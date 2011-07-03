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Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Маршрут и претенденты

 

 

 

  Старейшая классика – Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж 25 апреля пройдёт в 107-й раз. Она является старейшей по году основания – 1892, но не по количеству выпусков, так как  не проводилась с 1895 по 1907, в годы Первой и Второй мировых войн.

 

  Шон Келли, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж, так рассказывал об этой классике: «Это чистая гонка, и она проходит по красивой сельской местности, здесь нет брусчатки или грязи, как на Фландрии и Рубэ, где отдельные участки маршрута бывают просто ужасными. Фландрия и Рубэ – великие гонки, но на них надо бороться  от и до: на Фландрии ты должен бороться, чтобы быть в первых рядах на подъемах, на Рубэ ты борешься, чтобы первым въехать на брусчатку. Льеж – это постепенный процесс, постоянное, медленное исключение тех, кто отваливается от хвоста. Здесь, как правило, меньше падений, так что эта гонка безопаснее, чем Фландрия и Рубэ».

 

  Четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Морено Аржентин (Moreno Argentin) называл эту классику «гонкой на выбывание»: «Гонщиков, которые выигрывают на Льеж, мы называем «фондисти», т.е. в высшей степени выносливые. Подъём Редут похож на Мюр де Уи, так как на него надо заходить на скорости, находясь впереди пелотона. Многие гонщики ошибочно думают, что нужно атаковать на его самом трудном отрезке, но в реальности по ногам ударяет уже на более пологой секции сразу после градиента».

 

Маршрут Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. ПревьюЛьеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью

 

 

 

  В этом году победителя финальной из Арденнских классик определят 11 подъёмов и 259 км маршрута. Организаторы вернули финиш в центр Льежа, как в 2019 году, а также добавили в маршрут новый подъём – Кот-де-Деснье (Côte de Desnié) – 1,6 км с 8,1% средним градиентом перед прохождением Кот-де-ла-Редут.

 

  Часть дистанции Льеж-Бастонь, как обычно, служит разогревом и не отличается сложным рельефом. Все испытания, которые  припасла «Старая дама», как называют Льеж-Бастонь-Льеж, начнутся  через 76 км после старта. А знаменитая связка Кот-де-Стоке и Кот-де-ла-От-Леве находится через 179 км после старта и за 80 км до финиша.

 

  Самая трудная секция Стоке проходит у монумента, установленного в честь пятикратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Эдди Меркса. Этот подъём называют «подъёмом-убийцей», на некоторых секциях, проходящих в лесу, дорога настолько узкая, что проехать рядом смогут не больше трёх гонщиков.

Редут (Côte de la Redoute) – получил своё название ещё в 1794 году, когда в кровопролитной битве на этом месте столкнулись 35-тысячная армия французов и 18-тысячная австрийская армия. Австрия сражалась против войск Бонапарта и проиграла ту битву, потеряв в окрестностях Льежа 2500 человек.

 

 

 

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2021:

 

1  Côte de la Roche-en-Ardenne 183 км до финиша - 2,8 км с 6,2%

 

 2  Côte de Saint-Roch           135,9 км до финиша -   1  км с 11,2%

 

 3  Côte de Mont-le-Soie          95,1 км до финиша - 1,7 км с  7,9%

 

 4  Côte de Wanne                 86,8 км до финиша -   3,6 км с  5,1%

 

 5  Côte de Stockeu               80,2 км до финиша -  1  км с 12,5%

 

 

 6  Côte de la Haute-Levée        72,1 км до финиша -   3,6 км с  5,6%

 

 

 7  Col du Rosier                 61,8  км до финиша -   4,4 км с  5,9%

 

 

 8  Côte de Desnie              48.4 км до финиша -  1.6 км с  8.1 %

 

 

 9  Côte de La Redoute            35.3 км до финиша – 2 км  с  8,9%

 

 

10  Côte des Forges               23,4 км до финиша -  1,3 км с  7,8%

 

 

11  Côte de la Roche-aux-Faucons  13,4 км до финиша -   1,3 км с 11,0%

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. ПревьюЛьеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью

 

 

Финальные 2 км до финиша – плоские. Общий набор высоты на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 составит 4500 м.

