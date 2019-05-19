Тадей Погачар – победитель Тура Калифорнии-2019

Тадей Погачар, Серхио Игита, Каспер Асгрен о Туре Калифорнии-2019

20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар (Tadej Pogačar) стал самым молодым победителем Тура Калифорнии. 21-летний колумбийский гонщик Серхио Игита (Sergio Higuita), проехавший первую гонку в качестве гонщика команды EF Education First, стал призёром Тура Калифорнии, поднявшись на вторую ступень подиума. 24-летний датский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) замкнул тройку лучших в генеральной классификации Тура Калифорнии-2019.

Тадей Погачар надел майку лидера Тура Калифорнии-2019 после победы на горном 6-м этапе и удержал первую позицию, в итоге опередив Серхио Игиту в общем зачёте на 16 секунд, Каспер Асгрен проиграл Погачару 17 секунд.

В свой первый сезон в профессионалах Тадей Погачар одержал первую в карьере победу в общем зачёте гонки Мирового тура, а первую победу в многодневной гонке категории 2.HC словенский гонщик отпраздновал в феврале, став победителем Вольты Альгарве-2019.

Тадей Погачар: «Тур Калифорнии был моей главной целью в этом году. Я знал, что хорошо к ней подготовился, но сам немного удивлён, что одержал победу в генеральной классификации. Я очень счастлив, хочу вернуться сюда на следующий год.

Я уже 10 лет занимаюсь велоспортом, многому научился, но ещё не знаю всего. Сначала в велоспорт пришёл мой брат, потом я тоже захотел пойти по его стопам. Он ушёл из спорта, а я продолжил.

Хочу поблагодарить всех моих товарищей и персонал команды. Они много работали каждый день, эта жёлтая майка не только моя, она принадлежит всей команде UAE Team Emirates.

Этап с финишем на горе Болди стал ключевым для меня на Туре Калифорнии, но эта победа выстраивалась в течение всей недели. Это была самая красивая победа в моей карьере. На том этапе последние несколько километров я, действительно, шёл на пределе. Когда я догнал Игиту, знал, что нельзя давать полный газ, так как он мог атаковать меня и забрать майку. Поэтому я просто поехал за ним или ехал рядом с ним. Я был готов, потому что изучил финиш заранее. Я просто прессовал Игиту, и он начал спринт первым, слишком быстро прошёл последний поворот. Я же поехал чуть медленнее, чтобы выйти на лучшую траекторию. Теперь я просто буду дальше развиваться и прогрессировать как гонщик».

Серхио Игита: «Я очень доволен результатом и тем, что работаю в этой команде. Я всему учусь, это самое главное».

Том Саутам, спортивный директор EF Education First: «Выступление Серхио на этой неделе было великолепным. Восхождение таланта. Мы все очень рады за Серхио.

Знаю, что так говорить не принято, но мы ещё и разочарованы. Нам никак не удаётся выиграть эту гонку, всё время мы финишируем вторыми. Думали, что в этом году получится, но не удалось. Мы счастливы за Серхио, но нам всем хотелось большего».

Каспер Асгрен: «Я уезжаю с Тура Калифорнии с первой победой в профессионалах, зелёной майкой, и этим прекрасным и неожиданным третьим местом в генеральной классификации. Всё это выводит меня на новый уровень уверенности в своих силах, в способностях проходить горы».