VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Максимилиан Шахман - победитель велогонки Париж-Ницца-2021

Максимилиан Шахман – двукратный победитель Париж-Ниццы

 

 

  8-й этап велогонки Париж-Ницца-2021 проходил по сокращённому маршруту, что лишь усилило напряжение и борьбу в финальный день «Дороги к солнцу». Два падения лидировавшего в общем зачёте Приможа Роглича (Jumbo-Visma) выбили его из борьбы.

 

  27-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann), ставший виртуальным лидером ещё за 15 км до финиша, отвечал на атаки соперников на финальном подъёме. Никому из гонщиков проредившейся группы не удалось уехать в отрыв, в итоге был разыгран спринт.

 

  28-летний датский велогонщик команды EF Education - Nippo Магнус Корт (Magnus Cort) находился в голове группы и спринтовал с первой позиции и одержал победу на 8-м этапе Париж-Ниццы-2021, обойдя Кристофа Лапорта (Cofidis) и Пьера Латура (Total Direct Energie).

 

Максимилиан Шахман - победитель велогонки Париж-Ницца-2021

 

Максимилиан Шахман - победитель велогонки Париж-Ницца-2021

 

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

  Максимилиан Шахман второй год подряд поднялся на первую ступень подиума Париж-Ницца. В этом году он выиграл французскую велогонку с преимуществом в 19 секунд над российским велогонщиком команды Astana-Premier Tech Александром Власовым.

 

  Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Безумный день. У меня смешанные чувства, потому что Роглич упал, да ещё дважды. Не знаю, была ли это его ошибка. Но у меня перед первым подъёмом был прокол, я оказался далеко позади. И меня никто не ждал. Потом упал Роглич, и мы его ждали. Вдруг он упал ещё раз, но впереди в это время уже была сильная группа. Мы боролись за победу на этапе. Несколько команд очень мощно работали в голове пелотона, мы не хотели терять нашу текущую позицию.

 

  Не знаю, могу ли радоваться, не слишком приятно так выигрывать. Очень трудно. В любом случае, передо мной стояла цель – повторить успех, и вдруг я снова оказался на подиуме в жёлтой майке в последний день, хотя и не по тому сценарию, который был в прошлом году. Немного неожиданно.  Не знаю, что сказать. Хочу поблагодарить всю команду, которая много работала в течение всей недели, поддерживала меня и сделала возможным этот результат».

 

  Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «В начале мы немного нервничали, потому что у Макса возникла проблема с передним колесом как раз перед первым подъёмом. Однако Паскалю удалось его вернуть в пелотон.

 

  Сегодня нашей стратегией было оставаться впереди, чтобы удержать второе место в общем зачёте. Когда Роглич упал, мы замедлились и продолжали свою гонку. Но впереди нас ехали 15 сильных гонщиков, была довольно опасная ситуация, там находился Баргиль, который в общем зачёте проигрывал нам две минуты. Поэтому нам пришлось бороться, чтобы не потерять второе место.

 

  Жаль, что Роглич и его команда не смогли догнать пелотон. Не лучший способ одержать победу. Мы следовали изначальной стратегии, нацеливались бороться за победу на финальном подъёме, и наши ребята отлично справились. Снимаю шляпу перед всеми нашими гонщиками, которые сегодня не жалели себя и выложились по полной, что, в итоге помогло нам одержать самую крупную победу на многодневной гонке с прошлого года».

 

Максимилиан Шахман - победитель велогонки Париж-Ницца-2021

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

 

 

  Магнус Корт (EF Education-Nippo): «Идеально финишировать вот так. Я не мог бы быть более счастлив. Этап был очень напряжённым, с тройным прохождением круга. Было сложно предсказать итог. Много раз формировался отрыв. Роглич дважды падал. А потом мы смогли спринтовать. Последние километры постоянно шли атаки. Не было поезда, чтобы развозить и удерживать позиции. Пришлось положиться только на свои силы. Я знал, что финиш скоростной, с небольшим поворотом. Подумал, если я первый пройду этот поворот, никто не сможет меня обойти. Поэтому я постарался зайти в поворот на первой позиции, и никого рядом не было».

