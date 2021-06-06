 Сонни Кольбрелли- победитель 3 этапа Критериума Дофине-2021

Сонни Кольбрелли, Алекс Аранбуру, Брэндон Макналти, Лукас Пёстльбергер о 3-м этапе Критериума Дофине-2021

После двух подряд вторых мест Сонни Кольбрелли одержал победу на 3-м этапе Критериума Дофине-2021. 31-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious взял максимум из финиша в некатегорийный подъём. Этап развивался по сценарию спринтерского, отрыв дня не отпустили далеко и добрали на последних 20 км, после чего скорость выросла. За 7 км до финиша произошёл завал, в который попал капитан команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin). Благодаря слаженной работе команды он вернулся в пелотон.

Велогонщик команды Astana – Premier Tech первым открыл спринт за 300 м до финиша, Сонни Кольбрелли сел ему на колесо, а затем обогнал на финальных метрах. 23-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty) замкнул тройку сильнейших.

Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe) сохранил жёлтую майку лидера.

©A.S.O./Fabien_Boukla

Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious): «Наконец, победа. Я очень счастлив. На последних 10 километрах ехали очень быстро, было тяжело бороться за позицию. На финальном километре, когда пошёл градиент 6-7%, я сел за Квятковски. Потом за 200 м атаковал Аранбуру, я поехал за ним, сел ему на колесо. Он пошёл очень мощно. Но в итоге у меня всё получилось. Последние два дня были очень тяжёлыми, уезжали отрывы. Сегодня команда великолепно поддержала меня в финале. Мы смогли взять победу!»

Алекс Аранбуру (Astana – Premier Tech): « Последний километр получился достаточно непредсказуемым. Было очень сложно. У каждой из команд осталось по два гонщика, никто не мог полностью организоваться. Мне пришлось перестраиваться с одной стороны на другую, чтобы поймать правильное колесо. Когда я увидел, что оказался впереди, я решил начать свой спринт, потому что на первых двух этапах я оказывался заблокированным в спринте. Так что, когда я увидел возможность, я начал рывок, но немного не хватило на последней прямой.

Мои ноги сегодня работали хорошо. После тренировочного сбора на Тейде у меня были небольшие сомнения в своем текущем уровне, но правда в том, что каждый день я чувствую себя все лучше и лучше. Завтра нас ждет индивидуальная гонка, а затем – несколько сложных дней в горах, где мы постараемся разыграть наши карты в общем зачете. Думаю, нам придется брать гонку под контроль, но, возможно, получится что-то и в отрывах».

Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «На последних километрах этапа был хаос, все боролись, чтобы выйти вперёд. Наша команда старалась держаться вместе в голове пелотона. После поворота я сидел на колесе, открылся просвет справа, удалось хорошо спринтовать. Я доволен».

Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe): «Сегодня был очень уставшим после усилий, приложенных на вчерашнем этапе. На роллерах перед стартом чувствовал себя хорошо, подумал, что всё в порядке, но во время гонки ехал пустым. Но команда великолепно контролировала гонку, они прекрасно защищали меня до последнего километра. Я хотел поучаствовать в спринте, но слишком устал. Доволен, что не потерял секунды на финише в подъём. Завтра своего рода «миссия невыполнима», но посмотрю, как пойдёт нога, конечно, снова буду стараться изо всех сил».