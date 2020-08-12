Ричард Карапас и Иэн Стэннард сошли с Тура Польши-2020 после падения

Ричард Карапас сошёл с Тура Польши-2020 после падения на 4-м этапе

Победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас не вышел на старт заключительного Тура Польши-2020 из-за падения, случившегося на 4-м этапе. Эквадорский гонщик команды Ineos ударился правой стороной тела. Он финишировал и потерял майку лидера. Команда приняла решение, что он не выйдет на старт 5-го этапа, чтобы успеть восстановиться при плотном графике велогонок.

Также с Тура Польши-2020 был вынужден сойти и Иэн Стэннард (Ian Stannard), пострадавший в том же завале, что и Карапас. У Стэннарда диагностировали вывих правого плечевого сустава.

Маттео Тозатто, спортивный директор команды Ineos: «После падения на 4-м этапе Ричард чувствовал боль. Мы посчитали, что ему лучше не выходить на старт заключительного этапа, чтобы было больше времени на восстановление. Отсюда он отправится на разведку этапов Джиро д’Италия, а потом в Ломбардию. Учитывая это, ему лучше отдохнуть».

Врач команды Ineos Алистер Пак (Alistair Park): «У Ричарда небольшие ссадины после падения, боль в мышцах в основном с правой стороны живота и правого бедра. Кажется, причиной ушиба стал удар о руль при падении.

У Иэна вывих правого плечевого сустава. Вправить вывих оказалось сложно, нам пришлось отвезти его в больницу, где нам помогли, сделали рентген и КТ-сканирование. Сейчас он вернулся в Великобританию, где его будет лечить специалист. После проведём второе KT-сканирование, посмотрим, всё ли в порядке. Второе сканирование нам скажет больше о природе травмы».