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Сонни Кольбрелли, Фернандо Гавирия, Петер Саган о 3-м этапе Тура Швейцарии-2018

Сонни Кольбрелли – победитель 3 этапа Тура Швейцарии-2018

 

 

  Сонни Кольбрелли, 28-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida, одержал победу на 3-м этапе Тура Швейцарии-2018, которая стала 20-й в его карьере.

 

  Этап, похожий на весеннюю однодневную классику и по маршруту -  с прохождением трёх подъёмов на финальных 70 км дистанции, и по погоде, так как проходил в сложных погодных условиях, под дождём, завершился спринтом. Чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) атаковал за 6 км до финиша, просеяв пелотон, а затем Даниэль Осс повёз своего капитана на колесе.  Артур Вишо (FDJ) атаковал на финальном километре, но не сумел опередить спринтеров. Сонни Кольбрелли начал спринтовать рано, примерно за 250 м до финиша.

 

  Фернандо Гавирия (Quick Step Floors) отреагировал сразу, но решил поехать по правой стороне, в то время как Петер Саган пошёл по левой стороне, сев на колесо Михаэля Альбазини (Mitchelton-Scott).  Саган обошёл Альбазини, но не Кольбрелли и Гавирию, с которыми финишировал локоть в локоть почти одновременно.

 

Стефан Кюнг (BMC) сохранил на плечах майку лидера.

 

 

Photo © Team Bahrain-Merida / @BettiniPhoto

 

 

  Сонни Кольбрелли: «Это самая красивая победа в моей карьере, и очень важная для меня и команды. Вчера день у меня был не слишком успешным, мне хотелось сегодня быть впереди, что удалось благодаря моим товарищам по команде Спасибо за потрясающую работу в финале. Падун, Гаспаротто, братья Исагирре – все внесли вклад.

 

  Я рискнул, начал спринт задолго до финишной черты, чтобы опередить сильнейших спринтеров – Гавирию и Сагана. Таким же образом я выиграл этап в прошлом году на Париж-Ницце, и в этот раз тактика сработала».

 

 

  Фернандо Гавирия: «Вчера я начал спринтовать слишком рано, а сегодня слишком долго выжидал. Таков велоспорт, всё в порядке. Подъём, который находился незадолго до финиша, и дождь осложнили финал, но то, что я выжил на этих подъёмах за последние два дня, подпитывает мою уверенность перед дебютом на Тур де Франс».

 

 

  Петер Саган: «Я попробовал уехать на подъёме, но потом увидел, что со мной в группе остаётся много гонщиков, поэтому решил дождаться спринта. Я не планировала атаку и никогда не планирую. Я поехал почти у вершины, но мне на колесо село много гонщиков, так что решил прекратить.

 

  Все в команде очень много работали, чтобы защитить меня, вывезти на позицию в финале. Сонни очень хорошо спринтовал, начал его задолго. Фернандо тоже был там. В итоге как получилось, так получилось. Всё в порядке. После спринта всегда анализируешь гонку, разбираешь ошибки. Если выигрываешь, то всё отлично, если проигрываешь – начинаешь анализировать. Каждый спринт – отдельная история. Сегодня я сделал всё, что мог. Я доволен своей формой».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2018

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Теги к статье: Сонни Кольбрелли Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура Мировой Тур UCI WorldTour

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Le Tour de Savoie Mont Blanc

7 - 29 июля 2018

Tour de France


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Комментарии

  • motte
    Команда BMC - победитель кома ... (1)
    motte-Фото

    Всем привет ?

    Катаюсь эту неделю по Италии, по дороге из Милана на рим, близ болоньи встретил техничку БМС и сразу кинуло на сайт, так все родное за столько лет. 

    Всем всех благ! 

    Пунта Марина, , близ Равенны,  Адриатика

  • Earl57
    Ronde van Limburg-2018 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: velodoctor
    Спасибо что откликнулись, я на самом деле хотел попросить ссылку на видео этапа с джиро молодежной, но что-то не туда кликнул.

    вот здесь можно смотреть этапы молодежной Джиро как в прямой трансляции, так и в записи

    https://www.facebook.com/PMGliveSport/

  • Адриен
    Тур Швейцарии-2018. Этап 3 (15)
    Адриен-Фото
    Да, Кожевникова, ее стиль - это эдакая безапелляционная вульгарность. Не предполагает, а утверждает, не анализирует, а самоуверенно оценивает. А перлы типа - "Пощелкал клювом" или "Финализировал этап" окрашивают эту "палитру" еще более яркими красками... А с другой стороны - не дает скучать, ведь все прекрасно понимают - что это такое - смотреть по ТВ спринтерский этап полтора часа... Хоть так тонус поддерживается - уже подсознательно ждешь следующих подобных словесных оборотов и беспрекословных прогнозов.
  • velodoctor
    Ronde van Limburg-2018 (6)
    velodoctor-Фото
    Спасибо что откликнулись, я на самом деле хотел попросить ссылку на видео этапа с джиро молодежной, но что-то не туда кликнул.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ronde van Limburg-2018 (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    https://m.hbvl.be/cnt/dmf20180607_03550302//

    Уважаемый вот ссылка
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2018. ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Мадер из яма с начала гонки в отрыве ехал.
  • Gottliche_Recht
    Тур Швейцарии-2018. Этап 3 (15)
    Gottliche_Recht-Фото
    жду, что на сайте зарегистрируется муж Кожевниковой, и будет говорить, что она хорошо комментирует, а это мы сами виноваты:))
  • шурави
    Дубль британских велогонщиков ... (3)
    шурави-Фото

    Как то мимо меня прошёл тур. Нигде не увидел этапы.ireful

  • шурави
    UCI запрещает команде Lotto So ... (7)
    шурави-Фото

    В лыжных гонках скоро запретят мазать лыжи парафином. И гелием запретят накачивать колёсаdiablo

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2018. Этап 3 (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    матч - арена

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