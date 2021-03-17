Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар, Ваут ван Арт, Микель Ланда, Матье ван дер Пул о Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар впервые в карьере одержал победу на многодневной итальянской велогонке Мирового тура Тиррено-Адриатико. 22-летний велогонщик команды UAE Team Emirates стал вторым словенцем, выигравшим Тиррено-Адриатико после Приможа Роглича, а также пятым самым молодым победителем итальянской гонки за её историю после Джузеппе Саронни, победившего в 1978 году в 20 лет, Томас Деккера (2006 год), Филиппо Поццато (2003 год) и Рольфа Соренсена (1987). Кроме того, выпуск Тиррено-Адриатико-2021 стал самым быстрым в истории – средняя скорость составила 41,681 км/ч.

Это вторая победа Тадея Погачара в генеральной классификации в этом сезоне после победы на Туре ОАЭ-2021. Он надел майку лидера «Гонки двух морей» после победы на 4-м этапе и удержал её до финала. В индивидуальной гонке на время на 8-м этапе Тадей Погачар, который является действующим чемпионом Словении в разделке, занял 4-е место, уступив на 10,1 км дистанции победителю этапа и своему основному сопернику в общем зачёте Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) 12 секунд.

В итоге в генеральной классификации Тадей Погачар (UAE Team Emirates) одержал победу с преимуществом в 1 минуту 3 секунды. Призёрами Тиррено-Адриатико-2021 стали Ваут ван Арт и испанский велогонщик команды Bahrain-Victorious Микель Ланда, уступивший Погачару 3 минуты 57 секунд.

Помимо майки лидера общего зачёта Тадей Погачара выиграл белую майку лучшего молодого гонщика и майку горного короля. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) стал победителем очковой классификации.

Победитель двух этапов Тиррено-Адриатико-2021 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) получил приз как самый атакующий гонщик.

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Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я начал сезон с большими надеждами на Туре ОАЭ-2021, который был моей первой целью и где я был в хорошей форме. В хорошей форме был и здесь. Чувствовал некоторое давление бороться за победу, но единственным, кто оказывает на меня давление, являюсь я сам. Это была тяжёлая неделя гонки, и она чувствуется в ногах. И это одна из самых престижных недельных велогонок, поэтому я очень счастлив, что одержал победу. Теперь отдохну и начну готовиться к Туру Страны Басков».

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Эта победа на этапе даёт уверенность на остальной сезон. Для разделки мы поменяли оборудование на моём велосипеде и работали над моей посадкой. Вчера у меня был шанс сберечь силы для сегодняшнего этапа. Учитывая, как я выступал на этой неделе, я подошёл к пику формы после долгого периода тренировок. Приехал сюда, чтобы выступить как можно лучше, и я рад, что занял второе место, проиграл лишь победителю Тур де Франс. Теперь главное – восстановиться до старта Милан-Сан-Ремо-2021».

Микель Ланда (Bahrain-Victorious): «В прошлом я упускал итоговый подиум Тур де Франс и Джиро д’Италия из-за финальной разделки. Поэтому очень рад, что сегодня удержал третье место. Перед гонкой мы изучали стартовый лист и отметили от десяти до двадцати топовых гонщиков, претендентов на генеральную классификацию. Так что занять место в тройке сильнейших – хорошее достижение и вдохновляющий знак перед следующими гонками».

Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Супердоволен неделей гонки, на которой одержал две победы. Я готов к Милан-Сан-Ремо. Последних двух дней мне хватило, чтобы восстановиться после моей победы на 5-м этапе, где я вышел за пределы своих возможностей. В субботу будет совсем другая гонка».