VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Милан - Сан-Ремо-2021. Результаты

Милан - Сан-Ремо-2021. Результаты

 

 

 

 

  Милан - Сан-Ремо, 299 км   
  1   STUYVEN Jasper (Bel) TREK - SEGAFREDO   6:38:06  
  2   EWAN Caleb (Aus) LOTTO SOUDAL   0:00:00  
  3   VAN AERT Wout (Bel) JUMBO-VISMA      
  4   SAGAN Peter (Svk) BORA - HANSGROHE      
  5   VAN DER POEL Mathieu (Ned) ALPECIN-FENIX      
  6   MATTHEWS Michael (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  7   ARANBURU DEBA Alex (Esp) ASTANA - PREMIER TECH      
  8   COLBRELLI Sonny (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS      
  9   KRAGH ANDERSEN Søren (Den) TEAM DSM      
  10   TURGIS Anthony (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  11   MOHORIC Matej (Slo) BAHRAIN VICTORIOUS      
  12   TRENTIN Matteo (Ita) UAE TEAM EMIRATES      
  13   VAN AVERMAET Greg (Bel) AG2R CITROEN TEAM      
  14   SCHACHMANN Maximilian (Ger) BORA - HANSGROHE      
  15   PIDCOCK Thomas (Gbr) INEOS GRENADIERS      
  16   ALAPHILIPPE Julian (Fra) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  17   KWIATKOWSKI Michal (Pol) INEOS GRENADIERS      
  18   NIZZOLO Giacomo (Ita) TEAM QHUBEKA ASSOS   0:00:06  
  19   BOUHANNI Nacer (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  20   ACKERMANN Pascal (Ger) BORA - HANSGROHE      
  21   NAESEN Oliver (Bel) AG2R CITROEN TEAM      
  22   LAPORTE Christophe (Fra) COFIDIS      
  23   VENDRAME Andrea (Ita) AG2R CITROEN TEAM      
  24   VERMEERSCH Gianni (Bel) ALPECIN-FENIX      
  25   SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo (Esp) MOVISTAR TEAM      
  26   DEMARE Arnaud (Fra) GROUPAMA - FDJ      
  27   BARDET Romain (Fra) TEAM DSM      
  28   STANNARD Robert (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE      
  29   SIMON Julien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  30   GARCIA CORTINA Ivan (Esp) MOVISTAR TEAM      
  31   VAN BAARLE Dylan (Ned) INEOS GRENADIERS      
  32   DEGENKOLB John (Ger) LOTTO SOUDAL      
  33   OSS Daniel (Ita) BORA - HANSGROHE      
  34   FORMOLO Davide (Ita) UAE TEAM EMIRATES   0:00:10  
  35   NIBALI Vincenzo (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  36   HIGUITA GARCIA Sergio Andres (Col) EF EDUCATION - NIPPO      
  37   ŠTYBAR Zdeněk (Cze) DECEUNINCK - QUICK-STEP   0:00:12  
  38   CLARKE Simon (Aus) TEAM QHUBEKA ASSOS   0:00:18  
  39   COVI Alessandro (Ita) UAE TEAM EMIRATES   0:00:21  
  40   ROTA Lorenzo (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX   0:00:29  
  41   BALLERINI Davide (Ita) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  42   BENNETT Sam (Irl) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  43   CIMOLAI Davide (Ita) ISRAEL START-UP NATION      
  44   BARGUIL Warren (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  45   IZAGIRRE INSAUSTI Gorka (Esp) ASTANA - PREMIER TECH      
  46   FELLINE Fabio (Ita) ASTANA - PREMIER TECH      
  47   DE GENDT Aime (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  48   FIORELLI Filippo (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'      
  49   MEZGEC Luka (Slo) TEAM BIKEEXCHANGE      
  50   GENIETS Kévin (Lux) GROUPAMA - FDJ      
  51   MARENGO Umberto (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'      
  52   HUNDAHL Michael Valgren (Den) EF EDUCATION - NIPPO      
  53   MARTIN Guillaume (Fra) COFIDIS      
  54   LAMPAERT Yves (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  55   CARUSO Damiano (Ita) BAHRAIN VICTORIOUS      
  56   MOSCA Jacopo (Ita) TREK - SEGAFREDO   0:01:21  
