Алехандро Вальверде – победитель 2 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Адриен

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Потому как - ПОЛИТИКА ! И там и там. А ЧЕСТНАЯ политика - это все равно как тигр-вегетарианец - в природе не встречается...

Адриен

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Получается. Одних из-за ПОДОЗРЕНИЙ лишают прав участвовать в соревнованиях и решение принимаются почти МГНОВЕННО.Здесь же на лицо ЯВНОЕ правонарушение - и вердикт не выносится уже полгода, разбирательства, комиссии, адвокаты, эксперты...Если существует ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ правосудие - значит нет никакого...

Адриен

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Вполне возможно и вероятно, но сейчас стараются найти приличное ОПРАВДАНИЕ соответствующему вердикту - чтобы и овцы уцелели и волки были сыты... Поэтому и тянут, ищут ПРАВДОПОДОБНЫЙ, удобоваримый выход. Ведь надобно пройти по лезвию меж двух огней - осудить - удар по престижу велоспорта, по всей системе UCI, оправдать - то же самое... Другой нюанс - а как быть с Фрумом дальше ? Астма у него ХРОНИЧЕСКАЯ, неизлечимая, и особенности работы почек так же не исправишь... Выходит, Фруму надо ОФИЦИАЛЬНО разрешать десятикратное увеличение допустимой дозы - где гарантия, что подобного не повторится?.. Еще. Сейчас, когда какого либо гонца ловят на допинге, его команда это дело (применение) осуждает, показывая этим свою непричастность к "самодеятельности" спортсмена. А SKY встал на защиту Фрума! Выходит, если вину докажут (или признают) по логике отдуваться должен не только Фрум , но и ВСЯ КОМАНДА !.. Короче, чтобы разрулить всю эту солянку нужно время... Вот и колдуют.

0x5F375A86

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Что за бред) В скай, как и любой нормальной команде "возят" кого-либо не потому что платят, а потому что внутрикомандная дисциплина, на финансовую часть контракта это никак не влияет. Весенние недельные гонки Фрум всегда ехал, как помошник, он никогда там даже на подиум не поднимался, максимум этап выигрывал и никто его там никогда не возил, наоборот он сам работал или просто ехал в тренировочном темпе.

Если Фрума отстранят от гонки иза сульбатомола это будет верх несправедливости, я, конечно не большой его фанат, но это просто нечестно, если гонщика, претендующего на победу на гт, отстраняют из такой формальности, в то время, как гонку спокойно едут те, кто принимал допинг в прошлом (как минимум), здесь Брейлсфорд прав на 100%.

Больше всего здесь обидно, что гонщики становятся залониками конфликтов бюрократов. Наверное Брейлсфорду стоило бы погасить свой конфликт с UCI, жаль только, что он не станет этого делать, тут имеет место то самое английское упорство.

VeloVelo

Президент UCI не уверен, что в ... (41) ЦИТАТА:

"...Процедура длительная, необходимо получить ответы на все вопросы, изучить все документы. У обеих сторон сильные юристы, и это дело более запутанное, чем обычно...."



ЦИТАТА:

"... Я понимаю болельщиков, которые хотят услышать решение, но мы должны точно следовать порядку рассмотрения в UCI ради того, чтобы наш спорт заслуживал доверия»..."



А в Солсбери всё решили уже на следующий же день. Нормально.



Прошу прощение за оффтоп.

Kunavi

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Почему минус? +! Полностью согласен. Не доедет Фрум Джиро в лидерах. Не по его силам гонка. Один из Скай уже сунулся - выиграл Нибали тогда, кажется. Гонка для настоящих крепких гонцов, а не хиляков вроде Фрума. Плюс весна в этом году в Европе холодная. В Доломитах, думается мне, будет не жарко ни разу.

Сейтмеметов сейтхалил

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Цитата: Earl57 Вот не надо верить всему, что пишут журналисты и говорят комментаторы. Вот в Газетта делла спорт ПОСЛЕ Милан-Санремо написали, что 1 апреля Нибали будет на Туре Фландрии. А он еще ДО МСР снялся с Фландрии. Так что его там НЕ БУДЕТ.

Помнится, как Брейдо как-то раз уверенно говорил: Мы последний раз видим Нибали в майке национального чемпиона. А Нибс взял и выиграл еще раз национальный чемпионат и потом еще год со своим триколором ездил. ну и это верно. Как бы мужики об этом говорили, а там гонки ещё будут , джиро будет, ещё какая то инфа появится , будет о чем поговорить . ну как вы думаете ,стартонет фрум Джиро,? Выиграет ли его? И хотят ли орги видеть его у себя, ему денег очень много дали за старт об этом давно говорят. Там сумма шестизначные ну и это верно. Как бы мужики об этом говорили, а там гонки ещё будут , джиро будет, ещё какая то инфа появится , будет о чем поговорить . ну как вы думаете ,стартонет фрум Джиро,? Выиграет ли его? И хотят ли орги видеть его у себя, ему денег очень много дали за старт об этом давно говорят. Там сумма шестизначные

error

Президент UCI не уверен, что в ... (41) мощнейше плюсую

Zhanzhak

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Как только эта шумиха поднялась, много мнений было высказано. В частности и на этом ресурсе. Многие здесь предполагали, что наказания не будет. Похоже к этому все и идёт. Наказание наказанию рознь, как мы наблюдаем. У Конты нашли ЗАПРЕЩЁННЫЙ препарат (неважно как он попал) а у Фрума ПРЕВЫШЕНИЕ РАЗРЕШЁННОГО! препарата. Удобно? Удобно! А по большому счету да, правила должны соблюдаться всеми !!!! иначе зачем писать «толмуды» законов и прочих правил? Правильно, что бы создавать исключения. Да и Фруму не сладко сейчас. Вот и посмотрим, как он поедет Джиро. Все внимание будет устремлено на него. Думаю на каком нибудь этапе увидим приступ астмы в действии. Здесь уже не перепшикаешь. Ах, да ... есть же терапевтическое разрешение. И это будет уже не сальбутамол. Благо, для астматиков препаратов куча есть. Но, если совсем честно, жаль его по человечески. Плевки, моча... Его доктора недоглядели, а расплачивается сам. Впереди ТДФ, что заготовили ему французские болельщики на этот раз? Ну, а с другой стороны урок для всех команд и их докторов. ИМХО.

BaTman

Президент UCI не уверен, что в ... (41) Грустно что новости про допинг не слезают с первых страниц. Вот не могу только понять, почему с такими деньгами, нельзя эти вопросы закрывать до прессы. Попался, либо, завершил карьеру или взял перерыв якобы травма. И все при деньгах, и велоспорт с чистым лицом. А получается какая то реклама юриспруденции, и Wada. Любого отмажем, за любой поступок, телефон указан ниже.