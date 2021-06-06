Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

Лукас Пёстльбергер, Сонни Кольбрелли о 2-м этапе Критериума Дофине-2021

29-летний австрийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger) одержал победу из сольного отрыва, выиграв 2-й этап Критериума Дофине-2021. На этапе с набором высоты 3000 м Пёстльбергер на протяжении первых 10 км боролся за право уехать в отрыв дня. Команды Trek-Segafredo и Bahrain-Victorious вели погоню, но в итоге сдались и отпустили отрыв через 20 км после старта.

В голове пелотона разрыв контролировали гонщики команды Ineos Grenadiers Андрей Амадор и Дилан ван Барле. Преимущество отрыва составляло около 3 с полвиной минут за 60 км до финиша. За 35 км до финиша, когда пелотон находился в 2:15, Пёстльбергер со своим бывшим товарищем по команде, а сейчас гонщиком команды Deceuninck-Quick Step Шейном Арчбольдом (Shane Archbold) сбросили попутчиков по отрыву, атаковав на спуске.

А за 18 км до финиша Лукас Пёстльбергер поехал в одиночку, когда пелотон начал постепенно добирать отрыв. На финальных 10 км из пелотона выпал лидировавший в общем зачёте после победы на 1-м этапе Брент Ван Мур (Brent Van Moer /Lotto Soudal) и Крис Фрум (Israel Start-Up Nation). Бен О’Коннор (AG2R Citroen) и Гийом Мартан (Cofidis) попытались уехать из пелотона на подъёме Кот-де-Массе (1,5 км с 5,1%), но пелотон, в котором осталось не больше 40 гонщиков, их добрал.

Но пелотон не успел догнать Лукаса Пёстльбергера, который с преимуществом в 11 секунд одержал первую за три года победу, которая принесла ему и жёлтую майку лидера генеральной классификации Критериума Дофине-2021.

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Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe): «После недавнего тренировочного лагеря у меня отличная форма. Я планировал эту атаку две недели назад, когда получил план стартов. Увидел, что первые два этапа отлично подходят отрыву, а в гонке стартует не так много спринтеров. Я знал, что смогу. Пробовал вчера. Сегодня сделал ещё один бросок.

Было очень тяжело, я старался удержать скорость в подъёмах, шёл на пределе. Даже по радио не мог переговариваться. На последних шести километрах была только боль. Эта победа много для меня значит. Когда я выиграл этап Джиро, я был никто. Но победить здесь, запланировав заранее, потрясающе. Я не представлял, что смогу взять также жёлтую и синюю майки. Конечно, это один из самых крупных успехов в моей карьере».

Энрико Пойтштке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Яркое выступление Лукаса. Вообще-то, разрыв ни разу не был большим, что ещё больше осложнило его задачу. У Лукаса шла нога, но помимо этого он всё сделал правильно. Не атаковал не слишком рано, не слишком поздно. Огромные поздравления! Патрик (Конрад) сегодня занял 6-е место, и Вилко финишировал без проблем в первой группе. Я бы сказал, этап сложился идеально».

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31-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Victorious Сонни Кольбрелли финишировал вторым на втором этапе подряд, снова проиграв гонщику отрыва, но возглавил очковую классификацию.

Сонни Кольбрелли: «Не слишком доволен, потому что предпочёл бы изменить цвет майки с зелёного на жёлтый. Но это велоспорт. Ещё одно второе место. Хочу поблагодарить товарищей по команде за поддержку. Но сегодня отрыв был очень сильным. Пёстльбергер очень силён. Для меня будут и другие возможности, попробую завтра, хотя это Критериум Дофине, тут нет лёгких этапов».

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Крис Фрум (Israel Start Up Nation), трёхкратный победитель Критериума Дофине, вернулся к соревнованиям после тренировочного сбора. На 2-м этапе он финишировал через 3:25 после победителя, Лукаса Пёстльбергера (Bora-hansgrohe). Перед стартом Критериума Дофине-2021 Крис Фрум сказал, что собирается сравнить свои показатели с тренировок с показателями в условиях гонки.

Крис Фрум: «Я бы хотел увидеть прогресс в отношении подъёмов, хотел бы ещё дальше продвинуться. Это была бы для меня большая победа. Главная цель на эту неделю – проверить некоторые из моих показателей в условиях гонки. Наша команда стартовала здесь с сильным составом. Мы постараемся удержать Бена Херманса высоко в генеральной классификации. Но здесь много сильных генеральщиков, предстоит большая работа. Самый важный для меня тест на Критериуме Дофине – это горы. Думаю, в этом году я провёл огромную подготовительную работу, будет интересно увидеть результат».

Перед стартом Критериума Дофине-2021 во время тренировочного лагеря Крис Фрум сбросил вес и нацелен сбрасывать ещё перед стартом Тур де Франс: «Я собирался (после тренировочного лагеря) весить менее 69 кг, и сделал это, чем очень доволен. Если смогу избавиться ещё от килограмма перед Тур де Франс, было бы как раз то, что хочу. Снижение веса - борьба, которая с возрастом легче точно не становится. У меня есть прогресс, но не такой большой, как надеялся. Хотя я точно чувствую себя лучше. До Тур де Франс ещё несколько недель, надеюсь, смогу продолжить сбрасывать вес и подойти к Туру с меньшим весом, чем сейчас».