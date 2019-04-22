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Грег Ван Авермат стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Грег Ван Авермат примет участие в Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

 

  Грег Ван Авермат решил прибавить к своему календарю гонок старт на классике Льеж-Бастонь-Льеж-2019. 33-летний бельгийский гонщик команды CCC четыре раза в карьере принимал участие в этой классике – Монументе велоспорта, его лучшим результатом было 7-е место в 2011 году.  В этом году финиш классики Льеж-Бастонь-Льеж через 27 лет возвращается в центр Льежа, а прохождение Кот-де-Сан-Николя организаторы убрали из финала. Последним подъёмом Льеж-Бастонь-Льеж будет Рош-о-Фокон - 1,3 км с 11%.

 

Грег Ван Авермат стартует на Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 Photo © CCC Team/@ChrisAuldPhoto

 

  Грег Ван Авермат: «Я доволен тем, как идёт нога, какой была форма на Амстел Голд Рэйс-2019. Так что, подумав день, я решил в воскресенье выйти на старт Льеж-Бастонь-Льеж. Думаю, сумею удержать форму после брусчатых классик и на Арденнах. Новый финиш классики меня привлекает, думаю, для меня это шанс показать высокий результат. Конечно, я не могу быть фаворитом, но мотивирован сделать всё, что в моих силах, чтобы хорошо закончить сезон классик».

 

  Валерио Пива, спортивный директор команды CCC: «Несмотря на долгий сезон классик, Грег вчера на Амстел Голд Рэйс хорошо себя чувствовал, у него нет сильной усталости. Он сможет восстановиться на этой неделе, не загружая себя, а затем стартовать на Льеж-Бастонь-Льеж. Новый финиш подходит Грегу больше, чем на прошлых выпусках. Возможно, гонка станет открытой раньше, чем обычно.

 

  Конечно, Грег – наш лучший претендент на результат. Но у нас есть и Алессандро Де Марки, и Серж Паувелс, показавший, что его форма прогрессирует. Думаю, мы можем рассчитывать на несколько вариантов развития событий. Но финальный состав на Льеж-Бастонь-Льеж мы сформируем после Флеш Валлонь».

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet Льеж-Бастонь-Льеж классика Мирового тура Монумент велоспорта

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 1 (6)
    VeloVelo-Фото

    Еще раз, Админы, верните минусы!
    Иначе Велолайв совсем скатится ниже плинтуса. 

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 1 (6)
    VeloVelo-Фото
    Костя, экий вы шутник )
  • M-07
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (25)
    M-07-Фото

    Кто о чём, а квикстеповцы как обычно после неудачных гонок жалуются на соперников, которые почему-то не хотят работать на их победу.

  • rude_rider
    Тур Альп-2019. Маршрут (11)
    rude_rider-Фото
    Времена не те чтоб гт какой нибудь брать. Лебединая песня на джиро будет.потом можно и в трек не напрягаться..
  • Костя К
    Тур Альп-2019. Этап 1 (6)
    Костя К-Фото

    Ну как  и предпологал Фрум будет упираться, но не он главный в Скай. Трудно кого будет увидеть на итоговом подиуме кроме Нибса, Майки и тройки скаевцев: Харт, Элисонд ну и с натяжкой Фрум.
    [/quote]

    Фрум - это тот который заезжает
    между Стальновым и Власовым?

  • RVL
    Tro-Bro Leon-2019 (1)
    RVL-Фото

    на наших просторах такие гонки можно проводить

  • RVL
    Тур Альп-2019. Маршрут (11)
    RVL-Фото
    да он так всегда. а потом возьмет Ломбардию или какой ГТ
  • Sm1T
    Якоб Фульсанг и Жулиан Алафили ... (25)
    Sm1T-Фото
    он ничего не забрасывает. он прямым текстом хочет Пула к себе но тот пока не идет :D
  • rude_rider
    Тур Альп-2019. Маршрут (11)
    rude_rider-Фото
    Да нибали как обычно если где нибудь не пустят в отрыв он уйдет в гарнир и будет всем говорить что приехал тренироваться..
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2019. Результ ... (99)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: AleDe
    Урок для ГВА. Появился чувак, которому пофигу везет он кого-то или нет. Привез и всех разнес.
    Это про Сагана.

    Прозвучит немного грубо и даже несколько вызывающе, но мне кажется что эпоха саганов и ван авэрматов уже идёт к закату - появляются таке себе ван дер пулы и иже с ним(и), котоыре и начанают потихоньку диктовать свои "условия" и свои "расклады"

     

    P.S.

    Вот что значит закалка и "курс молодого бойца" велокроссмэна)

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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