VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Алехандро Вальверде в шаге от подиума Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в день 41-летия

Алехандро Вальверде – 4-й на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в день 41-летия

 

 

  25 апреля испанскому велогонщику Алехандро Вальверде исполнился 41 год. В этот день он стартовал на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 в 15-й раз в карьере.

 

 

  Первую победу на «Старейшей» классике, Монументе велоспорта Вальверде одержал в 2006 году, когда одному из его главных соперников Тадею Погачару не исполнилось и 8 лет. Тогда он обошёл Паоло Беттини (который завершил карьеру в 2008) и Дамиано Кунего (завершил карьеру в 2018).

 

 Следующие три победы Алехандро Вальверде одерживал на Льеж-Бастонь-Льеж в 2008, 2015 и 2017 годах. Он также трижды поднимался на подиум этой классике – занял 2-е место в 2007 и 2014 годах, стал 3-м в 2013.

 

  В этом году Алехандро Вальверде в день, когда ему исполнился 41 год, боролся с сильнейшими, отобравшись в решающий отрыв, ответив на ускорение Майкла Вудса (Israel Start-Up Nation), Давида Годю (Groupama-FDJ), чемпиона мира Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step) и победителя Тур де Франс-2020 Тадея Погачара (UAE Team Emirates).\

 

 

 

  Команда Movistar идеально отработала на своего капитана на всех решающих фазах гонки – Гонсало Серрано, Льюис Мас и Хорхе Аркас контролировали разрыв отрыва дня. Маттео Йоргенсон отвечал на атаки перед прохождением подъёма Редут, Карлос Верона отработал на Алехандро Вальверде в ключевой момент приближения к финальному подъёму дня – Кот-де-ла-Рош-о-Фокон, чтобы лидер команды Movistar мог зайти на него вместе с сильнейшими.  

 

Алехандро Вальверде перым начал спринт в группе лидеров, но его обошли за 100 м до финиша.

 

  Алехандро Вальверде: «Думаю, мы хорошо поработали, оставались среди главных претендентов, боролись за победу до последних метров. Хочу поблагодарить и поздравить всю команду за их работу. Они всё время реагировали вовремя – преследовали ранний отрыв и поздние атаки, Верона очень помог мне в конце гонки. Благодаря ему я смог отобраться в главный отрыв на Рош. Но я положился на спринт, возможно, мне надо было продолжать ехать впереди так долго, насколько хватило бы сил. Конечно, я бы хотел подняться на подиум, победа была бы ещё лучше, но мы должны принять этот результат и быть довольными».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Евгений

    khramtsow

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 16.12.2020

    молодчага, и так уровень, 5,3,4 место нормуль!

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 5.05.2018

    В следующем году- подиум!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

27 апреля - 2 мая 2021

Tour de Romandie

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

ОПРОС

Какой из Гранд-туров ждёте больше всего?

Комментарии

  • salomon
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (37)
    salomon-Фото
    Цитата: motte
    Невероятно!!
    Какая красота! 
    Шейхи точно станут православными -:)
    Православные в Словении - 2%
  • Evergreen
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (37)
    Evergreen-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Вот хотите критикуйте меня, хотите минусите, но мне все больше Тадей Погачар перестает импонировать как велогонщик, хотя потенциал и задатки у него действителньо "канибалськие". После прохождения последнего подъема, в той 5-ке, что отъехала Тадей работал меньше всех (даже ветеран Вальверде и то отпахивал), на финише же понятно, что с рывком Кочегара только Алафилипп и мог справиттся, но не вышло. Значит если выиграл - ты король и всё клёво (сложилось), а если нет...вспоминается последний этап Тура Страны Басков, где после него Погачар чё то всеми был не довольным, а сам то где был раньше (хотелось спросить). Да и вообще, мне кажется что молодой Т.Погачар после победы на Тур де Франс слегка зазвездился, возможно я не прав, но время покажет.
    Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студента umnik если в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная
    Можно и с другой стороны взглянуть. Мне например показалось, что меньше всех впереди работал как это ни странно - Жужу... Далее про звезду Погачара - такой вывод можно было сделать после ТСБ. Но там явно был стратегический промах капитанского мостика UAE, вовремя не заметили что Макналти спекся и тянуть его бессмысленно. В словах Тадея после гонки я заметил скорее скрытую претензию к команде, чем жалобу на остальных... А больше Погачара упрекнуть не в чем. Домашний тур и ТА выиграны в доминирующем стиле, особенно поразил тот памятный этап с победой МВДП, когда Тадей буквально за 10 км в одиночку снял две минуты и практически "сожрал" измочаленного Матье, вот уж настоящая "акула"... И опять о ЛБЛ. В этом победном отрыве у него по факту единственным соперником был Алафилипп, хотя в этом году он очевидно похуже себя прошлогоднего (победа на ФВ фактически ему классический сезон спасла). Вальверде в 41 год уже не может брать монументы, Вудс хорошо спринтует только в гору, а Годю ещё нужно в себя и свои силы поверить... Самых сильных соперников в виде МВДП и ВВА здесь не было. И ведёт себя он в целом поспокойней и с гораздо меньшим апломбом, чем допустим тот же Эвенпул.
  • Mima
    Алехандро Вальверде в шаге от ... (2)
    Mima-Фото
    В следующем году- подиум!
  • khramtsow
    Алехандро Вальверде в шаге от ... (2)
    khramtsow-Фото

