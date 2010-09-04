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Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца-2021 после падения

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

 

 

  Ричи Порт, двукратный победитель Париж-Ниццы (2013 и 2015), сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 во время 1-го этапа. Для 36-летнего австралийца Париж-Ницца-2021 - первая европейская велогонка, где он стартовал как гонщик велокоманды Ineos Grenadiers. Ричи Порт упал за 34 км до финиша.

 

Команда Ineos Grenadiers пока не обновила данные о состоянии и характере травмы Ричи Порта.

 

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

 

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

 

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

 

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

 

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

 

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

 

 

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Ineos Grenadiers Париж - Ницца Paris-Nice велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 19:34 | Регистрация: 4.09.2010

    теперь это навсегда

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Комментарии

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2021. Этап 1 (1)
    SportSpirit-Фото

    "Паскаль Аккерман первым начал спринт и опять слишком рано" - как долго будет применим этот рефрен?) 

     

    Сэм Бэннет - объективно лучший спринтер момента и только набирает обороты!

     

    Не так страшен Factor для Фрума, как Pinarello для Порта) надеюсь, без серьезных повреждений для Ричи, но симптоматично. 

  • Shalam s Urala
    Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца- ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    теперь это навсегда

  • Freejazz
    Grote prijs Jean - Pierre Mons ... (2)
    Freejazz-Фото
    Без шансов - он был лучший среди вторых, но все равно приятно.
  • Shalam s Urala
    Париж-Ницца-2021. Маршрут и уч ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Грустная эта Париж-Ницца
    аналогично. 18 лет, но как вчера всё. Курдюков закончил тот этап оптимистично, мол всё ок, Андрея вертолётом доставили в клинику. и на следующий день - БАХ - траурный этап

  • kwwk
    Grote prijs Jean - Pierre Mons ... (2)
    kwwk-Фото

    Кэв, почти...

  • RVL
    GP Industria & Artigianato-202 ... (4)
    RVL-Фото
    Эйджизм неприкрытый
  • Earl57
    GP Industria & Artigianato-202 ... (4)
    Earl57-Фото
    Ну дык ему только-только 31 исполнилось)) Он еще не ветеран, как и Ланда))
  • close2you
    GP Industria & Artigianato-202 ... (4)
    close2you-Фото
    А индейца не смогли сразу поймать ))
  • Earl57
    GP Industria & Artigianato-202 ... (4)
    Earl57-Фото

    Вот говорят: "Старые. Пенсионеры". Если ни на что не годны, то почему Вальверде и Нибали мгновенно ловить бросаются, почему не дают ветеранам отъехать? Де Гента же спокойно отпускают, а он моложе Вальверде и Нибса. Несправедливо это.

  • Pilot_by
    Париж-Ницца-2021. Маршрут и уч ... (8)
    Pilot_by-Фото
    Где трансляция? В программе на куртке есть а идёт теннис.

    На еврике

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