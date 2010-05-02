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Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2020

Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар поедет групповую гонку чемпионата мира по велоспорту-2020

 

 

  Тадей Погачар, словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, вчера ставший победителем Тур де Франс-2020, а сегодня отмечающий своё 22-летие, объявил, что 27 сентября примет участие в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2020.

 

Победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар примет участие в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2020

Photo ©A.S.O/Pauline Ballet

 

  Тадей Погачар: «Это было долгое путешествие, которое хорошо началось до старта в Ницце и закончилось великолепно.

 

  С самого начала года центром моего сезона был Тур де Франс. Подготовка шла идеально – хорошо спланированные тренировочные лагеря и план тренировок во время изоляции. Я не терял концентрации даже в сложные моменты, когда гонки остановились. На Большую Петлю я приехал в хорошей форме.

 

  Во время гонки мы потеряли двух товарищей, но команда сохранила отличную атмосферу, в которой было приятно работать. Вместе с товарищами по команде и персоналом мы каждый день справлялись с вызовами, которые бросал Тур де Франс, старались не терять спокойствия, сохранять концентрацию.

 

  27 сентября я приму участие в чемпионате мира по велоспорту в Имоле. Еще не знаю маршрут, но мне сказали, что он будет очень трудным, а мне нравится такой тип гонки. Дистанция протяжённая и очень трудная. Надеюсь на лучшее. У Словении сильная сборная, посмотрим, какими будут наши шансы на этой гонке».

 

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Богдан

    Bogdan

    Сегодня, 15:17 | Регистрация: 11.07.2018

    Ну там их на допинг проверяют, или как?

  2. Имя: Тимур

    Rumi

    Сегодня, 16:08 | Регистрация: 2.05.2010

    У Тадея много интересных планов)) Ни пуха!

    https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_Crown_of_Cycling

  3. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 28.06.2017

    Самое интересное, кто в сборной лидером будет?

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Комментарии

  • Earl57
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (180)
    Earl57-Фото

    Цитата: Zhanzhak
    А я вот не уверена, что если Лопес уйдёт из Астаны, то зафеерит. Вот, кто из ушедших показал лучший результат когда ушёл? Ни кто. Ару тоже за жирным контрактом побежал и что? Сдулся. Вальгрен, Корт, Ланда... Ару. Дело их конечно, деньги далеко не маловажный фактор, все понимаю, но...

    Я бы в этот список еще Диего Розу добавила. И тихо тлеет в душе надежда, что для него еще не всё потеряно.

  • Александра
    Первый подиум Ричи Порта на Ту ... (8)
    Александра-Фото

    Помню его слезы и отчаяние на прошлом Туре, когда пришлось сходить после падения. Сколько раз судьба его била, и не сосчитать сразу. Этот подиум заслужен буквально потом и кровью. И, наверное, не без горечи победа, так спокойно, с оттенком фатализма звучали его слова в интерью после того, как стало понятно, что Порт занял третье место.

    Возможно, впереди Ричи еще ждут красивые победы. Очень хотелось бы этого пожелать, и очень хотелось бы, чтобы так и было.

  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (180)
    Zhanzhak-Фото
    А я вот не уверена, что если Лопес уйдёт из Астаны, то зафеерит. Вот, кто из ушедших показал лучший результат когда ушёл? Ни кто. Ару тоже за жирным контрактом побежал и что? Сдулся. Вальгрен, Корт, Ланда... Ару. Дело их конечно, деньги далеко не маловажный фактор, все понимаю, но...

    В Астане ему лучше, его физику изучили, знают все его подводные камни и слабые места. А новая команда, это подготовка с нуля. Время на адаптацию. Если бы все кто ушёл поднялись бы на голову выше, то другое дело, вопросов нет.

    Пишу не потому что за Астану, а потому что это так, результат ушедших нулевой.

    Имхо.
    Спорить и доказывать никому ничего не собираюсь. Это просто Мое мнение.
  • Nesh
    Велокоманда Jumbo-Visma – поди ... (1)
    Nesh-Фото

    Я до сих пор не верю что Примож проиграл, жаль его. На сегодня он самый популярный гонщик в пелотоне, очень многие болели за него. Погочара с победой, будем надеятся что  она была честной, иначе он сломает себе карьеру.

  • s75
    Тур Словакии-2020. Этап 4 (2)
    s75-Фото

    Лаас добавил третье место к двум победам. Только бы не опять в континентальное "болото" на следующий год... У Ходега (Ходжа) в этом году совсем не клеится.

  • Student
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (180)
    Student-Фото

    Цитата: rude_rider
    Погачар..нет слов..охота за ним теперь.арабам срочно поднимать зп ему))))

    Думаю ему и там не плохо.

    Цитата: Николай Степаныч
    И радость за старину Порта. Вечный претендент с начала 2010-х, наконец-то на подиуме гран-тура.

