Милан - Сан-Ремо-2021. Результаты

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Сегодня, 18:36
|Милан - Сан-Ремо, 299 км
|1
|STUYVEN Jasper (Bel) TREK - SEGAFREDO
|6:38:06
|2
|EWAN Caleb (Aus) LOTTO SOUDAL
|0:00:00
|3
|VAN AERT Wout (Bel) JUMBO-VISMA
|4
|SAGAN Peter (Svk) BORA - HANSGROHE
|5
|VAN DER POEL Mathieu (Ned) ALPECIN-FENIX
|6
|MATTHEWS Michael (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|7
|ARANBURU DEBA Alex (Esp) ASTANA - PREMIER TECH
|8
|COLBRELLI Sonny (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS
|9
|KRAGH ANDERSEN Søren (Den) TEAM DSM
|10
|TURGIS Anthony (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|11
|MOHORIC Matej (Slo) BAHRAIN VICTORIOUS
|12
|TRENTIN Matteo (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|13
|VAN AVERMAET Greg (Bel) AG2R CITROEN TEAM
|14
|SCHACHMANN Maximilian (Ger) BORA - HANSGROHE
|15
|PIDCOCK Thomas (Gbr) INEOS GRENADIERS
|16
|ALAPHILIPPE Julian (Fra) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|17
|KWIATKOWSKI Michal (Pol) INEOS GRENADIERS
|18
|NIZZOLO Giacomo (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS
|0:00:06
|19
|BOUHANNI Nacer (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|20
|ACKERMANN Pascal (Ger) BORA - HANSGROHE
|21
|NAESEN Oliver (Bel) AG2R CITROEN TEAM
|22
|LAPORTE Christophe (Fra) COFIDIS
|23
|VENDRAME Andrea (Ita) AG2R CITROEN TEAM
|24
|VERMEERSCH Gianni (Bel) ALPECIN-FENIX
|25
|SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (Esp) MOVISTAR TEAM
|26
|DEMARE Arnaud (Fra) GROUPAMA - FDJ
|27
|BARDET Romain (Fra) TEAM DSM
|28
|STANNARD Robert (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|29
|SIMON Julien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|30
|GARCIA CORTINA Ivan (Esp) MOVISTAR TEAM
|31
|VAN BAARLE Dylan (Ned) INEOS GRENADIERS
|32
|DEGENKOLB John (Ger) LOTTO SOUDAL
|33
|OSS Daniel (Ita) BORA - HANSGROHE
|34
|FORMOLO Davide (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|0:00:10
|35
|NIBALI Vincenzo (Ita) TREK - SEGAFREDO
|36
|HIGUITA GARCIA Sergio Andres (Col) EF EDUCATION - NIPPO
|37
|ŠTYBAR Zdeněk (Cze) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|0:00:12
|38
|CLARKE Simon (Aus) TEAM QHUBEKA ASSOS
|0:00:18
|39
|COVI Alessandro (Ita) UAE TEAM EMIRATES
|0:00:21
|40
|ROTA Lorenzo (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|0:00:29
|41
|BALLERINI Davide (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|42
|BENNETT Sam (Irl) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|43
|CIMOLAI Davide (Ita) ISRAEL START-UP NATION
|44
|BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|45
|IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Esp) ASTANA - PREMIER TECH
|46
|FELLINE Fabio (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|47
|DE GENDT Aime (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|48
|FIORELLI Filippo (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'
|49
|MEZGEC Luka (Slo) TEAM BIKEEXCHANGE
|50
|GENIETS Kévin (Lux) GROUPAMA - FDJ
|51
|MARENGO Umberto (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'
|52
|HUNDAHL Michael Valgren (Den) EF EDUCATION - NIPPO
|53
|MARTIN Guillaume (Fra) COFIDIS
|54
|LAMPAERT Yves (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|55
