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Победа Калеба Юэна и релегация Паскаля Акермана на классике Scheldeprijs-2020

Победа Калеба Юэна на классике Scheldeprijs-2020 и релегация Паскаля Акермана

 

 

  26-летний австралийский велогонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн одержал победу на старейшей из фламандских классик - спринтерской классике Scheldeprijs-2020. Массовый спринт, которым завершились 174 км гонки, был омрачён большим завалом.

 

  26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн, начавший спринт, за 150 м до финиша наехал на выбоину, из-за чего его гонщик, ехавший за ним, упал. Паскаль Акерман продолжил спринт и финишировал вторым. Но после гонки судьи релегировали немецкого гонщика на последнее место в группе.

 

  В итоге второе место занял 26-летний итальянский гонщик команды  Total Direct Energie Никколо Бонифацио, а тройку призёров замкнул 28-летний французский гонщик велокоманды B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM Бриан Кокар.

 

 

Победа Калеба Юэна и релегация Паскаля Акермана на классике Scheldeprijs-2020

 

Победа Калеба Юэна и релегация Паскаля Акермана на классике Scheldeprijs-2020

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Калеб Юэн: «Я отлично себя чувствовал. Спринт начал немного раньше, чем планировал, но смог удержать скорость и никого не подпустить. Спринт получился неплохим, потому что я находился впереди. Мои товарищи по команде отлично отработали. Весь день меня защищали от неприятностей, даже в спринте. Только по видеозаписи я увидел, что сзади был завал. Я хотел быть впереди, чтобы избежать неприятностей, и команда мне это обеспечила.

 

  Возможно, это одна из крупнейших спринтерских классик. Раньше я на них никогда не побеждал, поэтому очень рад этой победе. Более того, я впервые проехал Scheldeprijs. Мне хотелось принять участие в этой гонке, мы были очень мотивированы. Знаю, как важно команде одержать победу в Бельгии. Поэтому я так счастлив, что смог принести её команде. Мы давно не выигрывали на классиках такого уровня. Это мой дебют здесь, и первая победа. Очень рад добавить её в список своих достижений».

 

  Стеффен Радочла, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Это явная ошибка жюри. Паскаль попал в выбоину. Он начал спринт, не касаясь других гонщиков. К сожалению, один гонщик задел его заднее колесо и упал. Но это инцидент в гонке, который мы видим довольно часто. С моей точки зрения решение судей неправильное. Жаль Паскаля и ребят команды, которые отлично отработали в финале».

 

  Пострадавший гонщик, коснувшийся заднего колеса Паскаля Акермана – 29-летний норвежский велогонщик Август Йенсен (August Jensen) из команды Riwal Securitas избежал серьёзных травм. После финиша в интервью TV2 он сказал: «Трудно вспомнить, как всё случилось. Видеокартинка показывает, что Акерман подрезал моё переднее колесо. Я упал и перекатился, но что точно произошло, не помню».

 

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Теги к статье: Калеб Юэн Паскаль Акерман Scheldeprijs

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • VeloliveTeam
    Scheldeprijs-2020 (5)
    VeloliveTeam-Фото
    Команда Trek-Segafredo в твиттере сообщила, что Педерсен во время гонки почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии. Вместе с командой решили, что ему лучше поберечься перед Туром Фландрии и сойти.
  • patar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    patar-Фото

    И Бора снова вторая))) и в Бельгии, кстати, тоже, если штрафа не считать.

    Но все равно, сегодня я в который раз увидел, кто такой Саган. Могу сказать, что всяким там Демарам и Беннетам до его уровня еще расти и расти, несмотря  даже на их победы.

  • patar
    Scheldeprijs-2020 (5)
    patar-Фото

    А кто знает, что с Педерсоном из Трека, почему сошел?

    И смотрел повтор, вроде, не заметил, чтобі Аккерман по кривой ехал...хз. трудно сказать. но вроде зря его так.

  • василий
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    василий-Фото
    самое главное не будет нудного не интересного спринта
  • 4ndrew
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    4ndrew-Фото
    Цитата: Серафим
    Как ни странно, Саган после вчерашнего был все равно силен сегодня. Но опять в одиночку. И ошибся, сев за слабым сейчас Гавирией, четвертым . Гавирия ускорения не дал, Саган начал метаться из стороны в сторону и, конечно проиграл.
    Да, мне тоже показалось что он пристроился совсем не туда, потом решил сменить фланг и упустил момент из-за опустившегося разгоняющего Демара
  • Rasmussen
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Rasmussen-Фото
    В прошлом году, когда Луценко выиграл мемориал Марко Пантани, дороги в окрестностях Чезенатико местами были узкие, с плохим покрытием. Не знаю, как проложен маршрут в данном случае. Этап длиною в 204 км по таким дорогам и по такому рельефу потребует пять часов сплошной концентрации. Кройшвайк еще в понедельник, в день отдыха, отметил этот этап как бросающий вызов амбициям генеральщиков, даже если он пройдет без атак.
  • старт-шоссе 82
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Еще один =этап под Улиси=, который может выиграть кто угодно. Вполне возможно будут сюрпризы.

    За фото галерею спасибо.

  • EL-Fenomeno
    Scheldeprijs-2020 (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Компания спринтеров на Схелдепрайс по именам совсем не уступала Джировским. Юэн как то легко взял эту победу. Беннет неожиданно далеко по протоколу.

    Цитата: Gottliche_Recht
    Что с Акерманом случилось?

    Я думаю может из-за того падения на финишном спурте (т.е. немного перед ним). Там кто то на скорости так размашисто грохнулся на землю (и продолжал очень неприятно лежать). Хорошо, что остальные кто тоже упал из-за этого инцидента хоть и корчились от боли смогли подняться и думаю закончили гонку.

  • Ice
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (7)
    Ice-Фото

    Демар - чистый спринтер, Саган уже давно спринтер широкого профиля, но при этом он не сильно уступает Демару, оба хорошей форме. Даже не так - Демар по ходу в лучшей форме своей жизни)))

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    У нас в конце 90годов включили Евроспорт и как раз Марко был на высоте, как он штурмовал горы, это нужно было видеть. А потом была трагедия.

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