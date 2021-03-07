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Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

Стефан Биссеггер, Реми Каванья, Примож Роглич о 3-м этапе Париж-Ницца-2021

 

 

  22-летний велогонщик команды  EF Education–Nippo Стефан Биссеггер (Stefan Bissegger) одержал победу на 3-м этапе велогонки Париж-Ницца-2021 и надел первую в карьере майку лидера. 

 

  14,4-километровую индивидуальную гонку на время, часть дистанции которой проходила вдоль берегов Луары в городе Жьен (Gien) Стефан Биссеггер преодолел за 17 минут 34 секунды со средней скоростью 49,184 км/ч. На отсечке, расположенной через 6,7 км после старта он показал лучший результат, опередив чемпиона Франции в разделке Реми Каванью (Deceuninck-Quick Step) на 2 и 95 сотых секунды. На финише Биссеггер опередил Каванью на 85 сотых секунды.

 

  Победа в индивидуальной гонке на время принесла уроженцу швейцарского немецкоязычного кантона Тургау жёлтую майку лидера Париж-Ницца-2021. В общем зачёте Стефан Биссеггер идёт с одним временем с Реми Каваньей и на 6 секунд опережает Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

30-летний австралийский велогонщик команды BikeExchange Майкл Мэттьюс пытался защитить майку лидера, но на финише проиграл Стефану Биссеггеру 23 секунды.

 

Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

 

Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

 
Credit A.S.O./Fabien Boukla

 

  Талант раздельщика Стефан Биссеггер недавно показал на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2021, где на 13-км разделке 2-го этапа занял 2-е место, проиграв чемпиону мира в этой дисциплине Филиппо Ганне (Ineos Grenadiers) 14 секунд.

 

  Стефан Биссеггер: «Я очень много работал ради этого результата. Я ещё молод, но думаю, смог показать, на что способен. Индивидуальная гонка на время – моя дисциплина. Я пришёл из трека. Короткие дистанции, как эта, мне подходят. Я много тренировался на разделочном велосипеде, могу отлично с ним управляться. Париж-Ницца  - одна из крупнейших гонок начала сезона, и у меня первая в карьере жёлтая майка. Это вторая крупная велогонка в моей карьере. Дистанция была технически сложной. Приходилось рисковать на правых поворотах и не торопиться на остальных. Думаю, я отлично справился, поэтому очень счастлив».

 

  Стефан Биссеггер ездит на велосипеде почти половину своей жизни. Первую шоссейную велогонку он проехал в 10 лет на велосипеде, одолженном в местном веломагазине: «Парень из магазина сказал мне, что я не могу стартовать в велогонке на велосипеде, на котором катаюсь. Он дал мне свой велосипед. С того велосипеда и той велогонки всё и началось. Самое интересное, что парень, давший мне велосипед, теперь мой тренер. Тогда мне было 10 лет, и он уже 10 лет рядом со мной».

 

Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

 

  Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Конечно, разочарован, потому что был нацелен бороться за победу на этом этапе и подошёл к ней очень близко. Разделку проехал хорошо, но в конце пришлось тормозить, пока обходил ещё одного гонщика (Сбаральи). Конечно, мог бы проехать лучше там и здесь.

 

  Мечтой, с которой рос, было надеть жёлтую майку лидера на Париж-Ницца. Досадно, что не смог это сделать из-за такого маленького разрыва. В то же время горжусь тем, как выступил, как показал свою майку. Не знаю, будут ли у меня ещё шансы надеть жёлтую майку, потому что впереди трудный этап. Если бы мне удалось уехать в отрыв.

 

 Мы не теряем боевого духа, посмотрим, что получится сделать. Но сейчас наш фокус на борьбе за вторую победу в спринте с Сэмом. Сэм здесь самый быстрый гонщик».

