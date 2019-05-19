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Тадей Погачар – победитель Тура Калифорнии-2019

Тадей Погачар, Серхио Игита, Каспер Асгрен о Туре Калифорнии-2019

 

 

  20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) стал самым молодым победителем Тура Калифорнии. 21-летний колумбийский гонщик Серхио Игита (Sergio Higuita), проехавший первую гонку в качестве гонщика команды  EF Education First, стал призёром Тура Калифорнии, поднявшись на вторую ступень подиума. 24-летний датский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) замкнул тройку лучших в генеральной классификации Тура Калифорнии-2019.

 

Тадей Погачар – победитель Тура Калифорнии-2019

 

  Тадей Погачар надел майку лидера Тура Калифорнии-2019 после победы на горном 6-м этапе и удержал первую позицию, в итоге опередив Серхио Игиту в общем зачёте на 16 секунд, Каспер Асгрен проиграл Погачару 17 секунд.

 

В свой первый сезон в профессионалах Тадей Погачар одержал первую в карьере победу в общем зачёте гонки Мирового тура, а первую победу в многодневной гонке категории 2.HC словенский гонщик отпраздновал в феврале, став победителем Вольты Альгарве-2019.

 

  Тадей Погачар: «Тур Калифорнии был моей главной целью в этом году. Я знал, что хорошо к ней подготовился, но сам немного удивлён, что одержал победу в генеральной классификации. Я очень счастлив, хочу вернуться сюда на следующий год.

 

  Я уже 10 лет занимаюсь велоспортом, многому научился, но ещё не знаю всего. Сначала в велоспорт пришёл мой брат, потом я тоже захотел пойти по его стопам. Он ушёл из спорта, а я продолжил.

 

  Хочу поблагодарить всех моих товарищей и персонал команды. Они много работали каждый день, эта жёлтая майка не только моя, она принадлежит всей команде UAE Team Emirates.

 

  Этап с финишем на горе Болди стал ключевым для меня на Туре Калифорнии, но эта победа выстраивалась в течение всей недели. Это была самая красивая победа в моей карьере. На том этапе последние несколько километров я, действительно, шёл на пределе. Когда я догнал Игиту, знал, что нельзя давать полный газ, так как он мог атаковать меня и забрать майку. Поэтому я просто поехал за ним или ехал рядом с ним. Я был готов, потому что изучил финиш заранее. Я просто прессовал Игиту, и он начал спринт первым, слишком быстро прошёл последний поворот. Я же поехал чуть медленнее, чтобы выйти на лучшую траекторию. Теперь я просто буду дальше развиваться и прогрессировать как гонщик».

 

  Серхио Игита: «Я очень доволен результатом и тем, что работаю в этой команде. Я всему учусь, это самое главное».

 

  Том Саутам, спортивный директор EF Education First: «Выступление Серхио на этой неделе было великолепным. Восхождение таланта. Мы все очень рады за Серхио.

 

  Знаю, что так говорить не принято, но мы ещё и разочарованы. Нам никак не удаётся выиграть эту гонку, всё время мы финишируем вторыми. Думали, что в этом году получится, но не удалось. Мы счастливы за Серхио, но нам всем хотелось большего».

 

  Каспер Асгрен: «Я уезжаю с Тура Калифорнии с первой победой в профессионалах, зелёной майкой, и этим прекрасным и неожиданным третьим местом в генеральной классификации. Всё это выводит меня на новый уровень уверенности в своих силах, в способностях проходить горы».

 

 

Результаты Тура Калифорнии-2019

 

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar Тур Калифорнии Tour of California гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не стоит забывать, что Кампо ехал посуху, в отличие от Роглича.
    Будь они в равных условиях, Роглич кинул бы Кампо около минуты.

  • SSS
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    SSS-Фото

    Роглика вели по времени, так что был бы Витя быстрее, то и Роглик бы ускорился насколько было бы нужно, несмотря на ободранную задницу.

  • Hammill
    Виктор Кампенартс о поражении ... (3)
    Hammill-Фото

    Хорошо, что этот эмоциональный парень не спринтер.

