Милан - Сан-Ремо-2021. Результаты

Сегодня, 18:36 Милан - Сан-Ремо, 299 км 1 STUYVEN Jasper (Bel) TREK - SEGAFREDO 6:38:06 2 EWAN Caleb (Aus) LOTTO SOUDAL 0:00:00 3 VAN AERT Wout (Bel) JUMBO-VISMA 4 SAGAN Peter (Svk) BORA - HANSGROHE 5 VAN DER POEL Mathieu (Ned) ALPECIN-FENIX 6 MATTHEWS Michael (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE 7 ARANBURU DEBA Alex (Esp) ASTANA - PREMIER TECH 8 COLBRELLI Sonny (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS 9 KRAGH ANDERSEN Søren (Den) TEAM DSM 10 TURGIS Anthony (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 11 MOHORIC Matej (Slo) BAHRAIN VICTORIOUS 12 TRENTIN Matteo (Ita) UAE TEAM EMIRATES 13 VAN AVERMAET Greg (Bel) AG2R CITROEN TEAM 14 SCHACHMANN Maximilian (Ger) BORA - HANSGROHE 15 PIDCOCK Thomas (Gbr) INEOS GRENADIERS 16 ALAPHILIPPE Julian (Fra) DECEUNINCK - QUICK-STEP 17 KWIATKOWSKI Michal (Pol) INEOS GRENADIERS 18 NIZZOLO Giacomo (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS 0:00:06 19 BOUHANNI Nacer (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 20 ACKERMANN Pascal (Ger) BORA - HANSGROHE 21 NAESEN Oliver (Bel) AG2R CITROEN TEAM 22 LAPORTE Christophe (Fra) COFIDIS 23 VENDRAME Andrea (Ita) AG2R CITROEN TEAM 24 VERMEERSCH Gianni (Bel) ALPECIN-FENIX 25 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (Esp) MOVISTAR TEAM 26 DEMARE Arnaud (Fra) GROUPAMA - FDJ 27 BARDET Romain (Fra) TEAM DSM 28 STANNARD Robert (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE 29 SIMON Julien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 30 GARCIA CORTINA Ivan (Esp) MOVISTAR TEAM 31 VAN BAARLE Dylan (Ned) INEOS GRENADIERS 32 DEGENKOLB John (Ger) LOTTO SOUDAL 33 OSS Daniel (Ita) BORA - HANSGROHE 34 FORMOLO Davide (Ita) UAE TEAM EMIRATES 0:00:10 35 NIBALI Vincenzo (Ita) TREK - SEGAFREDO 36 HIGUITA GARCIA Sergio Andres (Col) EF EDUCATION - NIPPO 37 ŠTYBAR Zdeněk (Cze) DECEUNINCK - QUICK-STEP 0:00:12 38 CLARKE Simon (Aus) TEAM QHUBEKA ASSOS 0:00:18 39 COVI Alessandro (Ita) UAE TEAM EMIRATES 0:00:21 40 ROTA Lorenzo (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 0:00:29 41 BALLERINI Davide (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP 42 BENNETT Sam (Irl) DECEUNINCK - QUICK-STEP 43 CIMOLAI Davide (Ita) ISRAEL START-UP NATION 44 BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 45 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Esp) ASTANA - PREMIER TECH 46 FELLINE Fabio (Ita) ASTANA - PREMIER TECH 47 DE GENDT Aime (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 48 FIORELLI Filippo (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE' 49 MEZGEC Luka (Slo) TEAM BIKEEXCHANGE 50 GENIETS Kévin (Lux) GROUPAMA - FDJ 51 MARENGO Umberto (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE' 52 HUNDAHL Michael Valgren (Den) EF EDUCATION - NIPPO 53 MARTIN Guillaume (Fra) COFIDIS 54 LAMPAERT Yves (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP 55 CARUSO Damiano (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS 56 MOSCA Jacopo (Ita) TREK - SEGAFREDO 0:01:21 57 VLIEGEN Loïc (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 0:01:28 58 WISNIOWSKI Lukasz (Pol) TEAM QHUBEKA ASSOS 59 RUSSO Clément (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 0:01:38 60 RUMAC Josip (Cro) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 61 SBARAGLI Kristian (Ita) ALPECIN-FENIX 62 NIELSEN Magnus Cort (Den) EF EDUCATION - NIPPO 63 BONIFAZIO Niccolò (Ita) TOTAL DIRECT ENERGIE 64 GANNA Filippo (Ita) INEOS GRENADIERS 65 SOBRERO Matteo (Ita) ASTANA - PREMIER TECH 66 KONOVALOVAS Ignatas (Ltu) GROUPAMA - FDJ 67 HOFSTETTER Hugo (Fra) ISRAEL START-UP NATION 68 BATTAGLIN Enrico (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE' 69 VIVIANI Elia (Ita) COFIDIS 0:01:45 70 OOMEN Sam (Ned) JUMBO-VISMA 71 BURGHARDT Marcus (Ger) BORA - HANSGROHE 72 GILBERT Philippe (Bel) LOTTO SOUDAL 73 ZANA Filippo (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE' 74 SIMMONS Quinn (Usa) TREK - SEGAFREDO 75 SKUJINS Toms (Lat) TREK - SEGAFREDO 76 GOGL Michael (Aut) TEAM QHUBEKA ASSOS 77 SWIFT Ben (Gbr) INEOS GRENADIERS 78 WELLENS Tim (Bel) LOTTO SOUDAL 0:02:39 79 TUSVELD Martijn (Ned) TEAM DSM 80 ROOSEN Timo (Ned) JUMBO-VISMA 81 CAMPENAERTS Victor (Bel) TEAM QHUBEKA ASSOS 82 DE MARCHI Alessandro (Ita) ISRAEL START-UP NATION 0:02:51 83 PONOMAR Andrii (Ukr) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 0:03:00 84 DURBRIDGE Luke (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE 0:03:12 85 OLIVEIRA Nelson (Por) MOVISTAR TEAM 0:03:13 86 VILLELLA Davide (Ita) MOVISTAR TEAM 87 PASQUALON Andrea (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 88 MCLAY Daniel (Gbr) TEAM ARKEA - SAMSIC 89 KRISTOFF Alexander (Nor) UAE TEAM EMIRATES 90 DEWULF Stan (Bel) AG2R CITROEN TEAM 91 MAS BONET Luis Guillermo (Esp) MOVISTAR TEAM 92 KOCH Jonas (Ger) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 93 BENEDETTI Cesare (Ita) BORA - HANSGROHE 94 PUCCIO Salvatore (Ita) INEOS GRENADIERS 95 VAN EMDEN Jos (Ned) JUMBO-VISMA 96 GUARNIERI Jacopo (Ita) GROUPAMA - FDJ 97 PERICHON Pierre Luc (Fra) COFIDIS 0:04:30 98 DE BONDT Dries (Bel) ALPECIN-FENIX 0:05:02 99 ASGREEN Kasper (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP 100 SCHÄR Michael (Sui) AG2R CITROEN TEAM 101 KLUGE Roger (Ger) LOTTO SOUDAL 0:05:15 102 DE BUYST Jasper (Bel) LOTTO SOUDAL 103 BISSEGGER Stefan (Sui) EF EDUCATION - NIPPO 0:06:25 104 MARTINELLI Davide (Ita) ASTANA - PREMIER TECH 0:07:14 105 CONCI Nicola (Ita) TREK - SEGAFREDO 106 TONELLI Alessandro (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE' 107 BRÄNDLE Matthias (Aut) ISRAEL START-UP NATION 108 BYSTRØM Sven Erik (Nor) UAE TEAM EMIRATES 109 BETTIOL Alberto (Ita) EF EDUCATION - NIPPO 110 SCOTSON Miles (Aus) GROUPAMA - FDJ 111 CHIRICO Luca (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 112 VAN DER HOORN Taco (Ned) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 113 GAVIRIA RENDON Fernando (Col) UAE TEAM EMIRATES 114 SÜTTERLIN Jasha (Ger) TEAM DSM 115 ROCHE Nicolas (Irl) TEAM DSM 116 GRUZDEV Dmitriy (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH 