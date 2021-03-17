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Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар, Ваут ван Арт, Микель Ланда, Матье ван дер Пул о Тиррено-Адриатико-2021

 

 

 Тадей Погачар впервые в карьере одержал победу на многодневной итальянской велогонке Мирового тура Тиррено-Адриатико. 22-летний велогонщик команды UAE Team Emirates  стал вторым словенцем, выигравшим Тиррено-Адриатико после Приможа Роглича, а также пятым самым молодым победителем итальянской гонки за её историю после Джузеппе Саронни, победившего в 1978 году в 20 лет, Томас Деккера (2006 год), Филиппо Поццато (2003 год) и Рольфа Соренсена (1987). Кроме того, выпуск Тиррено-Адриатико-2021 стал самым быстрым в истории – средняя скорость составила 41,681 км/ч.

 

  Это вторая победа Тадея Погачара в генеральной классификации в этом сезоне после победы на Туре ОАЭ-2021. Он надел майку лидера «Гонки двух морей» после победы на 4-м этапе и удержал её до финала. В индивидуальной гонке на время на 8-м этапе Тадей Погачар, который является действующим чемпионом Словении в разделке, занял 4-е место, уступив на 10,1 км дистанции победителю этапа и своему основному сопернику в общем зачёте Вауту ван Арту (Jumbo-Visma) 12 секунд.

 

  В итоге в генеральной классификации Тадей Погачар (UAE Team Emirates) одержал победу с преимуществом в 1 минуту 3 секунды. Призёрами Тиррено-Адриатико-2021 стали Ваут ван Арт и испанский велогонщик команды Bahrain-Victorious Микель Ланда, уступивший Погачару 3 минуты 57 секунд.

 

  Помимо майки лидера общего зачёта Тадей Погачара выиграл белую майку лучшего молодого гонщика и майку горного короля. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) стал победителем очковой классификации.

 

  Победитель двух этапов Тиррено-Адриатико-2021 Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix) получил приз как самый атакующий гонщик.

 

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар – победитель Тиррено-Адриатико-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Я начал сезон с большими надеждами на Туре ОАЭ-2021, который был моей первой целью и где я был в хорошей форме. В хорошей форме был и здесь. Чувствовал некоторое давление бороться за победу, но единственным, кто оказывает на меня давление, являюсь я сам.  Это была тяжёлая неделя гонки, и она чувствуется в ногах.  И это одна из самых престижных недельных велогонок, поэтому я очень счастлив, что одержал победу.  Теперь отдохну и начну готовиться к Туру Страны Басков».

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Эта победа на этапе даёт уверенность на остальной сезон. Для разделки мы поменяли оборудование на моём велосипеде и работали над моей посадкой. Вчера у меня был шанс сберечь силы для сегодняшнего этапа. Учитывая, как я выступал на этой неделе, я подошёл к пику формы после долгого периода тренировок. Приехал сюда, чтобы выступить как можно лучше, и я рад, что занял второе место, проиграл лишь победителю Тур де Франс. Теперь главное – восстановиться до старта Милан-Сан-Ремо-2021».

 

  Микель Ланда (Bahrain-Victorious): «В прошлом я упускал итоговый подиум Тур де Франс и Джиро д’Италия из-за финальной разделки. Поэтому очень рад, что сегодня удержал третье место. Перед гонкой мы изучали стартовый лист и отметили от десяти до двадцати топовых гонщиков, претендентов на генеральную классификацию. Так что занять место в тройке сильнейших – хорошее достижение и вдохновляющий знак перед следующими гонками».

 

  Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix): «Супердоволен неделей гонки, на которой одержал две победы. Я готов к Милан-Сан-Ремо. Последних двух дней мне хватило, чтобы восстановиться после моей победы на 5-м этапе, где я вышел за пределы своих возможностей. В субботу будет совсем другая гонка».

 

 

Результаты Тиррено-Адриатико-2021

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Железный велогонщик Алексей Ще ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Буквально пар дней тому назад случайно попалось на глаза видео об этом сверх_вело-марафоне. Это просто неРЕАЛЬНО круто, интересно но, блин, как же опасно. Респект таким гонцам за выносливость и терпёжку, снимаю шляпу hi

    Кстати, там же на Ю-Тубе есть ролик, как група сопровждения делает фотки, видео во время этого вело-марафона, короче говоря тоже весьма интересное закулисье (рекомендую к просмотру) 

  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кюнг просто очумел когда увидел и что ВВА его обошёл, может даже выругался не на камеру, когда понял что его победу вырвали (на второй половине дистанции). Первые 4 места протокола - все в разных спец.майках...красиво смотрелось.

    Ланде который в итоге с бронзовой медалью ТА ещё очень повезло, что ITT всего на 10 км. + идущим за ним в генерале был Берналь, а не к примеру Алмейда, а то бы потерял Миакэль призовое место на подиуме 100% (надо хоть как то улучшать_ся в этом деле испанцу).

    Кстати, я бы на месте оргов ТА последний этап, который всегда инд.разделка немного удлинил по дистанции, где то на км. 7-9. Думаю было бы больше интриги в генерале под финиш.

    Цитата: GTX
    Машина

    Кто именно? Там первые три места все три многоцилиндровые автовеломашины) Ну и у Погачара тоже "под капотом" движок не хилый если брать разделку)
     

  • serhio
    Филиппо Ганна: «Я человек, а н ... (1)
    serhio-Фото
    Ганна мощь,он ещё покажет,он очень хорошо едет разделки более длинные+на фоне усталости
  • Gerasim
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    Gerasim-Фото
    Ваут просто космос, правильно заметили может выиграть любую гонку
  • Gerasim
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 7 (8)
    Gerasim-Фото
    Цитата: BlAr
    Даже не знаю, кто удивил больше - выигравший Ван Арт или проигравший Ганна!
    Так или иначе, гонка для Ваута сверхудачная. Всё-таки без команды бороться с Погачаром в горах - задача практически невыполнимая. Первая битва за генеральный зачёт для него вышла на славу!
    Да Ваут удивил, молодец. В будущем может стать суперским генеральщиком
  • Woterman 1980
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    Woterman 1980-Фото
    Да, Ганна проиграл неожиданно. И до одного места его ватты за 500
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Однако!!
    Но каков же тадей???? Невероятен! 
    Ваут его зовёт как победитель тдф, не иначе 
     

     

    Второй после победителя ТДФ - это почти как Примож Роглич) только с сильной разделкой на заключительном этапе) 

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул, Тадей Погач ... (9)
    SportSpirit-Фото
    Именно о нем в заключительном предложении)
  • diveman
    Хет-трик Приможа Роглича на ве ... (10)
    diveman-Фото
    На следующем этапе все вернулось Рогличу сполна.
  • velodoctor
    Ваут ван Арт – победитель 7 эт ... (8)
    velodoctor-Фото

    Да любопытное заявление. А-ля томас будет ещё один. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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