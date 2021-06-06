VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

Лукас Пёстльбергер, Сонни Кольбрелли о 2-м этапе Критериума Дофине-2021

 

 

  29-летний австрийский велогонщик команды Bora-hansgrohe Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger) одержал победу из сольного отрыва, выиграв 2-й этап Критериума Дофине-2021. На этапе с набором высоты 3000 м Пёстльбергер на протяжении первых 10 км боролся за право уехать в отрыв дня. Команды Trek-Segafredo и Bahrain-Victorious вели погоню, но в итоге сдались и отпустили отрыв через 20 км после старта.

 

В голове пелотона разрыв контролировали гонщики команды Ineos Grenadiers  Андрей Амадор и Дилан ван Барле. Преимущество отрыва составляло около 3 с полвиной минут за 60 км до финиша. За 35 км до финиша, когда пелотон находился в 2:15,  Пёстльбергер со своим бывшим товарищем по команде, а сейчас гонщиком команды Deceuninck-Quick Step Шейном Арчбольдом (Shane Archbold) сбросили попутчиков по отрыву, атаковав на спуске.

 

А за 18 км до финиша Лукас Пёстльбергер поехал в одиночку, когда пелотон начал постепенно добирать отрыв. На финальных 10 км из пелотона выпал лидировавший в общем зачёте после победы на 1-м этапе Брент Ван Мур (Brent Van Moer /Lotto Soudal) и Крис Фрум (Israel Start-Up Nation). Бен О’Коннор (AG2R Citroen) и Гийом Мартан (Cofidis) попытались уехать из пелотона на подъёме Кот-де-Массе (1,5 км с 5,1%), но пелотон, в котором осталось не больше 40 гонщиков, их добрал.

 

Но пелотон не успел догнать Лукаса Пёстльбергера, который с преимуществом в 11 секунд одержал первую за три года победу, которая принесла ему и жёлтую майку лидера генеральной классификации Критериума Дофине-2021.

 

 

Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

 

Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

 

Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

 

Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe): «После недавнего тренировочного лагеря у меня отличная форма. Я планировал эту атаку две недели назад, когда получил план стартов. Увидел, что первые два этапа отлично подходят отрыву, а в гонке стартует не так много спринтеров. Я знал, что смогу. Пробовал вчера. Сегодня сделал ещё один бросок.

 

Было очень тяжело, я старался удержать скорость в подъёмах, шёл на пределе. Даже по радио не мог переговариваться. На последних шести километрах была только боль. Эта победа много для меня значит. Когда я выиграл этап Джиро, я был никто. Но победить здесь,  запланировав заранее, потрясающе. Я не представлял, что смогу взять также жёлтую и синюю майки. Конечно, это один из самых крупных успехов в моей карьере».

 

 Энрико Пойтштке (Enrico Poitschke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Яркое выступление Лукаса. Вообще-то, разрыв ни разу не был большим, что ещё больше осложнило его задачу.  У Лукаса шла нога, но помимо этого он всё сделал правильно. Не атаковал не слишком рано, не слишком поздно. Огромные поздравления! Патрик (Конрад) сегодня занял 6-е место, и Вилко финишировал без проблем в первой группе. Я бы сказал, этап сложился идеально».

 

Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

 

Photo (c) Dario Belingheri/BettiniPhoto©2021

 

  31-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Victorious Сонни Кольбрелли финишировал вторым на втором этапе подряд, снова проиграв гонщику отрыва, но возглавил очковую классификацию.

 

 

  Сонни Кольбрелли: «Не слишком доволен, потому что предпочёл бы изменить цвет майки с зелёного на жёлтый. Но это велоспорт. Ещё одно второе место. Хочу поблагодарить товарищей по команде за поддержку. Но сегодня отрыв был очень сильным. Пёстльбергер очень силён. Для меня будут и другие возможности, попробую завтра, хотя это Критериум Дофине, тут нет лёгких этапов».

