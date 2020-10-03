Победа Калеба Юэна и релегация Паскаля Акермана на классике Scheldeprijs-2020

Победа Калеба Юэна на классике Scheldeprijs-2020 и релегация Паскаля Акермана

26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн одержал победу на старейшей из фламандских классик - спринтерской классике Scheldeprijs-2020. Массовый спринт, которым завершились 174 км гонки, был омрачён большим завалом.

26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн, начавший спринт, за 150 м до финиша наехал на выбоину, из-за чего его гонщик, ехавший за ним, упал. Паскаль Акерман продолжил спринт и финишировал вторым. Но после гонки судьи релегировали немецкого гонщика на последнее место в группе.

В итоге второе место занял 26-летний итальянский гонщик команды Total Direct Energie Никколо Бонифацио, а тройку призёров замкнул 28-летний французский гонщик велокоманды B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM Бриан Кокар.

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Калеб Юэн: «Я отлично себя чувствовал. Спринт начал немного раньше, чем планировал, но смог удержать скорость и никого не подпустить. Спринт получился неплохим, потому что я находился впереди. Мои товарищи по команде отлично отработали. Весь день меня защищали от неприятностей, даже в спринте. Только по видеозаписи я увидел, что сзади был завал. Я хотел быть впереди, чтобы избежать неприятностей, и команда мне это обеспечила.

Возможно, это одна из крупнейших спринтерских классик. Раньше я на них никогда не побеждал, поэтому очень рад этой победе. Более того, я впервые проехал Scheldeprijs. Мне хотелось принять участие в этой гонке, мы были очень мотивированы. Знаю, как важно команде одержать победу в Бельгии. Поэтому я так счастлив, что смог принести её команде. Мы давно не выигрывали на классиках такого уровня. Это мой дебют здесь, и первая победа. Очень рад добавить её в список своих достижений».

Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Это явная ошибка жюри. Паскаль попал в выбоину. Он начал спринт, не касаясь других гонщиков. К сожалению, один гонщик задел его заднее колесо и упал. Но это инцидент в гонке, который мы видим довольно часто. С моей точки зрения решение судей неправильное. Жаль Паскаля и ребят команды, которые отлично отработали в финале».

Пострадавший гонщик, коснувшийся заднего колеса Паскаля Акермана – 29-летний норвежский велогонщик Август Йенсен (August Jensen) из команды Riwal Securitas избежал серьёзных травм. После финиша в интервью TV2 он сказал: «Трудно вспомнить, как всё случилось. Видеокартинка показывает, что Акерман подрезал моё переднее колесо. Я упал и перекатился, но что точно произошло, не помню».