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Герант Томас винит себя за падение на 4-м этапе Тура Романдии-2021

Герант Томас: «Ужасно расстроен, постараюсь отыграть время»

 

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) боролся за победу на королевском горном 4-м этапе Тура Ромадии-2021 и майку лидера, но падение за несколько десятков метров до финиша расстроило его планы. 

 

  Холод, дождь и туман осложняли гонку. 34-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers за 2,4 км до финиша добрал на финальном подъёме атаковавшего ранее Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation). Они вдвоём доехали до финиша, где начали разыгрывать спринт, во время которого Томас упал. 

 

  Майкл Вудс одержал победу на этапе и надел майку лидера Тура Романдии-2021, а Геранта Томас, который не смог быстро вернуться на велосипед, на финише обошёл Бен О’Коннор (AG2R Cirtoen). Томас финишировал 3-м и остался на 2-й позиции в генеральной классификации, где перед финальным этапом уступает Майклу Вудсу 11 секунд.

 

После финиша в интервью CyclingPro Герант Томас рассказал, что ошибся во время спринта.

 

 

 

  Герант Томас: «Я вообще не чувствовал рук, попытался сменить передачу, а вместо этого просто потерял руль. Так расстроен, потому что даже если бы я остался на той передаче и финишировал вторым… Но упасть как подкошенный… ужасно себя чувствую. Я в порядке физически. Больше разочарован, что после такого трудного дня так потерял время в конце. Расстроен ужасно.

 

Постараюсь отыграть время. Ещё могу отыграть. Я просто хотел выиграть этап, выиграть что-то. Досадно, что такое случилось в конце этапа».

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Grenadiers Тур Романдии Tour de Romandie Тур Романдии-2021 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Элиа привёз 4 секунды Фруму на королевском этапе. О, времена...

    Сонни Кольбрелли на королевском горном этапе привез Фруму 15 минут 40 секунд. Вот где времена то))

    И зеленую майку у него уже никто не отберет.

  • s75
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    s75-Фото

    Элиа привёз 4 секунды Фруму на королевском этапе. О, времена...

  • Earl57
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    Earl57-Фото
    Реально странная нейтрализация. Пелотон затормозили - директорскую машину поставили перед группой, рейс-директор выставил табличку "Стоп". А отрыв спокойно ехал без задержки, секундомер не останавливали. И неудивительно, что 3 минуты разрыва сразу превратились в 5 минут. Говорят, что нейтрализовали опасный спуск. Но когда объявили эту нейтрализацию отрыв спуск уже проехал.
    Чё попало и сбоку бантик...
  • Ser Gio
    Тур Романдии-2021. Этап 3 (16)
    Ser Gio-Фото
    В Украине. Но у нас именно Евроспорт 2 Россия, хз почему у вас не показывают.
  • motte
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    motte-Фото

    Марк выразил свои возмущения нетрализацией? 

    Кинтановская джиро в тумане

    Томас что там? Готов завтра выдать разделку за генерал? 

     

  • SVS
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    SVS-Фото
    Будем ждать официального сообщения или интервью, пока сведений нет.

    Сначала я лично думал, что там что-то скользкое, но после повтора - склоняюсь к тому, что Томас сам виноват, отнял руку от руля и потерял контроль над велосипедом. Всё ИМХО.
  • Pi-man
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    Pi-man-Фото

    Из-за чего он упал?

  • GTX
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    GTX-Фото
    В этом году самое жесткое восхождение
  • strmy
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    strmy-Фото

    Надо бы толкать велосипед.

  • Gottliche_Recht
    Тур Романдии-2021. Этап 4 (10)
    Gottliche_Recht-Фото

    Эпичный этап. Падение за 30 метров на горном финише, не помню, когда такое видел в прошлый раз.

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