 

 

Лукас Пёстльбергер – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2021

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla 

 

  Крис Фрум (Israel Start Up Nation), трёхкратный победитель Критериума Дофине, вернулся к соревнованиям после тренировочного сбора. На 2-м этапе он финишировал через 3:25 после победителя, Лукаса Пёстльбергера (Bora-hansgrohe). Перед стартом Критериума Дофине-2021 Крис Фрум сказал, что собирается сравнить свои показатели с тренировок с показателями в условиях гонки.

 

  Крис Фрум: «Я бы хотел увидеть прогресс в отношении подъёмов, хотел бы ещё дальше продвинуться. Это была бы для меня большая победа. Главная цель на эту неделю – проверить некоторые из моих показателей в условиях гонки. Наша команда стартовала здесь с сильным составом. Мы постараемся удержать Бена Херманса высоко в генеральной классификации. Но здесь много сильных генеральщиков, предстоит большая работа. Самый важный для меня тест на Критериуме Дофине – это горы. Думаю, в этом году я провёл огромную подготовительную работу, будет интересно увидеть результат».

 

  Перед стартом Критериума Дофине-2021 во время тренировочного лагеря Крис Фрум сбросил вес и нацелен сбрасывать ещё перед стартом Тур де Франс: «Я собирался (после тренировочного лагеря) весить менее 69 кг, и сделал это, чем очень доволен. Если смогу избавиться ещё от килограмма перед Тур де Франс, было бы как раз то, что хочу. Снижение веса  - борьба, которая с возрастом легче точно не становится. У меня есть  прогресс, но не такой большой, как надеялся. Хотя я точно чувствую себя лучше. До Тур де Франс ещё несколько недель, надеюсь, смогу продолжить сбрасывать вес и подойти к Туру с меньшим весом, чем сейчас».

 

 

Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Лукас Пёстльбергер Lukas Postlberger Bora-hansgrohe Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 мая - 6 июня 2021

Criterium du Dauphine

6 - 13 июня 2021

Tour de Suisse

9 - 13 июня 2021

Tour of Slovenia

9 - 13 июня 2021

Baloise Belgium Tour

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2021?

Комментарии

  • VeloVelo
    Эган Берналь – победитель Джир ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Честно говоря я бы на месте организаторов ГТ ввёл спец. приз для лучшего грэгари по итогам того или иного гранд-тура (это не шутка). Или хотя бы какой то наградной номер по завершению отдельно взятого этапа.


    Отличная идея.



    ЦИТАТА из поста:

    "...24-летний колумбиец – четвёртый гонщик в истории, выигравший и розовую, и белую майки Джиро после Евгения Берзина в 1994, Наиро Кинтаны в 2014 и Тео Геогана Харта в 2020..."

    Интересный факт, спасибо.

     

  • Адриен
    Критериум Дофине-2021. Этап 2 (7)
    Адриен-Фото
    Ну да, а израильский кисель ему не помогает. Бросьте вы... Никакой "компот" не сделает из бездарности многократного Чемпиона - хоть литрами заливай. Это касается всех - Армстронга, Винокурова, Контадора - и прочих "лишенцев". Что касается нынешних результатов - да, скорее всего прежнего Фрума нам не дождаться. Нет даже малейшего намека на возвращение. Хотя, по большому счету, и времени после излечения прошло немного и примеры есть, но - возраст. Да и из Ineos*а вряд ли бы отпустили - будь надежда на перезагрузку... Но - чего только не бывает в биологии. В том числе и чудеса. На них и надеемся.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2021. Результа ... (46)
    VeloVelo-Фото
    Третью Джиро? Это очень много для такой команды!
    Казалось бы, совсем недавно отжигали Вивиани и Гавирия.
  • dyneema
    Дамиано Карузо и Саймон Йейтс ... (6)
    dyneema-Фото
    Представляете, как должно быть обидно другому звёздному грегари, чей капитан сошёл недостаточно рано для борьбы за итоговый подиум. Я о Алмейде, который вынужден был чуть не пихать супер пупер ремко в гору. Труд оказался сизифовым, но отнимите те 6 минут от итогового протокола... Лефевр пусть и дальше ставит на ремко, ничего из этого не выйдет. Ремко не волк, это уже очевидно.
  • Гонщик
    Критериум Дофине-2021. Этап 2 (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: sergeipauk
    Фрум без компота ехать не может .
    Никто не может , это большой спорт .



