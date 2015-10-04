Майкл Мэттьюс – капитан команды Sunweb на Милан-Сан-Ремо-2018

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:59
Майкл Мэттьюс – лидер команды Sunweb на Милан-Сан-Ремо-2018
27-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) будет капитаном команды Sunweb на Милан-Сан-Ремо-2018. В 2015 году Майкл Мэттьюс поднялся на третью ступень подиума итальянской классики, а в прошлом году занял на Милан-Сан-Ремо 12-е место. На своей первой гонке сезона, классике Omloop Het Nieuwsblad три недели назад Майкл Мэттьюс упал и получил перелом (трещину) плеча, из-за чего пропустил Страде Бьянке и Тиррено-Адриатико.
Несмотря на недавнюю травму, Майкл Мэттьюс сможет стартовать на Милан-Сан-Ремо и возглавить команду, о чём в пресс-релизе сообщила команда Sunweb: «После перелома Майкл очень хорошо восстанавливался, на прошлой неделе вернулся к полноценным тренировкам. У него умеренные болевые ощущения, мы уверены, что он готов вновь вернуться в гонки в субботу, на Милан-Сан-Ремо-2018».
Том Дюмулин, простудился во время Страде Бьянке, из-за чего был не в лучшей форме на Тиррено-Адриатико, с которой сошёл после падения на 4-м этапе, также возвращается в гонки и стартует на Милан-Сан-Ремо-2018.
Марк Реф, спортивный директор команды Sunweb: «Мы едем на первую классику-Монумент сезона, Милан-Сан-Ремо, с Майклом в качестве лидера команды. Мы счастливы, что он вернулся после перелома, полученного на Omloop Het Nieuwsblad. Его перелом хорошо заживает, он провёл несколько тренировок на высоком уровне на прошлой неделе. Несмотря на то, что мы потеряли ключевого помощника Симона Гешке, который сломал ключицу на Тиррено-Адриатико, а также Сёрена Крага Андерсена, который заболел, наш состав достаточно силён для того, чтобы справиться с трудным финалом в субботу. Том Дюмулин также возвращается в гонки. Он будет ключевым помощником в финале. Рой Кюрверс (Roy Curvers) – наш опытный дорожный капитан, стартует на Милан-Сан-Ремо в 7-й раз в карьере. После очень тяжёлой неделе мы настроены позитивно, с нетерпением ждём первый Монумент сезона».
Состав команды Sunweb на Милан-Сан-Ремо-2018: Nikias Arndt, Roy Curvers, Tom Dumoulin, Lennard Kamna, Michael Matthews, Sam Oomen, Edward Theuns.
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