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Сонни Кольбрелли- победитель 3 этапа Критериума Дофине-2021

Сонни Кольбрелли, Алекс Аранбуру, Брэндон Макналти, Лукас Пёстльбергер о 3-м этапе Критериума Дофине-2021

 

   После двух подряд вторых мест Сонни Кольбрелли одержал победу на 3-м этапе Критериума Дофине-2021. 31-летний итальянский велогонщик команды Bahrain Victorious взял максимум из финиша в некатегорийный подъём. Этап развивался по сценарию спринтерского, отрыв дня не отпустили далеко и добрали на последних 20 км, после чего скорость выросла. За 7 км до финиша произошёл завал, в который попал капитан команды Cofidis Гийом Мартан (Guillaume Martin). Благодаря слаженной работе команды он вернулся в пелотон.

 

Велогонщик команды Astana – Premier Tech первым открыл спринт за 300 м до финиша, Сонни Кольбрелли сел ему на колесо, а затем обогнал на финальных метрах. 23-летний американский гонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти (Brandon McNulty) замкнул тройку сильнейших.

 

Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe) сохранил жёлтую майку лидера.

 

 

Сонни Кольбрелли- победитель 3 этапа Критериума Дофине-2021

 

Сонни Кольбрелли- победитель 3 этапа Критериума Дофине-2021

 

Сонни Кольбрелли- победитель 3 этапа Критериума Дофине-2021

 

 Сонни Кольбрелли- победитель 3 этапа Критериума Дофине-2021

 

Сонни Кольбрелли- победитель 3 этапа Критериума Дофине-2021

 ©A.S.O./Fabien_Boukla

 

   Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious): «Наконец, победа. Я очень счастлив. На последних 10 километрах ехали очень быстро, было тяжело бороться за позицию. На финальном километре, когда пошёл градиент 6-7%, я сел за Квятковски. Потом за 200 м атаковал Аранбуру, я поехал за ним, сел ему на колесо. Он пошёл очень мощно. Но в итоге у меня всё получилось. Последние два дня были очень тяжёлыми, уезжали отрывы. Сегодня команда великолепно поддержала меня в финале. Мы смогли взять победу!»

 

  Алекс Аранбуру (Astana – Premier Tech): « Последний километр получился достаточно непредсказуемым. Было очень сложно. У каждой из команд осталось по два гонщика, никто не мог полностью организоваться. Мне пришлось перестраиваться с одной стороны на другую, чтобы поймать правильное колесо. Когда я увидел, что оказался впереди, я решил начать свой спринт, потому что на первых двух этапах я оказывался заблокированным в спринте. Так что, когда я увидел возможность, я начал рывок, но немного не хватило на последней прямой.

 

 Мои ноги сегодня работали хорошо. После тренировочного сбора на Тейде у меня были небольшие сомнения в своем текущем уровне, но правда в том, что каждый день я чувствую себя все лучше и лучше. Завтра нас ждет индивидуальная гонка, а затем – несколько сложных дней в горах, где мы постараемся разыграть наши карты в общем зачете. Думаю, нам придется брать гонку под контроль, но, возможно, получится что-то и в отрывах».

 

  Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «На последних километрах этапа был хаос, все боролись, чтобы выйти вперёд. Наша команда старалась держаться вместе в голове пелотона. После поворота я сидел на колесе, открылся просвет справа, удалось хорошо спринтовать. Я доволен».

 

  Лукас Пёстльбергер (Bora-hansgrohe): «Сегодня был очень уставшим после усилий, приложенных на вчерашнем этапе. На роллерах перед стартом чувствовал себя хорошо, подумал, что всё в порядке, но во время гонки ехал пустым. Но команда великолепно контролировала гонку, они прекрасно защищали меня до последнего километра. Я хотел поучаствовать в спринте, но слишком устал. Доволен, что не потерял секунды на финише в подъём. Завтра своего рода «миссия невыполнима», но посмотрю, как пойдёт нога, конечно, снова буду стараться изо всех сил».

 

 

Результаты 3 этапа Критериума Дофине-2021

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Bahrain Victorious Критериум Дофине Criterium du Dauphine Критериум Дофине-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка WorldTour

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Комментарии

  • Earl57
    Предварительный состав сборной ... (2)
    Earl57-Фото
    Москона надо брать, к которому Кассани неровно дышит. А количество мест в сборной ограничено. Поэтому Улисси и не берут, хотя он прекрасно проехал тестовую гонку в Токио.
  • velodoctor
    Предварительный состав сборной ... (2)
    velodoctor-Фото

    А что он будет в Астане делать? Где полтора капитана на все гонки сейчас, ему надо постатуснее команду, а Астане нужны молодые и перспективные, это единственный шанс вернуться к победам на грандтурах. 



    Улисси не взяли, неужели там настолько холмистая трасса, что Диего не усидит?

  • MVDP
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    MVDP-Фото

    Кубка мира по МТБ, а не велокроссу.



    Цитата: Серафим
    А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

    А многие ли любители спорта знают, к примеру, Сагана? А нелюбители тем более.

    Цитата: Серафим
    Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

    Ну так он по любви, а не по расчету катает, по крайней мере пока.

  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото
    Не спорю, мне тоже интересно все. Но я про глобальные масштабы.
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Если серьезно, то да, Мартинез всю гонку не только помогал, но и демонстрировал себя - вот как я могу. Да, силен, но явно не стремится ездить в помощниках.
    А так, без шуток, конечно Кастровьехо - без личных амбиций и при этом полная отдача до упора.
  • Earl57
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Earl57-Фото
    Почему закрытый клуб? Я, например, с одинаковым интересом смотрю и шоссе, и МТБ, и велокросс.
  • velodoctor
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    velodoctor-Фото
    Если капитан сошел, то Карузо снимается с голосования. Я бы Кастрорвьехо дал, он на совесть тащил и в горах, и на равнинах. Мартинез тоже молодец, но как он сдавал смены, а через 5 секунд уже совсей дури накатовал на финиш, говорит что он хитрил как грегари biggrin
  • Серафим
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Серафим-Фото
    Легко - смотрим таблицу, ага, вот Карузо на втором месте. Значит, он лучший грегари объективно.(Он же грегари?)
  • Серафим
    Матье ван дер Пул о целях на Т ... (4)
    Серафим-Фото

     А многие ли любители велогонок знают, к примеру Абсалона? А нелюбители, тем более. 

     Хотя Абсалон мог бы стать трехкратным олимпиоником, если бы не прокол на ОИ-12.  В отличии от шоссе, в МТБ прокол - это приговор. Саган подтвердит. 

      Так что для МВДП Олимпиада - это только лотерея. А шоссейные гонки - это финансовая стабильность  и поклонение фанатов. 

     А МТБ фанаты это те, которые сами в тусовке, такой закрытый клуб. Вообще, конечно, удачи ему во всех направлениях.

  • Владимир__BLR
    Эган Берналь – победитель Джир ... (17)
    Владимир__BLR-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    спец. приз для лучшего грэгари

    Найдите критерий, как это оценить беспристрастно.

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