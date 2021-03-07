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Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

Тадей Погачар и Ваут ван Арт о 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2021

 

 

  Тадей Погачар стал победителем 4-го королевского горного этапа Тиррено-Адриатико-2021 с финишем на Прати-ди-Тиво. 22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates остался без товарищей по команде за 9 км до финиша, но отвечал на атаки соперников на финальном подъёме. За 5,7 км до финиша Тадей Погачар атаковал, добрал уехавшего ранее Геранта Томаса (Ineos Grenadiers). За 5 км до финиша атаковал ещё раз и поехал в одиночку и одержал первую в карьере победу на этапе Тиррено-Адриатико, а также надел майку лидера. После Приможа Роглича Тадей Погачар стал вторым словенским велогонщиком, возглавившим генеральную классификацию «Гонки двух морей».

 

  Саймон  Йейтс  (BikeExchange), атаковавший за 3,1 км до финиша, не смог добрать Погачара и пересёк финиш вторым. Лидировавший в генеральной классификации Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) потерял майку лидера и теперь проигрывает в генеральной классификации Тадею Погачару 35 секунд.

 

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

Тадей Погачар – победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

 

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

  Тадей Погачар (UAE Team Emirates): «Сегодня был очень тяжёлый этап. Моя команда великолепно работала, закрывала просвет, созданный отрывом, а потом я сделал всё, что мог на финальном подъёме. Очень доволен своей формой и этой победой!  Сейчас я лидирую, но теперь у меня новая задача – удержать майку лидера, впереди ещё три этапа. Будет трудно, но у меня сильная команда, я готов защищать лидерство.

 

  Я поехал рано, потому что мог набрать больше секунд. Делая такой ход, можно и проиграть, но можно и много выиграть. Я видел, что Саймон Йейтс подъехал очень близко, но ему пришлось прикладывать слишком много сил, чтобы меня догнать. Я чувствовал, что он идёт на пределе».

 

  Ваут ван Арт (Jumbo-Visma): «Хотелось бы удержаться подольше, получить больше поддержки от других команд, но Тадей атаковал довольно рано, что было не в мою пользу. Мне пришлось ехать своей скоростью – постоянная скорость мне подходит больше всего. Трудности добавило то, что оказался на ветру. Я надеялся на помощь других гонщиков, но быстро понял, что помочь себе могу только сам. Представлял, что еду своего рода разделку, в конце выложился по полной.

 

 Думаю, я сделал всё, что мог. Я доволен сегодняшним выступлением, взял максимум возможного.

 

   У Тадея хорошее преимущество в 35 секунд, но впереди ещё три этапа. Я смотрю вперёд, а не назад. Следующие этапы должны мне подходить. Мы всё ещё нацелены на победу в общем зачёте, будем стараться до конца. Гонка ещё не закончена. Теперь не скрываю, что борюсь за генеральную классификацию. Совершенно логично, что победитель Тур де Франс-2020 забрал у меня сегодня майку лидера».

 

Результаты 4 этапа Тиррено-Адриатико-2021

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico Тиррено-Адриатико-2021 многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • flugegeheimen
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    flugegeheimen-Фото
    Много кто угадал победителя Тур де Франс и особенно Джиро 2020?
  • flugegeheimen
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    flugegeheimen-Фото
    Бора какая-то разобранная в этом году.
  • Адриен
    Бывший врач велокоманды Sky пр ... (8)
    Адриен-Фото

    Вообще, на мой взгляд, следует установить некий срок давности по подобным делам. Ну что это - почти шесть лет прошло и вбрасывается вот такое "топливо" для скандала. Этакий "привет" из прошлого, причем из далекого. Всё надо решать по горячим следам. Выиграл - взяли анализы - поймали - вот тут ничего не поделаешь, отвечай по правилам и законам. А когда прошла уже целая эпоха - по меркам спортивной карьеры - чего кулаками, правилами и кодексами размахивать ? Поезд ушел, всё изменилось, поменялось, утекло. И победы вписаны в летописи. Так что же, переписывать? Но ведь если всё пойдет по "честному" - так ВСЕХ чемпионов когда-нибудь сбросят с пьедестала, наука на месте не стоит , обязательно дойдут то того, что научатся выявлять кто, что и когда раньше применял... Поэтому, доктора конечно следует наказать - если есть веские доказательства - всё же должностное лицо и т.п. А спортсменов трогать не стоит, не нужно, побеждали, проигрывали, РАДОВАЛИ и огорчали нас, какие были эмоции, переживания, и на всём этом - крест, всё впустую? Я не согласен.

  • GTX
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    GTX-Фото
    Цитата: Sezar
    Роглич силен, но на этой гонке ему противостоит 3 эшелон. Как у них не выигрывать? В Италии едут ребята посерьезней и какая-то интрига все-таки есть. А здесь Роглич на длинной горе привез меньше минуты даже ажидуаровскому Аврелию. То есть вообще не вспотел.
    Ну Шахман то точно не 3 эшелон, может не в форме просто ибо в прошлом году на финишных торчках Страны басков обьежал и Погачара и остальную компанию
  • SportSpirit
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    SportSpirit-Фото

    Кроме Тадея и Ваута, меня в очередной раз на этой TA удивил мощный финишер Игита! acute 

     

    Имхо, один из гонщиков будущего, если ему не предусмотрена "асфальтовая карма". 

  • RVL
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    RVL-Фото

    Не соглашусь.вы просто поставьте деньги на исходы в вело, футболе...ну или теннисе, что бы сопоставимее было. По вашим личным ощущениям. Деньги вам подскажут;)
    Ну или где вы больше профи в вело, футболе, или вставках

  • Sezar
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    Sezar-Фото

    Роглич силен, но на этой гонке ему противостоит 3 эшелон. Как у них не выигрывать? В Италии едут ребята посерьезней и какая-то интрига все-таки есть. А здесь Роглич на длинной горе привез меньше минуты даже ажидуаровскому Аврелию. То есть вообще не вспотел.

  • kabachok
    Бывший врач велокоманды Sky пр ... (8)
    kabachok-Фото

    внезапно, ага.

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 4 (14)
    Sezar-Фото

    Миссия выполнена, Тадей молодец.

    Ван Арт и Алмейда красавцы, при везении могут когда- нибудь выиграть ГТ (Вуэльта, может даже Джиро). Иейтс показал, что могет, если без сливов. Все остальные-ниже ожиданий.

  • BlAr
    Париж-Ницца-2021. Этап 7 (15)
    BlAr-Фото
    Думаю, ему как минимум обидно ехать в отрыве, в том числе сольном, почти всю гонку, и дать себя обогнать на последней сотне метров!
    Не являюсь знатоком велосипедной этики, но считаю победу Роглича на этапе абсолютно нормальной. Если бы он обогнал ради бонуса своего товарища по команде - были бы вопросы. А так - почему нет?

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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