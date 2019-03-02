Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:50
Первая победа Калеба Юэна в команде Lotto Soudal
24-летний австралийский гонщик Калеб Юэн одержал первую победу в качестве гонщика команды Lotto Soudal. На 4-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, завершившимся финишем в крутой подъём на дамбу Хатта, Калеб Юэн опередил на финише итальянского гонщика команды Trek-Segafredo Маттео Москетти и лидера генеральной классификации Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Примож Роглич увеличил своё преимущество в общем зачёте с 14 до 21 секунды над ближайшим соперником Алехандро Вальверде (Movistar).
Photo Credit: LaPresse / Ferrari – Paolone
Калеб Юэн: «У меня было преимущество над остальными спринтерами: я вешу 67 кг, а остальные спринтеры около 80 кг. Так что соотношение моей мощности к весу для такого подъёма с 17% было лучше. Я знал, что должен был находиться не дальше пятой-шестой позиции к началу подъёма. Кристофф атаковал, а когда я нашёл правильную передачу, то смог его обойти. До этого произошёл завал, но я на тот момент уже находился впереди.
Учитывая, насколько здесь сильный состав спринтеров, я на самом деле считал, что именно на этом этапе смогу выиграть. Сложности на этом этапе начались за 50 км до финиша. Сначала мы ехали спокойно, но внезапно одна команда попыталась создать эшелоны. Пелотон развалился, но потом все снова собрались.
Я очень рад, что одержал первую официальную победу в составе команды Lotto Soudal. Ребята весь день защищали меня от ветра и удерживали на хорошей позиции. Подъём я начал, находясь на третьей позиции, нога шла хорошо.
Сегодняшняя победа – хороший знак перед Милан - Сан-Ремо, гонке, которая является моей главной целью первой части сезона. Чтобы ставить целью эту классику, надо тренироваться к ней специально, потому что её протяжённость 300 км. И я уже тренируюсь по 6 – 7 часов, чтобы тело привыкло к таким расстояниям. Эти тренировки начались в ноябре и декабре. Мне надо было начинать работать заранее, чтобы быть в форме к Милан-Сан-Ремо. С прошлого года я знаю, что могу выступить на ней хорошо. Сейчас мои тренировки строятся с прицелом на Милан-Сан-Ремо. Надеюсь, что в этом году смогу финишировать на одну позицию выше».
Результаты 4 этапа Тура ОАЭ-2019
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