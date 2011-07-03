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Ричард Карапас дисквалифицирован на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Ричард Карапас дисквалифицирован за нарушение правил о посадке на велосипеде

 

  Ричард Карапас (Richard Carapaz), атаковавший за 21,3 км до финиша на подъёме Кот-де-Форж, и продержавшийся в одиночном отрыве до начала финального подъёма Кот-де-ла-Рош-Фокон, позже был дисквалифицирован судьями. 27-летний эквадорец стал третьим велогонщиком, дисквалифицированным из-за нарушения новых правил – несоответствующей посадке на велосипеде.

 

 

  Первым за это нарушение получил дисквалификацию на классике «Стрела Брабанта»  21-летний уроженец Нидерландов Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize) из команды Jumbo-Visma, затем  Александр Ричардсон (Alexander Richardson) из команды Alpecin-Fenix во время Тура Турции-2021.

 

  Ричард Карапас на несколько секунд полностью сдвинулся с седла во время спуска за 19,1 км до финиша. Эквадорский гонщик финишировал 29-м, но затем был лишён этого результата.

 

Ричард Карапас дисквалифицирован на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

Ричард Карапас дисквалифицирован на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

 Ричард Карапас дисквалифицирован на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

 

 

  Из гонщиков Ineos Grenadiers выше всех в итоговом протоколе Льеж-Бастонь-Льеж-2021 стал Михал Квятковски, занявший 11-е место.

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers:  «Мы планировали атаковать и постараться взять развитие гонки в свои руки. Так мы и сделали. Ребята полностью придерживались плана, сделали всё, что могли. Смотреть было интересно. В итоге нам немного не хватило, чтобы оказаться в финале в первой группе. Ребята могут гордиться тем, как проехали. Когда знаешь, что в команде есть много гонщиков, способных бороться в финале, это всегда делает гонку интересной. Мы проявили дух «гренадеров» на этих Арденнах».

 

 

 

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика Мирового тура Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos Grenadiers

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  1. close2you

    Вчера, 22:55 | Регистрация: 22.07.2017

    Клоуны, уже надоели со своей посадкой

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 3.07.2011

    Поймали преступника, млин. А атака была хороша..

  3. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 23:25 | Регистрация: 23.05.2017

    А почему вдруг Карапаз из Колумбии?

  4. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:34 | Регистрация: 27.05.2017

    Кретинам в судействе больше нечем заняться. Вообще не должно колебать как там в одиночном отрыве едет гонщик. В группе пусть следят.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тадей Погачар - победитель Лье ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Давид хорошо всё сказал.

  • uran
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    uran-Фото
    Кретинам в судействе больше нечем заняться. Вообще не должно колебать как там в одиночном отрыве едет гонщик. В группе пусть следят.
  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    Sezar-Фото

    Ну так щелкает он тех, кто старше. Они, очевидно, слабее (хотя с Рогличем в целом на равных пока), не о них и речь. С равными себе по таланту он и не встречался. А те кто помоложе подрастают и очень скоро будут реально с ним рубиться и на монументах и на Грантурах. Вот тогда и станет ясным кто есть ху.

  • levonardo
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    levonardo-Фото
    А почему вдруг Карапаз из Колумбии?
  • RVL
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    RVL-Фото

    Самый. И гт и недельки и монументы щелкает.

    + Везде активен и агрессивен.

    Нет ни генералов таких, ни универсалов под генерал.

     Да и молод чертяка. 

    Таким ходом  на какой-нибудь шлем из гт с большой вероятностью заедет.и монументов соберет

  • Sezar
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    Sezar-Фото
    Да тут столько каннибалов в этом поколении, и не факт, что Тадей- самый зубастый.
  • Sezar
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    Sezar-Фото

    Поймали преступника, млин. А атака была хороша..

  • close2you
    Ричард Карапас дисквалифициров ... (4)
    close2you-Фото
    Клоуны, уже надоели со своей посадкой
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2021. Резуль ... (33)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот хотите критикуйте меня, хотите минусите, но мне все больше Тадей Погачар перестает импонировать как велогонщик, хотя потенциал и задатки у него действителньо "канибалськие". После прохождения последнего подъема, в той 5-ке, что отъехала Тадей работал меньше всех (даже ветеран Вальверде и то отпахивал), на финише же понятно, что с рывком Кочегара только Алафилипп и мог справиттся, но не вышло. Значит если выиграл - ты король и всё клёво (сложилось), а если нет...вспоминается последний этап Тура Страны Басков, где после него Погачар чё то всеми был не довольным, а сам то где был раньше (хотелось спросить). Да и вообще, мне кажется что молодой Т.Погачар после победы на Тур де Франс слегка зазвездился, возможно я не прав, но время покажет.

    Жаль что именинник Вальверде остался даже без подиума, но 3-е место Году вызывает уважение и респект. Молодой француз с видом интилегентного студента umnik если в очках)) раскрывается очень здорово и будет интересно поНаблюдать за Давидом на гранд-турах в будущем...Пино может уже не волноватся, достойная смена капитана в Групаме эФДеЖу есть надёжная/сильная

  • Shalam s Urala
    Тибо Пино отказывается от учас ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    вообще-то, нет ничего постыдного сойти с карусели, которая тебя задолбала

    и это можно делать даже без сочинения сложных ментальных или узко медицинских обоснований.

    это не про пино, про всех последних "вите надо выйти"

    что мог - отдал, а теперь задолбало и всем спасибо

    изображать страсть, которой нет, - последняя мерзость

    ps

    а писать такой комент под евроспортовскую блажь мадьо-пино - ваще сюр )

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 5016
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3823
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3811
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2556
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1848
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Демар А. (Fra) (GFC) 1781
8 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1677
9 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1560
10 Власов А. (Rus) (AST) 1509

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