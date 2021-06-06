Лукас Пёстльбергер, Каспер Асгрен, Вилко Келдерман, Герант Томас о 4-м этапе Критериума Дофине-2021

Лукас Пёстльбергер, Каспер Асгрен, Вилко Келдерман, Герант Томас, Стевен Крёйсвейк, Йонас Вингегор о 4-м этапе Критериума Дофине-2021

Индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,4 км на 4-м этапе Критериума Дофине-2021 завершилась победой действующего чемпиона Казахстана в гонке с раздельным стартом, 28-летнего велогонщика команды Astana-Premier Tech Алексея Луценко (Alexey Lutsenko).

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 7,5 км маршрута, лучшее время дня – 9 минут и 11,77 секунд показал британский велогонщик Герант Томас (Geraint Thomas) из команды Ineos Grenadiers, который преодолел этот участок дистанции со средней скоростью 48,933 км/час.

Алексей Луценко уступал ему 9,28 секунд, также Луценко на первом отрезке опережали Вилко Келдерман (Wilco Kelderman / Bora-Hansgrohe) и Ричи Порт (Richie Porte /Ineos Grenadiers).

На финише же Алексей Луценко показал лучшее время дня – 21 минуту и 36,98 секунд, проехав со средней скоростью 45,521 км/час. Второе место занял его товарищ по команде Йон Исагирре (Ion Izagirre/Astana-Premier Tech) с отставанием в 8 секунд, при этом на промежуточной отсечке между ними было 7 секунд.

Тройку сильнейших на этапе с отставанием в 9 секунд замкнул действующий чемпион Дании в гонке с раздельным стартом Каспер Асгрен (Kasper Asgreen/Deceuninck-QuickStep), который уступал на отсечке Луценко 7 десятых секунд.

Стартовавший последним обладатель жёлтой майки лидера генеральной классификации Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger / Bora-Hansgrohe) уступал Луценко 4,5 секунды, а на финише проиграл казахстанскому велогонщику 23 секунды, но смог сохранить жёлтую майку лидера с перевесом в 1 секунду.

Герант Томас финишировал 10-м, показав одно время с обладателем желтой майки. Вилко Келдерман занял по итогам этапа 4 место с отставанием 12 секунд, Ричи Порт финишировал 6-м с проигрышем 15 секунд.

Photo ©A.S.O./Fabien_Boukla

Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe): «Сегодня проехал разделку своей жизни. Кажется, жёлтая майка и правда окрыляет. Когда этим утром посмотрел дистанцию, обрадовался, потому что там были технически сложные участки и сектора в подъём, где надо продавливать, но не было по-настоящему ровных участков, которые подходили бы чистым раздельщикам. У меня остались силы продавливать большую передачу на последнем, продуваемом боковым ветром участке. Думаю, это был ключ к хорошему результату. И всё же в финале я очень удивился, когда узнал, что удержал майку. Завтра нам надо быть внимательными на розыгрыше бонусных секунд, но есть шанс удержать майку ещё один день».

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Каспер Асгрен (Deceuninck-Quick Step): «Это была трудная дистанция, я всё время боролся, чтобы удержать скорость при прохождении этих небольших подъёмов, и набрать преимущество на быстрых отрезках. Этого оказалось недостаточно. Были ребята, которые проехали быстрее меня, а также они более сильные горняки. Поэтому третье место считаю хорошим результатом, учитывая ситуацию».

Вилко Келдерман (Bora-hansgrohe): «Сегодня я впервые отлично себя чувствовал. После высоты всегда трудно найти свой ритм. И на прошлых этапах у меня не очень хорошо шла нога. Наверное, я начал разделку на слишком высокой скорости, поэтому на последней части мне было очень тяжело. На таком динамичном рельефе приходится до предела выжимать на подъёмах и пытаться восстановиться на спусках. Сейчас я в порядке, уверен перед следующими этапами».

Photo ©A.S.O./Fabien_Boukla

Герант Томас (Ineos Grenadiers): «Я потерял не настолько много, чтобы захлопнуть двери. Скорость была высоковата, почувствовал, что у меня просто нет ног. Пройдя через отсечку, подумал, что перестарался. А потом пришлось, действительно, выживать, просто стараться держаться. Это не тот тип рельефа, когда ты просто хочешь продержаться последние 7 – 8 км. Тут надо было ехать мощно, а я просто выложился не там».

Photo ©A.S.O./Fabien_Boukla

Ричи Порт (Ineos Grenadiers): «Если честно, не знаю, для кого такой маршрут. Очень трудный, сложно войти в ритм. Но, думаю, у меня довольно хорошая форма. Поэтому доволен. Дистанция была ужасной. Очень трудная разделка».

Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma): «Я не мог найти ритм, почувствовал это на второй части дистанции. В результате потерял больше времени, чем ожидал. Старался продавливать так сильно, как только мог, но на таком тяжёлом этапе более важным было хорошо себя чувствовать. Впереди ещё есть трудные этапы, где генеральная классификация полностью перевернётся. Мы будем стараться взять максимум».

Photo ©A.S.O./Fabien_Boukla

Сеп Кусс (Jumbo-Visma): «Сегодня чувствовал себя не лучшим образом. В начале ехалось хорошо, но потом на подъёмах не смог найти ритм. Я выложился полностью, но быстрее пройти дистанцию не получилось. Жду следующих этапов, потому что в следующие дни будет очень тяжело».