|CARUSO Damiano (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS
|56
|MOSCA Jacopo (Ita) TREK - SEGAFREDO
|0:01:21
|57
|VLIEGEN Loïc (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|0:01:28
|58
|WISNIOWSKI Lukasz (Pol) TEAM QHUBEKA ASSOS
|59
|RUSSO Clément (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|0:01:38
|60
|RUMAC Josip (Cro) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|61
|SBARAGLI Kristian (Ita) ALPECIN-FENIX
|62
|NIELSEN Magnus Cort (Den) EF EDUCATION - NIPPO
|63
|BONIFAZIO Niccolò (Ita) TOTAL DIRECT ENERGIE
|64
|GANNA Filippo (Ita) INEOS GRENADIERS
|65
|SOBRERO Matteo (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|66
|KONOVALOVAS Ignatas (Ltu) GROUPAMA - FDJ
|67
|HOFSTETTER Hugo (Fra) ISRAEL START-UP NATION
|68
|BATTAGLIN Enrico (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'
|69
|VIVIANI Elia (Ita) COFIDIS
|0:01:45
|70
|OOMEN Sam (Ned) JUMBO-VISMA
|71
|BURGHARDT Marcus (Ger) BORA - HANSGROHE
|72
|GILBERT Philippe (Bel) LOTTO SOUDAL
|73
|ZANA Filippo (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'
|74
|SIMMONS Quinn (Usa) TREK - SEGAFREDO
|75
|SKUJINS Toms (Lat) TREK - SEGAFREDO
|76
|GOGL Michael (Aut) TEAM QHUBEKA ASSOS
|77
|SWIFT Ben (Gbr) INEOS GRENADIERS
|78
|WELLENS Tim (Bel) LOTTO SOUDAL
|0:02:39
|79
|TUSVELD Martijn (Ned) TEAM DSM
|80
|ROOSEN Timo (Ned) JUMBO-VISMA
|81
|CAMPENAERTS Victor (Bel) TEAM QHUBEKA ASSOS
|82
|DE MARCHI Alessandro (Ita) ISRAEL START-UP NATION
|0:02:51
|83
|PONOMAR Andrii (Ukr) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|0:03:00
|84
|DURBRIDGE Luke (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|0:03:12
|85
|OLIVEIRA Nelson (Por) MOVISTAR TEAM
|0:03:13
|86
|VILLELLA Davide (Ita) MOVISTAR TEAM
|87
|PASQUALON Andrea (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|88
|MCLAY Daniel (Gbr) TEAM ARKEA - SAMSIC
|89
|KRISTOFF Alexander (Nor) UAE TEAM EMIRATES
|90
|DEWULF Stan (Bel) AG2R CITROEN TEAM
|91
|MAS BONET Luis Guillermo (Esp) MOVISTAR TEAM
|92
|KOCH Jonas (Ger) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|93
|BENEDETTI Cesare (Ita) BORA - HANSGROHE
|94
|PUCCIO Salvatore (Ita) INEOS GRENADIERS
|95
|VAN EMDEN Jos (Ned) JUMBO-VISMA
|96
|GUARNIERI Jacopo (Ita) GROUPAMA - FDJ
|97
|PERICHON Pierre Luc (Fra) COFIDIS
|0:04:30
|98
|DE BONDT Dries (Bel) ALPECIN-FENIX
|0:05:02
|99
|ASGREEN Kasper (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|100
|SCHÄR Michael (Sui) AG2R CITROEN TEAM
|101
|KLUGE Roger (Ger) LOTTO SOUDAL
|0:05:15
|102
|DE BUYST Jasper (Bel) LOTTO SOUDAL
|103
|BISSEGGER Stefan (Sui) EF EDUCATION - NIPPO
|0:06:25
|104
|MARTINELLI Davide (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|0:07:14
|105
|CONCI Nicola (Ita) TREK - SEGAFREDO
|106
|TONELLI Alessandro (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'
|107
|BRÄNDLE Matthias (Aut) ISRAEL START-UP NATION
|108
|BYSTRØM Sven Erik (Nor) UAE TEAM EMIRATES
|109
|BETTIOL Alberto (Ita) EF EDUCATION - NIPPO
|110
|SCOTSON Miles (Aus) GROUPAMA - FDJ
|111
|CHIRICO Luca (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|112
|VAN DER HOORN Taco (Ned) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|113
|GAVIRIA RENDON Fernando (Col) UAE TEAM EMIRATES
|114
|SÜTTERLIN Jasha (Ger) TEAM DSM
|115
|ROCHE Nicolas (Irl) TEAM DSM
