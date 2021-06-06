Алехандро Вальверде - победитель 6 этапа Критериума Дофине-2021

Алехандро Вальверде, Патрик Конрад, Вилко Келдерман о 6-м этапе Критериума Дофине-2021

41-летний испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) обошёл соперников на финальном подъёме 6-го этапа Критериума Дофине-2021, через 13 лет после своей первой победы на этапе этой французской велогонки. На этапе, который пелотон прошёл со средней скоростью 43 км/ч, команда Movistar начала задавать скорость на предпоследнем подъёме. Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe) не выдержал темпа, выпав из группы и потеряв в итоге жёлтую майку лидера, которая перешла к казахстанскому велогонщику команды Astana – Premier Tech Алексею Луценко.

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На последнем километре в голове пелотона ситуацию контролировал гонщик команды Movistar Мигель Анхель Лопес, затем его обошла команда Ineos Grenadiers. За 400 м атаковал 26-летний британский гонщик Тео Геоган Харт (Ineos Grenadiers), но Алехандро Вальверде не позволил застать себя врасплох, он точно распределил скорость и обошёл победителя Джиро д’Италия-2020 у финишной черты. Два гонщика команды Bora-hansgrohe Патрик Конрад и Вилко Келдерман финишировали на третьем и четвёртом местах.

Алехандро Вальверде: «Я так счастлив. Прежде всего хочу поздравить и поблагодарить моих товарищей по команде за всю работу, которую они проводили предыдущие несколько дней с самого старта гонки, а сегодня отработали ещё больше.

Когда приближались к финишу, Лопес спросил меня по радио: «Мне продавить, чтобы никто не смог атаковать?». Я сказал, чтобы он так и сделал, за что ему особая благодарность, потому что он был невероятен. Ineos набрали скорость перед спринтом, но как только Герант Томас перестал тянуть, я понял, что мне нельзя колебаться. Пришлось поехать на полной скорости, чтобы закрыть атаку Тео. Я старался не отпустить его, и как только увидел финишный баннер, дал полный газ.

Особенная победа? Каждый раз, когда выигрываю, считаю победу особенной, а сейчас ещё больше. Быть среди лучших, бороться с ними ещё прекраснее после всего, что я добился в профессионалах.

Генеральная классификация? У нас есть Мигель Анхель и Энрик, которые показали, что сильны. Два больших горных этапа впереди, любой из них может нацелиться на высокое место».

Патрик Конрад: «Сегодня был первый настоящий тест. Наша команда снова показала силу, провела смену на равнинной части, сохраняя шанс на борьбу за победу на этапе. В подъёмах команды Astana и Movistar начали задавать скорость, и, к сожалению, Пёсти выпал. В конце впереди были мы с Вилко. Я набрал хорошую скорость за 150 м до финиша, думал, что смогу выиграть, но в конце остался третьим. Это всё равно сильный результат, который даёт мне уверенность перед уик-эндом».

Вилко Келдерман: «Этап был супербыстрым. Нога у меня идёт всё лучше и лучше. Я уже жду завтрашнего этапа. Жаль, что потеряли жёлтую майку, но победа Лукаса на этапе и четыре дня в жёлтой майке уже делают Дофине успешной. Давления больше нет. Команды Ineos и Movistar выглядят сильными, они будут делать гонку в следующие дни, нам же просто надо сидеть у них на колесе».

Энрико Пойчке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы контролировали отрыв, чтобы дать Патрику шанс в спринте. Это отлично сработало, к финалу осталась небольшая группа. Мы довольны 3-м и 4-м местами. Конечно, надеялись, что Лукас тоже удержится, но ничего страшного, сегодня он больше не смог остаться в группе. Мы отлично проявили себя, я с оптимизмом жду следующих этапов».