Ричи Порт сошёл с Париж-Ницца-2021 после падения

Ричи Порт сошёл во время 1-го этапа Париж-Ницца-2021

Ричи Порт, двукратный победитель Париж-Ниццы (2013 и 2015), сошёл с велогонки Париж-Ницца-2021 во время 1-го этапа. Для 36-летнего австралийца Париж-Ницца-2021 - первая европейская велогонка, где он стартовал как гонщик велокоманды Ineos Grenadiers. Ричи Порт упал за 34 км до финиша.

Команда Ineos Grenadiers пока не обновила данные о состоянии и характере травмы Ричи Порта.