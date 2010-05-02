Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2020

|
Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар поедет групповую гонку чемпионата мира по велоспорту-2020
Тадей Погачар, словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, вчера ставший победителем Тур де Франс-2020, а сегодня отмечающий своё 22-летие, объявил, что 27 сентября примет участие в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020.
Photo ©A.S.O/Pauline Ballet
Тадей Погачар: «Это было долгое путешествие, которое хорошо началось до старта в Ницце и закончилось великолепно.
С самого начала года центром моего сезона был Тур де Франс. Подготовка шла идеально – хорошо спланированные тренировочные лагеря и план тренировок во время изоляции. Я не терял концентрации даже в сложные моменты, когда гонки остановились. На Большую Петлю я приехал в хорошей форме.
Во время гонки мы потеряли двух товарищей, но команда сохранила отличную атмосферу, в которой было приятно работать. Вместе с товарищами по команде и персоналом мы каждый день справлялись с вызовами, которые бросал Тур де Франс, старались не терять спокойствия, сохранять концентрацию.
27 сентября я приму участие в чемпионате мира по велоспорту в Имоле. Еще не знаю маршрут, но мне сказали, что он будет очень трудным, а мне нравится такой тип гонки. Дистанция протяжённая и очень трудная. Надеюсь на лучшее. У Словении сильная сборная, посмотрим, какими будут наши шансы на этой гонке».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (3)
- Просмотров
- (607)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
Earl57
Тур де Франс-2020. Результаты ... (180)
Цитата: Zhanzhak
А я вот не уверена, что если Лопес уйдёт из Астаны, то зафеерит. Вот, кто из ушедших показал лучший результат когда ушёл? Ни кто. Ару тоже за жирным контрактом побежал и что? Сдулся. Вальгрен, Корт, Ланда... Ару. Дело их конечно, деньги далеко не маловажный фактор, все понимаю, но...
Я бы в этот список еще Диего Розу добавила. И тихо тлеет в душе надежда, что для него еще не всё потеряно.
-
Александра
Первый подиум Ричи Порта на Ту ... (8)
Помню его слезы и отчаяние на прошлом Туре, когда пришлось сходить после падения. Сколько раз судьба его била, и не сосчитать сразу. Этот подиум заслужен буквально потом и кровью. И, наверное, не без горечи победа, так спокойно, с оттенком фатализма звучали его слова в интерью после того, как стало понятно, что Порт занял третье место.
Возможно, впереди Ричи еще ждут красивые победы. Очень хотелось бы этого пожелать, и очень хотелось бы, чтобы так и было.
-
Zhanzhak
Тур де Франс-2020. Результаты ... (180)
А я вот не уверена, что если Лопес уйдёт из Астаны, то зафеерит. Вот, кто из ушедших показал лучший результат когда ушёл? Ни кто. Ару тоже за жирным контрактом побежал и что? Сдулся. Вальгрен, Корт, Ланда... Ару. Дело их конечно, деньги далеко не маловажный фактор, все понимаю, но...
В Астане ему лучше, его физику изучили, знают все его подводные камни и слабые места. А новая команда, это подготовка с нуля. Время на адаптацию. Если бы все кто ушёл поднялись бы на голову выше, то другое дело, вопросов нет.
Пишу не потому что за Астану, а потому что это так, результат ушедших нулевой.
Имхо.
Спорить и доказывать никому ничего не собираюсь. Это просто Мое мнение.
-
Nesh
Велокоманда Jumbo-Visma – поди ... (1)
Я до сих пор не верю что Примож проиграл, жаль его. На сегодня он самый популярный гонщик в пелотоне, очень многие болели за него. Погочара с победой, будем надеятся что она была честной, иначе он сломает себе карьеру.
-
s75
Тур Словакии-2020. Этап 4 (2)
Лаас добавил третье место к двум победам. Только бы не опять в континентальное "болото" на следующий год... У Ходега (Ходжа) в этом году совсем не клеится.
-
Student
Тур де Франс-2020. Результаты ... (180)
Цитата: rude_rider
Погачар..нет слов..охота за ним теперь.арабам срочно поднимать зп ему))))
Думаю ему и там не плохо.
Цитата: Николай Степаныч
И радость за старину Порта. Вечный претендент с начала 2010-х, наконец-то на подиуме гран-тура.
Тоже рад за Порта. Знал, что будет выше Роглича, но чтобы так сильо провалился Лопес не ожидал.
