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Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде, Вилко Келдерман, Мигель Анхель Лопес о 5-м этапе Тура Абу-Даби-2018

 

 

  Алехандро Вальверде добавил к своему внушительному списку достижений победу на финальном этапе и в общем зачёте гонки Мирового тура Тур Абу-Даби-2018. 37-летний испанский велогонщик команды Movistar  на Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) за 7 км до финиша, а когда группа добрала его и его попутчиков,  ответил на атаку колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса, уехавшего от соперников за 4,2 км.

 

  Вальверде и Лопес создали значительный просвет, а затем разыграли спринт на финише, где испанский гонщик опередил своего соперника, взяв победу на этапе и победу в генеральной классификации Тура Абу-Даби-2018. Мигель Лопес завершил гонку на третьей ступени подиума, а голландский гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман, финишировавший на королевском горном этапе 5-м, в общем зачёте занял 2-е место.

 

Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

 

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

 

  Алехандро Вальверде: «Я невероятно счастлив. Прежде всего хочу поблагодарить всю команду за их феноменальную работу в течение этой недели, они защищали меня до сегодняшнего подъёма, а мне просто оставалось продавить до конца. Я сумел хорошо проехать разделку и остаться на хорошей позиции в общем зачёте, что позволило сегодня бороться за победу.

 

  На этом этапе нам надо было быть предельно внимательными при таком сильном ветре и сложном рельефе, к тому же небольшой дождь сделал дорогу более скользкой. Команда Astana без колебаний работала на Лопеса, показавшего отличную форму в Омане. Он молод и талантлив. Мы знали, что он будет главным соперником, и это стало ещё более очевидным, когда команда начала задавать скорость задолго до финиша. На середине подъёма я решил попробовать уехать в одиночку, но меня поймали, потом атаковал Лопес. Учитывая ситуацию и соперников, нам было важно найти точку, от которой я мог бы включиться по максимуму, чтобы добрать его и сделать всё возможное для победы на этапе.

 

  Это первая победа нашей команды на гонке Мирового тура в этом сезоне, и она ещё более важна, так как мы одержали её в борьбе с сильными соперниками. Как команда, мы начали сезон правильно. Это важно для морального настроя.  Я приехал на подъём  Джебель-Хафит в пятницу, ещё раз прошёл его в субботу, дважды преодолевал его в понедельник и вторник. Я так сделал, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к разнице во времени. Я точно знал, где атаковать.

 

  Февраль стал важным для меня месяцем с точки зрения уверенности на оставшуюся часть сезона. Это очень поможет нам работать ещё больше перед  предстоящими важными гонками. Какой будет моя следующая гонка? Я ещё не знаю. Должен стартовать на Вуэльте Каталонии, но, возможно, проеду перед ней ещё гонку, например, Страде Бьянке. Мы определимся с этим в ближайшие дни».

 

 

  Вилко Келдерман: «В начале этапа я чувствовал себя отлично и шёл на хорошей позиции, мы  постарались взять из ситуации лучшее. К сожалению, у Тома Дюмулина возникли проблемы с передним колесом. Ему пришлось менять велосипед. Мне же пришлось ехать своей скоростью. Я распределил силы на подъёме, и в итоге доволен своим выступлением. Вальверде – потрясающий гонщик. Каждый год он очень силён и мотивирован».

 

 

  Айке Висбек, спортивный директор команды Sunweb: «Вилко сегодня чувствовал себя отлично, мы решили вывезти его в подъёме на хорошую позицию. Том работал на Вилко, но потом у него возникла механическая проблема, и он не смог больше помогать Вилко на последнем километре. Вилко проехал подъём очень мощно, проделал хорошую работу, поднявшись с 5-го на 2-е место в генеральной классификации. Вся команда отлично работала всю неделю, мы показали, что находимся на высоком уровне».

 

 

  Мигель Анхель Лопес: «Подиум и белая майка – хороший для меня результат. Как всегда, со мной была великолепная команда, которая помогала в борьбе и попытке взять победу. Но Алехандро Вальверде – великий чемпион. То, что я финишировал с ним на таком подъёме – достижение. Победить его в спринте мне было почти невозможно. Я доволен тем, как выступил на Туре Абу-Даби».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Абу-Даби-2018

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Miguel Lopez Мигель Лопес Astana Вилко Келдерман Wilco Kelderman Sunweb Тур Абу-Даби Abu Dhabi Tour гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:58 | Регистрация: 4.01.2015

    Вот бы так АВ и на осеннем ЧМ закочнить, а так генерал Абу-Даби неплохое "новьё" в коллекцию испанца.
    Астана ни гонки без победы на этапе или подиума в генерале - так держать good но на сколько хватит их в команде и самой команды учитывая ситуацию что сложилась и грозит для Вино-team.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  2. Бакеша

    Сегодня, 06:32 | Регистрация: 1.02.2018

    Скромный такой - Лопес! ))) был б финиш в гору он победил бы

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 07:39 | Регистрация: 11.07.2015

    в 50 лет окончательно раскроется Вальверде и выиграет ТДФ)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Комментарии

