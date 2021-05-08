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Сонни Кольбрелли – победитель 2 этапа Тура Романдии-2021

Сонни Кольбрелли, Марк Хирши, Роан Деннис о 2-м этапе Тура Романдии-2021

 

 

  30-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Victorious Сонни Кольбрелли одержал победу на 2-м этапе Тура Романдии-2021, первую в этом сезоне и первую с 2018 года на этапе гонки Мирового тура.

 

  Проиграв Петеру Сагану (Bora-hansgrohe) спринт на финише 1-го этапа, на этот раз итальянский гонщик проявил свою силу, удержавшись на финальном подъёме в проредившемся пелотоне. Генеральщик команды Bahrain-Victorious Джек Хейг и Дамиано Карузо развезли Кольбрелли на последнем километре, а он успешно завершил победным спринтом работу товарищей по команде. Сонни Кольрелли обошёл новозеландского гонщика Патрика Бевина (Israel Start-Up Nation) и швейцарского гонщика команды UAE Team Emirates Марка Хирши.

 

По итогам этапа Кольбрелли надел зелёную майку лидера очковой классификации, а Марк Хирши сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Роан Деннис (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в генеральной классификации.  

 

Сонни Кольбрелли – победитель 2 этапа Тура Романдии-2021

 

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

 

  Сонни Кольбрелли: «Я очень счастлив, вчера финишировал вторым, был так близко. Сегодня команда отработала идеально, Джек и Дамиано отлично развезли, спринт тоже получился супер. Я очень рад!»

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Вчера у Сонни нога шла на победу, сегодня он строил этап на этой основе. Великолепно наблюдать, как работают вместе такой спринтер как Сонни и ребята на генеральную классификацию – Джек и Дамиано. В соответствии с нашей стратегией мы отправили в отрыв Пернштайнера, поэтому нам не нужно было работать. У него невероятная сила воли, он смог вернуться и поработать в финале. Команда проявила сплочённость. Они с большим желанием работают друг на друга ради успеха. Сегодня мы получили вознаграждение, я счастлив за Сонни, который так много работал. Горжусь ребятами».

 

  Марк Хирши: «Скорость была тяжёлой с самого первого подъёма дня. Дорога всё время шла то вверх, то вниз, ехали под дождём, что усложнило гонку. На финальном подъёме было довольно ветрено, поэтому атаковать и удержать просвет было сложно. На подходе к финишу мы знали, что сильнейшие спринтеры выпали, но несколько быстрых ребят ещё оставалось, поэтому 3-е место – мой лучший результат сегодня. Рад, что удержал белую майку и поднялся в общем зачёте».

 

  Роан Деннис: «Команде никто не помогал, но мы идеально отработали. Было несколько человек, которые хотели немного подёргать на финальном подъёме, а мы просто контролировали ситуацию. Мы вышли вперёд, чтобы никто не захотел что-то предпринять на спуске к финишу. Мы втроём ехали в голове группы, тем самым показывая, что я рад пожертвовать собой. На спуске ехали довольно быстро, не думаю, что кто-то решился бы попытаться уехать. Все берегли силы на следующий день. Завтра ещё один серьёзный этап перед королевским в субботу. Уверен, будут зажигать как следует».

 

 

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Sonny Colbrelli Тур Романдии Tour de Romandie Тур Романдии-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (30)
    VeloVelo-Фото

    goodХорошо вы так вспомнили.

  • VeloVelo
    Предварительные составы команд ... (30)
    VeloVelo-Фото
    Удачи! )
  • Ice
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Тем не менее, Саган все 3 свои ЧМ взял в спринте, зелёные майки в том же стиле. У него больше побед в спринтах, чем в классике.

    И он никогда не был чистым спринтером, всегда были те, кто быстрее, мощнее, а он выигрывал) У него подиумов в спринте наверное больше, чем у кого бы то ни было, столько вторых мест ни у кого не помню. Как бы там ни было, уникум)

  • Shalam s Urala
    Предварительные составы команд ... (30)
    Shalam s Urala-Фото
    эк вы вспомнили то как далеко
    вашими-б устами мёд пить! но я, понятно, ЗА! )
    будет, будет. но, кмк, не нынче
  • Camel
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Camel-Фото
    Тем не менее, Саган все 3 свои ЧМ взял в спринте, зелёные майки в том же стиле. У него больше побед в спринтах, чем в классике.
  • RVL
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    RVL-Фото
    Так общий уровень спринта низкий, если "деды" молодняк хоть и невнятно, но делают
  • дрокер
    Предварительные составы команд ... (30)
    дрокер-Фото

    Жду повторения 1994, 1996, 2009гг

    Вариант 1995г с двумя нашими на подиуме также был бы желанен.

    Тем более, что Александр земляк Евгения, оба родом из Выборга.

     

    Саше и Паше удачи и хорошей ноги!

  • Адриен
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Адриен-Фото
    Слушайте, но вы же великолепно знаете, что Кэвендиш - чистый спринтер, а Саган - классик. Да, способный побороться за любой спринтерский финиш, но всё же цели у него немного иные. И, соответственно, таковы и оценки его успехов и неудач.
  • motte
    Джиро д'Италия-2021. Цифры и ... (2)
    motte-Фото

    Грандиозный тур, полный наследия и истории, а также маршрут, который избегает большей части южной Италии, но пересекает широкий спектр ландшафтов и предлагает возможность блистать каждому типу гонщиков.

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото
    Кольбрелли уже к третьеразрядным спринтерам относится?

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