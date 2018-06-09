Сонни Кольбрелли, Фернандо Гавирия, Петер Саган о 3-м этапе Тура Швейцарии-2018

Сонни Кольбрелли – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2018

Сонни Кольбрелли, 28-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida, одержал победу на 3-м этапе Тура Швейцарии-2018, которая стала 20-й в его карьере.

Этап, похожий на весеннюю однодневную классику и по маршруту - с прохождением трёх подъёмов на финальных 70 км дистанции, и по погоде, так как проходил в сложных погодных условиях, под дождём, завершился спринтом. Чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) атаковал за 6 км до финиша, просеяв пелотон, а затем Даниэль Осс повёз своего капитана на колесе. Артур Вишо (FDJ) атаковал на финальном километре, но не сумел опередить спринтеров. Сонни Кольбрелли начал спринтовать рано, примерно за 250 м до финиша.

Фернандо Гавирия (Quick Step Floors) отреагировал сразу, но решил поехать по правой стороне, в то время как Петер Саган пошёл по левой стороне, сев на колесо Михаэля Альбазини (Mitchelton-Scott). Саган обошёл Альбазини, но не Кольбрелли и Гавирию, с которыми финишировал локоть в локоть почти одновременно.

Стефан Кюнг (BMC) сохранил на плечах майку лидера.

Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

Сонни Кольбрелли: «Это самая красивая победа в моей карьере, и очень важная для меня и команды. Вчера день у меня был не слишком успешным, мне хотелось сегодня быть впереди, что удалось благодаря моим товарищам по команде Спасибо за потрясающую работу в финале. Падун, Гаспаротто, братья Исагирре – все внесли вклад.

Я рискнул, начал спринт задолго до финишной черты, чтобы опередить сильнейших спринтеров – Гавирию и Сагана. Таким же образом я выиграл этап в прошлом году на Париж-Ницце, и в этот раз тактика сработала».

Фернандо Гавирия: «Вчера я начал спринтовать слишком рано, а сегодня слишком долго выжидал. Таков велоспорт, всё в порядке. Подъём, который находился незадолго до финиша, и дождь осложнили финал, но то, что я выжил на этих подъёмах за последние два дня, подпитывает мою уверенность перед дебютом на Тур де Франс».

Петер Саган: «Я попробовал уехать на подъёме, но потом увидел, что со мной в группе остаётся много гонщиков, поэтому решил дождаться спринта. Я не планировала атаку и никогда не планирую. Я поехал почти у вершины, но мне на колесо село много гонщиков, так что решил прекратить.

Все в команде очень много работали, чтобы защитить меня, вывезти на позицию в финале. Сонни очень хорошо спринтовал, начал его задолго. Фернандо тоже был там. В итоге как получилось, так получилось. Всё в порядке. После спринта всегда анализируешь гонку, разбираешь ошибки. Если выигрываешь, то всё отлично, если проигрываешь – начинаешь анализировать. Каждый спринт – отдельная история. Сегодня я сделал всё, что мог. Я доволен своей формой».

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2018