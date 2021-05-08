Сонни Кольбрелли – победитель 2 этапа Тура Романдии-2021

Сонни Кольбрелли, Марк Хирши, Роан Деннис о 2-м этапе Тура Романдии-2021

30-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Victorious Сонни Кольбрелли одержал победу на 2-м этапе Тура Романдии-2021, первую в этом сезоне и первую с 2018 года на этапе гонки Мирового тура.

Проиграв Петеру Сагану (Bora-hansgrohe) спринт на финише 1-го этапа, на этот раз итальянский гонщик проявил свою силу, удержавшись на финальном подъёме в проредившемся пелотоне. Генеральщик команды Bahrain-Victorious Джек Хейг и Дамиано Карузо развезли Кольбрелли на последнем километре, а он успешно завершил победным спринтом работу товарищей по команде. Сонни Кольрелли обошёл новозеландского гонщика Патрика Бевина (Israel Start-Up Nation) и швейцарского гонщика команды UAE Team Emirates Марка Хирши.

По итогам этапа Кольбрелли надел зелёную майку лидера очковой классификации, а Марк Хирши сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Роан Деннис (Ineos Grenadiers) продолжает лидировать в генеральной классификации.

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainVictorious

Сонни Кольбрелли: «Я очень счастлив, вчера финишировал вторым, был так близко. Сегодня команда отработала идеально, Джек и Дамиано отлично развезли, спринт тоже получился супер. Я очень рад!»

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Bahrain-Victorious: «Вчера у Сонни нога шла на победу, сегодня он строил этап на этой основе. Великолепно наблюдать, как работают вместе такой спринтер как Сонни и ребята на генеральную классификацию – Джек и Дамиано. В соответствии с нашей стратегией мы отправили в отрыв Пернштайнера, поэтому нам не нужно было работать. У него невероятная сила воли, он смог вернуться и поработать в финале. Команда проявила сплочённость. Они с большим желанием работают друг на друга ради успеха. Сегодня мы получили вознаграждение, я счастлив за Сонни, который так много работал. Горжусь ребятами».

Марк Хирши: «Скорость была тяжёлой с самого первого подъёма дня. Дорога всё время шла то вверх, то вниз, ехали под дождём, что усложнило гонку. На финальном подъёме было довольно ветрено, поэтому атаковать и удержать просвет было сложно. На подходе к финишу мы знали, что сильнейшие спринтеры выпали, но несколько быстрых ребят ещё оставалось, поэтому 3-е место – мой лучший результат сегодня. Рад, что удержал белую майку и поднялся в общем зачёте».

Роан Деннис: «Команде никто не помогал, но мы идеально отработали. Было несколько человек, которые хотели немного подёргать на финальном подъёме, а мы просто контролировали ситуацию. Мы вышли вперёд, чтобы никто не захотел что-то предпринять на спуске к финишу. Мы втроём ехали в голове группы, тем самым показывая, что я рад пожертвовать собой. На спуске ехали довольно быстро, не думаю, что кто-то решился бы попытаться уехать. Все берегли силы на следующий день. Завтра ещё один серьёзный этап перед королевским в субботу. Уверен, будут зажигать как следует».