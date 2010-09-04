Тадей Погачар – призёр Тура Страны Басков-2021

Тадей Погачар финишировал на 3-м месте в общем зачёте Тура Страны Басков-2021

Финальный, королевский горный этап Тура Страны Басков-2021 проходил в напряжённой борьбе. Лидировавший в общем зачёте Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) не смог защитить свою позицию и в итоге завершил гонку 17-м.

Его товарищ по команде Тадей Погачар пытался спасти ситуацию, сначала стараясь сократить просвет до атаковавшего за 60 км до финиша соперника Приможа Роглича (Jumbo-Visma), а затем, когда Макналти не смог выдерживать темп, 22-летний словенский гонщик начал бороться за свою позицию в общем зачёте. Тадей Погачар сумел подняться на третью ступень подиума, уступив Приможу Рогличу, победителю Тура Страны Басков-2021, 1 минуту 7 секунд.

Photo (c) UAE Team Emirates/(c) BettiniPhoto

Тадей Погачар: «Мы надеялись, что этап сложится для нас по-другому. Сначала мы старались контролировать гонку, но когда Astana-Premier Tech атаковала, они смогли быстро создать просвет.

У нас в отрыве был Марк Хирши. Когда гонщики «Астаны» атаковали на вершине подъёма, мы просто потеряли несколько позиций. Они поехали на полной скорости, а мы – Брэндон, я, Йонас Вингегорд и один гонщик Ineos были на десятых позициях. Небольшой просвет закрыть сразу не удалось. После двух или трёх поворотов разрыв увеличился, мы потеряли контакт с первой группой.

Если бы атаковали на подъёме или на равнине, можно было усидеть, но невозможно поехать на спуске. Мы вернули назад Марка, старались догнать, но когда началась решающая часть этапа, Брэндон выпал, потому что тяжело ехать на полной скорости. Настала моя очередь бороться за возвращение в первую группу и подиум, мне пришлось приложить все силы на последних 40 км. Это был один из самых выматывающих этапов в моей карьере как физически, так и морально.

Конечно, хотелось бы бороться за победу, но это было невозможно.

Брэндон показал, что у него сильный характер. Он отличный гонщик с блестящим будущим. Мы отлично провели неделю, делали всё, что в наших силах, старались, и можем быть довольны».