 

 

Претенденты

 

 

 

©A.S.O / G.Demouveaux

 

    Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) получает редкий второй шанс стать первым с 1987 года после Морено Аржентина действующим чемпионом мира, выигравшим  Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  В прошлом году Алафилипп слишком рано поднял руки в победном жесте, позволив Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) первым пересечь линию финиша. Последующая релегация французского велогонщика на 5-е место, возможно, немного смягчила разочарование.

Финиш Флеш Валлонь-2021 повторил дуэль Алафилиппа и Роглича, но с другим результатом – чемпион мира, хотя и поспешил поднять руки, радуясь победе, всё же имел достаточное преимущество, и фотофиниш не потребовался.

 

31-летний словенский велогонщик Примож Роглич попробует повторить победу на классике Монументе.

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates), вынужденный пропустить Флеш Валлонь-2021, так как его команду не допустили к старту, на Льеж-Бастонь-Льеж будет ещё решительнее настроен, тем более, что в прошлом году он поднялся на третью ступень этой классики.

 

  Не менее решительно настроен Том Пидкок (Ineos Grenadiers), дебютант классики, который на Флеш Валлонь-2021 финишировал 6-м, а на Амстел Голд Рэйс-2021 стал серебряным призёром после фотофиниша и решения судей.

 

  Четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Алехандро Вальверде примет участие в классике в день своего рождения, 25 апреля ему исполнится 41 год. Он не даёт списывать себя со счетов, вновь доказывая, что Арденнские классики – его территория. 5-е место на Амстел Голд Рэйс, 3-е на Флеш Валлонь – возможно, следующим результатом будет ещё одна ступень подиума «Старейшей».

 

 Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe) был призёром Льеж-Бастонь-Льеж в 2019, в этом году  находится в хорошей форме. На первой из Арденнских классик -  Амстел Голд Рэйс он занял 3-е место.

 

 Среди претендентов также товарищ Погачара по команде, призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2020 Марк Хирши, победители Льеж-Бастонь-Льеж Якоб Фульсанг (Astana – Premier Tech) и Ваут Пулс (Bahrain – Victorious) находятся не в самой лучшей форме, но опыт, знание гонки могут помочь им в борьбе.

 

  Победитель Льеж-Бастонь-Льеж Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation) упал на 4-м этапе Тура Альп-2021, возможно, падение повлияет на его выступление на классике, а его товарищ по команде и призёр Льеж 2018 года Майкл Вудс находится в хорошей форме, что доказал, заняв 4-е место на Флеш Валлонь-2021.

 

  Среди претендентов также Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Тим Велленс и Филипп Жильбер (Lotto Soudal), Бауке Моллема (Trek-Segafredo),  Тиш Беноот (DSM), Михал Квятковски и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Варран Баргиль (Arkéa Samsic), Руди Молар и Давид Годю (Groupama-FDJ), Алекс Аранбуру (Astana-Premier Tech) и многие другие.

 

Приглашаем принять участие в опросе "Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2021", прикреплённом к этой публикации.

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура

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Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2021?


  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 3.07.2011

    Самая любимая классика. С крутейшим составомbomb

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Ближайшие старты

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

27 апреля - 2 мая 2021

Tour de Romandie

5 - 9 мая 2021

Volta ao Algarve em Bicicleta

8 - 30 мая 2021

Giro d'Italia

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Комментарии

  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью (1)
    Sezar-Фото

    Самая любимая классика. С крутейшим составомbomb

  • Sezar
    Том Пидкок примет участие в Ль ... (1)
    Sezar-Фото

    Да и помимо падения Пидкоку очень тяжело выиграть именно ФВ - самую специализированную классику. Он суперуниверсал почти во всем, но здесь нужно просто быть пуритообразным панчером. И все. А вот на Льеже шансов больше, если форма не начнет спадать.

