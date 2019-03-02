Калеб Юэн - победитель 4 этапа Тура ОАЭ-2019

Сейтмеметов сейтхалил

Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (3) Точно? Я то думал что читают , даже был уверен!!! Наверное лучше позвонить??? Ну это все шутки ))) А вообще выражаю что чувствую, жаль ребят. Но больше не буду !!!

rude_rider

Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6) Цитата: Earl57 Цитата: raspik Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз

Сомнительно, что Кристоф, у которого сломался задний переключатель почти перед финишем, нашел это красивым. Как и многочисленные гонщики, либо попавшие в завал, либо отрезанные завалом за 6 км до финиша. И некоторые из них завтра возможно не выйдут на старт.

А еще гонщики пережили песчаную бурю, которую тоже вряд ли сочли красивой и интересной. Ну и езда по пустыне при температуре +32 и ветре 33 км/ч тоже не доставила им удовольствия...

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...



Сомнительно, что Кристоф, у которого сломался задний переключатель почти перед финишем, нашел это красивым. Как и многочисленные гонщики, либо попавшие в завал, либо отрезанные завалом за 6 км до финиша. И некоторые из них завтра возможно не выйдут на старт.А еще гонщики пережили песчаную бурю, которую тоже вряд ли сочли красивой и интересной. Ну и езда по пустыне при температуре +32 и ветре 33 км/ч тоже не доставила им удовольствия...А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо... При чем тут это,жара и тд и тп? Все были в равных условиях. Или будем только сочувствовать и не наслаждаться гонкой?

satanton

UCI вводит высокие штрафы за в ... (10) Цитата: Адриен Точно так же можно применять и своеобразные "мусоросборщики" - специально оборудованные мотоциклы или автомобили-пикапы.

Пускай сбрасывают бачки в судейские и vip кабриолеты. И мюзетты и фантики туда же.

tim147

Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6) Все же уникальная эта горка - Хатта Дам, где с завидным постоянством выигрывают спринтеры, которых как правило даже градиент в 5-6 % подрубает вчистую, а тут целых 15-17! Вроде бы горка для таких гонщиков как Вальверде, Улисси, Мартин, Нибали, Квятковски. Ан нет! Помните, как в 2015 (?) Дегенкольб, одолел подъем на первой позиции (оставив не у дел Вальверде), затем Колбрелли - но этот все же спринтер широкого профиля, а теперь и Юэн (прежде проявлявший себя исключительно на плоских финишах). Признаюсь, логического объяснения этому парадоксу не нахожу.

close2you

Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (3) я не хочу вас обидеть, но, зачем вы это пишете?) они же это не читают))

Earl57

Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6) Цитата: raspik Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз Сомнительно, что Кристоф, у которого сломался задний переключатель почти перед финишем, нашел это красивым. Как и многочисленные гонщики, либо попавшие в завал, либо отрезанные завалом за 6 км до финиша. И некоторые из них завтра возможно не выйдут на старт. А еще гонщики пережили песчаную бурю, которую тоже вряд ли сочли красивой и интересной. Ну и езда по пустыне при температуре +32 и ветре 33 км/ч тоже не доставила им удовольствия... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

Сейтмеметов сейтхалил

Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (3) Здоровья и скорейшего выздоровления

raspik

Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6) Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз

Серафим

Первая победа Алехандро Вальве ... (7) Вообще-то Сева Соловьев еще примерно с 2006 г. на Евроспорте. Как спортсмен - то он неплохой, мастер спорта по триатлону, велосипедист, лыжник тоже на довольно высоком уровне. Комментировал и биатлон и лыжи и велогонки.

Но, хоть и мой земляк вроде, не понимаю его как комментатора. Может голос на картинку не ложится?

Николай Н.

Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (6) Большой завал чуть Вальвердо не лишил бы призового места в общем зачёте. Но команда успели его довести до группы. Финиш был как раз под него, но сил у него немного не хватило. А так Вальвердо ещё силён.