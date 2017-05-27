Герант Томас – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2021

Герант Томас, Сонни Кольбрелли, Алекс Аранбуру, Лукас Пёстльбергер о 5-м этапе Критериума Дофине-2021

Поздняя атака после поворота на 180 градусов за километр до финиша 5-го этапа Критериума Дофине-2021 принесла победу 35-летнему британскому гонщику команды Ineos Grenadiers Геранту Томасу (Geraint Thomas).

В отличие от двух первых этапов попытки уехать в отрыв дня контролировались пелотоном до финального подъёма (1,3 км со средним градиентом 12%), который порвал пелотон. Сонни Кольбрелли снова показал, что он не относится к чистым спринтерам, преодолев подъём в основной группе. Дилан Тёнс (Bahrain Victorious) сделала всё, чтобы догнать атаковавшего на подъёме Лоусона Крэддока (EF Education Nippo) и обеспечить Сонни Кольбрелли возможность побороться за победу перед решающими горными этапами. Но, несмотря на мощный спринт, 31-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) в третий раз финишировал вторым на этапе. Кольбрелли почти добрал Томаса в финишном спринте, но уступил британскому гонщику полколеса.

Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe) сохранил жёлтую майку лидера, а Герант Томас благодаря 10 бонусным секундам поднялся на 6-ю строчку генеральной классификации, где уступает лидеру 14 секунд.

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Герант Томас: «Я не планировал атаковать, но видел, что у Bahrain не осталось ребят, потому что они много работали. Я знал, что нагнать могут на самом финише, но также понимал, что в конце много поворотов. Подумал, что надо попробовать. Я атаковал за километр, по радио ребята сказали мне, что у меня есть просвет, и поехал на максимуме. Если честно, не верил, что выиграл. За два метра до финиша я выпрямился, чтобы отпраздновать, но люди, Кольбрелли подъехал так быстро, что чуть не снёс с меня шлем! Это было великолепно, конечно, просто отлично взять такую победу.

Вчера я очень расстроился, потому что и нога шла не так хорошо, и проехал очень плохо, умирал на второй части дистанции, где надо было ехать мощнее. Приятно сегодня компенсировать это. Теперь с нетерпением жду гор, будет хороший тест».

Сонни Кольбрелли: «Я был так близко к ещё одной победе. Спасибо команде, которая провела сегодня огромную работу, особенно в финале. На последних 800 метрах, когда Томас атаковал, я сидел на колесе Джека. Но идти на пределе после тяжёлой работы – это обычное дело. Я начал спринт за 300 м до финиша, но приехал только вторым».

Алекс Аранбуру: «После падения вчера, план на сегодняшний этап состоял в том, чтобы посмотреть, как я себя буду чувствовать по ходу дистанции. В самом начале этапа ощущения были не очень хорошими, пришлось немного, что называется «пострадать». Но, к середине гонки стало лучше, особенно, когда гонка начала набирать скорость и пошли атаки. На последнем подъеме я постарался пойти в своем ритме, чтобы потратить как можно меньше энергии. Начал подъем позади группы, а затем, по чуть-чуть начал выбираться вперед, в итоге, оказавшись в группе лидеров в финале. В спринте мне удалось занять хорошую позицию, сделал все, что мог, так что, в целом, я доволен своим третьим местом».

Лукас Пёстльбергер: «Как мы и ожидали, день был очень тяжёлым. Я ответил на несколько атак в начале этапа, но потом в отрыв уехал Асгрен. Мы сначала планировали сегодня работать на Патрика и результат на этапе, но наши ребята невероятно отработали, контролируя гонку. Я чувствовал себя отлично, но, к сожалению, в финале мы неправильно оценили ситуацию. Конечно, хорошо ещё день удерживать майку. Завтра этап генеральщиков, я буду работать на Вилко и Патрика, не думаю, что завтра увидите меня на подиуме».