  • Sezar
    Саймон Йейтс – победитель Тура ... (1)
    Sezar-Фото

    Интересно, что никто не комментирует. А ведь серьезная заява на Джиро, не какой-то там "скороспелый гранд")

  • Astanaforever
    Александр Власов – третий в ит ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Все хорошо, но... На Джиро Саше в поддержку в горах никого нет, судя по предварительному составу. Очень слабый состав. Я думаю, что Джиро единственная многодневка где нужно собрать самый лучший состав, есть шанс Власову зацепить место на подиуме, т.к. на других, Туре и Вуэльте его не будет, в связи участием самых топовых генеральщиков. Дайте ему в помощь, двух братьев Изагирре, Фульса, Техада, Санчеса, Аранбуру, Фрайле. Примерно так.
  • старт-шоссе 82
    Тур Альп-2021. Этап 5 (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Посмотрел все этапы тура, не сказать чтоб в восторге ,но в целом все понравилось. Для тех кто едет Джиро этот тур неоценим, в плане подготовки...

    Да и после просмотра тура представление о форме гонщиков готовящихся к Джиро становится понятней...

    Власова и Астану поздравляю с призовым местом.

  • RVL
    Тур Альп-2021. Этап 4 (14)
    RVL-Фото
    да и рухнул сейчас он диллетантски...
  • Astanaforever
    Пельо Бильбао – победитель 4 э ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот фрум лечит менеджеров. .
  • RVL
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    RVL-Фото

    Цитата: Earl57
    Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану...
    не переживайте, это лишь естественный отбор. следить за здороьем гонщиков , безусловно , необходимо. Вы просто не представляете, сколько людей отсеялось даже на юношеском уровне, по причине каких то "физических неудобств". т.е. вами проблема слегка не с той стороны озвучена. если у вас с 10, 12 или 17 лет сколиоз, о поверьте, на 100м километре вы изовьетесь похлеще Санчеса. ну а если не нагружать себя, возможно и до 100 лет без проблем просуществуете)))

  • Earl57
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Цитата: Sezar
    Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.

     
    Интересный фактacute
    Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне) 

    Недавно тренер из британской академии велоспорта (которая при Бритиш Сайклинг) критиковал тенденцию участия юниоров в гонках с элитой. Говорит, выдержать такие нагрузки могут единицы, а тянутся все. Потому что бешенная конкуренция. И как следствие непомерно высокие нагрузки на растущий организм. За что приходится расплачиваться проблемами со здоровьем. У парней, которым едва за 20-ть, хронические проблемы с коленями, спиной, сердцем. Недавно видела в трансляции одной гонки, как вышеупомянутый Вансевенан разминал спину подобно тому, как это делает Лулу Санчес. Сколько лет Санчесу и сколько Вансевенану...

    На днях была презентация маршрута Джиро U23, которое назначено на 3-12 июня. Маршрут составил бы честь любой многодневки для элиты велопорта. Тур Альп, например, где едут элитные гонщики, готовящиеся к "взрослому" Джиро, не только вдвое короче, но и проще, легче по рельефу. На гонке, которую в просторечии именуют Бэби-Джиро, 10 горных и холмистых этапов. Один по-настоящему спринтерский этап, но не плоский. Еще парочка этапов с заметным рельефом, но спринтерским финишем. И пять чисто горных этапов, где две горы выше 2000 метров и еще несколько подъемов выше 1800 метров, в том числе один финишный. Разделки нет вообще. И не случайно при демонстрации призовых маек первой показали горную. Ну совсем не детская будет гонка.

    А Тур Турции так вообще детская песочница на фоне такого маршрута))

    Боюсь даже представить, какие будут разрывы в генерале.

    К слову, кроме России, которую надо полагать будет представлять Газпром, назвали еще Беларусь. "Минск" наверно.

  • SportSpirit
    Флеш Валлонь-2021. Результаты (30)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar
    Ого, 18 летний Марко Бреннер нарисовался и заехал вместе с Вансевенаном. И неплохо в целом проехал.

     

    Интересный фактacute

    Время летит и вот уже 24-х летний Берналь - "старик с больной спиной", да и Ремко - гонец не первый свежести в пелотоне) 

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Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

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25 апреля

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

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