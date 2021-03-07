Стефан Биссеггер - победитель 3 этапа Париж-Ницца-2021

Стефан Биссеггер, Реми Каванья, Примож Роглич о 3-м этапе Париж-Ницца-2021

22-летний велогонщик команды EF Education–Nippo Стефан Биссеггер (Stefan Bissegger) одержал победу на 3-м этапе велогонки Париж-Ницца-2021 и надел первую в карьере майку лидера.

14,4-километровую индивидуальную гонку на время, часть дистанции которой проходила вдоль берегов Луары в городе Жьен (Gien) Стефан Биссеггер преодолел за 17 минут 34 секунды со средней скоростью 49,184 км/ч. На отсечке, расположенной через 6,7 км после старта он показал лучший результат, опередив чемпиона Франции в разделке Реми Каванью (Deceuninck-Quick Step) на 2 и 95 сотых секунды. На финише Биссеггер опередил Каванью на 85 сотых секунды.

Победа в индивидуальной гонке на время принесла уроженцу швейцарского немецкоязычного кантона Тургау жёлтую майку лидера Париж-Ницца-2021. В общем зачёте Стефан Биссеггер идёт с одним временем с Реми Каваньей и на 6 секунд опережает Приможа Роглича (Jumbo-Visma).

30-летний австралийский велогонщик команды BikeExchange Майкл Мэттьюс пытался защитить майку лидера, но на финише проиграл Стефану Биссеггеру 23 секунды.



Credit A.S.O./Fabien Boukla





Талант раздельщика Стефан Биссеггер недавно показал на Туре Объединённых Арабских Эмиратов-2021, где на 13-км разделке 2-го этапа занял 2-е место, проиграв чемпиону мира в этой дисциплине Филиппо Ганне (Ineos Grenadiers) 14 секунд.

Стефан Биссеггер: «Я очень много работал ради этого результата. Я ещё молод, но думаю, смог показать, на что способен. Индивидуальная гонка на время – моя дисциплина. Я пришёл из трека. Короткие дистанции, как эта, мне подходят. Я много тренировался на разделочном велосипеде, могу отлично с ним управляться. Париж-Ницца - одна из крупнейших гонок начала сезона, и у меня первая в карьере жёлтая майка. Это вторая крупная велогонка в моей карьере. Дистанция была технически сложной. Приходилось рисковать на правых поворотах и не торопиться на остальных. Думаю, я отлично справился, поэтому очень счастлив».

Стефан Биссеггер ездит на велосипеде почти половину своей жизни. Первую шоссейную велогонку он проехал в 10 лет на велосипеде, одолженном в местном веломагазине: «Парень из магазина сказал мне, что я не могу стартовать в велогонке на велосипеде, на котором катаюсь. Он дал мне свой велосипед. С того велосипеда и той велогонки всё и началось. Самое интересное, что парень, давший мне велосипед, теперь мой тренер. Тогда мне было 10 лет, и он уже 10 лет рядом со мной».

Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step): «Конечно, разочарован, потому что был нацелен бороться за победу на этом этапе и подошёл к ней очень близко. Разделку проехал хорошо, но в конце пришлось тормозить, пока обходил ещё одного гонщика (Сбаральи). Конечно, мог бы проехать лучше там и здесь.

Мечтой, с которой рос, было надеть жёлтую майку лидера на Париж-Ницца. Досадно, что не смог это сделать из-за такого маленького разрыва. В то же время горжусь тем, как выступил, как показал свою майку. Не знаю, будут ли у меня ещё шансы надеть жёлтую майку, потому что впереди трудный этап. Если бы мне удалось уехать в отрыв.

Мы не теряем боевого духа, посмотрим, что получится сделать. Но сейчас наш фокус на борьбе за вторую победу в спринте с Сэмом. Сэм здесь самый быстрый гонщик».

Сэм Беннетт (Deceuninck-Quick Step): «Я просто старался войти в лимит времени и сберечь ноги для следующего этапа. Не хотел здесь тратить силы. Сейчас мне надо пройти через завтрашний этап и постараться выиграть в четверг, потому что вчера расстроился, что не был впереди. Я посмотрел, где завтра будут разыгрываться промежуточные спринты. Они в подъёмах, так что невыполнимы. Теперь просто надо сосредоточиться на том, чтобы пройти следующий этап. На данный момент зелёная майка не является целью».

Credit A.S.O./Fabien Boukla

Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Разделки – это всегда вызов. И я постоянно учусь чему-то новому. Доволен, что смог хорошо проехать так рано в сезоне. Необходимость менять темп на сегодняшней дистанции мне отлично подходила. Конечно, всегда хочется взять победу, но я доволен результатом. Сделал всё, что мог, и уже предвкушаю следующие этапы».