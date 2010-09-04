Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца-2021 после падения

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 19:06
Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021
Ричи Порт, двукратный победитель Париж-Ниццы (2013 и 2015), сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 во время 1-го этапа. Для 36-летнего австралийца Париж-Ницца-2021 - первая европейская велогонка, где он стартовал как гонщик велокоманды Ineos Grenadiers. Ричи Порт упал за 34 км до финиша.
Команда Ineos Grenadiers пока не обновила данные о состоянии и характере травмы Ричи Порта.
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