  57   VLIEGEN Loïc (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX   0:01:28  
  58   WISNIOWSKI Lukasz (Pol) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  59   RUSSO Clément (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC   0:01:38  
  60   RUMAC Josip (Cro) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  61   SBARAGLI Kristian (Ita) ALPECIN-FENIX      
  62   NIELSEN Magnus Cort (Den) EF EDUCATION - NIPPO      
  63   BONIFAZIO Niccolò (Ita) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  64   GANNA Filippo (Ita) INEOS GRENADIERS      
  65   SOBRERO Matteo (Ita) ASTANA - PREMIER TECH      
  66   KONOVALOVAS Ignatas (Ltu) GROUPAMA - FDJ      
  67   HOFSTETTER Hugo (Fra) ISRAEL START-UP NATION      
  68   BATTAGLIN Enrico (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'      
  69   VIVIANI Elia (Ita) COFIDIS   0:01:45  
  70   OOMEN Sam (Ned) JUMBO-VISMA      
  71   BURGHARDT Marcus (Ger) BORA - HANSGROHE      
  72   GILBERT Philippe (Bel) LOTTO SOUDAL      
  73   ZANA Filippo (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'      
  74   SIMMONS Quinn (Usa) TREK - SEGAFREDO      
  75   SKUJINS Toms (Lat) TREK - SEGAFREDO      
  76   GOGL Michael (Aut) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  77   SWIFT Ben (Gbr) INEOS GRENADIERS      
  78   WELLENS Tim (Bel) LOTTO SOUDAL   0:02:39  
  79   TUSVELD Martijn (Ned) TEAM DSM      
  80   ROOSEN Timo (Ned) JUMBO-VISMA      
  81   CAMPENAERTS Victor (Bel) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  82   DE MARCHI Alessandro (Ita) ISRAEL START-UP NATION   0:02:51  
  83   PONOMAR Andrii (Ukr) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC   0:03:00  
  84   DURBRIDGE Luke (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE   0:03:12  
  85   OLIVEIRA Nelson (Por) MOVISTAR TEAM   0:03:13  
  86   VILLELLA Davide (Ita) MOVISTAR TEAM      
  87   PASQUALON Andrea (Ita) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  88   MCLAY Daniel (Gbr) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  89   KRISTOFF Alexander (Nor) UAE TEAM EMIRATES      
  90   DEWULF Stan (Bel) AG2R CITROEN TEAM      
  91   MAS BONET Luis Guillermo (Esp) MOVISTAR TEAM      
  92   KOCH Jonas (Ger) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  93   BENEDETTI Cesare (Ita) BORA - HANSGROHE      
  94   PUCCIO Salvatore (Ita) INEOS GRENADIERS      
  95   VAN EMDEN Jos (Ned) JUMBO-VISMA      
  96   GUARNIERI Jacopo (Ita) GROUPAMA - FDJ      
  97   PERICHON Pierre Luc (Fra) COFIDIS   0:04:30  
  98   DE BONDT Dries (Bel) ALPECIN-FENIX   0:05:02  
  99   ASGREEN Kasper (Den) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  100   SCHÄR Michael (Sui) AG2R CITROEN TEAM      
  101   KLUGE Roger (Ger) LOTTO SOUDAL   0:05:15  
  102   DE BUYST Jasper (Bel) LOTTO SOUDAL      
  103   BISSEGGER Stefan (Sui) EF EDUCATION - NIPPO   0:06:25  
  104   MARTINELLI Davide (Ita) ASTANA - PREMIER TECH   0:07:14  
  105   CONCI Nicola (Ita) TREK - SEGAFREDO      
  106   TONELLI Alessandro (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'      
  107   BRÄNDLE Matthias (Aut) ISRAEL START-UP NATION      
  108   BYSTRØM Sven Erik (Nor) UAE TEAM EMIRATES      
  109   BETTIOL Alberto (Ita) EF EDUCATION - NIPPO      
  110   SCOTSON Miles (Aus) GROUPAMA - FDJ      
  111   CHIRICO Luca (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  112   VAN DER HOORN Taco (Ned) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  113   GAVIRIA RENDON Fernando (Col) UAE TEAM EMIRATES      
