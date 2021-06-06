Алексей Луценко становится лидером общего зачета Критериума Дофине-2021

Действующий чемпион Казахстана Алексей Луценко стал лидером генеральной классификации «Критериум дю Дофине» по итогам прошедшего сегодня шестого этапа.

Приблизившись к желтой майки на расстояние всего в одну секунду после победной индивидуальной гонки на четвертом этапе, сегодня Луценко сделал еще один шаг вперед, финишировав 7-м на горном этапе и, тем самым, возглавив общий зачет.

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«Для меня это особенный момент. Сегодня у нас был очень трудный этап, но мы сражались за то, чтобы взять эту желтую майку. Я очень рад тому, что все получилось, и что я надел желтую майку. Этап был сложным для всех, не только для меня. У меня не было плана атаковать сегодня, а только следовать за остальными фаворитами, держась на колесе у гонщиков Movistar и Ineos. На последнем километре я сел на колесо Вальверде, но удержаться рядом с ним не получилось», - сказал Алексей Луценко.

«День за днем я чувствую себя все лучше, но самое главное – это полностью восстановиться перед завтрашним этапом. Ну, и там уже посмотрим, как ноги будут работать на подъемах. Завтра нас ждут более длинные подъемы, но я буду бороться за то, чтобы удержать желтую майку. Ну, и конечно у нас есть Йон Исагирре, который находится на второй позиции в общем зачете, так что у нас есть варианты развития событий», - добавил Луценко.

После достаточно напряженного начала этапа четырнадцати гонщикам удалось уехать в отрыв дня, набрав почти три минуты преимущества. Однако, ближе к финалу преимущество лидеров начало быстро таять, в том числе и благодаря мощной работе гонщиков Astana – Premier Tech.

После того, как отрыв был нейтрализован, из группы фаворитов начались атаки, в которых принял участие и Йон Исагирре. Однако, в итоге все фавориты приехали на финиш в составе одной группы, после чего судьба этапа была решена в спринте, где победу одержал Алехандро Вальверде. Алексей Луценко занял 7-е место, а Йон Исагирре стал 15-м.

«День для нас сложился хорошо, и мы много работали впереди для того, чтобы в финале мы смогли побороться за те цели, которые перед собой поставили. На заключительных пяти километрах было много хороших атак, но в итоге финишировали все вместе – в группе нас было около 25 человек. В спринте я не настолько быстрый, так что постарался сохранить позицию и не потерять время по отношению к другим соперникам. Завтра нас будет ждать еще один сложный день, особенно на первой половине дистанции, и держать гонку под контролем будет непросто. Есть несколько гонщиков, которые находятся достаточно близко в общем зачете, и которые могут попробовать завтра уехать в отрыв. Так что мы должны быть готовы ко всему. Ну, и затем на последней горе нужно будет выложиться на 100%. Мои ноги работают хорошо, и в целом самочувствие хорошее после высокогорного сбора. Так что, пока я доволен тем, как все идет», - сказал Йон Исагирре.

Критериум дю Дофине, этап 6. Лорьоль-сюр-Дром – Ле-Саппе-ан-Шартрез.

Топ-3 этапа: 1. Алехандро Вальверде (Movistar Team); 2. Тао Геоган Харт ( INEOS Grenadiers); Патрик Конрад ( Bora - hansgrohe).

Astana – Premier Tech Топ-3 этапа: 7. Алексей Луценко; 15. Йон Исагирре; 66. Юрий Натаров.

Пресс-служба команды Astana – Premier Tech