Герант Томас винит себя за падение на 4-м этапе Тура Романдии-2021

Герант Томас: «Ужасно расстроен, постараюсь отыграть время»

Герант Томас (Geraint Thomas) боролся за победу на королевском горном 4-м этапе Тура Ромадии-2021 и майку лидера, но падение за несколько десятков метров до финиша расстроило его планы.

Холод, дождь и туман осложняли гонку. 34-летний британский велогонщик команды Ineos Grenadiers за 2,4 км до финиша добрал на финальном подъёме атаковавшего ранее Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation). Они вдвоём доехали до финиша, где начали разыгрывать спринт, во время которого Томас упал.

Майкл Вудс одержал победу на этапе и надел майку лидера Тура Романдии-2021, а Геранта Томас, который не смог быстро вернуться на велосипед, на финише обошёл Бен О’Коннор (AG2R Cirtoen). Томас финишировал 3-м и остался на 2-й позиции в генеральной классификации, где перед финальным этапом уступает Майклу Вудсу 11 секунд.

После финиша в интервью CyclingPro Герант Томас рассказал, что ошибся во время спринта.

Герант Томас: «Я вообще не чувствовал рук, попытался сменить передачу, а вместо этого просто потерял руль. Так расстроен, потому что даже если бы я остался на той передаче и финишировал вторым… Но упасть как подкошенный… ужасно себя чувствую. Я в порядке физически. Больше разочарован, что после такого трудного дня так потерял время в конце. Расстроен ужасно.

Постараюсь отыграть время. Ещё могу отыграть. Я просто хотел выиграть этап, выиграть что-то. Досадно, что такое случилось в конце этапа».