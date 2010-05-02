Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2020

Earl57

Тур де Франс-2020. Результаты ... (180) Цитата: Zhanzhak А я вот не уверена, что если Лопес уйдёт из Астаны, то зафеерит. Вот, кто из ушедших показал лучший результат когда ушёл? Ни кто. Ару тоже за жирным контрактом побежал и что? Сдулся. Вальгрен, Корт, Ланда... Ару. Дело их конечно, деньги далеко не маловажный фактор, все понимаю, но...

Я бы в этот список еще Диего Розу добавила. И тихо тлеет в душе надежда, что для него еще не всё потеряно.

Александра

Первый подиум Ричи Порта на Ту ... (8) Помню его слезы и отчаяние на прошлом Туре, когда пришлось сходить после падения. Сколько раз судьба его била, и не сосчитать сразу. Этот подиум заслужен буквально потом и кровью. И, наверное, не без горечи победа, так спокойно, с оттенком фатализма звучали его слова в интерью после того, как стало понятно, что Порт занял третье место. Возможно, впереди Ричи еще ждут красивые победы. Очень хотелось бы этого пожелать, и очень хотелось бы, чтобы так и было.

Zhanzhak

Тур де Франс-2020. Результаты ... (180) А я вот не уверена, что если Лопес уйдёт из Астаны, то зафеерит. Вот, кто из ушедших показал лучший результат когда ушёл? Ни кто. Ару тоже за жирным контрактом побежал и что? Сдулся. Вальгрен, Корт, Ланда... Ару. Дело их конечно, деньги далеко не маловажный фактор, все понимаю, но...



В Астане ему лучше, его физику изучили, знают все его подводные камни и слабые места. А новая команда, это подготовка с нуля. Время на адаптацию. Если бы все кто ушёл поднялись бы на голову выше, то другое дело, вопросов нет.



Пишу не потому что за Астану, а потому что это так, результат ушедших нулевой.



Имхо.

Спорить и доказывать никому ничего не собираюсь. Это просто Мое мнение.

Nesh

Велокоманда Jumbo-Visma – поди ... (1) Я до сих пор не верю что Примож проиграл, жаль его. На сегодня он самый популярный гонщик в пелотоне, очень многие болели за него. Погочара с победой, будем надеятся что она была честной, иначе он сломает себе карьеру.

s75

Тур Словакии-2020. Этап 4 (2) Лаас добавил третье место к двум победам. Только бы не опять в континентальное "болото" на следующий год... У Ходега (Ходжа) в этом году совсем не клеится.

Student

Тур де Франс-2020. Результаты ... (180) Цитата: rude_rider Погачар..нет слов..охота за ним теперь.арабам срочно поднимать зп ему)))) Думаю ему и там не плохо. Цитата: Николай Степаныч И радость за старину Порта. Вечный претендент с начала 2010-х, наконец-то на подиуме гран-тура.

Тоже рад за Порта. Знал, что будет выше Роглича, но чтобы так сильо провалился Лопес не ожидал. Цитата: uran Что с Лопесом? 2 минуты Пино и Ланде, ну явно что-то не так. Он не когда не ездил разделки такого уровня на совревнованиях такого уровня. Цитата: patar Я тоже не болельщик Астаны и Лопеза. Но королевскую гору он выиграл. И пусть он не так хорош в разделке (как в свое время тот же Вальверде), победы у него никто не отменит. Видно, что в Астане он растёт и усовершенствуется с каждым годом. Не стоит так пренебрежительно отзываться о том, кто достоин. Та нет застой в результатах, он и раньше в горах хорошо отстреливал, но вот в раздклке потерял в этом году, то что Порт возьмёт я верил, но боялся, что когда Ричи нагонит Лопеса, тот остралит и будет всё на тоненького, но Лопес провалился. Ему надо уже менять команду, в поисках луичшего. Цитата: Крайний Цитата: Kreo69 Пино поймает удачу Перспективы Пино как генеральщика под огромным вопросом. Ему не хватает здоровья на 3 недели. Судя по отношению команды (не первый раз), он отличный товарищ, замечательный человек. Его тащат, подерживают, делают ставку. Но проблема в его здоровье. Перспективы Пино как генеральщика под огромным вопросом. Ему не хватает здоровья на 3 недели. Судя по отношению команды (не первый раз), он отличный товарищ, замечательный человек. Его тащат, подерживают, делают ставку. Но проблема в его здоровье. Проблема в том что он француз, как и Барде) Цитата: motte Цитата: Kreo69 Вот просто сравните эту победу Погачара с прошлогодней победой Берналя )))



На мой взгляд то, что было сегодня, в современном велоспорте вещь почти невероятная - 3 майки на плечах одного человека.



