Алехандро Вальверде в шаге от подиума Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в день 41-летия

salomon

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (37) Цитата: motte Невероятно!!

Какая красота!

Шейхи точно станут православными -:)

Православные в Словении - 2% Православные в Словении - 2%

Evergreen

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (37) Цитата: EL-Fenomeno

Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студента если в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная

Вот хотите критикуйте меня, хотите минусите, но мне все больше Тадей Погачар перестает импонировать как велогонщик, хотя потенциал и задатки у него действителньо "канибалськие". После прохождения последнего подъема, в той 5-ке, что отъехала Тадей работал меньше всех (даже ветеран Вальверде и то отпахивал), на финише же понятно, что с рывком Кочегара только Алафилипп и мог справиттся, но не вышло. Значит если выиграл - ты король и всё клёво (сложилось), а если нет...вспоминается последний этап Тура Страны Басков, где после него Погачар чё то всеми был не довольным, а сам то где был раньше (хотелось спросить). Да и вообще, мне кажется что молодой Т.Погачар после победы на Тур де Франс слегка зазвездился, возможно я не прав, но время покажет.Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студентаесли в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная Можно и с другой стороны взглянуть. Мне например показалось, что меньше всех впереди работал как это ни странно - Жужу... Далее про звезду Погачара - такой вывод можно было сделать после ТСБ. Но там явно был стратегический промах капитанского мостика UAE, вовремя не заметили что Макналти спекся и тянуть его бессмысленно. В словах Тадея после гонки я заметил скорее скрытую претензию к команде, чем жалобу на остальных... А больше Погачара упрекнуть не в чем. Домашний тур и ТА выиграны в доминирующем стиле, особенно поразил тот памятный этап с победой МВДП, когда Тадей буквально за 10 км в одиночку снял две минуты и практически "сожрал" измочаленного Матье, вот уж настоящая "акула"... И опять о ЛБЛ. В этом победном отрыве у него по факту единственным соперником был Алафилипп, хотя в этом году он очевидно похуже себя прошлогоднего (победа на ФВ фактически ему классический сезон спасла). Вальверде в 41 год уже не может брать монументы, Вудс хорошо спринтует только в гору, а Годю ещё нужно в себя и свои силы поверить... Самых сильных соперников в виде МВДП и ВВА здесь не было. И ведёт себя он в целом поспокойней и с гораздо меньшим апломбом, чем допустим тот же Эвенпул.

Mima

Алехандро Вальверде в шаге от ... (2) В следующем году- подиум!

khramtsow

Алехандро Вальверде в шаге от ... (2) молодчага, и так уровень, 5,3,4 место нормуль!

Earl57

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Еще раз - при чем здесь гражданство той или иной страны?

То есть если бы у той же Ван дер Брегген было бельгийское гражданство, то она хуже бы гонялась и одерживала меньше побед?

Для примера. Родители Ваута Ван Арта еще до его рождения перебрались через границу между Нидерландами и Бельгией и приняли бельгийское гражданство. Далеко не уехали, поселились в маленьком городишке неподалеку от границы. Родной дядя Ваута и по сей день живет в Нидерландах, имея гражданство этой страны.

Сам Ваут считает себя бельгийцем. Это сильно отразилось на его результатах?

motte

Тибо Пино отказывается от учас ... (7) Тома не выходит на старт и тдф… дай бог им психологического и физического здоровья.

EL-Fenomeno

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Женские гонки не смотрю, разве что последние 2-3 км.)), но вчера удалось посмотреть последние 15 км. дамской ЛБЛ. Ну не плохо, я вам скажу, там свои "бигы" (пардон, если можна так сказать о девушках), и они тоже неплохо между собой разбираются кто сильнее. Цитата: Earl57 Ну, во-первых, победы одерживают всего три гонщицы из Нидерландов - Ван дер Брегген, Ван Флюттен и Марианна Вос. А больше и не нужно) Эти 3 дамы берут наверное под 70% всех гонок в сезоне, а если ТОПовые гонки, так там они рискну сказать о 90% побед (на трёх). Цитата: uran Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану. Я тоже сначала удивился что действующая чемпионка мира столько времени на 1-й позции пахала под финиш, а она оказывается Воллеринг чётко "подготовила" на победу..., кстати, симпатишная эта леди Дэми В. бедняга аж расплакалась во время интервью, но её эмоции понять можно - всё-таки первая победа в сезоне. СД Воркс мощная команда (что по составу, что по тактике), ака Квик Степ в мужчин.





Still

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Ван дер Брегген везла последние 10км. Комментатор за 5 и 0,5км: Воллеринг должна сработать на ван дер Брегген)

Earl57

Ричард Карапас дисквалифициров ... (7) У Карапаса помимо дисквалификации еще денежный штраф 1000 швейцарских франков и 25 штрафных баллов. Штрафы за выброс мусора тоже нехилые. Если не смогли идентифицировать гонщика - штраф команде.

uran

Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11) Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.