  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото

    И Дюмулен не горняк,но в одиночку забрал Джиро, ещё и присесть успев. Потому что не было сильной команды способной его укатать, да и горняки оказались пустыми. В прошлом году сильная команда была, плюс лидер ей соответствовал. Вот и получился эпик. На этой Джиро опять пусто. Всё-таки нынешняя Астана - не Скай, а Лопез - не Фрум. Да и Роглич в отличие от Йейтса не суётся в каждую дыру, пытаясь забрать как можно больше этапов.

    Да и вообще: горняк, не горняк - всё это по большей части условности. Если у человека есть на чём ехать, он едет. (И это я сейчас не про запрещённые препараты, либо технические средства).

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Это не истерия... это просто очень хочется) А прозвище Супермен вообще к достижениями в гонках не относится. Если не ошибаюсь, то во время тренировки на него напали и пытались ограбить. Он защищал велосипед и был ранен. Отсюда и Супермен.)
  • Alsh
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Alsh-Фото
    Вот здесь можно почитать про прозвище: http://vesti.kz/astana/244198/
  • Hammill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Hammill-Фото
    Возможно, Кусса просто экономят под горные этапы, которых пока что по большому счёту и не было. Так же, как и на прошлой Вуэльте Адама Йейтса под последние этапы берегли.
    Да и как тут уже заметили, укатывать Роглича некому. Может забрать по примеру Дюмулена.
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Cyrill-Фото

    Доброго всем вечера! Разделку смотрел кусками...извиняюсь. Результаты - вижу. Согласен, что если Роглич не "капнет" и как говорится "с концами", то вряд ли кто-то сможет что-либо ему противопоставить ... Нибс и Моллема будут выжидать "крови". Естественно Астана, Мичелтон и Бора попробуют что-то сделать в горах... А вот теперь самое ОГРОМНОЕ ИЗВИНИТЕ нашим казахским братьям - уважаемые, а с каких таких достижений вы уже второй год называете Лопеса СУПЕРМЕНОМ и прямо-таки обещаете, что он вот-вот возьмёт не то, что Джиро, но даже ТДФ ??? Я опять таки ИЗВИНЯЮСЬ (без подколов) - Фрум, Нибали, Демюлен, Геррантс, Кинтана (???) ... Лопес - ВЫ не чувствуете РАЗНИЦУ просто в ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ задатках ???? Да, выражаю моё восхищение СУПЕРспособностями Мигеля, но всё же вот эта истерия что вот-вот, вот буквально завтра ... извините, но для меня он всегда был - да, талантливым, да супергорняком, но лишь на подиум ГТ ... где-то в рядах Йетса (который правда всё же выиграл ГТ), Майки, Ару (который правда всё же выиграл ГТ). Вообщем вопрос - откуда приставка СУПЕР - что я пропустил, не доглядел в 2016-18 гг ???

     

    P.S.: при этом я не исключаю, что на этой Джиро Мигель возьмёт один, а то может и два этапа. А вот чуть выше про физиологию - совершенно не понимаю почему Уран никак не возьмёт ГТ ???

  • Shega
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    Shega-Фото
    Не молод, но крепок) Выдержит. Да и артистизма ему не занимать))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (80)
    EL-Fenomeno-Фото

    Эх, Примо, шо ж ты сделал с Виктором. Даем тебе новую кликуху теперь - rainyMAN big_boss

    Как же всё-таки аукнулся тот мех.трабл и замена велосипеда Кампенертсу + ещё он и не сразу "завёлся" на новом байке, пришлось болельщику не совсем удачно подтолкнуть.

    На этапе: Йейтс ниже Ланды, а СуперМен ниже все остальных. За первую неделю среди генеральщиков уж слишком большие разрывы в протоколе, но чёрт, я за такие разделки на ГТ.

    Теперь Роглича оппоненты будут "кусать" на каждом горном этапе, причём со всех сторон (может даже и тандемно, с "союзами", как иногда любит говорить Курдюков) и точно много раз. Устоит ли? Узнаем и увидим вначале хотя бы на 13-м этапе, а там дальше посмотрим.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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