 Ричард Карапас дисквалифицирован на Льеж-Бастонь-Льеж-2021

Ричард Карапас дисквалифицирован за нарушение правил о посадке на велосипеде

Ричард Карапас (Richard Carapaz), атаковавший за 21,3 км до финиша на подъёме Кот-де-Форж, и продержавшийся в одиночном отрыве до начала финального подъёма Кот-де-ла-Рош-Фокон, позже был дисквалифицирован судьями. 27-летний эквадорец стал третьим велогонщиком, дисквалифицированным из-за нарушения новых правил – несоответствующей посадке на велосипеде.

Первым за это нарушение получил дисквалификацию на классике «Стрела Брабанта» 21-летний уроженец Нидерландов Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize) из команды Jumbo-Visma, затем Александр Ричардсон (Alexander Richardson) из команды Alpecin-Fenix во время Тура Турции-2021.

Ричард Карапас на несколько секунд полностью сдвинулся с седла во время спуска за 19,1 км до финиша. Эквадорский гонщик финишировал 29-м, но затем был лишён этого результата.

Из гонщиков Ineos Grenadiers выше всех в итоговом протоколе Льеж-Бастонь-Льеж-2021 стал Михал Квятковски, занявший 11-е место.

Габриэль Раш, спортивный директор команды Ineos Grenadiers: «Мы планировали атаковать и постараться взять развитие гонки в свои руки. Так мы и сделали. Ребята полностью придерживались плана, сделали всё, что могли. Смотреть было интересно. В итоге нам немного не хватило, чтобы оказаться в финале в первой группе. Ребята могут гордиться тем, как проехали. Когда знаешь, что в команде есть много гонщиков, способных бороться в финале, это всегда делает гонку интересной. Мы проявили дух «гренадеров» на этих Арденнах».