Алехандро Вальверде в шаге от подиума Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в день 41-летия

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Алехандро Вальверде – 4-й на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в день 41-летия
25 апреля испанскому велогонщику Алехандро Вальверде исполнился 41 год. В этот день он стартовал на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в 15-й раз в карьере.
Первую победу на «Старейшей» классике, Монументе велоспорта Вальверде одержал в 2006 году, когда одному из его главных соперников Тадею Погачару не исполнилось и 8 лет. Тогда он обошёл Паоло Беттини (который завершил карьеру в 2008) и Дамиано Кунего (завершил карьеру в 2018).
Следующие три победы Алехандро Вальверде одерживал на Льеж-Бастонь-Льеж в 2008, 2015 и 2017 годах. Он также трижды поднимался на подиум этой классике – занял 2-е место в 2007 и 2014 годах, стал 3-м в 2013.
В этом году Алехандро Вальверде в день, когда ему исполнился 41 год, боролся с сильнейшими, отобравшись в решающий отрыв, ответив на ускорение Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation), Давида Годю (Groupama-FDJ), чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) и победителя Тур де Франс-2020 Тадея Погачара (UAE Team Emirates).\
Команда Movistar идеально отработала на своего капитана на всех решающих фазах гонки – Гонсало Серрано, Льюис Мас и Хорхе Аркас контролировали разрыв отрыва дня. Маттео Йоргенсон отвечал на атаки перед прохождением подъёма Редут, Карлос Верона отработал на Алехандро Вальверде в ключевой момент приближения к финальному подъёму дня – Кот-де-ла-Рош-о-Фокон, чтобы лидер команды Movistar мог зайти на него вместе с сильнейшими.
Алехандро Вальверде перым начал спринт в группе лидеров, но его обошли за 100 м до финиша.
Алехандро Вальверде: «Думаю, мы хорошо поработали, оставались среди главных претендентов, боролись за победу до последних метров. Хочу поблагодарить и поздравить всю команду за их работу. Они всё время реагировали вовремя – преследовали ранний отрыв и поздние атаки, Верона очень помог мне в конце гонки. Благодаря ему я смог отобраться в главный отрыв на Рош. Но я положился на спринт, возможно, мне надо было продолжать ехать впереди так долго, насколько хватило бы сил. Конечно, я бы хотел подняться на подиум, победа была бы ещё лучше, но мы должны принять этот результат и быть довольными».
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