  • kimi
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (12)
    kimi-Фото
    хороший ответ
    но
    пока у нас растут чемпионы азии и есть чемпион мира среди юниоров.
    а вообще бывают вещи непонятные, но это не значит что они ничтожные.
    когда не понимаешь и оценить сложно
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Алехандро Вальверде – победите ... (3)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    в 50 лет окончательно раскроется Вальверде и выиграет ТДФ)

  • Бакеша
    Алехандро Вальверде – победите ... (3)
    Бакеша-Фото
    Скромный такой - Лопес! ))) был б финиш в гору он победил бы
  • Бакеша
    Николай Трусов — победитель кл ... (3)
    Бакеша-Фото
    Успехов ему, в дальнейшем!
  • EL-Fenomeno
    Kuurne-Bruxelles-Kuurne-2018 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хочеться пожелать Дилану успехов и в будущем на ещё более престижных классиках. После виктории самого важного спринтерского этапа прошлогоднего ТдФ (№21), теперь вот победа на КБК. Вполне можно замахнуться и на монументалку Милан - Сан-Ремо...ну как минимум подиума хочется от него

    Цитата: Rokka
    Сколько бреда нёс Брейда! Всего уже так и не перечислишь, да даже если не обращать внимания на привычное коверкание фамилий.

    Олимпиада закончиалсь, так что надемся, что после небольшого перерыва (аки отпуска) Сержёка К. вернётся аккурат на Страде Бьянки ну или Париж-Ниццу и Тиррено-Адриатико.

  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде – победите ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот бы так АВ и на осеннем ЧМ закочнить, а так генерал Абу-Даби неплохое "новьё" в коллекцию испанца.
    Астана ни гонки без победы на этапе или подиума в генерале - так держать good но на сколько хватит их в команде и самой команды учитывая ситуацию что сложилась и грозит для Вино-team.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Анталии-2018. Этап 4 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец москетти, вирис в прошлом году несколько звездочек пристроил пока у них были велосипеды трек. В Италии дальше 90 километровых чиркуито носа не показывал, а для Турции и Испании пойдёт. Рад за работу Матео провини. Правда полартек думаю ошиблась подписав первогодку чемпиона Европы по юниорам, не управляемый ребёнок. И будем ждать результатов от кантона . кстати хотелось бы узнать они до сих пор ездят на оборудовании ротор или нет?
  • Student
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: kimi
    позвольте не согласится. у нас как минимум три континентальные команды помимо астана протим и сборная (астана сити, вино-астана-моторс, аппле тим). + женская команда + трековая команда. в казахстане остается все оборудование, все, что возможно в части технологии от протим, теже велосипеды, например.
    и еще у нас теперь есть своя велогонка (тур алматы). все это невозможно было бы без проекта астана про тим. так что не все зря. у нас даже если в маленьких командах по 15 гонцов, то всего порядка 60-80 гонцов, которые постоянно гоняются и из них есть выбор. конечно они не контадоры и петакки, но все же, среди есть есть ребята талантливые.
    ваше сравнение, протур, несколько не корректно, кмк
    Учитывая затраты не очень, то большие достижения. Можно сколько угодно говорить про скромные достижения футбольной Астаны, баскетбольной, но на них ходят люди, и платят деньги, хоть какая-то окупаемость. А так 30 миллионов в трубу, в течении 10 лет. И на выходе итальянские и испанские чемпионы. Не понимаю такие нацпроекты, в которых на первых ролях иностранцы. Тоже самое , если бы в сборных играли натурализованные бразильцы или канадцы, кому что по душе.
  • Student
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: protur
    Вот очень жаль, честное слово!
    ну в точку же? всё строится на том простом факте, что система незыблема. и поэтому, когда Тиньков вдруг поднимает этот вопрос (именно финансовой несуразности велоспорта), все как по команде - ахахахаха клоун) подступы к "царь-горы" охраняются типа традициями надежно!
    Цитата: Student
    просто кое кому захотелось реализовать свои амбиции, которые не смог реализовать будучи гонщиком
    ну это таки блистательная мерзость!)) но всё ровно обратно. фокусов типа как на финальном елисейском или в лондоне - у других генералов еще поискать.это не считаю прочих
    А оскорблять не надо, именно Винокуров был инициатором создания команды и не кто другой, у каждого человека свои амбиции, кому то и этап на елисеях выше крыши, а кому то и семь ГТ мало было, хотел больше.

    Цитата: archi
    Цитата: Student
    Та никакой он не имиджевый и не успешный, просто кое кому захотелось реализовать свои амбиции, которые не смог реализовать будучи гонщиком. Вот и все, а остальное сказки для бедных.
    Ну вот и он... появился вдруг возмись 
    Главное аргументы.
  • Александра
    Николай Трусов — победитель кл ... (3)
    Александра-Фото

    Молодец, что уж там.

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Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Улисси Д. (Ita) (UAE) 370
5 Вивиани И. (Ita) (QST) 362
6 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 340
8 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 320
10 Келдерман В. (Ned) (SUN) 250

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