    Тоже рад за Порта. Знал, что будет выше Роглича, но чтобы так сильо провалился Лопес не ожидал.

    Цитата: uran
    Что с Лопесом? 2 минуты Пино и Ланде, ну явно что-то не так.

    Он не когда не ездил разделки такого уровня на совревнованиях такого уровня.

    Цитата: patar
    Я тоже не болельщик Астаны и Лопеза. Но королевскую гору он выиграл. И пусть он не так хорош в разделке (как в свое время тот же Вальверде), победы у него никто не отменит. Видно, что в Астане он растёт и усовершенствуется с каждым годом. Не стоит так пренебрежительно отзываться о том, кто достоин.

    Та нет застой в результатах, он и раньше в горах хорошо отстреливал, но вот в раздклке потерял в этом году, то что Порт возьмёт я верил, но боялся, что когда Ричи нагонит Лопеса, тот остралит и будет всё на тоненького, но Лопес провалился. Ему надо уже менять команду, в поисках луичшего.

    Цитата: Крайний
    Цитата: Kreo69
    Пино поймает удачу
    Перспективы Пино как генеральщика под огромным вопросом. Ему не хватает здоровья на 3 недели. Судя по отношению команды (не первый раз), он отличный товарищ, замечательный человек. Его тащат, подерживают, делают ставку. Но проблема в его здоровье.

    Проблема в том что он француз, как и Барде)

    Цитата: motte
    Цитата: Kreo69
    Вот просто сравните эту победу Погачара с прошлогодней победой Берналя )))
     
    На мой взгляд то, что было сегодня, в современном велоспорте вещь почти невероятная - 3 майки на плечах одного человека.

    И в понедельник ему всего-то 22 исполнится!
    Феномен от бога!

    Три майки, три этапа это нечто, давно такого не было и вот снова)

    Цитата: rude_rider
    Цитата: Earl57
    Цитата: Серафим
     Меня удивил не столько Погачар, поскольку верил в него изначально, сколько Ричи Порт. 
      Ричард, ты проехал свою лучшую гонку в жизни, будешь на подиуме в Париже, у тебя родился ребенок. Столько удивительных событий после стольких неудач.
      Проклятие снято.  Не поздравляю заранее из суеверия, но завтра обязательно.     

    Ричи полушутя говорил, что у него на этом Туре есть телохранитель. Который очень ответственно относится к своей задаче быть рядом с маленьким и худеньким Ричи. Своим большим телом защищать его от ветров, брать для Ричи питание и подвозить после проколов и поломок. А когда  тяжелый Мадс в горах вынужден был отступать, на вахту заступал маленький и легкий горняк Кенни Элисон. И однажды Порту очень пригодилось что Кенни такой же комплекции. Когда в кризисной ситуации Элисон отдал Порту свой велосипед. По словам самого Ричи, если бы ему пришлось взять велосипед Стейвена, то он едва доставал бы педалей. А у Кенни такая же маленькая ростовка, что и у Ричи. Поэтому Порт смог догнать группу генеральщиков. Так что команда имеет значение.
    Ну там пчелы его подтащили.а не команда.Пчелы же супер уверенные были.Прям раздавали направо и налево.Роглич не слил разделку однозначно.Погачар просто прошил всех ....подозрительно? Да есть такое

    Вот до сих пор благодарен Джумбо, наверное, таким образом уважили спортсмена. Рад за Ричи.

     

     

  • Бакеша
    Предварительные составы команд ... (34)
    Бакеша-Фото
    Многие генменеджеры спешат поставить как можно сильные составы именно на Джиро ... ситуация такова, что никто не уверен вуэльта в этом году пройдет на должном уровне
  • EL-Fenomeno
    Первый подиум Ричи Порта на Ту ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото
    Порт трудяга наконец то добился своего. Считаю что именно он проехал позавчера разделку своей жизни. Вот и заслуженная награда. Кроме того незабываем, что Ричи как и Тадей поймали на этом Туре ненужные минуты в пасив, когда отстали на ветрах. А ещё верю, что в будущем такую же награду в виде подиума ГТ получит за свои труды и М.Ланда, который блин-блинский снова 4-й(
  • s75
    Предварительные составы команд ... (34)
    s75-Фото

    У Инеос на 146% едут Томас, Харт, Пиппо, Пуччио, плюс досрочно сняли с Тура Кастро (надеюсь для ЧМ, а не на второй ГТ подряд), последние гонки очень в порядке был Нарваез; если не перебросят на Вуэльту, то на помощь в горах (м.б. и за этапом) поедет Соса; Данбар поломался, Энао только восстанавливается после своих злоключений. Деннис? Было бы интересно, три разделки. (еще бы взять Фрума)

  • velodoctor
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (180)
    velodoctor-Фото
    Мне 11 запомнился сильно из-за Фоклера.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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