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Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2021

Сэм Беннетт, Давид Деккер, Калеб Юэн, Маттео Москетти, Тадей Погачар о 4-м этапе Тура ОАЭ-2021

 

 

  Сэм Беннетт одержал пятидесятую победу в карьере, выиграв 4-й этап Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2021. 30-летний ирландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step  в спринте, которым завершился самый протяжённый, 204-километровый этап гонки, обошёл 23-летнего нидерландского велогонщика команды Jumbo-Visma Давида Деккера и 26-летнего австралийского велогонщика Калеба Юэна (Lotto Soudal).

 

 

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Photo Credit: LaPresse

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Я немного расстроился, когда упустил спринт на 1-м этапе. Сегодня был предельно мотивирован, так как оставалось только три возможности. В то же время сильно нервничал, потому что для меня это первый общий спринт в сезоне, никогда не знаешь, в какой форме ты после зимы.

 

  Я очень хотел выиграть этап на Туре ОАЭ-2021. Мне пришлось напоминать себе, что я должен просто сидеть за своими товарищами по команде. Они фантастически отработали, облегчив мою задачу. Несколько команд выстроили развозящие поезда, поэтому финал получился довольно трудным. У меня отлично шла нога, я вышел вперёд и отфинишировал. Приятно одержать победу на первой гонке сезона, потому что я много работал зимой. Знал, что форма у меня в порядке, но всё же надо было себя проверить. Сегодня я доказал, что тренировался так, как надо. Горжусь, что эта победа стала 50-й в моей карьере! Этап был длинным, жарким, но теперь чувствую себя великолепно».

 

  Давид Деккер (Jumbo-Visma): «Первоначально мы планировали помогать Крису (Харперу). Старт этапа проходил нервно, потому что мог быть опасный ветер. Но в итоге этап прошёл лучше, чем ожидалось. Оставшуюся часть дистанции ехали спокойно до последних 10 км. После финиша я расстроился, потому что чувствовал, что результат мог быть лучше».

 

  Калеб Юэн (Lotto Soudal): «Мы шли на хорошей позиции по левой стороне, но за 1,3 км пришлось затормозить , и мы потеряли несколько позиций. Яспер де Бюст снова вывез меня, но пришлось очень постараться, чтобы вернуться вперёд. В конечном счёте я вышел на довольно хорошую позицию, но так как для этого пришлось потратить много сил, мне не хватило мощности для рывка, который был нужен для победы в спринте. Немного разочарован, но впереди ещё несколько шансов».

 

  Маттео Москетти (Trek-Segafredo): «Спринт получился сложным. На последних километрах впереди, как в стиральной машинке, все впереди постоянно беспорядочно перемещались и изо всех сил боролись за позиции. Сейчас, посмотрев спринт, считаю, я сделал всё, что мог. Если бы нашёл, куда поехать на последних метрах, мог финишировать с лучшим результатом. Мощности в ногах хватало, чтобы бороться за большее, и это успокаивает. Теоретически в гонке у меня ещё остаётся две возможности, которых с нетерпением жду».

 

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2021

 

Сэм Беннетт – победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2021

Photo Credit: LaPresse

 

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «День был долгим. Думаю, на всех повлиял прошлый этап. Сегодня все ехали спокойнее и надеялись на более лёгкий этап, потому что впереди три трудных дня. Но в финале скорость была высокой. Товарищи по команде меня защищали,  в то же время, конечно, работали на Фернандо (Гавирию). Трудно выполнять обе задачи, но мы можем быть довольны, хотя и не получили сегодня результата. Но у нас впереди ещё три шанса. Мне нравится, что в команде есть спринтер.

 

  Я не смотрел этап до Джебель Джаис, но мои товарищи по команде сказали, что такой подъём мне будет легко преодолеть. Мне также сказали, что там может быть встречный ветер. В этом случае контролировать ситуацию будет легче. Мне бы хотелось выиграть везде, где принимаю участия. Победа есть победа».

 

 

Результаты 4 этапа Тура ОАЭ-2021

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Deceuninck-Quick Step Тур Объединённых Арабских Эмиратов Тур ОАЭ Тур ОАЭ-2021 UAE Tour многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • BlAr
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BlAr-Фото
    Похоже, будет интересно! Лишь бы состав участников не подвёл!
  • Woterman 1980
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Woterman 1980-Фото
    Джиро под Рохана Дениса, учитывая наличие разделок и горных этапов. Хотя и Вуэльта тоже ему вполне подходит, чтобы раскрыться как Генеральщику
  • Sezar
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Sezar-Фото

    После долгого перерыва -снова традиционный Джировский маршрут. На 17 этапе- гора 11,5 км×9,6%. Изюминка Джиро. Все на высокогорье, у колумбийцев есть шанс.. 

  • BaTman
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BaTman-Фото

     Отличный маршрут, надеюсь список участников будет соответствующий. 

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда на итальянском ГТ гор много и это радует. Будет ли Словения и Швейцария на Джиро в реале - посмотрим. Привлекают внимание этапы №4, №6*, №8*, №11, №12. А ещё заметил, что уже давно на Джиро на этапе №16 почти всегда присутствуют горы-перевалы высотой за 2км.+

    * - особенно радует профиль: гора, длиннющий спуск и снова гора...финишная!

    9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо

    Я так понимаю там последние 3 км. гравийка или бездорожье ?

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

    Андрей Кондрашов комментировал.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    BlAr-Фото

    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

  • sashaney
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    sashaney-Фото

    Меня неприятно удивил финишный участок. Никогда такого не было, и вот опять dash После стольких разговоров о безопасности - финиш с плавными виражами и забором с выпирающими ножками. После всего уже случившегося, никто ничего не делает для безопасности. Видимо шейхам всё можно. Учитывая начало сезона и ,по совокупности факторов, не удивительно, что никто не хочет гоняться.

  • khramtsow
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (19)
    khramtsow-Фото

    погачар - силище на финише

  • khramtsow
    Тадей Погачар – победитель 3 э ... (1)
    khramtsow-Фото

    несмотря на начало сезона, вальверде нечего делать в пелотоне! Во все годы он зимой был в хорошей форме, все с ним ясно-жаль(((

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
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