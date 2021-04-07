Михаэль Шэр дисквалифицирован на Туре Фландрии-2021 за выброшенный бачок

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 15:24
Михаэль Шэр снят с Тура Фландрии-2021 за нарушение новых правил UCI
34-летний швейцарский велогонщик команды AG2R Citroen Михаэль Шэр (Michael Schär) стал первым велогонщиком, дисквалифицированным за выбрасывание бачка вне разрешённой зоны. За 116 км до финиша Тура Фландрии-2021 у Михаэля Шэра возникли проблемы с цепью велосипеда. Он догонял пелотон уже не в первый раз, ранее в начале гонки ему пришлось менять велосипед и также догонять группу. Шэр выбросил бачок в сторону небольшой группы болельщиков, стоявших на обочине.
Новые правила UCI вступили в силу 1 апреля 2021 года. Теперь велогонщики могут выбрасывать мусор и бачки только в выделенных зонах, расположенных каждые 30 – 40 км. Вне этих зон гонщики могут передавать ненужные им предметы только в командную техничку или в нейтральную техничку.
Ранее с Тура Фландрии-2021 были сняты Евгений Фёдоров (Astana-Premier Tech) и Отто Вергарде (Alpecin-Fenix) за создание опасной обстановки в гонке.
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