  114   SÜTTERLIN Jasha (Ger) TEAM DSM      
  115   ROCHE Nicolas (Irl) TEAM DSM      
  116   GRUZDEV Dmitriy (Kaz) ASTANA - PREMIER TECH      
  117   ARASHIRO Yukiya (Jpn) BAHRAIN VICTORIOUS      
  118   ROWE Luke (Gbr) INEOS GRENADIERS      
  119   VERGAERDE Otto (Bel) ALPECIN-FENIX   0:07:56  
  120   PEDERSEN Casper (Den) TEAM DSM      
  121   VINJEBO Emil (Den) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  122   VENCHIARUTTI Nicola (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  123   COMBAUD Romain (Fra) TEAM DSM      
  124   BOARO Manuele (Ita) ASTANA - PREMIER TECH      
  125   JØRGENSEN Mathias (Den) MOVISTAR TEAM      
  126   SABATINI Fabio (Ita) COFIDIS      
  127   FRISON Frederik (Bel) LOTTO SOUDAL      
  128   PICCOLI James (Can) ISRAEL START-UP NATION      
  129   MULLEN Ryan (Irl) TREK - SEGAFREDO      
  130   JENSEN Christopher (Den) TEAM BIKEEXCHANGE   0:07:59  
  131   LANGEVELD Sebastian (Ned) EF EDUCATION - NIPPO      
  132   VAKOČ Petr (Cze) ALPECIN-FENIX      
  133   HEPBURN Michael (Aus) TEAM BIKEEXCHANGE   0:10:30  
  134   KONYCHEV Alexander (Ita) TEAM BIKEEXCHANGE      
  135   TRATNIK Jan (Slo) BAHRAIN VICTORIOUS      
  136   GOUGEARD Alexis (Fra) AG2R CITROEN TEAM      
  137   HAGEN Edvald Boasson (Nor) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  138   CAPIOT Amaury (Bel) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  139   TERPSTRA Niki (Ned) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  140   VAN HOECKE Gijs (Bel) AG2R CITROEN TEAM      
  141   BODNAR Maciej (Pol) BORA - HANSGROHE      
  142   LINDEMAN Bert-Jan (Ned) TEAM QHUBEKA ASSOS      
  143   KUSZTOR Péter (Hun) TEAM NOVO NORDISK      
  144   TORRES BARCELO Albert (Esp) MOVISTAR TEAM      
  145   SAGIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP NATION      
  146   SCULLY Tom (Nzl) EF EDUCATION - NIPPO      
  147   RICHEZE Maximiliano Ariel (Arg) UAE TEAM EMIRATES      
  148   WRIGHT Fred (Gbr) BAHRAIN VICTORIOUS      
  149   PETIT Adrien (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE   0:10:58  
  150   VISCONTI Giovanni (Ita) BARDIANI CSF FAIZANE'      
  151   DECLERCQ Tim (Bel) DECEUNINCK - QUICK-STEP      
  152   VANBILSEN Kenneth (Bel) COFIDIS      
  153   VIVIANI Attilio (Ita) COFIDIS      
  154   VANSPEYBROUCK Pieter (Bel) INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX      
  155   SINKELDAM Ramon (Ned) GROUPAMA - FDJ      
  156   MANZIN Lorrenzo (Fra) TOTAL DIRECT ENERGIE      
  157   HAUSSLER Heinrich (Aus) BAHRAIN VICTORIOUS      
  158   AFFINI Edoardo (Ita) JUMBO-VISMA   0:13:17  
  159   PFINGSTEN Christoph (Ger) JUMBO-VISMA   0:14:55  
  160   GUERNALEC Thibault (Fra) TEAM ARKEA - SAMSIC      
  161   LEYSEN Senne (Bel) ALPECIN-FENIX      
  162   DAVY Clément (Fra) GROUPAMA - FDJ   0:16:33  
  163   MARTENS Paul (Ger) JUMBO-VISMA      
  164   LOZANO RIBA David (Esp) TEAM NOVO NORDISK   0:18:06  
  165   POLI Umberto (Ita) TEAM NOVO NORDISK   0:19:37  
  166   TAGLIANI Filippo (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC      
  167   BRAND Sam (Gbr) TEAM NOVO NORDISK      
  168   PERON Andrea (Ita) TEAM NOVO NORDISK      
  169   PLANET Charles (Fra) TEAM NOVO NORDISK      
  DNF   VIEL Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -   SIDERMEC  
  DNF   NIV Guy (Isr) ISRAEL START-UP   NATION  
  DNF   KAMSTRA Brian (Ned) TEAM NOVO   NORDISK  
  DNS   BAIS Mattia (Ita) ANDRONI GIOCATTOLI -   SIDERMEC  
  DNS   SAVINI Daniel (Ita) BARDIANI CSF   FAIZANE'  
  DNS   SWIFT Connor (Gbr) TEAM ARKEA -   SAMSIC  

