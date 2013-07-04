Амстел Голд Рэйс-2021. Превью

Амстел Голд Рэйс-2021. Маршрут и претенденты

18 апреля пройдёт 55-й выпуск классики Амстел Голд Рэйс, которая хотя и не относится географически к Арденнам, но относится к гонке, открывающей неделю Арденнских классик.

В этом году организаторы изменили маршрут – вместо старта в Маастрихте и извилистого маршрута в окрестностях Лимбурга участники отправятся в путь из Валькенбурга. Дистанция уменьшится до 219 км по сравнению с прошлыми выпусками, где участники преодолевали более 250 км, а в связи с пандемией коронавируса доступ зрителей к дороге будет полностью перекрыт.

В общей сложности маршрут будет состоять из 13 кругов - 12 кругов по 16,9 км и финальный круг 15,8 км. Общий набор высоты составит 3 км за 38 коротких крутых подъёмов. Амстел Голд Рэйс-2021 финиширует так же, как и в последние годы – в Берг-эн-Терблейт (Berg en Terblijt).

Амстел Голд Рэйс-2021 пройдёт по муниципалитетам Валькенбург (Valkenburg), Маастрихт (Maastricht) и Эйсден-Маргратен (Eijsden-Margraten) с прохождением подъёмов Гёлеммерберг (Geulhemmerberg), Бемелерберг (Bemelerberg) и Кауберг (Cauberg).

Однако на финальном, 13-м круге, Кауберга (800 м со средним градиентом 6,5%) уже не будет. После Гёлеммерберга (1 км с 6%) участники повернут направо и по узким дорогам подъедут к подножию Бемелерберга, который станет финальным подъёмом дня – 1,2 км со средним градиентом 3,6%.

Участники и претенденты

Сильный состав претендентов на Амстел Голд Рэйс-2021 обещает интересную борьбу. Победитель Амстел Голд Рэйс-2019 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) не примет участие в классике.

Чемпион мира Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) на Амстел Голд Рэйс-2019 остался в шаге от подиума, но у него есть все шансы прибавить победу или подиум на этой Арденнской классике в свой список достижений.

Команда Jumbo-Visma будет бороться за победу с Ваутом Ван Артом, Приможем Рогличем, Йонасом Вингегордом – каждый из них в этом сезоне одержал не одну победу.

Недавний победитель «Стрелы Брабанта», призёр Кюрне-Брюссель-Кюпрне Том Пидкок (Ineos Grenadiers), победитель Dwars door Vlaanderen Дилан Ван Барле а также победитель Амстел Голд Рэйс 2015 Михал Квятковски не останутся в стороне от борьбы за победу.

Среди стартующих есть победители и призёры прошлых выпусков Амстел Голд Рэйс – Якоб Фульсанг (Astana-Premier Tech), Алехандро Вальверде (Movistar), Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Саймон Кларк (Qhubeka ASSOS), Роман Кройцигер (Gazprom – RusVelo), Михаэль Вальгрен (EF Education – Nippo), Сонни Кольбрелли (Bahrain-Victorious).

Команда Bora-hansgrohe стартует с победителем Париж-Ницца-2021 Максимилианом Шахманом, Иде Шеллингом, занявшим 4-е место на «Стреле Брабанта».

В числе претендентов также Марк Хирши и Маттео Трентин (UAE Team Emirates), Алексей Луценко (Astana-Premier Tech), Давид Годю (Groupama-FDJ), Грег Ван Авермат (AG2R Cirtoen), Дилан Тёнс , Матей Мохорич, Ваут Пулс (Bahrain-Victorious), Сёрен Краг Андерсен, Тиш Беноот (DSM), Альберото Беттиоль, Магнус Корт (EF Education Nippo), Алессандро де Марки, Сеп Ванмарке, Дэрил Импи (Israel Start-Up Nation) и другие.