Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар и Ваут ван Арт о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар стал победителем 4-го королевского горного этапа Тиррено-Адриатико-2021 с финишем на Прати-ди-Тиво. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates остался без товарищей по команде за 9 км до финиша, но отвечал на атаки соперников на финальном подъёме. За 5,7 км до финиша Тадей Погачар атаковал, добрал уехавшего ранее Геранта Томаса (Ineos Grenadiers). За 5 км до финиша атаковал ещё раз и поехал в одиночку и одержал первую в карьере победу на этапе Тиррено-Адриатико, а также надел майку лидера. После Приможа Роглича Тадей Погачар стал вторым словенским велогонщиком, возглавившим генеральную классификацию «Гонки двух морей».

Саймон Йейтс (BikeExchange), атаковавший за 3,1 км до финиша, не смог добрать Погачара и пересёк финиш вторым. Лидировавший в генеральной классификации Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) потерял майку лидера и теперь проигрывает в генеральной классификации Тадею Погачару 35 секунд.

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Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня был очень тяжёлый этап. Моя команда великолепно работала, закрывала просвет, созданный отрывом, а потом я сделал всё, что мог на финальном подъёме. Очень доволен своей формой и этой победой! Сейчас я лидирую, но теперь у меня новая задача – удержать майку лидера, впереди ещё три этапа. Будет трудно, но у меня сильная команда, я готов защищать лидерство.

Я поехал рано, потому что мог набрать больше секунд. Делая такой ход, можно и проиграть, но можно и много выиграть. Я видел, что Саймон Йейтс подъехал очень близко, но ему пришлось прикладывать слишком много сил, чтобы меня догнать. Я чувствовал, что он идёт на пределе».

Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Хотелось бы удержаться подольше, получить больше поддержки от других команд, но Тадей атаковал довольно рано, что было не в мою пользу. Мне пришлось ехать своей скоростью – постоянная скорость мне подходит больше всего. Трудности добавило то, что оказался на ветру. Я надеялся на помощь других гонщиков, но быстро понял, что помочь себе могу только сам. Представлял, что еду своего рода разделку, в конце выложился по полной.

Думаю, я сделал всё, что мог. Я доволен сегодняшним выступлением, взял максимум возможного.

У Тадея хорошее преимущество в 35 секунд, но впереди ещё три этапа. Я смотрю вперёд, а не назад. Следующие этапы должны мне подходить. Мы всё ещё нацелены на победу в общем зачёте, будем стараться до конца. Гонка ещё не закончена. Теперь не скрываю, что борюсь за генеральную классификацию. Совершенно логично, что победитель Тур де Франс-2020 забрал у меня сегодня майку лидера».