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Милан-Сан-Ремо Milano-Sanremo классика Монумент велоспорта гонка Мирового тура Яспер Стейвен

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 4.09.2010

    кто-то тут сказал,что серая мышь возьмёт - поздравляю!)

  2. RVL

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 30.08.2012

    Темная лошадка, так вернее.

    1. Имя: Вячеслав

      Shalam s Urala

      Сегодня, 18:42 | Регистрация: 4.09.2010

      конечно вернее! выпало из головы от переживаний )

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот и джокер как было сказано!

    А саган просто прелесть! 

  4. RVL

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 30.08.2012

    Юэн впечатлил. Клеща такого врубил. Я думал что он возьмёт. Но яспер грамотно отстрелил



    Петя молодца, если он только набирает ...!!?!

    Шоу маст ГОУ он

  5. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 15.10.2020

    Молодец Стейвен!!! Использовал переглядки фаворитов. Рад и за Сагана, возвращается курилка. Жужу вообще мимо, потому что рюкзак. З биг3 лучший Ван Арт, хоть в тройке, своей протяжкой в гору заслужил.

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 4.07.2011

    Мекркс слезу смахнул ибо земляк бельгиец сегодня просто наказал всех, но и итальянский спонсор кофе на волне кайфа 

  7. Имя: Иван

    StVano

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 21.09.2014

    Очень рад, что "оживает" Саган!

    Неприятный осадочек остался после падения Буани, когда он довольно резко выдернул свой велосипед из лежащего своего напарника... Знаю, что он "псих", но казалось что в последнее время он подуспокоился (похоже, что нет).

  8. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 15.10.2020

    Удивил также Юен...выседел на Поджио

  9. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 8.07.2013

    И опять = чертик из табакерки=.  Яспера поздравляю, хотя если честно , развяска гонки не впечатлила.

  10. Имя: Слава Україні

    ROSt

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 6.11.2012

    Еххх трохи,зовсім трошки МВДП (Матвію) ...

    5-й теж норм ...

    Почекаємо Фландрію та  Рубе !!!

    heart

     

    1. RVL

      Сегодня, 19:02 | Регистрация: 30.08.2012

      Саган четвертый. Но Мвдп тоже хорош!))

  11. RVL

    Сегодня, 19:01 | Регистрация: 30.08.2012

    А Юэн нормально так шампуня пригубил)))

  12. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 22.05.2013

    Ван Арту надо понять как побеждать колесников. 

  13. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто нибудь ставил на Каспера? Нет.ни одного.Непредсказуемый этот велоспорт.

    Вся жизнь это гонка.

  14. drevgen

    Сегодня, 19:12 | Регистрация: 19.07.2016

    А че, нормально. Я, вот, в 20 смотрел Омлуп Хет. Он грамотно выграл тогда, хорошо и сильно уехал. Счас так. 

  15. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 19:27 | Регистрация: 7.12.2014

    А малыш Томми в группе лидеров заехал, 15-й в итоге, опередив парочку экс-чемпионов. Еще и атаковать пытался...

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 19:42 | Регистрация: 27.08.2018

      Интересно, что ему Алафилип сказал? По факту, молодец - проехал почти 300 и не терялся. Габариты не за него - надо смотреть на его разделку и выбирать правильные гонки.

