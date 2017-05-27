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Герант Томас – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2021

Герант Томас, Сонни Кольбрелли, Алекс Аранбуру, Лукас Пёстльбергер о 5-м этапе Критериума Дофине-2021

 

 

  Поздняя атака после поворота на 180 градусов за километр до финиша 5-го этапа Критериума Дофине-2021 принесла победу 35-летнему британскому гонщику команды Ineos Grenadiers Геранту Томасу (Geraint Thomas).

 

  В отличие от двух первых этапов попытки уехать в отрыв дня контролировались пелотоном до финального подъёма (1,3 км со средним градиентом 12%), который порвал пелотон. Сонни Кольбрелли снова показал, что он не относится к чистым спринтерам, преодолев подъём в основной группе. Дилан Тёнс (Bahrain Victorious) сделала всё, чтобы догнать атаковавшего на подъёме Лоусона Крэддока (EF Education Nippo) и обеспечить  Сонни Кольбрелли возможность побороться за победу перед решающими горными этапами. Но, несмотря на мощный спринт, 31-летний итальянский гонщик Сонни Кольбрелли (Bahrain Victorious) в третий раз финишировал вторым на этапе. Кольбрелли почти добрал Томаса в финишном спринте, но уступил британскому гонщику полколеса.

 

  Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe) сохранил жёлтую майку лидера, а Герант Томас благодаря 10 бонусным секундам поднялся на 6-ю строчку генеральной классификации, где уступает лидеру 14 секунд.

 

Герант Томас – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2021

 

Герант Томас – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2021

 

Герант Томас – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2021

 

Герант Томас – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2021

 

Герант Томас – победитель 5 этапа Критериума Дофине-2021

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

  Герант Томас: «Я не планировал атаковать, но видел, что у Bahrain не осталось ребят, потому что они много работали. Я знал, что нагнать могут на самом финише, но также понимал, что в конце много поворотов. Подумал, что надо попробовать. Я атаковал за километр, по радио ребята сказали мне, что у меня есть  просвет, и поехал на максимуме. Если честно, не верил, что выиграл. За два метра до финиша я выпрямился, чтобы отпраздновать, но люди, Кольбрелли подъехал так быстро, что чуть не снёс с меня шлем! Это было великолепно, конечно, просто отлично взять такую победу.

 

Вчера я очень расстроился, потому что и нога шла не так хорошо, и проехал очень плохо, умирал на второй части дистанции, где надо было ехать мощнее. Приятно сегодня компенсировать это. Теперь с нетерпением жду гор, будет хороший тест».

 

  Сонни Кольбрелли: «Я был так близко к ещё одной победе. Спасибо команде, которая провела сегодня огромную работу, особенно в финале. На последних 800 метрах, когда Томас атаковал, я сидел на колесе Джека. Но идти на пределе после тяжёлой работы – это обычное дело. Я начал спринт за 300 м до финиша, но приехал только вторым».

 

  Алекс Аранбуру: «После падения вчера, план на сегодняшний этап состоял в том, чтобы посмотреть, как я себя буду чувствовать по ходу дистанции. В самом начале этапа ощущения были не очень хорошими, пришлось немного, что называется «пострадать». Но, к середине гонки стало лучше, особенно, когда гонка начала набирать скорость и пошли атаки. На последнем подъеме я постарался пойти в своем ритме, чтобы потратить как можно меньше энергии. Начал подъем позади группы, а затем, по чуть-чуть начал выбираться вперед, в итоге, оказавшись в группе лидеров в финале. В спринте мне удалось занять хорошую позицию, сделал все, что мог, так что, в целом, я доволен своим третьим местом».

 

  Лукас Пёстльбергер: «Как мы и ожидали, день был очень тяжёлым. Я ответил на несколько атак в начале этапа, но потом в отрыв уехал Асгрен. Мы сначала планировали сегодня работать на Патрика и результат на этапе, но наши ребята невероятно отработали, контролируя гонку. Я чувствовал себя отлично, но, к сожалению, в финале мы неправильно оценили ситуацию. Конечно, хорошо ещё день удерживать майку. Завтра этап генеральщиков, я буду работать на Вилко и Патрика, не думаю, что завтра увидите меня на подиуме».

 

 

Результаты 5 этапа Критериума Дофине-2021

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:35 | Регистрация: 27.05.2017

    Трэковый кусок у Томаса отменный.

