второй по протяжённости этап Джиро д’Италия-2017 (224 км) развивался по традиционному сценарию спринтерского.

 

  С километра ноль атаковали итальянский гонщик команды Wilier Triestina - Selle Italia Джузеппе Фонци (Giuseppe Fonzi) и российский гонщик команды Gazprom – RusVelo Дмитрий Козончук (Dmitriy Kozontchuk), которые провели в отрыве дня 204 км.

 

  Пелотон добрал их за 19 км до финиша, после чего начали выстраиваться команды генеральщиков, защищавшие своих лидеров, а также команды спринтеров. Orica-Scott находилась в голове пелотона.

 

  Атака гонщика команды Cannondale-Drapac Кристиана Корена, который попытался обмануть спринтерские команды, уехав от пелотона на небольшом подъёме за 4 км до финиша, не увенчалась успехом. К погоне подключилась команда Sky, работавший в голове пелотона Василий Кириенко быстро закрыл просвет. После этого вперёд вышли спринтерские команды.

 

  Калеб Юэн спринтовал за 300 м до финиша, и на финишной черте его почти добрали Фернандо Гавирия и Сэм Беннет, но молодой австралийский гонщик успел первым пересечь финишную черту.

  Это вторая победа Калеба Юэна на этапе Гран-тура, первую он одержал на этапе Вуэльты Испании в 2015 году, и первая победа на этапе Джиро д’Италия.

 

Caleb Ewan – победитель 7-го этапа Giro d’Italia-2017

 

 Калеб Юэн: «Я был разочарован на первых этапах, но, наконец, я смог победить Фернандо Гавирию».

 

Боб Юнгельс (Quick Step Floors) продолжает лидировать в общем зачёте, сохранив на плечах розовую майку лидера.

Результаты 7 этапа Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Orica-Scott Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (532)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 мая

Thomas Degand (Wanty - Groupe Gobert)

David Lopez (Team Sky)

Maarten Wynants (Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (88)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)