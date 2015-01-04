Алехандро Вальверде – победитель Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде, Вилко Келдерман, Мигель Анхель Лопес о 5-м этапе Тура Абу-Даби-2018

Алехандро Вальверде добавил к своему внушительному списку достижений победу на финальном этапе и в общем зачёте гонки Мирового тура Тур Абу-Даби-2018. 37-летний испанский велогонщик команды Movistar на Джебель-Хафит (Jebel Hafeet) за 7 км до финиша, а когда группа добрала его и его попутчиков, ответил на атаку колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса, уехавшего от соперников за 4,2 км.

Вальверде и Лопес создали значительный просвет, а затем разыграли спринт на финише, где испанский гонщик опередил своего соперника, взяв победу на этапе и победу в генеральной классификации Тура Абу-Даби-2018. Мигель Лопес завершил гонку на третьей ступени подиума, а голландский гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман, финишировавший на королевском горном этапе 5-м, в общем зачёте занял 2-е место.

Photo Credit: LaPresse - Ferrari / Paolone

Алехандро Вальверде: «Я невероятно счастлив. Прежде всего хочу поблагодарить всю команду за их феноменальную работу в течение этой недели, они защищали меня до сегодняшнего подъёма, а мне просто оставалось продавить до конца. Я сумел хорошо проехать разделку и остаться на хорошей позиции в общем зачёте, что позволило сегодня бороться за победу.

На этом этапе нам надо было быть предельно внимательными при таком сильном ветре и сложном рельефе, к тому же небольшой дождь сделал дорогу более скользкой. Команда Astana без колебаний работала на Лопеса, показавшего отличную форму в Омане. Он молод и талантлив. Мы знали, что он будет главным соперником, и это стало ещё более очевидным, когда команда начала задавать скорость задолго до финиша. На середине подъёма я решил попробовать уехать в одиночку, но меня поймали, потом атаковал Лопес. Учитывая ситуацию и соперников, нам было важно найти точку, от которой я мог бы включиться по максимуму, чтобы добрать его и сделать всё возможное для победы на этапе.

Это первая победа нашей команды на гонке Мирового тура в этом сезоне, и она ещё более важна, так как мы одержали её в борьбе с сильными соперниками. Как команда, мы начали сезон правильно. Это важно для морального настроя. Я приехал на подъём Джебель-Хафит в пятницу, ещё раз прошёл его в субботу, дважды преодолевал его в понедельник и вторник. Я так сделал, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к разнице во времени. Я точно знал, где атаковать.

Февраль стал важным для меня месяцем с точки зрения уверенности на оставшуюся часть сезона. Это очень поможет нам работать ещё больше перед предстоящими важными гонками. Какой будет моя следующая гонка? Я ещё не знаю. Должен стартовать на Вуэльте Каталонии, но, возможно, проеду перед ней ещё гонку, например, Страде Бьянке. Мы определимся с этим в ближайшие дни».

Вилко Келдерман: «В начале этапа я чувствовал себя отлично и шёл на хорошей позиции, мы постарались взять из ситуации лучшее. К сожалению, у Тома Дюмулина возникли проблемы с передним колесом. Ему пришлось менять велосипед. Мне же пришлось ехать своей скоростью. Я распределил силы на подъёме, и в итоге доволен своим выступлением. Вальверде – потрясающий гонщик. Каждый год он очень силён и мотивирован».

Айке Висбек, спортивный директор команды Sunweb: «Вилко сегодня чувствовал себя отлично, мы решили вывезти его в подъёме на хорошую позицию. Том работал на Вилко, но потом у него возникла механическая проблема, и он не смог больше помогать Вилко на последнем километре. Вилко проехал подъём очень мощно, проделал хорошую работу, поднявшись с 5-го на 2-е место в генеральной классификации. Вся команда отлично работала всю неделю, мы показали, что находимся на высоком уровне».

Мигель Анхель Лопес: «Подиум и белая майка – хороший для меня результат. Как всегда, со мной была великолепная команда, которая помогала в борьбе и попытке взять победу. Но Алехандро Вальверде – великий чемпион. То, что я финишировал с ним на таком подъёме – достижение. Победить его в спринте мне было почти невозможно. Я доволен тем, как выступил на Туре Абу-Даби».