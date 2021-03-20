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Ваут ван Арт готов к борьбе за победу на Милан-Сан-Ремо-2021

Ваут ван Арт: «Теперь знаю, что могу побеждать на многодневных гонках, но хочу фокусироваться на классиках»

 

 

  Команда Jumbo-Visma и Ваут ван Арт стартуют на Милан-Сан-Ремо-2021 с одной целью – одержать победу. 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma будет защищать титул победителя Классичиссимы, которую из-за изменённого в прошлом году сезона выиграл в необычное для классики время  -  8 августа.

 

  В интервью сайту команды и NOS Ваут ван Арт сказал, что доволен уровнем своей физической формы. А на вопрос о том, кого считает фаворитом, назвал Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix).

 

Ваут ван Арт готов к борьбе за победу Милан-Сан-Ремо-2021

 

  Ваут ван Арт: «Милан – Сан-Ремо – особенная гонка. Протяжённость дистанции означает, что ты не можешь просто уехать заранее. Некоторым велогонщикам не слишком нравится, что в гонке мало что происходит. Я же люблю, когда гонка взрывается за 15 минут. Мне нравится такой стиль. На Страде Бьянке и Тиррено-Адриатико я доказал, что способен бороться на финальных  подъёмах, что у меня мощный финальный спринт.

 

  Думаю, как команда, мы будем должны взять ответственность в гонке, но понятно, что я не единственный фаворит. Мы не планируем в одиночку ехать впереди весь день. Поэтому мне очень любопытно посмотреть, как другие команды будут строить гонку.

 

  Моя форма дошла до того уровня, который хотел видеть. Опыт научил меня, что после многодневной гонки мне часто остаётся сделать ещё небольшой шаг, чтобы форма стала чуть острее.

 

Ваут ван Арт готов к борьбе за победу Милан-Сан-Ремо-2021

 

Ваут ван Арт готов к борьбе за победу Милан-Сан-Ремо-2021

Ваут ван Арт готов к борьбе за победу Милан-Сан-Ремо-2021

PHOTO CREDIT: LaPresse/LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 


   Уровень у меня уже очень хороший, но надеюсь улучшить его ещё немного перед следующими классиками.

 

  Теперь я знаю, что могу выигрывать на таких гонках как Тиррено-Адриатико, но мне всё ещё хочется концентрироваться на однодневных гонках. Есть много призов, которые хочу выиграть. Если бы мог выбирать, то предпочёл бы в этом году одержать победу на другой классике, которую ещё не выигрывал. Но если не выбирать, то предпочёл бы победить и на Милан-Сан-Ремо, и на другой классике тоже.

 

Я очень доволен, как выступал на прошлых неделях. Думаю, у меня форма, с которой можно выиграть.

 

  Милан-Сан-Ремо мне подходит. В прошлом году мне понадобился спуск с Поджио, чтобы догнать Алафилиппа. Теперь надеюсь быть рядом сразу. Думаю, ситуация повторится. Гонка такая долгая, что часто единственной возможностью для атаки остаётся Поджио.

 

  Матье ван дер Пул осмеливается атаковать издалека, но на этой гонке надо беречь силы. Матье также показал, что умеет очень умно вести гонку. Я не жду, что он уедет в отрыв за 50 км до финиша. Больше ли у меня терпения? Может быть, но в каждой гонке надо уметь долго ждать.

 

  После того, что Матье показал на Страде Бьянке и Тиррено-Адриатико-2021, для меня он – фаворит. Он всегда одерживает верх на коротких подъёмах. На Тиррено мне чаще приходилось фокусироваться на классификации, поэтому я не всегда включался в борьбу. Матье больший фаворит, чем я, хотя это только авансы. В действительности всё часто бывает по-другому».

 

  Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Ваут – победитель Милан-Сан-Ремо прошлого года и он в отличной форме. Цель, конечно, снова бороться за победу. Он готов к роли одного из фаворитов, у него есть все качества, чтобы побеждать в гонке при разных сценариях. В такой долгой гонке важно остаться как можно более свежим в финале».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Jumbo-Visma Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «На Милан-С ... (8)
    VeloVelo-Фото
    Слава, ну хорош уже выпендриваться.
  • SportSpirit
    Сепп Кусс продлил контракт с в ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: motte
    Просто отличная новость! 

     

    Ага) считаю Кусса лучшим гоным грегори, который в этой роли на своем месте. 

     

    Уважаемый motte, мы с  вами вроде сошлись во мнении относительно звенящего профессионализма менеджмента JV (которого нет), и в то же время в команде чувствуется какая-то душевная простота что-ли. Дружественность. 

     

    Из недавнего: интервью Джоржджа Беннета о Дюмолане, который отличный парень, "за все хорошее против всего плохого". "Неоплачиваемый отпуск" Тома и т.д.

     

    Сейчас все о-о-о-чень быстро меняется. И нам, как диванным экспертам, остается лишь с удовольствием наблюдать. Под чашечку хорошего кофе beach

     

  • motte
    Сепп Кусс продлил контракт с в ... (2)
    motte-Фото

    Просто отличная новость! 

  • N.Pollit
    Матье ван дер Пул: «На Милан-С ... (8)
    N.Pollit-Фото

    Так как, уже можно на РУССКОязычном (!) форуме писать комментарии на всех языках мира, исключая иероглифы ?! Начнем-с ...Na fóre v ruskom jazyku je u? mo?né písa? komentáre vo všetkých jazykoch sveta, okrem hieroglyfov?! Za?nime ... Peter Sagan (Bora-hansgrohe), ktorý dvakrát vyhral klasiku a štyrikrát skon?il štvrtý, ozna?uje svoju ú?as? na turnaji Milan-San Reme 2021 za lotériu, preto?e sa ešte úplne nezotavil z odlo?eného zápasu Covid-19.

  • RVL
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    RVL-Фото
    Он же ещё в седле..!
  • shain
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    shain-Фото

    Удивительно, в свои 19 лет вдвое моложе Жильбера, которому 38 лет.

  • Ice
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    как будто на кону монумент именно для Жильбера.хороший мотивационный и медийный повод.
    для пальмарес, если он его возьмет будет супер панч.
    по факту, судьба так сложилась, что МС не хватает. 
    по времени, надо было раньше брать.
    "уил си"))
     

    Жалко, ФилЖила реально жалко, заслужил. да и история красивая...

  • BaTman
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    BaTman-Фото
    Я думаю именно отсутствие его на гонке не позволит нам понять насколько он будет силён после 300км. Ну по прошлым годам сил для атаки оставалось у единиц и то немного, да и хороших продолжительных ускорение провести могли единицы. А догонять никто не хочет, так как не остаётся поездов, а терять свои шансы ради соседа никто не хочет. Вспомните как в том году догоняли, МВДП просто пахал и смотрел что никто не включается.
    p.s. ставлю на серую лошадку, коллективный разум не даст победить фаворитам.
  • EL-Fenomeno
    Милан – Сан-Ремо-2021. Маршрут ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Он может (уехать на последней горе), но во первых там многие уедут (я думаю) ибо это так, хороший торчек, не более, во вторых на спурте его точно доберут. Ну и главное Кочегара нету в заявке ОАЭ на МСР

    А вот что приятно в команде Андрони на гонку замена: вместо С.Пелло впервые на МСР наш юный Андрей Пономарь

  • RVL
    Bredene Koksijde Classic-2021 (2)
    RVL-Фото

    А если представить что и этот дотерпел бы на МС?

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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