И в понедельник ему всего-то 22 исполнится!

Феномен от бога!

И в понедельник ему всего-то 22 исполнится!Феномен от бога! Три майки, три этапа это нечто, давно такого не было и вот снова) Цитата: rude_rider Цитата: Earl57 Цитата: Серафим Меня удивил не столько Погачар, поскольку верил в него изначально, сколько Ричи Порт.

Ричард, ты проехал свою лучшую гонку в жизни, будешь на подиуме в Париже, у тебя родился ребенок. Столько удивительных событий после стольких неудач.

Проклятие снято. Не поздравляю заранее из суеверия, но завтра обязательно.



Ричи полушутя говорил, что у него на этом Туре есть телохранитель. Который очень ответственно относится к своей задаче быть рядом с маленьким и худеньким Ричи. Своим большим телом защищать его от ветров, брать для Ричи питание и подвозить после проколов и поломок. А когда тяжелый Мадс в горах вынужден был отступать, на вахту заступал маленький и легкий горняк Кенни Элисон. И однажды Порту очень пригодилось что Кенни такой же комплекции. Когда в кризисной ситуации Элисон отдал Порту свой велосипед. По словам самого Ричи, если бы ему пришлось взять велосипед Стейвена, то он едва доставал бы педалей. А у Кенни такая же маленькая ростовка, что и у Ричи. Поэтому Порт смог догнать группу генеральщиков. Так что команда имеет значение.

Ричи полушутя говорил, что у него на этом Туре есть телохранитель. Который очень ответственно относится к своей задаче быть рядом с маленьким и худеньким Ричи. Своим большим телом защищать его от ветров, брать для Ричи питание и подвозить после проколов и поломок. А когда тяжелый Мадс в горах вынужден был отступать, на вахту заступал маленький и легкий горняк Кенни Элисон. И однажды Порту очень пригодилось что Кенни такой же комплекции. Когда в кризисной ситуации Элисон отдал Порту свой велосипед. По словам самого Ричи, если бы ему пришлось взять велосипед Стейвена, то он едва доставал бы педалей. А у Кенни такая же маленькая ростовка, что и у Ричи. Поэтому Порт смог догнать группу генеральщиков. Так что команда имеет значение. Ну там пчелы его подтащили.а не команда.Пчелы же супер уверенные были.Прям раздавали направо и налево.Роглич не слил разделку однозначно.Погачар просто прошил всех ....подозрительно? Да есть такое Вот до сих пор благодарен Джумбо, наверное, таким образом уважили спортсмена. Рад за Ричи.

Бакеша

Предварительные составы команд ... (34) Многие генменеджеры спешат поставить как можно сильные составы именно на Джиро ... ситуация такова, что никто не уверен вуэльта в этом году пройдет на должном уровне

EL-Fenomeno

Первый подиум Ричи Порта на Ту ... (8) Порт трудяга наконец то добился своего. Считаю что именно он проехал позавчера разделку своей жизни. Вот и заслуженная награда. Кроме того незабываем, что Ричи как и Тадей поймали на этом Туре ненужные минуты в пасив, когда отстали на ветрах. А ещё верю, что в будущем такую же награду в виде подиума ГТ получит за свои труды и М.Ланда, который блин-блинский снова 4-й(

s75

Предварительные составы команд ... (34) У Инеос на 146% едут Томас, Харт, Пиппо, Пуччио, плюс досрочно сняли с Тура Кастро (надеюсь для ЧМ, а не на второй ГТ подряд), последние гонки очень в порядке был Нарваез; если не перебросят на Вуэльту, то на помощь в горах (м.б. и за этапом) поедет Соса; Данбар поломался, Энао только восстанавливается после своих злоключений. Деннис? Было бы интересно, три разделки. (еще бы взять Фрума)

velodoctor

Тур де Франс-2020. Результаты ... (180) Мне 11 запомнился сильно из-за Фоклера.