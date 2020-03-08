Никколо Бонифацио – победитель 5 этапа Париж-Ницца-2020

Никколо Бонифацио, Петер Саган, Насэр Буанни о 5-м этапе Париж-Ницца-2020

26-летний итальянский гонщик команды Total Direct Energie Никколо Бонифацио (Niccolò Bonifazio) одержал победу на 5-м этапе велогонки Париж-Ницца-2020, обойдя в финишном спринте Ивана Кортину (Barahin-McLaren) и Петера Сагана (Bora-hanstgrohe). Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) продолжает лидировать в общем зачёте.

Photo © ASO/Fabien Boukla

Никколо Бонифацио: «Для команды сегодня значимый день. Париж-Ницца – важная цель сезона. Я очень много работал зимой. У меня в ногах было только 8 гоночных дней, на первых этапах Париж-Ниццы-2020 мне немного не хватало гоночной скорости. Но сегодня чувствовал себя отлично, искал хорошую позицию на последних километрах. Спринт начал за 100 м до финиша и выиграл. Спасибо команде. Это маленький подарок для моей семьи и итальянских болельщиков, в Италии сейчас сложное время, моя семья и все люди должны оставаться в своих домах и не могут выходить».

Петер Саган: «Когда на финальной прямой пелотон почти добрал ехавшего в отрыве, меня немного заперли. Бонифацио создал просвет, отлично рассчитал время спринта и взял победу. Я бы предпочёл завершить этап победой, но я сделал всё, что мог. С другой стороны мы успешны в достижении наших целей в общем зачёте. И Феликс, и Макс не потеряли ни одной секунды, что сегодня было важно».

Насэр Буанни: «Я слишком далеко находился на последнем вираже за 800 м до финиша, пришлось прилагать усилия, чтобы выбраться. Этап был долгим, более 240 км, если считать с километра ноль. Гонка шла очень быстро. Весь день держали высокий темп».

Photo © ASO/Fabien Boukla

Максимилиан Шахманн: «Ожидали, что этап будет полегче, но день оказался трудным, особенно последние 70 или 60 км, потому что отрыв был силён, нам пришлось много работать, чтобы его догнать. Тяжело было всем. На последних 15 км постоянно шли атаки, ехали очень быстро. Однако ребята мне отлично помогли в эти моменты, как и в прошлые дни.

Полагаю, Серхио Игита из команды EF Pro Cycling, всё ещё мой главный соперник, потому что он великолепный горняк, и ближе всего ко мне на данный момент. Он должен стать главным соперником в следующие дни, за ним надо будет следить. Есть в гонке и ещё несколько сильных горняков, но они находятся дальше в генеральной классификации, поэтому буду концентрироваться на Игите».