Цитата: uran
Что с Лопесом? 2 минуты Пино и Ланде, ну явно что-то не так.
Он не когда не ездил разделки такого уровня на совревнованиях такого уровня.
Цитата: patar
Я тоже не болельщик Астаны и Лопеза. Но королевскую гору он выиграл. И пусть он не так хорош в разделке (как в свое время тот же Вальверде), победы у него никто не отменит. Видно, что в Астане он растёт и усовершенствуется с каждым годом. Не стоит так пренебрежительно отзываться о том, кто достоин.
Та нет застой в результатах, он и раньше в горах хорошо отстреливал, но вот в раздклке потерял в этом году, то что Порт возьмёт я верил, но боялся, что когда Ричи нагонит Лопеса, тот остралит и будет всё на тоненького, но Лопес провалился. Ему надо уже менять команду, в поисках луичшего.
Цитата: Крайний
Цитата: Kreo69
Пино поймает удачу
Перспективы Пино как генеральщика под огромным вопросом. Ему не хватает здоровья на 3 недели. Судя по отношению команды (не первый раз), он отличный товарищ, замечательный человек. Его тащат, подерживают, делают ставку. Но проблема в его здоровье.
Проблема в том что он француз, как и Барде)
Цитата: motte
Цитата: Kreo69
Вот просто сравните эту победу Погачара с прошлогодней победой Берналя )))
На мой взгляд то, что было сегодня, в современном велоспорте вещь почти невероятная - 3 майки на плечах одного человека.
И в понедельник ему всего-то 22 исполнится!
Феномен от бога!
Три майки, три этапа это нечто, давно такого не было и вот снова)
Цитата: rude_rider
Цитата: Earl57
Цитата: Серафим
Меня удивил не столько Погачар, поскольку верил в него изначально, сколько Ричи Порт.
Ричард, ты проехал свою лучшую гонку в жизни, будешь на подиуме в Париже, у тебя родился ребенок. Столько удивительных событий после стольких неудач.
Проклятие снято. Не поздравляю заранее из суеверия, но завтра обязательно.
Ричи полушутя говорил, что у него на этом Туре есть телохранитель. Который очень ответственно относится к своей задаче быть рядом с маленьким и худеньким Ричи. Своим большим телом защищать его от ветров, брать для Ричи питание и подвозить после проколов и поломок. А когда тяжелый Мадс в горах вынужден был отступать, на вахту заступал маленький и легкий горняк Кенни Элисон. И однажды Порту очень пригодилось что Кенни такой же комплекции. Когда в кризисной ситуации Элисон отдал Порту свой велосипед. По словам самого Ричи, если бы ему пришлось взять велосипед Стейвена, то он едва доставал бы педалей. А у Кенни такая же маленькая ростовка, что и у Ричи. Поэтому Порт смог догнать группу генеральщиков. Так что команда имеет значение.
Ну там пчелы его подтащили.а не команда.Пчелы же супер уверенные были.Прям раздавали направо и налево.Роглич не слил разделку однозначно.Погачар просто прошил всех ....подозрительно? Да есть такое
Вот до сих пор благодарен Джумбо, наверное, таким образом уважили спортсмена. Рад за Ричи.
-
Бакеша
Предварительные составы команд ... (34)
Многие генменеджеры спешат поставить как можно сильные составы именно на Джиро ... ситуация такова, что никто не уверен вуэльта в этом году пройдет на должном уровне
-
EL-Fenomeno
Первый подиум Ричи Порта на Ту ... (8)
Порт трудяга наконец то добился своего. Считаю что именно он проехал позавчера разделку своей жизни. Вот и заслуженная награда. Кроме того незабываем, что Ричи как и Тадей поймали на этом Туре ненужные минуты в пасив, когда отстали на ветрах.
А ещё верю, что в будущем такую же награду в виде подиума ГТ получит за свои труды и М.Ланда, который блин-блинский снова 4-й(
-
s75
Предварительные составы команд ... (34)
У Инеос на 146% едут Томас, Харт, Пиппо, Пуччио, плюс досрочно сняли с Тура Кастро (надеюсь для ЧМ, а не на второй ГТ подряд), последние гонки очень в порядке был Нарваез; если не перебросят на Вуэльту, то на помощь в горах (м.б. и за этапом) поедет Соса; Данбар поломался, Энао только восстанавливается после своих злоключений. Деннис? Было бы интересно, три разделки. (еще бы взять Фрума)
-
Страницы истории велоспорта