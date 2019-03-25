Матей Мохорич и Винченцо Нибали о Милан-Сан-Ремо-2019

Матей Мохорич: "Я думал, что развожу Сонни Кольбрелли"

Матей Мохорич финишировал пятым на Милан-Сан-Ремо-2019, что стало его лучшим результатом на этой классике. Но 24-летний словенский гонщик команды Bahrain-Merida признался в интервью Cyclingnews, что совершил ошибку, потому что рано начал спринт. Он посчитал, что развозит своего товарища по команде Сонни Кольбрелли, не заметив, что его не было в лидирующей группе.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Матей Мохорич: «В финале я с Винченцо Нибали и Сонни Кольбрелли постарался переложиться в первую группу, но не слышал радио. Я думал, что Сонни со мной. Поэтому я решил предвосхитить соперников, видел, что Алафилипп за мной. Я начал этот спринт слишком рано, чтобы развезти Сонни, но его рядом не было, а я в итоге остался пятым. Однако ты никогда не можешь проиграть, потому что либо выигрываешь, либо чему-то учишься.

Во время гонки было сложно понять, что говорят по радио, и как реагировать.

Я доволен своей формой, но не рад результату. Надо было подождать. Но, как я уже сказал, когда я на секунду обернулся и увидел гонщика Bahrain-Merida, то подумал, что это Сонни, а это был Винченцо».

Винченцо Нибали: «Я доволен, как проехал Милан-Сан-Ремо. По традиции, гонка началась на Чипрессе. На Поджио пошла борьба, я сумел вернуться в первую группу на спуске, за 2 км до финиша. Попытался атаковать раньше остальных, но оказался заперт. Приходится довольствоваться восьмым местом».