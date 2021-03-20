Ваут ван Арт готов к борьбе за победу на Милан-Сан-Ремо-2021

Ваут ван Арт: «Теперь знаю, что могу побеждать на многодневных гонках, но хочу фокусироваться на классиках»

Команда Jumbo-Visma и Ваут ван Арт стартуют на Милан-Сан-Ремо-2021 с одной целью – одержать победу. 26-летний бельгийский велогонщик команды Jumbo-Visma будет защищать титул победителя Классичиссимы, которую из-за изменённого в прошлом году сезона выиграл в необычное для классики время - 8 августа.

В интервью сайту команды и NOS Ваут ван Арт сказал, что доволен уровнем своей физической формы. А на вопрос о том, кого считает фаворитом, назвал Матье ван дер Пула (Alpecin-Fenix).

Ваут ван Арт: «Милан – Сан-Ремо – особенная гонка. Протяжённость дистанции означает, что ты не можешь просто уехать заранее. Некоторым велогонщикам не слишком нравится, что в гонке мало что происходит. Я же люблю, когда гонка взрывается за 15 минут. Мне нравится такой стиль. На Страде Бьянке и Тиррено-Адриатико я доказал, что способен бороться на финальных подъёмах, что у меня мощный финальный спринт.

Думаю, как команда, мы будем должны взять ответственность в гонке, но понятно, что я не единственный фаворит. Мы не планируем в одиночку ехать впереди весь день. Поэтому мне очень любопытно посмотреть, как другие команды будут строить гонку.

Моя форма дошла до того уровня, который хотел видеть. Опыт научил меня, что после многодневной гонки мне часто остаётся сделать ещё небольшой шаг, чтобы форма стала чуть острее.

PHOTO CREDIT: LaPresse/LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi



Уровень у меня уже очень хороший, но надеюсь улучшить его ещё немного перед следующими классиками.

Теперь я знаю, что могу выигрывать на таких гонках как Тиррено-Адриатико, но мне всё ещё хочется концентрироваться на однодневных гонках. Есть много призов, которые хочу выиграть. Если бы мог выбирать, то предпочёл бы в этом году одержать победу на другой классике, которую ещё не выигрывал. Но если не выбирать, то предпочёл бы победить и на Милан-Сан-Ремо, и на другой классике тоже.

Я очень доволен, как выступал на прошлых неделях. Думаю, у меня форма, с которой можно выиграть.

Милан-Сан-Ремо мне подходит. В прошлом году мне понадобился спуск с Поджио, чтобы догнать Алафилиппа. Теперь надеюсь быть рядом сразу. Думаю, ситуация повторится. Гонка такая долгая, что часто единственной возможностью для атаки остаётся Поджио.

Матье ван дер Пул осмеливается атаковать издалека, но на этой гонке надо беречь силы. Матье также показал, что умеет очень умно вести гонку. Я не жду, что он уедет в отрыв за 50 км до финиша. Больше ли у меня терпения? Может быть, но в каждой гонке надо уметь долго ждать.

После того, что Матье показал на Страде Бьянке и Тиррено-Адриатико-2021, для меня он – фаворит. Он всегда одерживает верх на коротких подъёмах. На Тиррено мне чаще приходилось фокусироваться на классификации, поэтому я не всегда включался в борьбу. Матье больший фаворит, чем я, хотя это только авансы. В действительности всё часто бывает по-другому».

Артур ван Донген (Arthur van Dongen), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Ваут – победитель Милан-Сан-Ремо прошлого года и он в отличной форме. Цель, конечно, снова бороться за победу. Он готов к роли одного из фаворитов, у него есть все качества, чтобы побеждать в гонке при разных сценариях. В такой долгой гонке важно остаться как можно более свежим в финале».