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Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

Первая победа Калеба Юэна в команде Lotto Soudal

 

  24-летний австралийский гонщик Калеб Юэн одержал первую победу в качестве гонщика команды Lotto Soudal. На 4-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, завершившимся финишем в крутой подъём на дамбу Хатта, Калеб Юэн опередил на финише итальянского гонщика команды Trek-Segafredo Маттео Москетти и лидера генеральной классификации Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Примож Роглич увеличил своё преимущество в общем зачёте с 14 до 21 секунды над ближайшим соперником Алехандро Вальверде (Movistar).

 

 

 

Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

 

Photo Credit: LaPresse / Ferrari – Paolone

 

  Калеб Юэн: «У меня было преимущество над остальными спринтерами: я вешу 67 кг, а остальные спринтеры около 80 кг. Так что соотношение моей мощности к весу для такого подъёма с 17% было лучше. Я знал, что должен был находиться не дальше пятой-шестой позиции к началу подъёма. Кристофф атаковал, а когда я нашёл правильную передачу, то смог его обойти. До этого произошёл завал, но я на тот момент уже находился впереди.

 

  Учитывая, насколько здесь сильный состав спринтеров, я на самом деле считал, что именно на этом этапе смогу выиграть. Сложности на этом этапе начались за 50 км до финиша. Сначала мы ехали спокойно, но внезапно одна команда попыталась создать эшелоны. Пелотон развалился, но потом все снова собрались.

 

  Я очень рад, что одержал первую официальную победу в составе команды Lotto Soudal. Ребята весь день защищали меня от ветра и удерживали на хорошей позиции. Подъём я начал, находясь на третьей позиции, нога шла хорошо.

 

  Сегодняшняя победа – хороший знак перед Милан - Сан-Ремо, гонке, которая является моей главной целью первой части сезона. Чтобы ставить целью эту классику, надо тренироваться к ней специально, потому что её протяжённость 300 км. И я уже тренируюсь по 6 – 7 часов, чтобы тело привыкло к таким расстояниям. Эти тренировки начались в ноябре и декабре. Мне надо было начинать работать заранее, чтобы быть в форме к Милан-Сан-Ремо. С прошлого года я знаю, что могу выступить на ней хорошо. Сейчас мои тренировки строятся с прицелом на Милан-Сан-Ремо. Надеюсь, что в этом году смогу финишировать на одну позицию выше».

 

 

Результаты 4 этапа Тура ОАЭ-2019

 

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Теги к статье: Калеб Юэн Caleb Ewan Lotto Soudal Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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Kuurne-Bruxelles-Kuurne

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Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Точно? Я то думал что читают , даже был уверен!!! Наверное лучше позвонить??? Ну это все шутки ))) А вообще выражаю что чувствую, жаль ребят. Но больше не буду !!!
  • rude_rider
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: raspik
    Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз

    Сомнительно, что Кристоф, у которого сломался задний переключатель почти перед финишем, нашел это красивым. Как и многочисленные гонщики, либо попавшие в завал, либо отрезанные завалом за 6 км до финиша. И некоторые из них завтра возможно не выйдут на старт. 
    А еще гонщики пережили песчаную бурю, которую тоже вряд ли сочли красивой и интересной. Ну и езда по пустыне при температуре +32 и ветре 33 км/ч тоже не доставила им удовольствия...
    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
     
    При чем тут это,жара и тд и тп? Все были в равных условиях. Или будем только сочувствовать и не наслаждаться гонкой?
  • satanton
    UCI вводит высокие штрафы за в ... (10)
    satanton-Фото

    Цитата: Адриен
    Точно так же можно применять и своеобразные "мусоросборщики" - специально оборудованные мотоциклы или автомобили-пикапы.

    Пускай сбрасывают бачки в судейские и vip кабриолеты. И мюзетты и фантики туда же.

     

     

  • tim147
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6)
    tim147-Фото

    Все же уникальная эта горка - Хатта Дам, где с завидным постоянством выигрывают спринтеры, которых как правило даже градиент в 5-6 % подрубает вчистую, а тут целых 15-17! Вроде бы горка для таких гонщиков как Вальверде, Улисси, Мартин, Нибали, Квятковски.  Ан нет! Помните, как в 2015 (?) Дегенкольб, одолел подъем на первой позиции (оставив не у дел Вальверде), затем Колбрелли - но  этот все же спринтер широкого профиля, а теперь и Юэн (прежде проявлявший себя исключительно на плоских финишах). Признаюсь, логического объяснения этому парадоксу  не нахожу.

  • close2you
    Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (3)
    close2you-Фото
    я не хочу вас обидеть, но, зачем вы это пишете?) они же это не читают))
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: raspik
    Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз

    Сомнительно, что Кристоф, у которого сломался задний переключатель почти перед финишем, нашел это красивым. Как и многочисленные гонщики, либо попавшие в завал, либо отрезанные завалом за 6 км до финиша. И некоторые из них завтра возможно не выйдут на старт. 

    А еще гонщики пережили песчаную бурю, которую тоже вряд ли сочли красивой и интересной. Ну и езда по пустыне при температуре +32 и ветре 33 км/ч тоже не доставила им удовольствия...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья и скорейшего выздоровления
  • raspik
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6)
    raspik-Фото
    Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз
  • Серафим
    Первая победа Алехандро Вальве ... (7)
    Серафим-Фото
    Вообще-то Сева Соловьев еще примерно с 2006 г. на Евроспорте. Как спортсмен - то он неплохой, мастер спорта по триатлону, велосипедист, лыжник тоже на довольно высоком уровне. Комментировал и биатлон и лыжи и велогонки.
    Но, хоть и мой земляк вроде, не понимаю его как комментатора. Может голос на картинку не ложится?
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6)
    Николай Н.-Фото

    Большой завал чуть Вальвердо не лишил бы призового места в общем зачёте. Но команда успели его довести до группы. Финиш был как раз под него, но сил у него немного не хватило. А так Вальвердо ещё силён.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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