    Цитата: Gorn9k
    Шкипер полное разочарование - из-за нелепого падения, вместо победы на самом значимом для него Туре, превратился в гонщика уровня континентальной команды, и теперь занимается только ездой по отвалам.
    Ну хоть евреев на деньги развел...
    А чего вы от него хотите , хорошо что жив остался , ездит чел в своё удовольствие пытаясь вернуть форму .

  • Gerasim
    Критериум Дофине-2021. Этап 2 (7)
    Gerasim-Фото
    Вот тоже про это подумал. В Скай Фрумыч что то точно принимал. Щас посредственный гонщик, можна забывать.
  • EL-Fenomeno
    Эган Берналь – победитель Джир ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: salomon
    Цитата: Nesh
    Ели бы не его сильная команда, мне кажется не выиграл бы он. Уровень команды сейчас играет большую роль в победе на гранд турах.
    Согласен на 100% !!!Если бы не великолепный подбор грегари у Инеос/Скай , не видать Берналю розовую майку !!!

    Честно говоря я бы на месте организаторов ГТ ввёл спец. приз для лучшего грэгари по итогам того или иного гранд-тура (это не шутка). Или хотя бы какой то наградной номер по завершению отдельно взятого этапа. Мне например понравилось на этой Джиро этакое новводенеие когда победитель этапа на следующий день колесил с номером цвета флага Италии.

    Цитата: SVS
    Давайте вернём этапы от 400 км., и всё наладится? ;-)

    Уж лучше хочется уВидеть 2 разделки на ГТ - командную и горную. За ТТТ совсем уже забыли...и забили (орги) 

  • Cyrill
    Дамиано Карузо и Саймон Йейтс ... (6)
    Cyrill-Фото

    Дамиано с успехом! Действительно многие годы был просто сильным грегари и тут, наконец-таки, волею судеб выстрелил...

    Ланде скорейшего выздоровления, но что-то мне подсказывает, что именно теперь, именно на этой Джиро, именно после успеха своего грегари...его карьера как генеральщика под ОЧЕНЬ большим вопросом. И теперь руководство команды, да и других команд будут не только жалеть его невезучесть. Хотел бы ошибаться ... но как настоящему спортсмену ему должно быть сейчас очень не хорошо от столь высокого места своего грегари. И опять же - выздоровления.

  • sergeipauk
    Критериум Дофине-2021. Этап 2 (7)
    sergeipauk-Фото

    Фрум без компота ехать не может .

  • Karmatron
    Александр Власов – четвёртый н ... (14)
    Karmatron-Фото
    Цитата: salomon
    Цитата: Astanaforever
    Ещё бы этап взяли, то тогда все было бы ОК. Но...эти успокоения для зрителей, полный обман себя и фанов.
    Да уж... ни одного этапа не взяли, и вдобавок в Милане остались с деревянной медалью !Белая майка только подсластила пилюлю !
    Простите, это Вы про ту белую майку, которую Берналь давал поносить?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 июня

Kiel Reijnen (Trek-Segafredo)

Julien El Fares (EF Education - Nippo)

Kenneth Vanbilsen (Cofidis)

Alexis Vuillermoz (Total Direct Energie)

Andreas Lorentz Kron (Lotto Soudal)

Alexis Renard (Israel Start-Up Nation)

Mauri Vansevenant (Deceuninck - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4886
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3918
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2423
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2381
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1910
7 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
9 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1761
10 Власов А. (Rus) (AST) 1644

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)