 

  Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Я просто старался войти в лимит времени и сберечь ноги для следующего этапа. Не хотел здесь тратить силы. Сейчас мне надо пройти через завтрашний этап и постараться выиграть в четверг, потому что вчера расстроился, что не был впереди. Я посмотрел, где завтра будут разыгрываться промежуточные спринты. Они в подъёмах, так что невыполнимы. Теперь просто надо сосредоточиться на том, чтобы пройти следующий этап. На данный момент зелёная майка не является целью».

 

Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

Credit A.S.O./Fabien Boukla

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Разделки – это всегда вызов. И я постоянно учусь чему-то новому. Доволен, что смог хорошо проехать так рано в сезоне. Необходимость менять темп на сегодняшней дистанции мне отлично подходила. Конечно, всегда хочется взять победу, но я доволен результатом. Сделал всё, что мог, и уже предвкушаю следующие этапы».

 

Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2021

 

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Теги к статье: Стефан Биссеггер Stefan Bissegger EF Education–Nippo Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Каванья и на этапе, и в генерале вровень с  "Who is" Mr Bissegger'ом? а в итоге и без победы, и без желтой майки((
    Мэтьюз очень старался, жаль, что 9 сек. теперь в генерале не в его пользу, но может ещё поборется?

    Отдельный плюс А.Власову; не знаю, может подтянул разделку за межсезонку, а может просто выдал свой максимум с учётом дистанции и профиля ITT

  • старт-шоссе 82
    Тиррено-Адриатико – 2021. Марш ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото

    Я бы не стал ограничиваться в прогнозах только Погачаром и Берналем, у большинства команд боевые (туровские) составы ...

    не забывайте хотябы про Альмейду и Томаса , да и Ван Арт в качестве кепа тоже угроза... я думаю должно быть интерестно.

    Астане и Газпрому удачи.

  • jerzyk
    GP Industria & Artigianato-202 ... (9)
    jerzyk-Фото

    21 Davide Rebellin (Ita) Work Service - Marchiol - Dynatek 0:01:13
    И что вы там говорите? - Молодёжь?

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    Николай Н.-Фото

    Разделка немного разобралась с генералкой. Завтра финиш тоже внесёт свою поправку. Есть шанс Рогличу одеть майку лидера. Да и Власову подняться по выше.

  • EL-Fenomeno
    Тиррено-Адриатико – 2021. Марш ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    4-й этап покажет, а 5-й докажет кто достоин быть на итоговом подиуме ТА. Мне даже та стиральная доска этапа #5 немного больше импонирует чем горный (и королевский) #4. Ванную на итоговом подиуме (если не сойдут и не травмируются) Берналя, Погачара, возможно и Фульсанга. Посмотрим м интересом на ВВА и МВДП уже в рамках недельного Тура...как они тут себя проявят.
  • patar
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    patar-Фото

    А я вот от Педерсена фигею... открываю всё новые его таланты. Дважды призер спринтов, сегодня 14 в разделке...

  • Gerasim
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    Gerasim-Фото
    Цитата: BlAr
    Who is Mr Bissegger???
    Крутой молодой трековик из Швейцарии, специалист гонок на время
  • GTX
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    GTX-Фото

    Цитата: Woterman 1980
    Было ясно что Швейцарец победит, учитывая его минимальный проигрыш Ганне на туре АОЭ

    Возможно, у Канчеллары достойная замена в разделках подростает. Хочется надеяться

     

    ну победить, то не факт, но место в 3 читалось очевидно

  • ROSt
    Кейс Бол – победитель 2 этапа ... (1)
    ROSt-Фото

    Все зробив по-техниці !!!

    Педерсен зловив гаву)

    blum

  • Woterman 1980
    Париж-Ницца-2021. Этап 3 (10)
    Woterman 1980-Фото
    Было ясно что Швейцарец победит, учитывая его минимальный проигрыш Ганне на туре АОЭ

    Возможно, у Канчеллары достойная замена в разделках подростает. Хочется надеяться

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