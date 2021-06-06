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Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

Алехандро Вальверде, Патрик Конрад, Вилко Келдерман о 6-м этапе Критериума Дофине-2021

 

 

  41-летний испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) обошёл соперников на финальном подъёме 6-го этапа Критериума Дофине-2021, через 13 лет после своей первой победы на этапе этой французской велогонки. На этапе, который пелотон прошёл со средней скоростью 43 км/ч, команда Movistar начала задавать скорость на предпоследнем подъёме.  Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe) не выдержал темпа, выпав из группы и потеряв в итоге жёлтую майку лидера, которая перешла к казахстанскому велогонщику команды Astana – Premier Tech Алексею Луценко.

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

 

Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

  На последнем километре в голове пелотона ситуацию контролировал гонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес, затем его обошла команда Ineos Grenadiers. За 400 м атаковал 26-летний британский гонщик Тео Геоган Харт  (Ineos Grenadiers), но Алехандро Вальверде не позволил застать себя врасплох, он точно распределил скорость и обошёл победителя Джиро д’Италия-2020 у финишной черты. Два гонщика команды Bora-hansgrohe Патрик Конрад и Вилко Келдерман финишировали на третьем и четвёртом местах.

 

  Алехандро Вальверде: «Я так счастлив. Прежде всего хочу поздравить и поблагодарить моих товарищей по команде за всю работу, которую они проводили предыдущие несколько дней с самого старта гонки, а сегодня отработали ещё больше.

 

Когда приближались к финишу, Лопес спросил меня по радио: «Мне продавить, чтобы никто не смог атаковать?». Я сказал, чтобы он так и сделал, за что ему особая благодарность, потому что он был невероятен. Ineos набрали скорость перед спринтом, но как только Герант Томас перестал тянуть, я понял, что мне нельзя колебаться. Пришлось поехать на полной скорости, чтобы закрыть атаку Тео. Я старался не отпустить его, и как только увидел финишный баннер, дал полный газ.

 

Особенная победа? Каждый раз, когда выигрываю, считаю победу особенной, а сейчас ещё больше. Быть среди лучших, бороться с ними ещё прекраснее после всего, что я добился в профессионалах.

 

Генеральная классификация? У нас есть Мигель Анхель и Энрик, которые показали, что сильны. Два больших горных этапа впереди, любой из них может нацелиться на высокое место».

 

  Патрик Конрад: «Сегодня был первый настоящий тест. Наша команда снова показала силу, провела смену на равнинной части, сохраняя шанс на борьбу за победу на этапе. В подъёмах команды Astana и Movistar начали задавать скорость, и, к сожалению, Пёсти выпал. В конце впереди были мы с Вилко. Я набрал хорошую скорость за 150 м до финиша, думал, что смогу выиграть, но в конце остался третьим. Это всё равно сильный результат, который даёт мне уверенность перед уик-эндом».

 

  Вилко Келдерман: «Этап был супербыстрым. Нога у меня идёт всё лучше и лучше. Я уже жду завтрашнего этапа. Жаль, что потеряли жёлтую майку, но победа Лукаса на этапе и четыре дня в жёлтой майке уже делают Дофине успешной. Давления больше нет. Команды Ineos и Movistar выглядят сильными, они будут делать гонку в следующие дни, нам же просто надо сидеть у них на колесе».

 

  Энрико Пойчке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы контролировали отрыв, чтобы дать Патрику шанс в спринте. Это отлично сработало, к финалу осталась небольшая группа. Мы довольны 3-м и 4-м местами. Конечно, надеялись, что Лукас тоже удержится, но ничего страшного, сегодня он больше не смог остаться в группе. Мы отлично проявили себя, я с оптимизмом жду следующих этапов».

 

Результаты 6 этапа Критериума Дофине-2021

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Комментарии

  • Earl57
    Giro Ciclistico d'Italia-2021 ... (2)
    Earl57-Фото
    То ли еще потом будет. В этом году маршрут очень горный, несколько этапов с горами 2000 м и протяженностью 200 км или около того. Ну совсем не детский маршрут. И тому, кто выживет и останется в первой десятке генерала, место в команде высшего дивизиона считай гарантировано.
    Жалко что гонку только РАИ показывает, а у них геоблокировка. Там определенно есть на что посмотреть.
  • Виктор Сироткин
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    Виктор Сироткин-Фото

    Теперь в Колумбии на плакатах по профилактике вируса будет Берналь, целующийся с girlfriend

  • motte
    Алексей Луценко становится лид ... (1)
    motte-Фото

    Эта маечка многое стоит 

  • motte
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    motte-Фото

    Монако, подруга, гт в кармане... Имеет полное право и по болеть и оторваться с ней - :) 

  • nightbuster33
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    nightbuster33-Фото

    Враг не дремлет. Не надо обниматься и ...... кем бы ни был твой партнер.Надеюсь,что будет проходить в легкой форме.А со всеми провести профилактическую беседу.

  • reforg34
    Крису Фруму не гарантировано м ... (32)
    reforg34-Фото
    Многие профессиональные гонщики считают великим достижением просто попасть на ТДФ.
    Но у Фрума на минуточку, 4 ТДФ и победа на всех гранд турах.В хорошей форме нынешних "чемпионов" как стоячих бы обгонял не вставая с седла. Финишируя 108-мым до сих пор остается медиа-персоной и главной звездой в велоспорте.
  • nightbuster33
    Критериум Дофине-2021. Этап 6 (20)
    nightbuster33-Фото

    Завтра вступит главное оружие Муви-Супермен. Сейчас он стал на порядок умнее и начнет свою атаку за 2-2,5км.А предварительные атаки,попеременно,проведут Мас иValvi.Если Леша и Ион будут внимательны друг к другу,один из них может зацепится за Lopesom.Пожелаем,чтобы в ногах что-то оставалось для финишной горы.

  • Tom_Boonen
    Covid-19 помешал Эгану Берналю ... (4)
    Tom_Boonen-Фото
    А Инеос вакцинировались или нет?
  • motte
    Критериум Дофине-2021. Этап 6 (20)
    motte-Фото
    В конце сезона забальзамировать для показа потомкам, невероятно!
  • velodoctor
    Giro Ciclistico d'Italia-2021 ... (2)
    velodoctor-Фото

    Наши все ребята сегодня провалились, быстро блин. Из года в год первые 5-6 в генерале по итогам гонки попадают в хорошие команды, я посмотрел на пкс больше 20 гонщиков хорошо выступивших в прошлые годы в большиснтве не затерялись и в ворлд туре, так что гонка очень показательная в плане молодёжи. 

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5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
7 Власов А. (Rus) (APT) 2128
8 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
9 Порт Р. (Aus) (IGD) 1643
10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560

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