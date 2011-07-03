Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Маршрут и претенденты

Старейшая классика – Монумент велоспорта Льеж-Бастонь-Льеж 25 апреля пройдёт в 107-й раз. Она является старейшей по году основания – 1892, но не по количеству выпусков, так как не проводилась с 1895 по 1907, в годы Первой и Второй мировых войн.

Шон Келли, двукратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж, так рассказывал об этой классике: «Это чистая гонка, и она проходит по красивой сельской местности, здесь нет брусчатки или грязи, как на Фландрии и Рубэ, где отдельные участки маршрута бывают просто ужасными. Фландрия и Рубэ – великие гонки, но на них надо бороться от и до: на Фландрии ты должен бороться, чтобы быть в первых рядах на подъемах, на Рубэ ты борешься, чтобы первым въехать на брусчатку. Льеж – это постепенный процесс, постоянное, медленное исключение тех, кто отваливается от хвоста. Здесь, как правило, меньше падений, так что эта гонка безопаснее, чем Фландрия и Рубэ».

Четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Морено Аржентин (Moreno Argentin) называл эту классику «гонкой на выбывание»: «Гонщиков, которые выигрывают на Льеж, мы называем «фондисти», т.е. в высшей степени выносливые. Подъём Редут похож на Мюр де Уи, так как на него надо заходить на скорости, находясь впереди пелотона. Многие гонщики ошибочно думают, что нужно атаковать на его самом трудном отрезке, но в реальности по ногам ударяет уже на более пологой секции сразу после градиента».

Маршрут Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью

В этом году победителя финальной из Арденнских классик определят 11 подъёмов и 259 км маршрута. Организаторы вернули финиш в центр Льежа, как в 2019 году, а также добавили в маршрут новый подъём – Кот-де-Деснье (Côte de Desnié) – 1,6 км с 8,1% средним градиентом перед прохождением Кот-де-ла-Редут.

Часть дистанции Льеж-Бастонь, как обычно, служит разогревом и не отличается сложным рельефом. Все испытания, которые припасла «Старая дама», как называют Льеж-Бастонь-Льеж, начнутся через 76 км после старта. А знаменитая связка Кот-де-Стоке и Кот-де-ла-От-Леве находится через 179 км после старта и за 80 км до финиша.

Самая трудная секция Стоке проходит у монумента, установленного в честь пятикратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Эдди Меркса. Этот подъём называют «подъёмом-убийцей», на некоторых секциях, проходящих в лесу, дорога настолько узкая, что проехать рядом смогут не больше трёх гонщиков.

Редут (Côte de la Redoute) – получил своё название ещё в 1794 году, когда в кровопролитной битве на этом месте столкнулись 35-тысячная армия французов и 18-тысячная австрийская армия. Австрия сражалась против войск Бонапарта и проиграла ту битву, потеряв в окрестностях Льежа 2500 человек.

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2021:

1 Côte de la Roche-en-Ardenne 183 км до финиша - 2,8 км с 6,2%

2 Côte de Saint-Roch 135,9 км до финиша - 1 км с 11,2%

3 Côte de Mont-le-Soie 95,1 км до финиша - 1,7 км с 7,9%

4 Côte de Wanne 86,8 км до финиша - 3,6 км с 5,1%

5 Côte de Stockeu 80,2 км до финиша - 1 км с 12,5%

6 Côte de la Haute-Levée 72,1 км до финиша - 3,6 км с 5,6%

7 Col du Rosier 61,8 км до финиша - 4,4 км с 5,9%

8 Côte de Desnie 48.4 км до финиша - 1.6 км с 8.1 %

9 Côte de La Redoute 35.3 км до финиша – 2 км с 8,9%

10 Côte des Forges 23,4 км до финиша - 1,3 км с 7,8%

11 Côte de la Roche-aux-Faucons 13,4 км до финиша - 1,3 км с 11,0%

Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Превью

Финальные 2 км до финиша – плоские. Общий набор высоты на Льеж-Бастонь-Льеж-2021 составит 4500 м.

Претенденты

©A.S.O / G.Demouveaux

Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step) получает редкий второй шанс стать первым с 1987 года после Морено Аржентина действующим чемпионом мира, выигравшим Льеж-Бастонь-Льеж.

В прошлом году Алафилипп слишком рано поднял руки в победном жесте, позволив Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) первым пересечь линию финиша. Последующая релегация французского велогонщика на 5-е место, возможно, немного смягчила разочарование.

Финиш Флеш Валлонь-2021 повторил дуэль Алафилиппа и Роглича, но с другим результатом – чемпион мира, хотя и поспешил поднять руки, радуясь победе, всё же имел достаточное преимущество, и фотофиниш не потребовался.

31-летний словенский велогонщик Примож Роглич попробует повторить победу на классике Монументе.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates), вынужденный пропустить Флеш Валлонь-2021, так как его команду не допустили к старту, на Льеж-Бастонь-Льеж будет ещё решительнее настроен, тем более, что в прошлом году он поднялся на третью ступень этой классики.

Не менее решительно настроен Том Пидкок (Ineos Grenadiers), дебютант классики, который на Флеш Валлонь-2021 финишировал 6-м, а на Амстел Голд Рэйс-2021 стал серебряным призёром после фотофиниша и решения судей.

Четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Алехандро Вальверде примет участие в классике в день своего рождения, 25 апреля ему исполнится 41 год. Он не даёт списывать себя со счетов, вновь доказывая, что Арденнские классики – его территория. 5-е место на Амстел Голд Рэйс, 3-е на Флеш Валлонь – возможно, следующим результатом будет ещё одна ступень подиума «Старейшей».

Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe) был призёром Льеж-Бастонь-Льеж в 2019, в этом году находится в хорошей форме. На первой из Арденнских классик - Амстел Голд Рэйс он занял 3-е место.

Среди претендентов также товарищ Погачара по команде, призёр Льеж-Бастонь-Льеж-2020 Марк Хирши, победители Льеж-Бастонь-Льеж Якоб Фульсанг (Astana – Premier Tech) и Ваут Пулс (Bahrain – Victorious) находятся не в самой лучшей форме, но опыт, знание гонки могут помочь им в борьбе.

Победитель Льеж-Бастонь-Льеж Дэн Мартин (Israel Start-Up Nation) упал на 4-м этапе Тура Альп-2021, возможно, падение повлияет на его выступление на классике, а его товарищ по команде и призёр Льеж 2018 года Майкл Вудс находится в хорошей форме, что доказал, заняв 4-е место на Флеш Валлонь-2021.

Среди претендентов также Майкл Мэттьюс (BikeExchange), Тим Велленс и Филипп Жильбер (Lotto Soudal), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Тиш Беноот (DSM), Михал Квятковски и Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Варран Баргиль (Arkéa Samsic), Руди Молар и Давид Годю (Groupama-FDJ), Алекс Аранбуру (Astana-Premier Tech) и многие другие.

Приглашаем принять участие в опросе "Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2021", прикреплённом к этой публикации.