117 ARASHIRO Yukiya (Jpn) BAHRAIN VICTORIOUS 118 ROWE Luke (Gbr) INEOS GRENADIERS 119 VERGAERDE Otto (Bel) ALPECIN-FENIX 0:07:56 120 PEDERSEN Casper (Den) TEAM DSM 121 VINJEBO Emil (Den) TEAM QHUBEKA ASSOS 122 VENCHIARUTTI Nicola (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 123 COMBAUD Romain (Fra) TEAM DSM 124 BOARO Manuele (Ita) ASTANA - PREMIER TECH 125 JØRGENSEN Mathias (Den) MOVISTAR TEAM 126 SABATINI Fabio (Ita) COFIDIS 127 FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL 128 PICCOLI James (Can) ISRAEL START-UP NATION 129 MULLEN Ryan (Irl) TREK - SEGAFREDO 130 JENSEN Christopher (Den) TEAM BIKEEXCHANGE 0:07:59 131 LANGEVELD Sebastian (Ned) EF EDUCATION - NIPPO 132 VAKOČ Petr (Cze) ALPECIN-FENIX 133 HEPBURN Michael (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE 0:10:30 134 KONYCHEV Alexander (Ita) TEAM BIKEEXCHANGE 135 TRATNIK Jan (Slo) BAHRAIN VICTORIOUS 136 GOUGEARD Alexis (Fra) AG2R CITROEN TEAM 137 HAGEN Edvald Boasson (Nor) TOTAL DIRECT ENERGIE 138 CAPIOT Amaury (Bel) TEAM ARKEA - SAMSIC 139 TERPSTRA Niki (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE 140 VAN HOECKE Gijs (Bel) AG2R CITROEN TEAM 141 BODNAR Maciej (Pol) BORA - HANSGROHE 142 LINDEMAN Bert-Jan (Ned) TEAM QHUBEKA ASSOS 143 KUSZTOR Péter (Hun) TEAM NOVO NORDISK 144 TORRES BARCELO Albert (Esp) MOVISTAR TEAM 145 SAGIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP NATION 146 SCULLY Tom (Nzl) EF EDUCATION - NIPPO 147 RICHEZE Maximiliano Ariel (Arg) UAE TEAM EMIRATES 148 WRIGHT Fred (Gbr) BAHRAIN VICTORIOUS 149 PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 0:10:58 150 VISCONTI Giovanni (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE' 151 DECLERCQ Tim (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP 152 VANBILSEN Kenneth (Bel) COFIDIS 153 VIVIANI Attilio (Ita) COFIDIS 154 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX 155 SINKELDAM Ramon (Ned) GROUPAMA - FDJ 156 MANZIN Lorrenzo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE 157 HAUSSLER Heinrich (Aus) BAHRAIN VICTORIOUS 158 AFFINI Edoardo (Ita) JUMBO-VISMA 0:13:17 159 PFINGSTEN Christoph (Ger) JUMBO-VISMA 0:14:55 160 GUERNALEC Thibault (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC 161 LEYSEN Senne (Bel) ALPECIN-FENIX 162 DAVY Clément (Fra) GROUPAMA - FDJ 0:16:33 163 MARTENS Paul (Ger) JUMBO-VISMA 164 LOZANO RIBA David (Esp) TEAM NOVO NORDISK 0:18:06 165 POLI Umberto (Ita) TEAM NOVO NORDISK 0:19:37 166 TAGLIANI Filippo (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 167 BRAND Sam (Gbr) TEAM NOVO NORDISK 168 PERON Andrea (Ita) TEAM NOVO NORDISK 169 PLANET Charles (Fra) TEAM NOVO NORDISK DNF VIEL Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC DNF NIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP NATION DNF KAMSTRA Brian (Ned) TEAM NOVO NORDISK DNS BAIS Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC DNS SAVINI Daniel (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE' DNS SWIFT Connor (Gbr) TEAM ARKEA - SAMSIC Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 