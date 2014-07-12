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Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж. Маршрут и претенденты

 

 

  Сезон весенних классик по традиции завершает гонка, входящая в число Монументов велоспорта, старейшая из классик, Льеж-Бастонь-Льеж (Liege-Bastogne-Liege), которую любовно называют «Старушка», "Старая дама" или «Старейшая» - La Doyenne. В этом году Льеж-Бастонь-Льеж стартует в 103-й раз.

 

 Photo © A.S.O. / Kare Dehlie Thorstad

 

  Как и в прошлом году, самая престижная из Арденнских классик, будет испытывать участников 10 подъёмами и дистанцией протяжённостью 258 км. Но изменения в порядке прохождения подъёмов всё же есть. Насколько они станут решающими, покажет гонка.

 

  Вместо подъёмов Кот-де-Ванн (Côte de Wanne 2.8 км с 7.4%) и Кот-де-ла-От-Леве (Côte de la Haute-Levée - 3.6 км с 5.6%) в этом году организаторы поставили подъёмы Кот-де-Пон (Côte de Pont  1 км с 10,5%) и Кот-де-Белльво (Côte de Bellevaux, 1,1 км со средним градиентом 6,8%) в середине дистанции. Также к ним добавился подъём Ферме-Либер (Côte de la Ferme Libert, 1,2 км с 12,1%) за 78 км до финиша.

 

  Одно из существенных изменений - организаторы убрали подъём Кот-де-ла-Рю-Наньо (Côte de la Rue Naniot 600 м с 10.5%), проходившийся в прошлом году последним за 2,5 км до финиша.

 

  Финал гонки – прохождение трёх подъёмов: Редут (2,1 км протяжённости со среднм градиентом 8,4% за 35,5 км до финиша), Рош-о-Фокон (протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 9,9% за 19 км до финиша) и Сан-Николя (1 км со средним градиентом 11,1% за 5,5 км до финиша). После двухсот километров пройденной дистанции эта связка подъёмов определит сильнейшего на старейшей из классик.

 

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2017

 

1.За 188 км до финиша - Côte de La Roche-en Ardenne, 2.8 км протяжённостью с  6.2%


2. За 142 км - Côte de Saint-Roch, 1 км с 11.2%


3. За 90 км - Côte de Pont, 1 км с 10,5%


4. За 86 км - Côte de Bellevaux, 1,1 км с 6,8%


5. За 78 км - Côte de la Ferme Libert, 1,2 км с 12,1%


6. За 60 км - Col du Rosier - 4.4 км с 5.9%


7. За 47 км - Col du Maquisard - 2 км с 5%


8. За 35,5 км - Côte de La Redoute - 2 км с 8.9%


9. За 19 км - Côte de La Roche-aux-Faucons - 1.3 км с11%


10.За 5,5 км - Côte de Saint-Nicolas - 1.2 км с 8.6%

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Четырёхкратный победитель Льеж-Бастонь-Льеж Морено Аржентин (Moreno Argentin) называл старейшую из классик «гонкой на выбывание»: «Гонщиков, которые выигрывают на Льеж, мы называем «фондисти», т.е. в высшей степени выносливые. Подъём Редут  похож на Мюр де Уи, так как на него надо заходить на скорости, находясь впереди пелотона. Многие гонщики ошибочно думают, что нужно атаковать на его самом трудном отрезке, но в реальности по ногам ударяет уже на более пологой секции сразу после градиента».

 

  Победа придёт к тому, кто чувствует гонку, чтобы найти точный момент для атаки, умеет рассчитать силы на 258-км дистанции, и уверен в том, что сумеет лучше всех пройти полосу препятствий и не попасть в ловушки «Старушки» Льеж-Бастонь-Льеж.

 

 

Претенденты.

 

 

  Победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2016 голландский гонщик Ваут Пулс (Sky) не сможет защищать свой титул из-за травмы колена.

 

  Главным претендентом на победу после блестящих побед в сезоне и пятого титула победителя Флеш Валлонь является 36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде. Льеж-Бастонь-Льеж покорялась ему трижды, до рекорда Эдди Меркса, побеждавшего на классике пять раз Вальверде ещё не сможет дотянуться, но сравняться по количеству побед с четырёхкратным победителем Льеж-Бастонь-Льеж Морено Аржентином – запросто.

 

  Помимо трёх побед Алехандро Вальверде трижды поднимался на подиум «Старейшей» - дважды был 2-м и один раз занял 3-е место. В прошлом году Вальверде занял на Льеж-Бастонь-Льеж 15-е место.

 

  Победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2013 ирландский гонщик Дэн Мартин (Quick Step Floors),  проигравший Вальверде во второй раз на Флеш Валлонь, будет одним из его главных соперников, так же, как и Михаэль Альбазини (Orica-Scott), поднявшийся в прошлом году на 2-ю ступень подиума Льеж-Бастонь-Льеж.