      1. Имя: Ольга

        Earl57

        Сегодня, 19:48 | Регистрация: 7.12.2014

        Он же в юниорах чемпионом мира был в разделке. Нормально у него с этим.

         

        И между шоссейными гонками еще успевает маутинбайком заниматься, к ОИ готовится. Давеча Инеос показали как он тестирует велосипеды для этого и опубликовали календарь его МТБ-гонок.

        1. RVL

          Сегодня, 20:05 | Регистрация: 30.08.2012

          Я извиняюсь может за излишнюю некорректность.
          Думаю, что у инеоса том последний козырь на классики..на данный момент. Они его как бы даже наспех воткнули в команду, на место квято. Но он не козырь пока. И не факт что станет.

  16. Имя: Сергей

    error

    Сегодня, 19:28 | Регистрация: 20.05.2010

    Из вью Яспера понял, что так и задумывалось... Очень грамотно задумано и исполнено Трэками... до метра и до секунды...

    больше всех Юэн удивил... или он спецом на этот сезон в универсалы накатывался..

  17. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 19:30 | Регистрация: 25.10.2019

    Для меня, как болельщика Трека, вообще шикарно сезон начался. И Нибали довольно не плохо смотрелся...

  18. Nathan

    Сегодня, 19:31 | Регистрация: 11.09.2016

    Браво! Первая, по-настоящему большая победа для Трэка после ухода Спартака.

  19. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 22.05.2015

    А я желал победы Филу или Сагану.

  20. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 20:04 | Регистрация: 26.05.2017

    Жаль, Юэну немного не хватило. Если бы раньше начал спринт, то объехал бы Яспера.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    RVL-Фото
    Я извиняюсь может за излишнюю некорректность.
    Думаю, что у инеоса том последний козырь на классики..на данный момент. Они его как бы даже наспех воткнули в команду, на место квято. Но он не козырь пока. И не факт что станет.
  • Gottliche_Recht
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Gottliche_Recht-Фото
    Жаль, Юэну немного не хватило. Если бы раньше начал спринт, то объехал бы Яспера.
  • cmap_nep
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    cmap_nep-Фото
    А я желал победы Филу или Сагану.
  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Earl57-Фото

    Он же в юниорах чемпионом мира был в разделке. Нормально у него с этим.

     

    И между шоссейными гонками еще успевает маутинбайком заниматься, к ОИ готовится. Давеча Инеос показали как он тестирует велосипеды для этого и опубликовали календарь его МТБ-гонок.

  • Freejazz
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Freejazz-Фото
    Интересно, что ему Алафилип сказал? По факту, молодец - проехал почти 300 и не терялся. Габариты не за него - надо смотреть на его разделку и выбирать правильные гонки.
  • Nathan
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Nathan-Фото
    Браво! Первая, по-настоящему большая победа для Трэка после ухода Спартака.
  • patar
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    patar-Фото
    Для меня, как болельщика Трека, вообще шикарно сезон начался. И Нибали довольно не плохо смотрелся...
  • error
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    error-Фото

    Из вью Яспера понял, что так и задумывалось... Очень грамотно задумано и исполнено Трэками... до метра и до секунды...

    больше всех Юэн удивил... или он спецом на этот сезон в универсалы накатывался..

  • Earl57
    Милан - Сан-Ремо-2021. Результ ... (25)
    Earl57-Фото

    А малыш Томми в группе лидеров заехал, 15-й в итоге, опередив парочку экс-чемпионов. Еще и атаковать пытался...

  • ROSt
    Йохан Мюзеув о Матье ван дер П ... (8)
    ROSt-Фото

    Йохан Мюзеув: «Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт - особенные ребята, они никогда не экономят силы!»

    Тим вони і цінуються, що давлять на повну !!! Без коліс попереду ...

    Дивитися на це-просто очей не відвести !!!!!!!!!!

    Красавци.

    dance

     

     

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 марта

Cristian Munoz (UAE Team Emirates)

Oliver Behringer (Team Novo Nordisk)

Leonardo Bonifazio (Total Direct Energie)

21 марта

Tim Declercq (Deceuninck - Quick Step)

Artem Nych (Gazprom - RusVelo)

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers)

Arvid De Kleijn (Rally Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2021 (101)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)