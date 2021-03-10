Максимилиан Шахман - победитель велогонки Париж-Ницца-2021

Максимилиан Шахман – двукратный победитель Париж-Ниццы

8-й этап велогонки Париж-Ницца-2021 проходил по сокращённому маршруту, что лишь усилило напряжение и борьбу в финальный день «Дороги к солнцу». Два падения лидировавшего в общем зачёте Приможа Роглича (Jumbo-Visma) выбили его из борьбы.

27-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann), ставший виртуальным лидером ещё за 15 км до финиша, отвечал на атаки соперников на финальном подъёме. Никому из гонщиков проредившейся группы не удалось уехать в отрыв, в итоге был разыгран спринт.

28-летний датский велогонщик команды EF Education - Nippo Магнус Корт (Magnus Cort) находился в голове группы и спринтовал с первой позиции и одержал победу на 8-м этапе Париж-Ниццы-2021, обойдя Кристофа Лапорта (Cofidis) и Пьера Латура (Total Direct Energie).

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Максимилиан Шахман второй год подряд поднялся на первую ступень подиума Париж-Ницца. В этом году он выиграл французскую велогонку с преимуществом в 19 секунд над российским велогонщиком команды Astana-Premier Tech Александром Власовым.

Максимилиан Шахман (Bora-hansgrohe): «Безумный день. У меня смешанные чувства, потому что Роглич упал, да ещё дважды. Не знаю, была ли это его ошибка. Но у меня перед первым подъёмом был прокол, я оказался далеко позади. И меня никто не ждал. Потом упал Роглич, и мы его ждали. Вдруг он упал ещё раз, но впереди в это время уже была сильная группа. Мы боролись за победу на этапе. Несколько команд очень мощно работали в голове пелотона, мы не хотели терять нашу текущую позицию.

Не знаю, могу ли радоваться, не слишком приятно так выигрывать. Очень трудно. В любом случае, передо мной стояла цель – повторить успех, и вдруг я снова оказался на подиуме в жёлтой майке в последний день, хотя и не по тому сценарию, который был в прошлом году. Немного неожиданно. Не знаю, что сказать. Хочу поблагодарить всю команду, которая много работала в течение всей недели, поддерживала меня и сделала возможным этот результат».

Йенс Земке (Jens Zemke), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «В начале мы немного нервничали, потому что у Макса возникла проблема с передним колесом как раз перед первым подъёмом. Однако Паскалю удалось его вернуть в пелотон.

Сегодня нашей стратегией было оставаться впереди, чтобы удержать второе место в общем зачёте. Когда Роглич упал, мы замедлились и продолжали свою гонку. Но впереди нас ехали 15 сильных гонщиков, была довольно опасная ситуация, там находился Баргиль, который в общем зачёте проигрывал нам две минуты. Поэтому нам пришлось бороться, чтобы не потерять второе место.

Жаль, что Роглич и его команда не смогли догнать пелотон. Не лучший способ одержать победу. Мы следовали изначальной стратегии, нацеливались бороться за победу на финальном подъёме, и наши ребята отлично справились. Снимаю шляпу перед всеми нашими гонщиками, которые сегодня не жалели себя и выложились по полной, что, в итоге помогло нам одержать самую крупную победу на многодневной гонке с прошлого года».

Photo ©A.S.O. / F.Boukla

Магнус Корт (EF Education-Nippo): «Идеально финишировать вот так. Я не мог бы быть более счастлив. Этап был очень напряжённым, с тройным прохождением круга. Было сложно предсказать итог. Много раз формировался отрыв. Роглич дважды падал. А потом мы смогли спринтовать. Последние километры постоянно шли атаки. Не было поезда, чтобы развозить и удерживать позиции. Пришлось положиться только на свои силы. Я знал, что финиш скоростной, с небольшим поворотом. Подумал, если я первый пройду этот поворот, никто не сможет меня обойти. Поэтому я постарался зайти в поворот на первой позиции, и никого рядом не было».