 

  Команда Sky поедет гонку с двумя капитанами – Михалом Квятковски и Серхио Энао. Квятковски был призёром классики в 2014, Серхио Энао в 2015 занимал 7-е место. На недавней Флеш Валлонь оба гонщика команды Sky вошли в десятку сильнейших.

 

  Грег Ван Авермат (BMC), ставший победителем на одной из гонок Монументов – Париж-Рубэ, финишировавший 2-м на Туре Фландрии, заявил, что ему нечего терять, и он хочет попробовать себя на Льеж-Бастонь-Льеж. Он трижды принимал участие в классике, его лучшим результатом является 7-е место, которое он занял в 2011 году.

 

  Среди претендентов на высокие места также призёр прошлого года Руй Кошта (UAE Team Emirates), Доменико Поццовиво и Роман Барде (AG2R La Mondiale), Йон Исагирре (Bahrain-Merida), Варран Баргий (Sunweb), Саймон Герранс и братья Адам и Саймон Йейтс (Orica-Scott), Давиде Формоло, Ригоберто Уран (Cannondale-Drapac), Рафал Майка (Bora – Hansgrohe), Тим Велленс и Томас Де Гендт (Lotto Soudal) и многие другие.

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 03:43 | Регистрация: 17.07.2014

    Жаль. Интересный торчок был в прошлом году перед финишем. Надеюсь, в этот раз на ЛБЛ все же обойдется без спринта в тягун из группы в 10-20 человек.

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 10:29 | Регистрация: 12.07.2014

    Вальверде, Альбазини, Квятковски

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Ближайшие старты

18 - 23 апреля 2017

Tour of Croatia

23 апреля 2017

Liege-Bastogne-Liege

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • Bjoern
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Превью (2)
    Bjoern-Фото

    Вальверде, Альбазини, Квятковски

  • Sm1T
    Чем полезна для здоровья езда ... (3)
    Sm1T-Фото

    Поддерживаю Велолайв. средства для поддержания сайта необходимы. так пускай это реклама именно в таком виде :)

  • Shalam s Urala
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (21)
    Shalam s Urala-Фото

    а то ж никто не знал, что провокаторы всегда в плюсе

    мотивы Гривко понятны, но получил он по заслугам.

    отвечать надо. но отвечать по-другому

  • Zhanzhak
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (21)
    Zhanzhak-Фото
    Во первых там ни слова нет о том, что они будут заяву писать. Во вторых, Там речь о том, что не правы оба ведь не просто так он его ударил. Один спровоцировал другой не сдержался. Первый начал Киттель. И таки да, своих надо защищать. Было бы странно если бы было наоборот. Странно то, что UCI решение приняло только сейчас, когда после конфликта оба принимали участие в различных гонках.
  • Николай Степаныч
    Льеж-Бастонь-Льеж-2017. Превью (2)
    Николай Степаныч-Фото

    Жаль. Интересный торчок был в прошлом году перед финишем. Надеюсь, в этот раз на ЛБЛ все же обойдется без спринта в тягун из группы в 10-20 человек.

  • jerzyk
    Андрей Гривко отстранён от гон ... (21)
    jerzyk-Фото
    Интервью давать все могут, бумага все терпит. Теперь за словами - дело, адвоката и вперед - заяву на Киттеля! Своих надо защищать, а то бла-бла он не прав! А в следующий раз поц сядет нашим на голову, а мужик подумает - оно мне надо?!
  • VeloVelo
    Чем полезна для здоровья езда ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Поддерживаю статью. Люди, катайтесь на великах! Это кайф! Плюс здоровье.

  • VeloVelo
    Альпийский Тур-2017. Этап 5 (2)
    VeloVelo-Фото

    Фолифоров 34-й. ГР продолжает жечь.
    Ну горную взяли и то хорошо, видимо. . .

  • EL-Fenomeno
    Альпийский Тур-2017. Этап 5 (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хэ-х, Томас все-таки удеражал генерал (молоток). Но лучшим объективно на Альпийском Туре стал Тибо Пино и точно самым агрессывным, а ещё "голодным" до побед. Жаль, что Скарпони мимо подиума, но хорошо, что Поццовиво там (все-таки италянская гонка).

     

    Кстати, 3-й год подряд парни из СКАЙа берут генерал Джиро дель Трентино...прошу прощения, но для меня эта гонка именно с таким названием; никак не могу привыкнуть, что это уже Альпийский тур. А Джиро (хоть и Трентино) звучит даже по итальянски))

     

    P.S.

    Филофоров лучший горняк dirol Ну шо ж, пора наверное поторить такое и на большой Джиро (задатки и "аванс", так сказать уже есть)

  • allb46
    Чем полезна для здоровья езда ... (3)
    allb46-Фото

    Велосипед-это путь к здоровью и долголетию, через удовольствие и совершенство (С.А.Шутов)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2458
2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1495
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1376
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1102
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 815
9 Порт Р. (Aus) (BMC) 812
10 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 785

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