    молодчага, и так уровень, 5,3,4 место нормуль!

  • Earl57
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    Earl57-Фото
    Еще раз - при чем здесь гражданство той или иной страны?
    То есть если бы у той же Ван дер Брегген было бельгийское гражданство, то она хуже бы гонялась и одерживала меньше побед?
    Для примера. Родители Ваута Ван Арта еще до его рождения перебрались через границу между Нидерландами и Бельгией и приняли бельгийское гражданство. Далеко не уехали, поселились в маленьком городишке неподалеку от границы. Родной дядя Ваута и по сей день живет в Нидерландах, имея гражданство этой страны.
    Сам Ваут считает себя бельгийцем. Это сильно отразилось на его результатах?
  • motte
    Тибо Пино отказывается от учас ... (7)
    motte-Фото
    Тома не выходит на старт и тдф… дай бог им психологического и физического здоровья.
  • EL-Fenomeno
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Женские гонки не смотрю, разве что последние 2-3 км.)), но вчера удалось посмотреть последние 15 км. дамской ЛБЛ. Ну не плохо, я вам скажу, там свои "бигы" (пардон, если можна так сказать о девушках), и они тоже неплохо между собой разбираются кто сильнее.

    Цитата: Earl57
    Ну, во-первых, победы одерживают всего три гонщицы из Нидерландов - Ван дер Брегген, Ван Флюттен и Марианна Вос.

    А больше и не нужно) Эти 3 дамы берут наверное под 70% всех гонок в сезоне, а если ТОПовые гонки, так там они рискну сказать о 90% побед (на трёх).

    Цитата: uran
    Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.

    Я тоже сначала удивился что действующая чемпионка мира столько времени на 1-й позции пахала под финиш, а она оказывается Воллеринг чётко "подготовила" на победу..., кстати, симпатишная эта леди Дэми В. flirt бедняга аж расплакалась во время интервью, но её эмоции понять можно - всё-таки первая победа в сезоне.

    СД Воркс мощная команда (что по составу, что по тактике), ака Квик Степ в мужчин.

     

  • Still
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    Still-Фото
    Ван дер Брегген везла последние 10км. Комментатор за 5 и 0,5км: Воллеринг должна сработать на ван дер Брегген)
  • Earl57
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (7)
    Earl57-Фото

    У Карапаса помимо дисквалификации еще денежный штраф 1000 швейцарских франков и 25 штрафных баллов.

    Штрафы за выброс мусора тоже нехилые. Если не смогли идентифицировать гонщика - штраф команде.

  • uran
    Liege-Bastogne-Liege Femmes-20 ... (11)
    uran-Фото
    Если вернуться в гонку то Анька просто отлично сработала на команду. Чемпиону только так и нужно поступать, на заметку Вальверде, Аллафилипу, Сагану.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

26 апреля

Albert Torres (Movistar Team)

27 апреля

Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers)

Harold Tejada (Astana – Premier Tech)

Florian Stork (Team DSM)

Jakob Egholm (Trek-Segafredo)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2021 (129)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)