 

 

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2021

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Bora-hansgrohe Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

10 - 16 марта 2021

Tirreno-Adriatico

17 марта 2021

Danilith Nokere Koerse

20 марта 2021

Milano-Sanremo

22 - 28 марта 2021

Volta Ciclista a Catalunya

23 - 27 марта 2021

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

24 марта 2021

Oxyclean Classic Brugge-De Panne

26 марта 2021

E3 Saxo Bank Classic

28 марта 2021

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

31 марта 2021

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и с Рогличем никто сегодня в поддавки не играл.
    Выражаясь вашим языком - "никто не собирался дарить ему победу".
    Поддавкам не место в спорте.

    И Что не так с победой Шахмана?
    Вполне Заслуженная победа.
    И очень даже интересно.

  • VeloVelo
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    VeloVelo-Фото

    Да уж, Загадка.

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    M-07-Фото

    Какой этап, браво ван дер Пул, какие он потрясающие гонки выдаёт, не могу им не восхищаться. Погачар впечатляет, может и на классики замахнуться.

  • BaTman
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    BaTman-Фото
    Погачар очень силён, пока выглядит непобедимым. Берналь, просто тень по сравнению с ним.
  • Joe
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    Joe-Фото
    Цитата: Freejazz
    Что там делает Газпром-Русвело?
    . Выступают как могут . Единственная российская команда на этом уровне. даже если нет результата, ее цель - ориентир для юношей и юниоров России. Другого велоспорта на шоссе в России сейчас нет и в ближайшем будущем не предвидится в любом случае
  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП или же ВВА, а может Погачар, а ну ещё Алафилипп....больше некому)) не дано, не положено. 

    Цитата: Sezar
    Вот это холмистый этап! На таком можно решить судьбу целого грантура

    Я же говорил ещё в превью, что 5-й этап смотрится почти наилучше по профилю на этой ТА. И да, согласен, один (как минимум) такой этап должен быть всегда и на каждом ГТ сезона.

     

    P.S.

    На Роглича было тяжело сегодня смотреть cray по человеческуи и по спортивному очень жаль. Надеюсь Примо не сломается и переживёт эти удары, но есле такое случится на ТдФ (не дай Бог), тогда мне станет определённо страшно за его судьбу и карьеру.

  • krbynkv
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    krbynkv-Фото
    Настоящий кремень! Достоен восхищения и уважения. Зел?ная майка едва ли удовлетворит и половину амбиций. Надеюсь, он покажет себя в Туре Басков. И, верю, что достойно примет сегодняшнюю неудачу.
  • GTX
    Примож Роглич и спортивный дир ... (2)
    GTX-Фото
    90 км с вывихом плеча и ободранной задницей - боец. п.с. Как это не Мовистар темп в группе взвинтил, когда у кого то проблемы)
  • krbynkv
    Тиррено-Адриатико-2021. Этап 5 (18)
    krbynkv-Фото
    Красивый пьедестал сегодня. Желаю МВДП каким-то боком взойти повыше в ГК.
  • Серафим
    Париж-Ницца-2021. Этап 8 (32)
    Серафим-Фото
    Кстати, сегодня Прощеное Воскресенье и Бог прощает нам все вольные и невольные наши шалости и мелкие злодейства (с). Не думаю, что Бог злопамятен и именно сегодня решил отомстить Рогличу за его выигрыш (якобы несправедливый) на предыдущем этапе. Вообще-то это спорт и смысл спорта - выигрывать всеми законными , не преступающими правила способами.
    И я тоже прошу прощения у всех, кого мог обидеть вольно или невольно своим словом или даже мыслями.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 марта

Casper Phillip Pedersen (Team DSM)

Iver Skaarseth (Uno-X Team)

16 марта

Mikel Iturria (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2021 (74)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)