|116
|GRUZDEV Dmitriy (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH
|117
|ARASHIRO Yukiya (Jpn) BAHRAIN VICTORIOUS
|118
|ROWE Luke (Gbr) INEOS GRENADIERS
|119
|VERGAERDE Otto (Bel) ALPECIN-FENIX
|0:07:56
|120
|PEDERSEN Casper (Den) TEAM DSM
|121
|VINJEBO Emil (Den) TEAM QHUBEKA ASSOS
|122
|VENCHIARUTTI Nicola (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|123
|COMBAUD Romain (Fra) TEAM DSM
|124
|BOARO Manuele (Ita) ASTANA - PREMIER TECH
|125
|JØRGENSEN Mathias (Den) MOVISTAR TEAM
|126
|SABATINI Fabio (Ita) COFIDIS
|127
|FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL
|128
|PICCOLI James (Can) ISRAEL START-UP NATION
|129
|MULLEN Ryan (Irl) TREK - SEGAFREDO
|130
|JENSEN Christopher (Den) TEAM BIKEEXCHANGE
|0:07:59
|131
|LANGEVELD Sebastian (Ned) EF EDUCATION - NIPPO
|132
|VAKOČ Petr (Cze) ALPECIN-FENIX
|133
|HEPBURN Michael (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE
|0:10:30
|134
|KONYCHEV Alexander (Ita) TEAM BIKEEXCHANGE
|135
|TRATNIK Jan (Slo) BAHRAIN VICTORIOUS
|136
|GOUGEARD Alexis (Fra) AG2R CITROEN TEAM
|137
|HAGEN Edvald Boasson (Nor) TOTAL DIRECT ENERGIE
|138
|CAPIOT Amaury (Bel) TEAM ARKEA - SAMSIC
|139
|TERPSTRA Niki (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE
|140
|VAN HOECKE Gijs (Bel) AG2R CITROEN TEAM
|141
|BODNAR Maciej (Pol) BORA - HANSGROHE
|142
|LINDEMAN Bert-Jan (Ned) TEAM QHUBEKA ASSOS
|143
|KUSZTOR Péter (Hun) TEAM NOVO NORDISK
|144
|TORRES BARCELO Albert (Esp) MOVISTAR TEAM
|145
|SAGIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP NATION
|146
|SCULLY Tom (Nzl) EF EDUCATION - NIPPO
|147
|RICHEZE Maximiliano Ariel (Arg) UAE TEAM EMIRATES
|148
|WRIGHT Fred (Gbr) BAHRAIN VICTORIOUS
|149
|PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|0:10:58
|150
|VISCONTI Giovanni (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'
|151
|DECLERCQ Tim (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP
|152
|VANBILSEN Kenneth (Bel) COFIDIS
|153
|VIVIANI Attilio (Ita) COFIDIS
|154
|VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
|155
|SINKELDAM Ramon (Ned) GROUPAMA - FDJ
|156
|MANZIN Lorrenzo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE
|157
|HAUSSLER Heinrich (Aus) BAHRAIN VICTORIOUS
|158
|AFFINI Edoardo (Ita) JUMBO-VISMA
|0:13:17
|159
|PFINGSTEN Christoph (Ger) JUMBO-VISMA
|0:14:55
|160
|GUERNALEC Thibault (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC
|161
|LEYSEN Senne (Bel) ALPECIN-FENIX
|162
|DAVY Clément (Fra) GROUPAMA - FDJ
|0:16:33
|163
|MARTENS Paul (Ger) JUMBO-VISMA
|164
|LOZANO RIBA David (Esp) TEAM NOVO NORDISK
|0:18:06
|165
|POLI Umberto (Ita) TEAM NOVO NORDISK
|0:19:37
|166
|TAGLIANI Filippo (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC
|167
|BRAND Sam (Gbr) TEAM NOVO NORDISK
|168
|PERON Andrea (Ita) TEAM NOVO NORDISK
|169
|PLANET Charles (Fra) TEAM NOVO NORDISK
|DNF
|VIEL Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -
|SIDERMEC
|DNF
|NIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP
|NATION
|DNF
|KAMSTRA Brian (Ned) TEAM NOVO
|NORDISK
|DNS
|BAIS Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -
|SIDERMEC
|DNS
|SAVINI Daniel (Ita) BARDIANI CSF
|FAIZANE'
|DNS
|SWIFT Connor (Gbr) TEAM ARKEA -
|SAMSIC
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