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Комментарии

  • alexmax42
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    alexmax42-Фото

    Еще хочу напомнить, что в прошлом году ушел из жизни Николя Порталь.

    Именно при нем Фрум взял свои титулы. 

    Связка "Фрум-Порталь" иногда напоминала связку "Шумахер - Росс Браун" в Формуле-1 ))))

    Так что Фрума в Скае/Инеосе не особо что держало. 

    А так есть контракт, есть опыт для передачи, и еще погонять можно в свое удовольствие. 

    Лично мне приятно снова видеть в гонках узнаваемую скрюченную фигуру, крутящую свой "овал". Пусть и не на первых ролях теперь, но как знать. ))

  • Ернат
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    Ернат-Фото

    Поздравляю 

  • Shalam s Urala
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Shalam s Urala-Фото

    деньги, понятно, имеют значение

    но, думаю, Фрумыч честно пытается вернуться и в любимое дело и в победное тело. с пятым Туром, конечно, будет оооч сложно (никак не будет). но даже взять некую локальную победу будет лучшей точкой его карьеры, чем грустное "сломался - свалил"

  • Shalam s Urala
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    дай бог всяческих успехов

    но айдентика ужасная. юньон - лишнее (лапти анлимитед). Волга - Самаре б подошло. логотип - пусть узнают кто Астане рисовал

  • Earl57
    Тренер Тома Пидкока подтвердил ... (2)
    Earl57-Фото

    Что еще более странно, так это то, что сам Пидкок ничего не опубликовал в Инстаграме. Ни фотографии из больницы с перевязанной рукой, ни каких либо комментов в Твиттере. Для Тома такая молчаливость и сдержанность совершенно не характерна, что-то из ряда вон...
    Вообще эта история сильно напоминает случай с Эвенпулом, когда он снялся с гонки после столкновения с припаркованным в пустыне одиноким мотоциклом без хозяина. В Сайклингньюс тогда сильно удивлялись отсутствию каких-либо фото и видео. Мол легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем Ремко остаться незамеченным. Во время гонки его беспрерывно снимали даже без повода, а тут упал, увезла скорая - и не одной даже самой захудалой фоточки с места проишествия... Ну и вскоре было сообщение от квиков, что никто не пострадал, ни сам Ремко, ни отсутствующий мотоциклист...
    Там вон человек переживал, как Пидкок к гонке на ОИ будет готовиться, которая всего через 53 дня. А Том собирается принять участие в гонке, которая будет 2 июля))

  • VeloVelo
    Двойной успех Алексея Луценко ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Михаил, вы забыли, что у Луценко главная цель не Тур, а ОИ.

  • Адриен
    Критериум Дофине-2021. Этап 5 (8)
    Адриен-Фото

    Чтобы побеждать - надо ПЫТАТЬСЯ побеждать ! Молодец Томас, сломавший нудный , всеми ожидаемый, предсказуемый спринтерский финиш. Другим НЕспринтерам наука - пытайтесь ! И будете с победами.

  • Адриен
    Первый официально признанный Ф ... (4)
    Адриен-Фото
    Не стоит приписывать Виктору Степановичу лишнее - он и так наговорил на целую диссертацию. Фраза - Хотелось как лучше - и .т.д. появилась задолго до премьера...
  • Адриен
    Крису Фруму не гарантировано м ... (23)
    Адриен-Фото

    Просто так за имя не платят. Как говорится - сначала пашешь на имя, а потом уже имя работает на тебя. Как не крути, не завидуй, не возмущайся, не злорадствуй. Так что Фрум сейчас ЧЕСТНО получает "дивиденды", и, кстати, не прозябая на скамеечке запасных - видно, что старается по мере сил отрабатывать... Почему не уходит ? Оставляя за скобками финансовую составляющую, думаю, что он чувствует, что нынешняя ситуация - еще не "вечер", что еще можно поднять форму до доаварийной кондиции, добиться высоких результатов. Иначе - ушел бы. Пусть пробует. Лично меня его присутствие на гонках не раздражает, наоборот... Надеюсь, что "присутствие" в конце концов сменится на "участие"...

  • uran
    Герант Томас – победитель 5 эт ... (1)
    uran-Фото
    Трэковый кусок у Томаса отменный.

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