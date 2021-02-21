Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2021

Сэм Беннетт, Давид Деккер, Калеб Юэн, Маттео Москетти, Тадей Погачар о 4-м этапе Тура ОАЭ-2021

Сэм Беннетт одержал пятидесятую победу в карьере, выиграв 4-й этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021. 30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step в спринте, которым завершился самый протяжённый, 204-километровый этап гонки, обошёл 23-летнего нидерландского велогонщика команды Jumbo-Visma Давида Деккера и 26-летнего австралийского велогонщика Калеба Юэна (Lotto Soudal).

Photo Credit: LaPresse

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Я немного расстроился, когда упустил спринт на 1-м этапе. Сегодня был предельно мотивирован, так как оставалось только три возможности. В то же время сильно нервничал, потому что для меня это первый общий спринт в сезоне, никогда не знаешь, в какой форме ты после зимы.

Я очень хотел выиграть этап на Туре ОАЭ-2021. Мне пришлось напоминать себе, что я должен просто сидеть за своими товарищами по команде. Они фантастически отработали, облегчив мою задачу. Несколько команд выстроили развозящие поезда, поэтому финал получился довольно трудным. У меня отлично шла нога, я вышел вперёд и отфинишировал. Приятно одержать победу на первой гонке сезона, потому что я много работал зимой. Знал, что форма у меня в порядке, но всё же надо было себя проверить. Сегодня я доказал, что тренировался так, как надо. Горжусь, что эта победа стала 50-й в моей карьере! Этап был длинным, жарким, но теперь чувствую себя великолепно».

Давид Деккер (Jumbo-Visma): «Первоначально мы планировали помогать Крису (Харперу). Старт этапа проходил нервно, потому что мог быть опасный ветер. Но в итоге этап прошёл лучше, чем ожидалось. Оставшуюся часть дистанции ехали спокойно до последних 10 км. После финиша я расстроился, потому что чувствовал, что результат мог быть лучше».

Калеб Юэн (Lotto Soudal): «Мы шли на хорошей позиции по левой стороне, но за 1,3 км пришлось затормозить , и мы потеряли несколько позиций. Яспер де Бюст снова вывез меня, но пришлось очень постараться, чтобы вернуться вперёд. В конечном счёте я вышел на довольно хорошую позицию, но так как для этого пришлось потратить много сил, мне не хватило мощности для рывка, который был нужен для победы в спринте. Немного разочарован, но впереди ещё несколько шансов».

Маттео Москетти (Trek-Segafredo): «Спринт получился сложным. На последних километрах впереди, как в стиральной машинке, все впереди постоянно беспорядочно перемещались и изо всех сил боролись за позиции. Сейчас, посмотрев спринт, считаю, я сделал всё, что мог. Если бы нашёл, куда поехать на последних метрах, мог финишировать с лучшим результатом. Мощности в ногах хватало, чтобы бороться за большее, и это успокаивает. Теоретически в гонке у меня ещё остаётся две возможности, которых с нетерпением жду».

Photo Credit: LaPresse

Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «День был долгим. Думаю, на всех повлиял прошлый этап. Сегодня все ехали спокойнее и надеялись на более лёгкий этап, потому что впереди три трудных дня. Но в финале скорость была высокой. Товарищи по команде меня защищали, в то же время, конечно, работали на Фернандо (Гавирию). Трудно выполнять обе задачи, но мы можем быть довольны, хотя и не получили сегодня результата. Но у нас впереди ещё три шанса. Мне нравится, что в команде есть спринтер.

Я не смотрел этап до Джебель Джаис, но мои товарищи по команде сказали, что такой подъём мне будет легко преодолеть. Мне также сказали, что там может быть встречный ветер. В этом случае контролировать ситуацию будет легче. Мне бы хотелось выиграть везде, где принимаю участия. Победа есть победа».