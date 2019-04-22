Грег Ван Авермат стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Грег Ван Авермат примет участие в Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Грег Ван Авермат решил прибавить к своему календарю гонок старт на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2019. 33-летний бельгийский гонщик команды CCC четыре раза в карьере принимал участие в этой классике – Монументе велоспорта, его лучшим результатом было 7-е место в 2011 году. В этом году финиш классики Льеж-Бастонь-Льеж через 27 лет возвращается в центр Льежа, а прохождение Кот-де-Сан-Николя организаторы убрали из финала. Последним подъёмом Льеж-Бастонь-Льеж будет Рош-о-Фокон - 1,3 км с 11%.

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Грег Ван Авермат: «Я доволен тем, как идёт нога, какой была форма на Амстел Голд Рэйс-2019. Так что, подумав день, я решил в воскресенье выйти на старт Льеж-Бастонь-Льеж. Думаю, сумею удержать форму после брусчатых классик и на Арденнах. Новый финиш классики меня привлекает, думаю, для меня это шанс показать высокий результат. Конечно, я не могу быть фаворитом, но мотивирован сделать всё, что в моих силах, чтобы хорошо закончить сезон классик».

Валерио Пива, спортивный директор команды CCC: «Несмотря на долгий сезон классик, Грег вчера на Амстел Голд Рэйс хорошо себя чувствовал, у него нет сильной усталости. Он сможет восстановиться на этой неделе, не загружая себя, а затем стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж. Новый финиш подходит Грегу больше, чем на прошлых выпусках. Возможно, гонка станет открытой раньше, чем обычно.

Конечно, Грег – наш лучший претендент на результат. Но у нас есть и Алессандро Де Марки, и Серж Паувелс, показавший, что его форма прогрессирует. Думаю, мы можем рассчитывать на несколько вариантов развития событий. Но финальный состав на Льеж-Бастонь-Льеж мы сформируем после Флеш Валлонь».